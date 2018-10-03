Как получить дополнительные 13% к инвестициям

Можно хранить деньги на депозите и получать несколько процентов годовых. А можно инвестировать их с помощью индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) и получить гарантированные 13% сверху. Рассказываем, как открыть ИИС и получить больше денег от инвестирования.

Что такое ИИС

ИИС — сокращённо «индивидуальный инвестиционный счёт». Это ваш личный счёт у брокера или в компании доверительного управления капиталом (такой, как наш Yammi). Деньги с этого счёта можно инвестировать в ценные бумаги.

Помимо возможного дохода от инвестиций, вы можете получить дополнительные деньги от государства — 13% от суммы ваших вложений или 13% от полученной прибыли.

А. 13% на вложения

Каждый год можно возвращать 13% от внесённой на ИИС суммы, но не больше 52 000 рублей в год. Максимальная сумма возврата — 156 000 рублей за три года.

Налоговая, конечно, не подарит деньги, а вернёт из тех, что вы заплатили государству в качестве подоходного налога за тот же период. Такой вариант подойдёт людям с нормальной «белой» зарплатой и всем, у кого есть доходы, с которых был уплачен НДФЛ по ставке 13%.

Вот расчёт на год.

Б. 13% на доход

Если деньги ИИС принесли вам прибыль за счёт инвестиций, с полученной суммы не нужно будет платить налог 13% (если вы не используете ИИС, а инвестируете с обычного счёта — налог автоматически вычитается, когда вы забираете деньги).

Выгодно, если у вас невысокая зарплата (то есть вы не можете получить максимальный вычет по схеме А), а портфель хорошо заработал.

Что важно знать про ИИС

• Налоговая льгота действует, если вы не снимаете деньги с ИИС в течение трёх лет (с даты открытия счёта).

• ИИС может открыть только физическое лицо — налоговый резидент РФ,

имеющий гражданство РФ.

• Можно иметь только один открытый договор на ведение ИИС.

• Можно вносить не более 1 млн рублей в год.

• Можно выбрать только один тип льготы: А или Б.

• Тип налоговой льготы применяется на весь срок существования счёта.

• Счёт можно перевести от одного брокера (управляющей компании) к другому.

• Если получили вычет (тип А) и закрываете ИИС раньше трёх лет, деньги придётся вернуть государству, заплатив пени в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 219.1 НК (вторая часть) РФ.

Как открыть ИИС

Поставьте галочку «ИИС», когда оформляете портфель на сайте Yammi. Заполните анкету. На странице выбора счета ещё раз подтвердите, что выбираете ИИС. Подпишите документы онлайн и пополните портфель.