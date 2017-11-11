«Платёж не прошёл»: что значат коды ошибок

Что делать, если банкомат вернул карту, не выдав наличные, или если на кассе в супермаркете ваша карта не срабатывает? Понять причину поможет код ошибки на экране терминала (или чек с кодом ошибки) — и наша инструкция ниже.

Код ошибки — где искать

Если банкомат или платёжный терминал на кассе отклоняет платёж, причину можно понять по коду ошибки. Чаще всего этот код отображается на экране терминала или на чеке, который выдаст банкомат или касса.

Этот код обычно состоит из двух цифр. Коды задаются стандартами международных платёжных систем, поэтому неважно, в какой стране вы платите картой или снимаете деньги — коды будут совпадать.

Что зашифровано в коде?

Есть десятки разных кодов, мы расскажем о самых распространённых.

00 — это значит, что всё хорошо — платёж прошёл.

05 — вы неправильно ввели данные карты или ваша карта заблокирована. Проверьте данные или обратитесь в службу поддержки.

51 — на счёте недостаточно средств. Пополните карту любым удобным способом.

55 — неверный пин. Попробуйте ещё раз. Если забыли пин-код, создайте новый в настройках кошелька.

65 — превышен лимит остатка на счёте получателя денег. Попробуйте связаться с получателем перевода — у него слишком много денег! ;)

77 — вы забыли активировать карту, сделать это можно по ссылке: money.yandex.ru/go

Что делать, чтобы платёж прошёл

В некоторых случаях (например тех, что мы описали выше) для исправления ошибки достаточно просто вспомнить пин-код, пополнить счёт или изменить сумму покупки. Но если кода ошибки нет, или вы не знаете, что он означает — помогут наши ребята из службы поддержки. Напишите или позвоните нам, если терминал, банкомат или сайт интернет-магазина капризничает и не принимает платёж.

Быстрее всего связаться со службой поддержки можно в чате нашего мобильного Android-приложения и по телефону. Если вы уже далеко от места событий, но хотите разобраться в ситуации — напишите нам по электронной почте или через форму обратной связи.