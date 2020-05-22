Идентификация онлайн для жителей Казахстана

Пользователи Яндекс.Денег из Казахстана теперь могут подать заявку на идентификацию через приложение Сбербанк Онлайн Казахстан. Платить за это не нужно.

Как подать заявку на идентификацию

Отправить анкету на идентификацию могут граждане Казахстана, у которых есть карта Сбербанка Казахстан.

Скачайте и откройте приложение Сбербанка Онлайн Казахстан.

Выберите в меню пункт «Идентификация в Яндекс.Деньгах».

Заполните анкету: укажите номер кошелька и адрес.

Согласитесь с офертой.

Получите и введите код из смс.

Подтвердите идентификацию в кошельке: на сайте или в приложении Яндекс.Денег.

Если есть гражданство, но нет карты Сбербанка — просто закажите Visa или Mastercard. Курьер привезёт карту прямо вам домой.

Зачем нужна идентификация

Идентификация открывает доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег. С ней вы сможете: