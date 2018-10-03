Как получить дополнительные 13% к инвестициям

Можно хранить деньги на депозите и получать несколько процентов годовых. А можно инвестировать их с помощью индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) и получить гарантированные 13% сверху. Рассказываем, как открыть ИИС и получить больше денег от инвестирования.
Что такое ИИС
ИИС — сокращённо «индивидуальный инвестиционный счёт». Это ваш личный счёт у брокера или в компании доверительного управления капиталом (такой, как наш Yammi). Деньги с этого счёта можно инвестировать в ценные бумаги.
Помимо возможного дохода от инвестиций, вы можете получить дополнительные деньги от государства — 13% от суммы ваших вложений или 13% от полученной прибыли.
А. 13% на вложения
Каждый год можно возвращать 13% от внесённой на ИИС суммы, но не больше 52 000 рублей в год. Максимальная сумма возврата — 156 000 рублей за три года.
Налоговая, конечно, не подарит деньги, а вернёт из тех, что вы заплатили государству в качестве подоходного налога за тот же период. Такой вариант подойдёт людям с нормальной «белой» зарплатой и всем, у кого есть доходы, с которых был уплачен НДФЛ по ставке 13%.
Вот расчёт на год.
Б. 13% на доход
Если деньги ИИС принесли вам прибыль за счёт инвестиций, с полученной суммы не нужно будет платить налог 13% (если вы не используете ИИС, а инвестируете с обычного счёта — налог автоматически вычитается, когда вы забираете деньги).
Выгодно, если у вас невысокая зарплата (то есть вы не можете получить максимальный вычет по схеме А), а портфель хорошо заработал.
Что важно знать про ИИС
• Налоговая льгота действует, если вы не снимаете деньги с ИИС в течение трёх лет (с даты открытия счёта).
• ИИС может открыть только физическое лицо — налоговый резидент РФ,
имеющий гражданство РФ.
• Можно иметь только один открытый договор на ведение ИИС.
• Можно вносить не более 1 млн рублей в год.
• Можно выбрать только один тип льготы: А или Б.
• Тип налоговой льготы применяется на весь срок существования счёта.
• Счёт можно перевести от одного брокера (управляющей компании) к другому.
• Если получили вычет (тип А) и закрываете ИИС раньше трёх лет, деньги придётся вернуть государству, заплатив пени в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 219.1 НК (вторая часть) РФ.
Как открыть ИИС
Поставьте галочку «ИИС», когда оформляете портфель на сайте Yammi. Заполните анкету. На странице выбора счета ещё раз подтвердите, что выбираете ИИС. Подпишите документы онлайн и пополните портфель.