Идентифицируйте кошелёк Яндекс.Денег в МегаФоне

Чтобы пользоваться всеми возможностями Яндекс.Денег, идентифицируйте свой кошелёк. Теперь это можно сделать за 200 рублей в любом российском салоне МегаФона.

Полную идентификацию можно пройти дистанционно с помощью смс на номер 900, если вы клиент Сбербанка. А также в офисах Яндекс.Денег в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в салонах Евросети и Связного или в пунктах Юнистрим. Теперь к этому списку добавились салоны МегаФона — в России их почти 2 000.

Пройти идентификацию через салоны МегаФона могут как российские, так и иностранные пользователи Яндекс.Денег.

Как пройти идентификацию

Зайдите в один из салонов МегаФона в России.

Скажите кассиру, что вам нужно идентифицировать кошелёк в Яндекс.Деньгах.

Покажите документы, назовите номер кошелька.

Заплатите 200 рублей — наличными или банковской картой.

Через несколько минут кассир сообщит, всё ли получилось.

Зайдите в кошелёк на сайте или в приложении Яндекс.Денег и подтвердите идентификацию.

Зачем идентифицировать кошелёк

Идентификация электронного кошелька нужна по российским законам для некоторых операций. После идентификации вы сразу сможете:

Снимать наличные в любых банкоматах — до 10 тыс. рублей в месяц без комиссии и до 100 тыс. рублей за раз.

Хранить в кошельке до 500 тыс. рублей.

Получать и отправлять переводы в любой стране — на кошелёк, карту или банковский счёт, через Western Union и Юнистрим.