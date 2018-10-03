Блог Денег

Блог Денег

Как получить дополнительные 13% к инвестициям

Можно хранить деньги на депозите и получать несколько процентов годовых. А можно инвестировать их с помощью индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) и получить гарантированные 13% сверху. Рассказываем, как открыть ИИС и получить больше денег от инвестирования. 

Что такое ИИС

ИИС — сокращённо «индивидуальный инвестиционный счёт». Это ваш личный счёт у брокера или в компании доверительного управления капиталом (такой, как наш Yammi). Деньги с этого счёта можно инвестировать в ценные бумаги. 

Помимо возможного дохода от инвестиций, вы можете получить дополнительные деньги  от государства — 13% от суммы ваших вложений или 13% от полученной прибыли.

А. 13% на вложения

Каждый год можно возвращать 13% от внесённой на ИИС суммы, но не больше 52 000 рублей в год. Максимальная сумма возврата — 156 000 рублей за три года. 

Налоговая, конечно, не подарит деньги, а вернёт из тех, что вы заплатили государству в качестве подоходного налога за тот же период. Такой вариант подойдёт людям с нормальной «белой» зарплатой и всем, у кого есть доходы, с которых был уплачен НДФЛ по ставке 13%.

Вот расчёт на год. 

Б. 13% на доход

Если деньги ИИС принесли вам прибыль за счёт инвестиций, с полученной суммы не нужно будет платить налог 13% (если вы не используете ИИС, а инвестируете с обычного счёта — налог автоматически вычитается, когда вы забираете деньги).

Выгодно, если у вас невысокая зарплата (то есть вы не можете получить максимальный вычет по схеме А), а портфель хорошо заработал.

Что важно знать про ИИС

• Налоговая льгота действует, если вы не снимаете деньги с ИИС в течение трёх лет (с даты открытия счёта). 

• ИИС может открыть только физическое лицо — налоговый резидент РФ,

имеющий гражданство РФ.

• Можно иметь только один открытый договор на ведение ИИС.

• Можно вносить не более 1 млн рублей в год.

• Можно выбрать только один тип льготы: А или Б.

• Тип налоговой льготы применяется на весь срок существования счёта.

• Счёт можно перевести от одного брокера (управляющей компании) к другому.

• Если получили вычет (тип А) и закрываете ИИС раньше трёх лет, деньги придётся вернуть государству, заплатив пени в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 219.1 НК (вторая часть) РФ. 

Как открыть ИИС

Поставьте галочку «ИИС», когда оформляете портфель на сайте Yammi. Заполните анкету. На странице выбора счета ещё раз подтвердите, что выбираете ИИС. Подпишите документы онлайн и пополните портфель. 

20 комментариев
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El Gasparyan
3 октября 2018, 17:09
Sps
wise-dodger
4 октября 2018, 09:28
А можете рассказать, каким образом при инвестициях вообще уплачивать налоги (порядок, срок и т.д.). Вообще никогда этим не занимался, и если начну, то хочу сделать всё правильно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 октября 2018, 13:19
wise-dodger,
если вы новичок в инвестициях, то можно посмотреть основные моменты тут: https://yammi.io/faq
Налог на доходы физических лиц рассчитывается и удерживается в момент закрытия ИИС, если с момента открытия прошло менее трех лет. Если интересны подробности, то их также можно уточнить в чате на сайте: https://yammi.io
ishuk.michael2
8 октября 2018, 16:18
Очень интересно почему вы разрешаете подобные вещи? Вы пишите, что нельзя получать прибыль и вести предпринимательскую деятельность, даже кошельки блокируете и удаляете. А вот Yammi почему-то вы не относитесь к предпринимательской деятельности?! Значит как только я получу долгожданную прибыль вы меня заблокируют)))?? Или как вы это позиционируете)))? 
yurchiktsyb
9 октября 2018, 17:07
ishuk.michael2,
УУуу! Интересный вопрос, уважаемый! Интересно будет послушать ответ)
Гарик
29 мая, 12:01
yurchiktsyb,
Да, и почему все таки?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая, 22:07
Гарик,
про предпринимательскую деятельность и Yammi мы ответили ниже 🙂
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 13:36
ishuk.michael2,
в соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная деятельность, когда лицо зарабатывает на том, что оказывает кому-то услугу, продает товар, сдает имущество в аренду и делает это систематически.


В рамках же данного сервиса лицо само является клиентом, оно передает свои активы в управление финансовому брокеру в целях извлечения прибыли. 

lipeymihail
4 июня, 14:31
YaMoneyHelp,
Ну да конечно вам только наложить денег лишь бы только заблокировать чужие деньги больше 1000 нельзя держать на вашем кошельке
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июня, 16:47
lipeymihail,
с идентифицированным статусом на кошельке можно хранить до 500 000 рублей, а если пользоваться им, не нарушая правил сервиса, то все будет в порядке. В другой статье рассказывали подробнее о блокировках.
Egor Peresolov
20 ноября 2018, 22:13
Если нашёл карту яндекс деньги как его заблокировать или как найти владельца и отдать ему
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2018, 10:15
Egor Peresolov,
пожалуйста, сообщите нам об этом через форму - после этого карту можно уничтожить. Также советуем посмотреть нашу заметку о таких случаях.
AKuritsyn
24 мая, 12:49
Простая математика - 7-9% в год.
Уж лучше в банк сходить. Там как то прозрачнее и проще расчеты. А проценты такие же. И страхование есть.
yammi не известно кто. сами у себя написали ООО «УК «ФинЭкс Плюс» не несет ответственности за убытки
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 мая, 19:28
AKuritsyn,
инвестиции действительно отличаются от вклада, но и принести могут больше. 
Обновлено 24 мая, 19:28
rkmanagement
24 мая, 14:08
Хорошая тема для заработка, особенно тип А. Успехов и Удачи нам всем!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 мая, 15:49
rkmanagement,
рады, что вам понравилось :)
Eugene Kuznetsov
24 мая, 14:20
ООО "яМММи"
mr.kostia.23
27 мая, 23:52
Я так понимаю ИИС можно отрыть в любом банке раз это государственная программа каждый может быть инвестором. Торговать активами можно самому или нанять брокера за процент, я бы вам посоветовал изучить финансовую грамотность. Сам с ИИС не работал но слышал что некоторые поднимают больше 20 процентов но торгуют сами. Если вам не известно как это происходит то лучше сюда не суваться. Еще не забудьте про инфляцию. 
anchoys
14 июня, 13:38
Я очень далек от денег.Пожизненно!!!
Владыка
сегодня, 19:32
https://ria.ru/20191011/1559687722.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews