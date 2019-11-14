Идентифицируйте и пополняйте кошелёк в Узбекистане

Пользователи Яндекс.Денег из Узбекистана теперь могут подать заявку на полную идентификацию в отделениях Hamkorbank. А также пополнять кошелёк с карт платёжных систем Uzcard и Humo на сайте Hamkorbank или через мобильное приложение Hamkor Mobile. Быть клиентом банка необязательно.

Как подать заявку на идентификацию

Приходите в ближайший филиал или мини-банк Hamkorbank.

Покажите кассиру паспорт и назовите номер кошелька.

Операционист распечатает предварительную анкету. Внимательно проверьте данные и номер кошелька в анкете. Подписывайте, только если всё верно.

Заплатите 25 тыс. сумов (около 170 рублей).

Проверьте и подтвердите правильность данных паспорта в меню кошелька на сайте или в приложении Яндекс.Денег.

Зачем нужна идентификация

Идентификация открывает доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег. С ней вы сможете:

Получать и отправлять переводы в любой стране — на кошелёк, карту или банковский счёт, через Western Union и Юнистрим.

Платить кошельком и картой Яндекс.Денег в онлайн-магазинах — в Узбекистане и за рубежом.

Хранить в кошельке до 73,9 млн сумов (500 тыс. рублей).

Снимать наличные в банкоматах (до 10 тыс. рублей или 1,48 млн сумов — без комиссии Яндекс.Денег, если у вас карта с именем).

Как пополнять кошелёк с карт Uzcard и Humo

Скачайте мобильное приложение Hamkor Mobile для Android или iOS или зайдите в раздел «Платежи без регистрации» на сайте Hamkorbank — кликните по иконке с кошельком Яндекс.Денег.

Введите номер кошелька, данные карты и сумму пополнения.

Банк покажет курс, а также итоговую сумму списания и зачисления. Подтвердите операцию кодом из смс — деньги спишутся с карты в сумах и мгновенно зачислятся на кошелёк Яндекс.Денег в рублях.

Конвертация происходит по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату пополнения. Комиссия за пополнение — 3%. Пополнить кошелек через Hamkorbank можно на сумму до 300 тыс. рублей (около 44 млн сумов) за раз.

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