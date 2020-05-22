Идентификация онлайн для жителей Казахстана

Пользователи Яндекс.Денег из Казахстана теперь могут подать заявку на идентификацию через приложение Сбербанк Онлайн Казахстан. Платить за это не нужно.
Как подать заявку на идентификацию
Отправить анкету на идентификацию могут граждане Казахстана, у которых есть карта Сбербанка Казахстан.
- Скачайте и откройте приложение Сбербанка Онлайн Казахстан.
- Выберите в меню пункт «Идентификация в Яндекс.Деньгах».
- Заполните анкету: укажите номер кошелька и адрес.
- Согласитесь с офертой.
- Получите и введите код из смс.
- Подтвердите идентификацию в кошельке: на сайте или в приложении Яндекс.Денег.
Если есть гражданство, но нет карты Сбербанка — просто закажите Visa или Mastercard. Курьер привезёт карту прямо вам домой.
Зачем нужна идентификация
Идентификация открывает доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег. С ней вы сможете:
- Хранить деньги в тенге и ещё десяти валютах.
- Переводить деньги друзьям и близким или получать переводы в любой стране — на кошелёк, карту или банковский счёт, через Western Union и Юнистрим.
- Платить кошельком и картой Яндекс.Денег в интернете и обычных магазинах — в Казахстане и за рубежом.
- Хранить в кошельке до 2 871 780 тенге (500 тысяч рублей).