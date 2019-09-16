Блог Денег

Блог Денег

Идентифицируйте кошелёк Яндекс.Денег в МегаФоне

Чтобы пользоваться всеми возможностями Яндекс.Денег, идентифицируйте свой кошелёк. Теперь это можно сделать за 200 рублей в любом российском салоне МегаФона.

Полную идентификацию можно пройти дистанционно с помощью смс на номер 900, если вы клиент Сбербанка. А также в офисах Яндекс.Денег в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в салонах Евросети и Связного или в пунктах Юнистрим. Теперь к этому списку добавились салоны МегаФона — в России их почти 2 000.

Пройти идентификацию через салоны МегаФона могут как российские, так и иностранные пользователи Яндекс.Денег.

Как пройти идентификацию

  • Зайдите в один из салонов МегаФона в России.

  • Скажите кассиру, что вам нужно идентифицировать кошелёк в Яндекс.Деньгах.

  • Покажите документы, назовите номер кошелька.

  • Заплатите 200 рублей — наличными или банковской картой.

  • Через несколько минут кассир сообщит, всё ли получилось.

Зачем идентифицировать кошелёк

 Идентификация электронного кошелька нужна по российским законам для некоторых операций. После идентификации вы сразу сможете:

  • Снимать наличные в любых банкоматах — до 10 тыс. рублей в месяц без комиссии и до 100 тыс. рублей за раз.

  • Хранить в кошельке до 500 тыс. рублей.

  • Получать и отправлять переводы в любой стране — на кошелёк, карту или банковский счёт, через Western Union и Юнистрим.