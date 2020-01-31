Блог Денег

Блог Денег

Индивидуальные категории кэшбэка

В Яндекс.Деньгах можно получать 5% кэшбэк баллами за покупки в категориях месяца. Например, за билеты в кино, поход в магазин или ресторан. Раньше для всех был одинаковый набор категорий. Теперь они стали индивидуальными. Рассказываем, как узнать, за что именно вам вернутся 5% в феврале.

Где посмотреть свои категории?

Залогиньтесь на Яндексе, убедитесь, что у вас включен кэшбэк, и смотрите свои категории на сайте Яндекс.Денег или в приложении в разделе с баллами.

Кто распределяет категории? 

Умный алгоритм. Наш робот анализирует платежные привычки и предлагает вам попробовать разные категории товаров и услуг с выгодой в 5%. Он выбирает то, что вам скорее всего пригодится (исходя из прошлых трат), а также категории, в которых вы, возможно, ещё не платили через Яндекс.Деньги, но могли бы попробовать.

Что-то ещё изменилось?

Остальное — без изменений. Получайте дополнительно:

  • 5% кэшбэк за каждую пятую офлайн-покупку в других категориях (если стоимость пятой покупки не превышает сумму предыдущих четырёх) или 1% за любые покупки на кассе.

  • 1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Нет кэшбэка? Включите его тут

3 комментария
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fwtome
сегодня, 13:49
Мне предлагает в феврале  парикмахерские и товары для детей. Если учесть, что я никогда не оплачивал ЯДом ни того, ни другого, то "очень" умный алгоритм) нацеленный на максимальное неучастие в программе получения баллов. 
Обновлено сегодня, 13:51
natali1970
сегодня, 15:44
fwtome,
аналогично :)))
dion
сегодня, 15:01
да уж, парикмахерская и детские товары это еще нормально.
а вот открытки и воздушные шары  :) ..., ну спасибо. и то верно, давно не покупал ничего подобного (никогда). Честнее было бы написать - вам баллы в феврале не положены.   Я вот регулярно через Я оплачиваю коммуталку и транспорт - можно было бы на на эти категории предложить ( ну ладно , на одну из...) а открытки и шарики - попробовать... Если мое мнение кому-то интересно - мне НЕ НРАВИТСЯ этот новый алгоритм.