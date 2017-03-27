Блог Денег

Блог Денег

Переводы без комиссии

Сегодня мы отменили комиссию на переводы между кошельками во всех мобильных приложениях Яндекс.Денег — для iOS, Android, Windows Phone и Windows 10. С помощью приложения Яндекс.Денег вы не только можете переводить деньги, но и платить без комиссии за интернет, транспорт, телевидение, а также проверять штрафы, оплачивать квитанции, погашать кредиты, платить по QR-коду и многое другое.

Как переводить деньги бесплатно: 

  • Зайдите в мобильное приложение Яндекс.Денег и залогиньтесь в вашем кошельке.
  • Чтобы отправить деньги без комиссии, в разделе переводов выберите кошелёк.
  • Если не знаете номер счёта получателя, но уверены, что кошелёк на Яндексе у него есть, переведите деньги по номеру телефона или email из вашего контакт-листа. Система проверит, привязан ли к этим данным кошелёк, и, если да, деньги отправятся на него.

Отправленный перевод появится в истории — там вы сможете посмотреть детали, повторить или добавить его в избранное, если собираетесь переводить деньги на этот кошелёк и в будущем. 

78 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
maxshmatov
30 марта 2017, 10:09
Я вот уже 25 дней жду когда проверят мой паспорт и подтвердят возможность подключить новый номер телефона. специально приходил в Московский офис, составлял заявление, а теперь мне все время говорят -" В ТЕЧЕНИЕ 30 дней! раньше можно не звонить... подождите..." люди! 21 век! что же вы так тормозите???
YaMoneyHelp
30 марта 2017, 12:10
maxshmatov,
Вам на почту, указанную вами в заявлении, 14.03 поступило письмо от наших сотрудников. Проверьте, пожалуйста - на него необходимо дать ответ.
Yatsenkoleg
30 марта 2017, 16:06
Стоит ли надеться, что при совершении переводов между кошельками, посредством API, комиссию так же отмените? Или это уже произошло?
YaMoneyHelp
30 марта 2017, 16:26
Yatsenkoleg,
о планах не говорим, следите за новостями :)
bogdanoff.aleksander2014
30 марта 2017, 15:48
Я начинаю процесс против "яндекс кошелёк" в размере  ...... Кто хочет присоединяйтесь . Пруфы есть!
srd3
31 марта 2017, 15:43
bogdanoff.aleksander2014,
 В чем проблема то?
bogdanoff.aleksander2014
31 марта 2017, 16:36
srd3,
кошель завис на более полутора суток. Другие формы оплаты мне не с руки.
YaMoneyHelp
3 апреля 2017, 12:52
bogdanoff.aleksander2014,
Скажите, пожалуйста, что не получается при оплате? Отправьте скриншот ошибки нам на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста - мы посмотрим.
bogdanoff.aleksander2014
3 апреля 2017, 12:50
YaMoneyHelp,
Хммм, а Вы в мою переписку со службой поддержки "яндекс деньги" загляните, там всё подробно описано
YaMoneyHelp
3 апреля 2017, 18:11
bogdanoff.aleksander2014,
Коллеги ответили вам в письме, проверьте почту, пожалуйста.
bogdanoff.aleksander2014
3 апреля 2017, 21:54
YaMoneyHelp,
https://cloud.mail.ru/public/6T3d/NJtL5WGwc    Вы это серьёзно ?..... Вы позиционируете себя, как солидная финансовая организация!  Любой, подчеркну, даже начинающий трейдер, прочтя это послание взглянет на календарь, а там,  увы, первое апреля  уже пролетело, и  юмору, уже, не место. (За тридцать шесть часов невозможности оперировать в "ЯД", когда секунды на счету...) Мои требования  (да, уже не просьбы) основываются на реально! обоснованных!  убытках! за это время. 
YaMoneyHelp
4 апреля 2017, 11:12
bogdanoff.aleksander2014,
нам очень жаль, что мы доставили вам такие неудобства и эмоции, сейчас проблема уже решена. Извините нас, пожалуйста, еще раз.
bogdanoff.aleksander2014
4 апреля 2017, 12:18
YaMoneyHelp,
 извините, извините, извините. ... вы-ж не детский сад , компенсируйте рублями в кошель. 
kor0all
2 апреля 2017, 22:15
bogdanoff.aleksander2014,
 присоединяюсь! И у Меня Яндекс кошелек игнорит денежные переводы
srd3
31 марта 2017, 15:43
Отправил Заказное письмо с документами на привязку мобильного телефона,  так как  утерян платежный пароль. ПИСЬМО УЖЕ НЕДЕЛЮ ЛЕЖИТ НА ПОЧТЕ !!! Вы его забирать собираетесь??? если вы так работаете зачем придумывать такие длительные способы восстановления пароля???
YaMoneyHelp
3 апреля 2017, 12:45
srd3,
Видим, что телефон привязан и уже все хорошо :)
kor0all
2 апреля 2017, 22:11
прошла идентификацию с паспортом в офисе Яндекса, прошло более 7 максимально положенных дней, в кабинете идентифицирована, НО как только пытаюсь перевести хоть копейку денег себе же на мобильный или свою же банк карту (причем по яндексовским немеренным процентами)  - пишет ой, вы не прошли идентификацию. В разных вариантах, суммах, последовательностях - больше 10 попыток было!!! Это что за уловки Яндекс?!  Друзья, предлагаю всем, у кого подобное происходит, написать коллективную жалобу в прокуратуру! Яндекс - жду ответ!
YaMoneyHelp
3 апреля 2017, 13:07
kor0all,
Видим, что с кошельком уже все хорошо :)
said.murtazaliev06
3 апреля 2017, 19:41
Давно пользуюсь яндексом живу конечно же за границцой и в Россию пока не могу поехать, вот у меня стоит именной, паспорт и все остальное российское есть, но хотел бы сделать индецифированный так как хотел бы пополнять больше денег и переводить тоже, но вот зачем все усложнять, не могу я тут к натариуса пойдти не поймет она о чем я ей говорю, и евросети тут нет, почему все так сложно, нельзя было просто ввести все свои данные, и отправить копию паспорта и снилса, и зарегистрировать как индецифицированрый!
YaMoneyHelp
4 апреля 2017, 11:30
said.murtazaliev06,
Идентификация - требования российского законодательства, к сожалению, провести идентификацию по электронной почте или фото\видео связи мы не можем, но мы работаем над расширением способов ее прохождения за границей. Вот тут можно узнать все способы идентификации для своего региона.
Olga Nikolaeva
4 апреля 2017, 20:29
Подскажите  пожалуйста - у нас в Донецке (Донбасс) везде в терминалах обдирают на 10%? А то обидненько как-то!
YaMoneyHelp
5 апреля 2017, 11:43
Olga Nikolaeva,
Комиссию за пополнение через терминал устанавливает терминальная сеть, мы со своей стороны за такой способ пополнения комиссию не берем. Вы можете пополнить кошелек с банковской карты, тогда комиссия будет всего 1% :)
Olga Nikolaeva
5 апреля 2017, 14:33
YaMoneyHelp,
Спасибо конечно за совет! Только нет у нас сейчас ни банковских карт ни банков(только один внутри республики) Да еще и терминалы обдирают.Ну да ладно - выстоим!
Ольга
6 апреля 2017, 14:56
Попробовала перевести, но комиссия продолжает также взиматься при переводе через приложение с кошелька на кошелек:( Ничего не поменялось. Зачем вводить в заблуждение????
Обновлено 6 апреля 2017, 14:56
YaMoneyHelp
6 апреля 2017, 16:18
Ольга,
Отправьте, пожалуйста, подробности платежа на bloghelp@yamoney.ru - мы всё проверим.
Ольга
16 апреля 2017, 15:14
YaMoneyHelp,
 отправила, а толку?? В ответ тишина. В мобильном приложении как комиссия начислялась, так и начисляется.
leha3077
7 апреля 2017, 07:49
Установил приложение, пытаюсь авторизоваться, ввожу логин/пароль, открывается страница:
_____

Кошелек в мобильном
Введите свой пароль, и кошелек начнет работать в мобильном приложении.
...

_____

и все больше ничего ((

Куда вводить пароль? Как вводить? Никаких форм для ввода и кнопок нет. Засада...

Телефон Nokia Lumia 720, операционка - Windows Phone, версия 8.10.14234.375


leha3077
7 апреля 2017, 10:30
leha3077,
И еще. Зачем делать акцию для мобильного приложения, если оно фактически не работает?
YaMoneyHelp
7 апреля 2017, 11:33
leha3077,
К сожалению, на Windows Phone 8.1 наше приложение уже не поддерживается, попробуйте обновиться до 10 версии - должно корректно работать.
leha3077
7 апреля 2017, 12:01
YaMoneyHelp,
Смешно... Вы наверное телефоны с Windows Phone никогда не видели))))
YaMoneyHelp
7 апреля 2017, 15:00
leha3077,
еще как видели ;)
alsergast
29 октября 2017, 11:20
YaMoneyHelp,
я вот не пойму, почему Яндекс всё время куда-то спешит, отвергая при этом даже вполне актуальные варианты? Везде требуются только последние версии (или около того): Windows Phone, Андроид, браузеры... У других предыдущие версии вполне себе поддерживаются, а Яндекс их просто отбрасывает, отговариваясь при этом мифической "заботой о пользователях". Вашим программистам слабо создать более работоспособные продукты?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 октября 2017, 15:15
alsergast,
не серчайте на нас, пожалуйста. Мы постоянно улучшаем наше приложение и добавляем что-то новое, делаем его быстрее и удобнее.
alsergast
30 октября 2017, 15:44
YaMoneyHelp,
 на приложение я и не серчаю, т.к.  давно уже им не пользуюсь.
dimasik130473
9 апреля 2017, 16:57
30 марта оплатил на яндекс деньги 7560 с карты и где товар и где мои ДЕНЬГИ мошенники!!!!
voykov
11 апреля 2017, 16:07
Оплатил кредит. 45 р комиссии 
aberkheev
15 апреля 2017, 15:07
А почему нельзя привязать виртуальную карту Яндекс.денег к Яндекс.такси? Хотя здесь в блоге читал, что это возможно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 12:20
aberkheev,
Чтобы привязать карточку нужно быть идентифицированным пользователем. Все способы идентификации есть вот тут :)
antosoldatov
17 апреля 2017, 22:15
можно с тел кинуть деньги 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля 2017, 11:16
antosoldatov,
С телефона кошелек можно пополнить, если номер принадлежит российским операторам: Билайн, Теле2, МТС и Мегафон, и этот же номер является актуальным и привязанным для кошелька :) Все способы пополнения можно глянуть вот тут
lvitsa477
21 апреля 2017, 17:23
Сегодня перевела 2000 рублей на другой яндекс кошелек взяли комисию 10р. Спрашивается, что сделала не так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2017, 11:29
lvitsa477,
Если переводить через приложение - комиссии не будет :)
aviolstenoil
17 мая 2017, 12:27
YaMoneyHelp,
Скажите, а если отправленный платеж за услуги ЖКХ вернулся обратно, то почему за несостоявшийся платеж снимается комиссия?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 мая 2017, 15:54
aviolstenoil,
можно посмотреть в чем дело, для этого пришлите, пожалуйста, подробности платежа нам на на bloghelp@yamoney.ru - поможем разобраться!
ss09
24 апреля 2017, 14:41
Люди, в приложении комиссия не взимается только после обновления! Проверено на iOS)
sp-fan
5 мая 2017, 00:52
Я понимаю, что вы хотите поднять ценность ваших мобильных аппов. Но всю жизнь вы выглядели как жмоты, прося комиссию за переводы внутри системы. Уподобляясь деревянным вебманям. Но те хоть из 90-х. А сейчас 2017 на дворе.
kinzhalov1977
10 мая 2017, 01:38
Ужасный сервис в Яндекс Деньги-ошибочно пополнил чужой кошелек,тут же обратился в службу поддержки,попросили прислать скрины от банка об операции-прислал,только зачем они вам если у вас один ответ переведите еще может вам вернут!Бред какой то
Зачем вам скрины,если ответ один и тот же,и вашим специалистам лень даже историю по моему кошельку посмотреть!Не буду больше пользоваться 
kinzhalov1977
10 мая 2017, 01:39
Сервис не о чем-только вид создают 

aviolstenoil
17 мая 2017, 12:25
Вернулся платеж  за услуги ЖКХ. А почему комиссия за неудачный платеж снялась?
kirill.cnyazeff2015
29 июня 2017, 15:32
Извините за дилетантский вопрос, а 7ку есть такое приложение? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июня 2017, 16:48
kirill.cnyazeff2015,
Конечно! https://itunes.apple.com/app/id468731698
ndvoplata
5 июля 2017, 22:08
Я не знал в какой теме задать данный вопрос и решил написать здесь. У человека именной счет. Ему должна была поступить выплата с проекта около 5000 рублей. Но на кошельке не хватило места. И ему на телефон пришла смс с ссылкой, по которой надо перейти и код, который нужно ввести чтобы получить зависшие деньги, когда освободится место в кошельке. В течение которого времени он их обязан получить? Ведь спустя какое-то время, в течение которого они не быдут получены, они должны вернуться отправителю.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 июля 2017, 12:45
ndvoplata,
пожалуйста, попросите получателя платежа написать нам через форму на сайте - подскажем что нужно делать.
vas.kulikov1983
29 августа 2017, 10:07
Вернули обратно комиссию что ли?
Александр
8 октября 2017, 01:01
Кстати могли бы сделать и попроще насчет смены номера телефона на яндекс деньги с пк. Потому что и так логин и пароль в принципе  вводишь только к почтовому ящику. А тут если номер телефона поменял или утерял, приходится изощряться. То аварийные коды ищи, то гонца до Москвы отправляй на 30 дней с анкеткой. А проблем тьфу и обчелся, всего лишь хотел привязать кошелек к мобильному приложению. А тут танцы с бубном. Учитывая что и офиса у нас поблизости яндекс денег нет. Сделали чтоль хотя бы онлайн подтверждение было бы намного проще и быстрее. 30 мин на беседу потратить не 30 дней.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2017, 15:38
Александр,
номер телефона важен для безопасности кошелька, поэтому нам важно убедиться, что мы помогаем его изменить именно вам. Видим, что коллеги ответили вам в письме - пожалуйста, посмотрите. 
Александр С.
18 октября 2017, 23:09
Открываю приложение. Выбираю "Transfer money-To a Yandex.Money Wallet". Вижу обычную форму в которой английским по белому написано - INCLUDING COMMISSION 0.5%.
Что я делаю не так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 октября 2017, 12:15
Александр С.,
подскажите, пожалуйста, у вас установлена последняя версия приложения? 
Александр С.
19 октября 2017, 12:46
YaMoneyHelp,
Версия 5.0.0 - это последнее что совместимо с iOS 8.4.1
marasanova67
23 января 2018, 02:10
ненавижу яндекс
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 января 2018, 14:36
marasanova67,
что-то случилось? :( 
tayson170100
27 февраля 2018, 19:29
YaMoneyHelp,
YaMoneyHelp, Я перевожу деньги из кошелька на кошелек, а комиссию берут всегда, причем с компа 70 руб. а с приложения на телефоне выставили аж 243, 82????
tayson170100
27 февраля 2018, 21:05
YaMoneyHelp,
Прошу прощения, перевод осуществился без комиссии.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля 2018, 11:08
tayson170100,
рады, что всё в порядке :) 
Yacut-icf
26 апреля 2018, 12:06
Именной кошелёк. Почему-то приостановили выплаты. Не могу перевести деньги
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 14:52
Yacut-icf,
проверьте, пожалуйста, почту - коллеги ответили вам. 
Rudnizki
29 июня 2018, 08:42
Какой все таки лимит на переводы без комиссии с мобильного ? Я нигде не могу найти эту информацию
Обновлено 29 июня 2018, 08:43
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 17:44
Rudnizki,
лимиты на переводы между кошельками зависят он статуса - полную информацию можно посмотреть тут.
Rudnizki
29 июня 2018, 19:24
YaMoneyHelp,
Я не нашел там нужной информации, у меня идентифицированный кошелек и мне не удается отправить более 300 000 на протяжении месяца с мобильного, приходится включать компютер и отправлять с него оплачивая комиссии. Следовательно лимит в мобильном приложении присуствует? иначе как вы это обясните?
Обновлено 29 июня 2018, 19:25
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 19:18
Rudnizki,
напишите нам об этом по адресу supp@money.yandex.ru, пожалуйста - посмотрим подробнее в чем дело и поможем разобраться.
Rudnizki
2 августа 2018, 12:12
YaMoneyHelp,
Проблема решилась банальной переустановкой приложения, кстате добавьте себе гдето на сайте что если возникает такой глюк то советуйте переустановить приложение.
WySteR
сегодня, 13:11
YaMoneyHelp,
Добрый день, проблема ввода суммы перевода в поле на локалях кроме русской, все дело в формировании чисел, в англ версии есть точка в пятизначных, например баланс на главном экране отображается так: 10.000,00 (в русской 10 000,00), версия приложения 5.14, ос андроид, достаточно поменять язык в системе на русский и проблема уходит, в англ когда вводишь 10000 они превращаются в 1,00 руб
david5stepanyan
4 ноября 2018, 08:56
YY ni paluchil zdengi
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 ноября 2018, 15:28
david5stepanyan,
а каким способом вам из отправляли? Если вы уже писали нам об этом через форму - подскажите номер обращения, пожалуйста, посмотрим в чем дело
litvv92
23 декабря 2018, 17:47
Дурдом какой то !работать не хотят совсем ребятки!чтобы поменять номер им год нужен!там делов то!а денюшки зависли и теперь терплю убытки!Долго ребят!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 декабря 2018, 15:02
litvv92,
нашли ваше обращение — как видим, коллеги на связи с вами, и они также уточнили информацию по срокам, год точно не придется ждать. 
celsa047
21 мая, 14:21
Дайте пожалуйста ссылку на скачивание версии для windows 10, на вашем сайте нет такой ссылки. или я ошибаюсь?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 09:16
celsa047,
новые версии приложения доступны пользователям iOS и Android. Для платформы Windows приложение не разрабатывается, к сожалению.