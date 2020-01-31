Индивидуальные категории кэшбэка

В Яндекс.Деньгах можно получать 5% кэшбэк баллами за покупки в категориях месяца. Например, за билеты в кино, поход в магазин или ресторан. Раньше для всех был одинаковый набор категорий. Теперь они стали индивидуальными. Рассказываем, как узнать, за что именно вам вернутся 5% в феврале.

Где посмотреть свои категории?

Залогиньтесь на Яндексе, убедитесь, что у вас включен кэшбэк, и смотрите свои категории на сайте Яндекс.Денег или в приложении в разделе с баллами.

Кто распределяет категории?

Умный алгоритм. Наш робот анализирует платежные привычки и предлагает вам попробовать разные категории товаров и услуг с выгодой в 5%. Он выбирает то, что вам скорее всего пригодится (исходя из прошлых трат), а также категории, в которых вы, возможно, ещё не платили через Яндекс.Деньги, но могли бы попробовать.

Что-то ещё изменилось?

Остальное — без изменений. Получайте дополнительно:

5% кэшбэк за каждую пятую офлайн-покупку в других категориях (если стоимость пятой покупки не превышает сумму предыдущих четырёх) или 1% за любые покупки на кассе.

1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Нет кэшбэка? Включите его тут.