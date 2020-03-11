Идентификация за 1 копейку

Белорусские пользователи Яндекс.Денег теперь могут подать заявление на идентификацию через Сбербанк Онлайн за 1 копейку, а не за 10 белорусских рублей, как раньше. Быть клиентом банка необязательно.

Сколько и для кого действует акция

Эта возможность будет доступна три месяца – с 10 марта по 9 июня 2020. Ей могут воспользоваться граждане Республики Беларусь: как клиенты БПС-Сбербанка, так и владельцы карт других белорусских банков.

Как подать заявку на идентификацию

Если вы клиент БПС-Сбербанка, просто пройдите идентификацию через Сбербанк Онлайн.

Если вы не клиент:

Это могут сделать клиенты любых белорусских банков — с помощью Межбанковской системы идентификации (МСИ). Она упрощает регистрацию в любом белорусском банке, если пользователь уже является клиентом другого банка Беларуси.

Дождитесь подтверждающего звонка из банка.

Войдите в Сбербанк Онлайн, бесплатно выпустите виртуальную карту, пополните ее на копейку.

Идентифицируйте кошелёк в Яндекс.Деньгах на сайте БПС-Сбербанка.

Зачем нужна идентификация

От статуса кошелька зависят его возможности и лимиты. Кошельки в Яндекс.Деньгах бывают анонимные, именные и идентифицированные.

Анонимный кошелек создается автоматически при регистрации в Яндекс.Деньгах. Его владелец может платить только в пределах России — примерно до 485 белорусских рублей за раз.

Чтобы изменить статус кошелька с анонимного на именной, нужно заполнить короткую онлайн-анкету, которая доступна только владельцам российских паспортов.

Для получения идентифицированного статуса нужно предоставить Яндекс.Деньгам полные паспортные данные. Идентификация открывает доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег. С ней вы сможете:

Получать и отправлять переводы в любой стране — на кошелёк, карту или банковский счёт.

Платить в магазинах и сервисах по всему миру.

Снимать до 100 тыс. рублей (около 3,2 тыс. белорусских рублей) в банкоматах. До 10 тыс. рублей в месяц (примерно 322 белорусских рубля) без комиссии Яндекс.Денег, если у вас карта с именем.

Хранить в кошельке до 500 тыс. рублей (около 16 тыс. белорусских рублей).