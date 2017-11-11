Блог Денег

Блог Денег

«Платёж не прошёл»: что значат коды ошибок

Что делать, если банкомат вернул карту, не выдав наличные, или если на кассе в супермаркете ваша карта не срабатывает? Понять причину поможет код ошибки на экране терминала (или чек с кодом ошибки) — и наша инструкция ниже. 

Код ошибки где искать

Если банкомат или платёжный терминал на кассе отклоняет платёж, причину можно понять по коду ошибки. Чаще всего этот код отображается на экране терминала или на чеке, который выдаст банкомат или касса. 

Этот код обычно состоит из двух цифр. Коды задаются стандартами международных платёжных систем, поэтому неважно, в какой стране вы платите картой или снимаете деньги — коды будут совпадать.

Что зашифровано в коде?

Есть десятки разных кодов, мы расскажем о самых распространённых.

00 — это значит, что всё хорошо — платёж прошёл.

05 — вы неправильно ввели данные карты или ваша карта заблокирована. Проверьте данные или обратитесь в службу поддержки.

51 — на счёте недостаточно средств. Пополните карту любым удобным способом.

55 — неверный пин. Попробуйте ещё раз. Если забыли пин-код, создайте новый в настройках кошелька

65 — превышен лимит остатка на счёте получателя денег. Попробуйте связаться с получателем перевода — у него слишком много денег! ;)

77 — вы забыли активировать карту, сделать это можно по ссылке: money.yandex.ru/go

Что делать, чтобы платёж прошёл

В некоторых случаях (например тех, что мы описали выше) для исправления ошибки достаточно просто вспомнить пин-код, пополнить счёт или изменить сумму покупки. Но если кода ошибки нет, или вы не знаете, что он означает — помогут наши ребята из службы поддержки. Напишите или позвоните нам, если терминал, банкомат или сайт интернет-магазина капризничает и не принимает платёж. 

Быстрее всего связаться со службой поддержки можно в чате нашего мобильного Android-приложения и по телефону. Если вы уже далеко от места событий, но хотите разобраться в ситуации — напишите нам по электронной почте или через форму обратной связи.

126 комментариев
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soyayaos
11 ноября 2017, 22:49
А где коды к случаям возникновения ошибок на стороне платежной системы? ;) Вот сегодня пополнения с карты на кошелек проходят долго - деньги с карты списываются, и потом сиди, жди пока в интерфейсе циферки обновятся.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 15:48
soyayaos,
если мы правильно поняли, платёж всё же прошел? Это значит, что ошибки не было - соответственно и её кода. Если вдруг такое повторится - лучше сразу написать в поддержку, чтобы не ждать. 
Надежда Сидоренко
18 ноября 2017, 17:09
Подскажите как решить мою проблему. При оплате на сайте алиэкспресс выдаёт ошибку что то пошло не так. И не могу оплатить 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 ноября 2017, 17:47
Надежда Сидоренко,
пришлите нам подробности, пожалуйста, через форму - мы проверим в чем дела и поможем разобраться!
Саша Стрижков
9 декабря 2018, 20:03
YaMoneyHelp,
Когда я что то хочу купить и заплатить с яндекс кашелька пишет платеж не прошел повторите попытку позже 

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 декабря 2018, 17:51
Саша Стрижков,
если такое повторяется в разных браузерах, то понадобится написать нам об этом, посмотрим в чем дело.
partenit77777
18 ноября 2017, 19:32
Выдает ошибку Что-то пошло не так .Платеж не прошел из-за технической ошибки.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 ноября 2017, 18:10
partenit77777,
видим, что коллеги ответили - посмотрите, пожалуйста.
olqa.belyaeva
20 ноября 2017, 19:06
Не могу оплатить покупки в интернет магазине,пишет платеж не прошел из за технической ошибки.Обещали устранить проблему,но ничего не изменилось,сколько еще ждать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 10:34
olqa.belyaeva,
нашли ваше письмо - попросили коллег ответить быстрее.
busibusi92
20 ноября 2017, 20:24
У меня деньги не зачислили на яндекс.кашелек, что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 10:30
busibusi92,
а как пополняли? У вас остался чек или квитанция платежа? Расскажите  через форму, пожалуйста. 
Parfenov.Serega.2018
20 ноября 2017, 20:47
Не проходит платёж из за технической ошибки,со вчерашнего дня .Что делать ?Как это исправить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 11:52
Parfenov.Serega.2018,
напишите нам подробнее через форму, пожалуйста - все проверим и поможем разобраться.
fodvik13
21 ноября 2017, 12:23
Подскажите пожалуйста. При оплате на сайте алиэкспресс выдаёт ошибку что то пошло не так. Не могу оплатить 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 14:06
fodvik13,
нашли ваше письмо - коллеги уже занимаются решение вопроса! Пока вы можете попробовать оплатить покупки нашей виртуальной картой на сайте магазина :) 
Алексей Токарчук
21 ноября 2017, 21:19
Выдает ошибку Что-то пошло не так .Платеж не прошел из-за технической ошибки.

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 15:05
Алексей Токарчук,
пожалуйста, напишите нам об этом в поддержку  - поможем разобраться! 
mimishka005
14 февраля 2018, 14:45
Хотел снять с банкомата деньги, банкомат выдал ошибку, деньги не отдал, а Яндекс написал что деньги снялись. этих денег нет на карте. Что делать ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 февраля 2018, 18:37
mimishka005,
уже занимаемся вашим вопросом! Попросили коллег скорее написать вам. 
FalinGetm22
24 февраля 2018, 17:59
что делать если пишет. Что-то пошло не так
Платеж не прошел из‑за технической ошибки.

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 февраля 2018, 11:05
FalinGetm22,
мы рекомендуем проверить статус кошелька - для некоторых платежей нужен именной или идентифицированный. Если со статусом всё в порядке, про ошибку стоит написать коллегам из поддержки. 
vlad.foksin
4 марта 2018, 17:47
У меня при покупке через этот аккаунт на разных платёжных площадок высвечивается техническая ошибка именно в ЯндексДеньгах 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 марта 2018, 19:33
vlad.foksin,
расскажите нам об этом с номером кошелька через форму, пожалуйста - проверим в чем дело.
vlad.foksin
4 марта 2018, 19:42
YaMoneyHelp,
Вот номер моего кошелька 410014214539722
Денис Горшков
5 марта 2018, 05:19
не могу оплатить покупки ,вылазиет что то пошло не так,не прошло из за технической ошибки ,что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 марта 2018, 11:53
Денис Горшков,
так с разными платежами? Расскажите нам подробнее об этом в письме, пожалуйста - поможем разобраться.
sergeenko.natali2017
3 апреля 2018, 13:04
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что значит ошибка номер 0033 ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля 2018, 13:48
sergeenko.natali2017,
вы пробовали перевести на карту, правильно? Напишите нам об этом, пожалуйста, по электронной почте - supp@money.yandex.ru
stranger345
26 апреля 2018, 20:46
"Ошибка в номере кошелька
Обратитесь к владельцу формы (кнопки): нужно исправить номер кошелька, который указан в коде."
Что это вообще значит??? И чем это чревато??? Мне должны были деньги перевести, но не пришли из-за какой то ошибки, вот эта самая "ошибка в номере кошелька" могла повлиять на перевод?? И что я вообще должен делать теперь????
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:47
stranger345,
мы правильно поняли, что на вашем сайте установлена форма для приема переводов? Или вы пробовали заплатить через неё? Расскажите, пожалуйста, подробнее коллегам из поддержки. 
anthon.alekseenko
18 мая 2018, 00:21
Ситуация такая. Значит завожу на вашем сервисе кошелек по своей глупости, хотя знал что вы не надежны. Но всетаки рискнул. Далее, вывожу средства с банковской карты на ваш кошелек, прохожу индефикацию через свой банк и о пля все гуд.. аж настроение зашкалило.. И тут же его не стало когда решил совершить перевод, испробывал все допустимые комбинации предлогаемые данным сервисом. С диким кипением мне уже глубако было плевать на ваши проценты и размеры пирога которого вы жаждитете отципнуть от любой моей финансовой опирации. Думаю, пора звонить в поддержку. Звонок. Оставляю заявку о невозможности совершить опирации.. бла, бла бла..  жду.. на третьи сутки из состояния кипения началось бурление. Жвоню . И что вы думаете бла бла бла.. бред сивой кобылы и стремительное желание обвешать мои и без того опухшие уши макаронами, спаггети и другими изделиями. Ребят я вырос в 90 кого вы лечите, горе доктора. Так вот вопрос, сколько вы мне еще свои сказки читать намерены...
yuragalush01
5 июня 2018, 14:32
Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.






Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 16:26
yuragalush01,
а каким способом пробовали заплатить? Ошибка возникает во всех браузерах? Вы можете отправить нам подробности на supp@money.yandex.ru, постараемся помочь. 
kostia273.shengelski
9 июня 2018, 20:22
Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова. Что делать пополнять счет могу а платить нет? И пишет еще это. Что-то не так
Операции для вашего счета приостановлены.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июня 2018, 18:04
kostia273.shengelski,
видим, что вы уже написали нам об этом по электронной почте - попросили коллег ответить быстрее.
serku7
16 июня 2018, 17:15
закинул 500 руб на ян деньги и не могу их не куда вывести
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня 2018, 16:04
serku7,
может быть, дело в статусе кошелька? Если с этим всё в порядке, стоит написать нам на supp@money.yandex.ru 
tamara-alieva-1
16 июня 2018, 21:29
Здравствуйте. Не переводит ни на одну из карт. 
Ошибка Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.
Потом вообще пришло сообщение на почту, что платежи поставлены на паузу. 
Два раза писала в поддержку, уже второй день без какого-либо ответа. 


Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня 2018, 15:38
tamara-alieva-1,
уже занимаемся вопросом, простите, пожалуйста, за ожидание. 
kenttay
21 июня 2018, 06:32
tamara-alieva-1,
тоже самое
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июня 2018, 16:07
kenttay,
проверили - видим, что коллеги ответили в переписке, посмотрите, пожалуйста.
kenttay
22 июня 2018, 16:42
YaMoneyHelp,
писал в  техподдержку не отвечают 
Андрей Ящук
18 июня 2018, 09:10
А что делать есле постоянно  при попытки платжеа мне выдаеёт временный сбой
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июня 2018, 17:57
Андрей Ящук,
об этом стоит написать коллегам из поддержки. 
Roman Basyuk
22 июня 2018, 23:52
что ето за ошыбка "Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова."
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 июня 2018, 01:01
Roman Basyuk,
а в поддержку уже написали?
gennadyvillanen
24 июня 2018, 05:26
Здравствуйте! Что за отвратительная работа вашего сервиса! 
Это просто не выносимо! На карте лежит круглая сумма денег, но снять ее не могу вообще никак! Как с этим бороться?! Прочитал в интернете, что у большинства людей такая ошибка! 
Написал обращение, а в ответ получил, что? 


"Здравствуйте.
Служба безопасности обнаружила, что ваш кошелек использовался с нарушениями правил сервиса. Поэтому компания расторгает договор в одностороннем порядке."


Или вы решаете проблемы только тех, кто видео записывает на вас о том, что вы ужасно работаете! Тк я с радостью сделаю это! 
Контактный номер не отвечает вообще! 
Я понимаю, что для вас 13 тысяч - это не деньги вообще! Но вот почему из-за Вас я теперь должен их терять, мне непонятно вообще! 
Если не вернутся мои деньги, я буду обращаться в суд, т.к. я ничего не нарушал вообще, а Вы просто украли мои деньги! 

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 июня 2018, 16:40
gennadyvillanen,
мы расторгаем договор, только если видим нарушение правил. В этом случае остаток мы возвращаем владельцу кошелька, на счет в банке. В письме коллеги рассказали о том, что для этого нужно - посмотрите, пожалуйста. 
anton.borodin2005
24 июня 2018, 11:34
Платёж не прошёл возможно это был временный сбой просто попробуйте снова
Уже неделю писал дважды нет ответа.
Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 июня 2018, 16:35
anton.borodin2005,
проверьте, пожалуйста, почту ещё раз - видим, что коллеги вам ответили. 
Mikbor
1 июля 2018, 13:23
Не могу вывести деньги с кошелька ЯД  на карту. Постоянно выдает сообщение - Платёж не прошёл. Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.


Написал в техподдержку, ответа нет. Прошу помочь.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 июля 2018, 14:14
Mikbor,
попросили скорее всё проверить. Пожалуйста, дождитесь ответа. 
super.slava1990122
12 июля 2018, 12:55
YaMoneyHelp,
Здравствуйте.не могу вывести средства.Кошельком впервые воспользовались.пишут ошибка.попробуйте позже.в поддержку писали ответа нет
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 июля 2018, 18:03
super.slava1990122,
видим ваше письмо - коллеги ответили, посмотрите, пожалуйста. 
Владимир Сологубов
12 июля 2018, 16:55
Здравствуйте. Не проходит платеж. Постоянно пишет техническая ошибка. Как быть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 23:36
Владимир Сологубов,
а в поддержку писали об этом? Если нет - напишите, пожалуйста, через форму, подскажем в чем дело.
Валерия
24 августа 2018, 12:20
Не могу оплатить заказ на АлиЭкспресс " Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова." Что делать?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 августа 2018, 17:53
Валерия,
если так происходит в разных браузерах - напишите нам, пожалуйста, через форму с номером кошелька, мы посмотрим в чем дело.
Prohorow
3 сентября 2018, 19:25
8 августа пытался дважды кряду снять наличные с карты в банкомате Сбербанка. Оба раза банкомат выдал чек с текстом "запрос не может быть выполнен". При этом приложение оба раза уведомило меня об успешном снятии наличных. В итоге деньги пропали.
Обновлено 3 сентября 2018, 19:28
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 сентября 2018, 18:31
Prohorow,
расскажите нам об этом с примерами таких платежей через форму - поможем найти решение ситуации.
Prohorow
4 сентября 2018, 18:53
YaMoneyHelp,
Решение было предложено в тот же вечер, дескать, заполнить заявление об отказе от операций с использованием банковской карты. Расследования по такому заявлению -- платные, в соответствии с требованиями, якобы, системы МастерКард. В итоге пользование кошельком было прекращено ввиду отсутствия каких-либо элементарных гарантий, а также наличия признаков недобросовестного оказания финансовых услуг.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 14:25
Prohorow,
подскажите номер обращения, пожалуйста - посмотрим в чем дело.
Prohorow
5 сентября 2018, 17:41
YaMoneyHelp,
Кошелёк 41001311018580. Карта *5001. Операции 08/08/18 в 18:19 и 18:20 по 200 рублей. Банкомат АТМ 660643 16 KUTUZOVA.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 19:44
Prohorow,
нашли ваши обращения - как видим, коллеги рассказали вам в чем дело. Пожалуйста, проверьте почту, с которой вы писали нам.
Prohorow
6 сентября 2018, 20:13
YaMoneyHelp,
Коллеги предложили решение в тот же вечер, дескать, заполнить заявление об отказе от операций с использованием банковской карты. Расследования по такому заявлению -- платные, в соответствии с требованиями, якобы, системы МастерКард. В итоге пользование кошельком было прекращено ввиду отсутствия каких-либо элементарных гарантий, а также наличия признаков недобросовестного оказания финансовых услуг.
garkusha.macsim
15 сентября 2018, 19:56
Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.
Что делать?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 сентября 2018, 13:30
garkusha.macsim,
решение подскажут наши коллеги из поддержки. Пожалуйста, расскажите письмом на supp@money.yandex.ru - каким способом вы платили? 
anton-freelance
25 сентября 2018, 08:26
Добрый день.
Со вчерашнего дня при попытке сделать перевод с кошелька на карту сервис выдает:
«Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.»
Пробовал несколько раз, безрезультатно.
Кошелек именной, на эту карту раньше переводы проходили нормально. В чем может быть проблема? Написал в техподдержку, но нет времени ждать ответа несколько дней — перевод срочный.
Обновлено 25 сентября 2018, 08:26
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 сентября 2018, 13:19
anton-freelance,
видим ваше письмо - все проверим и ответим на почту!
Сергей Козмава
19 октября 2018, 15:08
Пишeт слeдующee 
И что дeлать?
Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 октября 2018, 15:07
Сергей Козмава,
попробуйте заплатить в другом браузере - если вдруг ситуация повторится, то пишите нам об этом через форму, посмотрим в чем дело. 
Кайрат У.
31 октября 2018, 15:59
платеж не проходит
пишет произошел сбой

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 октября 2018, 20:01
Кайрат У.,
если кошелек анонимный, то можно платить только в российские компании. Для всего остального нужно повысить статус — это требование закона. О способах мы рассказали тут.
lenura-khalilova2017
7 ноября 2018, 13:32
Операция:: 2374d1ad-000f-5000-8000-14c747c8306c выдает ошибку. Не могу оплатить в алиэкспресс 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 ноября 2018, 17:41
lenura-khalilova2017,
подскажите, пожалуйста, номер кошелька в поддержку - проверим, почему так происходит.
Андрей Френкин
12 ноября 2018, 06:50
Можно вопрос а что это за ошибка не могу нечего оплатить

Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.
Подскажите как исправить её
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 17:07
Андрей Френкин,
если она появляется в разных браузерах, то об этом стоит написать через форму - мы посмотрим в чем дело и поможем разобраться.
bobur514bobur
16 ноября 2018, 19:52
Мне не нравится яндекс денег. Постаянно ошибся 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 11:32
bobur514bobur,
ошибка появляется, когда пробуете заплатить за что-то? На каком сервисе пробуете это сделать, не подскажете? Обратите, пожалуйста, внимание, что платежей в иностранные магазины и переводов статус кошелька должен быть именным или идентифицированным.
angelina.hlystova
16 ноября 2018, 21:16
Не получается перевести деньги на канал ДОРОГА  ЖИЗНИ  в прямом эфире - все время возникает техническая ошибка. Как быть? Спасибо...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 11:40
angelina.hlystova,
подскажите, пожалуйста, номер вашего кошелька в поддержку - проверим, почему так происходит.
Семён Подборонов
21 ноября 2018, 14:58
В течении дня при любой операции с деньгами выходит такая ошибка : Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова. 
Что это такое? Как ее исправить? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2018, 16:11
Семён Подборонов,
попробуйте, пожалуйста, повторить заплатить в другом браузере - если вдруг ситуация повторится, то напишите нам через форму вместе со скриншотами, мы посмотрим в чем дело.
lexa54nsk
10 декабря 2018, 13:02
Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.
И так второй день....
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 декабря 2018, 17:58
lexa54nsk,
подскажите, пожалуйста, а в поддержку писали об этом?
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 18:24
cool.tagir-28,
здравствуйте! Видим ваш запрос в поддержку — скоро ответим по электронной почте. 
cool.tagir-28
14 декабря 2018, 14:00
Здравствуйте, при выводе средств на кошелек QIWI высвечивается ОШИБКА, ПОМОГИТЕ !)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 18:24
cool.tagir-28,
здравствуйте! Видим ваш запрос в поддержку — скоро ответим по электронной почте. 
bondarenko1max
21 декабря 2018, 17:26
Доброго вечера!Почему не могу зайти в приложение Яндекс деньги!?Выдает код ошибки 3000!?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 декабря 2018, 13:45
bondarenko1max,
пожалуйста, обновите приложение до последней версии.
altevsk
6 января, 23:00
YaMoneyHelp,
 У меня, старый iPhone 4S. Исправно работает до сих пор. В конце декабря 2018 получил смс от яндекс денег с предложением перелогиниться, типа вы давно не заходили в приложение со своим логином. Как итог - больше не могу войти в приложение, код ошибки 3000. Моя "последняя" версия - это 6.4.1. Техподдержка предложила "выкинуть старый телефон" или пользоваться мобильной версией сайта яндекс денег. Спасибо Яндекс Деньгам за розыгрыш и подарок к Новому году!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 января, 11:51
altevsk,
подскажите, пожалуйста, пробовали обновить версию приложения? Почему не получается?
altevsk
8 января, 13:48
YaMoneyHelp,
Потому что Яндекс.Деньги втихоря прекратили поддерживать приложение на устройствах с iOS 9. Но перелогиниваться зачем-то предлагают. Вы в сговоре с корпорацией Apple? Это такой новый маркетинговый ход, стимулирующий покупки новых устройств? Пишу "втихоря", потому что получил ответ об этом от техподдержки, а официальных уведомлений об этом почему-то нигде нет.

Приложение переустанавливал. 6.4.1 - это крайняя версия для устройств с iOS 9. Итог - вход больше не удается, код ошибки 3000.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 января, 16:53
altevsk,
ОС тоже можно обновить. Попробуйте, пожалуйста, это сделать, а после — обновить приложение.
altevsk
8 января, 17:17
YaMoneyHelp,
А что Вы подразумеваете под термином "обновить ОС" в моем случае? У меня и так "новейшая" версия ОС для моей модели - iOS 9.3.5. Дальше обновляться Apple не дает. Или Вы имели в виду вернуться к заводским установкам, стереть всё и начать с чистого листа? Или откатиться до более старых версий iOS, например, до 8.3? Сомнительно, еще какие-нибудь приложения отвалятся.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 января, 17:52
altevsk,
мы еще раз все проверим и ответим вам на почту.
spidermoon
11 января, 02:08
YaMoneyHelp,
Присоединяюсь к вопросу. Ситуация аналогичная altevsk.
В приложении Я.Деньги после ввода логин/пароль, получаю: "вход больше не удается, код ошибки 3000"


iPhone 4s
iOS 9.3.5
Я.Деньги 6.4.1

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 января, 12:07
spidermoon,
продублируйте, пожалуйста, ваш вопрос поддержке.
spidermoon
11 января, 22:07
YaMoneyHelp,
продублировал. Ответ звучит как издевательство:
"Здравствуйте.
К сожалению, наше приложение не работает на версиях iOS ниже 10.
Так же рекомендуем обновить приложение, есть новые версии.
Обновить приложение Яндекс.Деньги очень легко: нужно открыть его в «магазине» для вашего устройства и нажать на «Обновить» возле нашего приложения."
Работало же до не давних пор! Почему не было официального объявления о прекращении поддержки "старых" устройств?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 января, 13:26
spidermoon,
мы указываем версию ОС, совместимую с приложением, в App Store. Сейчас там можно увидеть iOS 10 и более поздние версии.
intenditore
28 февраля, 01:54
YaMoneyHelp,
вы вообще блин серьёзно? Советуете мне обновить телефон? Может посоветуете купить новую машину, дом, яхту?

А может сами мне их купите?

Вы охренели что ли, вам многовато клиентов, что вы их так нагло кидаете? У меня СТАРОЕ приложение предыдущей версии работало, я его обновил и получил вот это **** за шиворот.

Вы вообще понимаете что делаете? Зачем, хотя бы?
Я такого отвратительного отношения не ожидал!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля, 09:51
intenditore,
мы советуем обновить не телефон, а ОС — операционную систему на вашем устройстве.
idorogokupets
5 января, 17:09
Где найти пояснение к коду ошибки 3000 при входе в яндекс деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 января, 17:06
idorogokupets,
попробуйте обновить приложение до последней версии. Если не поможет, напишите поддержке.
intenditore
28 февраля, 01:55
idorogokupets,
ровно то же самое. О нас, сидящих на старых устройствах так "позаботились". Чтобы было больше поводов опустошить кошелёк для покупки нового устройства.
Матвей Ворон
12 января, 15:50
Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.
Что это? Уже несколько часов так продолжается....

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 января, 18:33
Матвей Ворон,
продублируйте, пожалуйста, ваш вопрос поддержке и укажите в письме номер кошелька — все проверим.
super.nubo2011
14 января, 19:47
После подтверждения платежа выдаёт Ошибку:Платёж не прошёл Возможно, это был временный сбой.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января, 11:55
super.nubo2011,
напишите, пожалуйста, нам об этом в поддержку вместе с номером кошелька — проверим, в чем дело.
vladimirsavenko36@gmail.com
24 января, 04:08
При переводе постоянно пишит, что ошибка в номере кошелька, нужно исправить номер 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января, 18:12
vladimirsavenko36@gmail.com,
возможно вы просто вводите неверный номер кошелька в нашем сервисе. Написали на вашу почту, чтобы уточнить подробности.
valantine1vanov
15 февраля, 13:10
я водил паспортные даные 1000000 раз не что не происходить помогите он пишет -Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.  и так каждый раз помогите 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 февраля, 13:39
valantine1vanov,
подскажите, пожалуйста, номер вашего кошелька поддержке и отправьте в письме копию главного разворота паспорта, чтобы мы смогли все проверить.
ruslan200479.abdullin
11 марта, 19:06
Как исправить номер кошелька, не могу оплачивать
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 марта, 18:40
ruslan200479.abdullin,
номер кошелька изменить технически невозможно. Платежи зависят от статуса. Если что-то не получается служба поддержки поможет разобраться.
Ярик Нашиван
27 марта, 20:41
Выдает такую же ошибку, что делать?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 марта, 11:30
Ярик Нашиван,
напишите нам об этом в службу поддержки — посмотрим в чем дело.
sharabanovstan
9 апреля, 16:57
Здравствуйте, у меня была техническая ошибка, несколько раз попробовал перевести, не вышло, теперь вообще подозрения в безопасности... что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля, 19:01
sharabanovstan,
здравствуйте, видим ваш запрос в поддержку. Коллеги уточняют у вас информацию в переписке. 
sharabanovstan
10 апреля, 10:18
YaMoneyHelp,
Доброе утро, уточнил все данные в переписке. Выполнил требуемые действия.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 09:44
sharabanovstan,
коллеги обязательно скоро ответят вам.
cool.nastyag2015
11 мая, 18:47
Пишет:

Ошибка в номере кошелька
Обратитесь к владельцу формы (кнопки): нужно исправить номер кошелька, который указан в коде.
что делать
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 мая, 10:48
cool.nastyag2015,
попросите, пожалуйста, получателя написать поддержке — проблема на его стороне.
ya.cassini
17 августа, 14:49
Добрый день! При попытке оплатить товар из кошелька нва Алиекспрессе выдаёт следующее "Ошибка оплаты
Техническая ошибка системы. Код ошибки: CSC_7200034" Что не так с алиэкспрессом?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа, 16:24
ya.cassini,
об этом стоит написать в службу поддержки AliExpress — они подскажут в чем дело. Если понадобится информация от нас, то можно написать нам через форму.