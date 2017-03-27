Переводы без комиссии

Сегодня мы отменили комиссию на переводы между кошельками во всех мобильных приложениях Яндекс.Денег — для iOS, Android, Windows Phone и Windows 10. С помощью приложения Яндекс.Денег вы не только можете переводить деньги, но и платить без комиссии за интернет, транспорт, телевидение, а также проверять штрафы, оплачивать квитанции, погашать кредиты, платить по QR-коду и многое другое.

Как переводить деньги бесплатно:

Зайдите в мобильное приложение Яндекс.Денег и залогиньтесь в вашем кошельке.

Чтобы отправить деньги без комиссии, в разделе переводов выберите кошелёк.

Если не знаете номер счёта получателя, но уверены, что кошелёк на Яндексе у него есть, переведите деньги по номеру телефона или email из вашего контакт-листа. Система проверит, привязан ли к этим данным кошелёк, и, если да, деньги отправятся на него.

Отправленный перевод появится в истории — там вы сможете посмотреть детали, повторить или добавить его в избранное, если собираетесь переводить деньги на этот кошелёк и в будущем.