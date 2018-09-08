Блог Денег

Блог Денег

8 признаков интернет-магазина, которые заставят насторожиться

Платить в незнакомом интернет-магазине тревожно — вдруг обманут? Служба безопасности Яндекс.Денег рассказывает, на что обратить внимание перед покупкой.

На сайте магазина

Насторожитесь, если:

  • нет фактического адреса, а письма предлагают присылать до востребования; 
  • не указана электронная почта, нет бесплатного номера 8 800 или городского телефона — можно дозвониться только на мобильный;
  • цены слишком низкие;
  • не написано, что будет происходить после того, как вы заплатите: когда и как вам доставят заказ;
  • нет информации, как вернуть или обменять покупку;
  • на сайте указано одно юридическое лицо, а домен (имя сайта) зарегистрировано на другое или на физическое лицо. Проверить, на кого зарегистрировано доменное имя, можно, например, тут.

Если сомневаетесь — поищите отзывы о магазине в интернете. Хвалебные отзывы на специальных сайтах могут быть фальшивкой. Рекомендуем обратить внимание на комментарии к постам магазина в социальных сетях: поймёте, в каком тоне продавец общается с клиентами, как быстро отвечает на вопросы, идёт ли навстречу при конфликтах.  

Во время оплаты

Обращайте внимание, как магазин принимает деньги. Магазин, который торгует легально, — это юридическое лицо. Он принимает платежи на банковский счёт организации, а не на личные кошельки и карты. 

Платите через Яндекс.Деньги и на платёжной форме стоит логотип Яндекс.Кассы (сервиса онлайн-платежей для бизнеса) — вы точно переводите деньги юридическому лицу. Собираетесь заплатить физическому  — появится предупреждение.

Если переводите деньги человеку, а не компании, их возврат будет полностью зависеть от порядочности продавца. Безопаснее покупать у юридических лиц. 

Когда получаете заказ

В работе любого магазина случаются накладки: перепутали заказ, прислали не то и не туда, сломали по дороге, на картинке было красиво, а пришёл ужас. Нормальные продавцы дорожат репутацией — им выгодно договариваться, но они тоже не хотят быть обманутыми. Чтобы решать спорные вопросы, у крупных интернет-гипермаркетов (Aliexpress, eBay) есть собственные системы арбитража

Просто так деньги не вернут — свою правоту придется доказать. Для этого сохраняйте всю переписку с магазином,  документы, подтверждающие оплату, и смс-сообщения курьерской службы. 

На почте (до того, как подпишете извещение) убедитесь, что упаковка не повреждена, пусть сотрудник взвесит посылку. Вес отличается от заявленного? Упаковка порвана, есть подозрение, что посылку вскрывали? Составляйте акт. 

Всегда снимайте на видео процесс распаковки! Больше доказательств — выше вероятность, что дело решится в вашу пользу.

Что-то пошло не так

Магазин не хочет решать проблему, не выходит на связь или вовсе удалил сайт и сбежал из интернет-пространства. Деньги всё равно можно вернуть. 

Если платили кошельком Яндекс.Денег, действует Защита покупателя. Пишете в службу поддержки, присылаете детали (скриншоты переписки с продавцом, описание и фотографии товара, видео распаковки и т.п.). Магазин виноват — получаете деньги обратно.

Платили картой — оспаривайте платёж, то есть инициируйте чарджбэк.

35 комментариев
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alexey.pevkin
8 сентября 2018, 12:18
А почему только юр лица могут легально торговать? А как же индивидуальные предприниматели? Таких магазинов достаточно много.
apelsin1982
8 сентября 2018, 13:55
alexey.pevkin,
ИП тоже юр.лица
alexey.pevkin
8 сентября 2018, 14:37
apelsin1982,
Серьезно? А вы помните как раньше назывались ИП? Напомню - ПБОЮЛ. А как расшифровывается помните? Напомню -предприниматель без образования юридического лица. Учите матчасть.
apelsin1982
8 сентября 2018, 14:50
alexey.pevkin,
ИП в банках обслуживаются у каких менеджеров? Правильно, у тех что работают с юр.лицами. ИП могут оформить кассу, открыть торговую точку и т.д. и т.п. Торговать и нестиответственность за свою работу.
В торговых центрах думаете все магазины ООО? Нет, много ИП. Для оптимизации налогов.
info@avtoaksesuari.ru
вчера, 23:01
apelsin1982,
Ерунда полная, лучше у ИП купить или у Частника чем потом бегать за ООО у которого ноут старый в залоге :) И у ИП купить проще, так-как он отвечает всем имуществом даже после закрытия ))) Ерунду не несите...
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 17:38
alexey.pevkin,
И юридическим лицам и ИП для возможности торговли необходим договор с платёжным сервисом.
alexey.pevkin
10 сентября 2018, 17:55
Андрей Лазорев,
Я это знаю. Просто в вашей статье вы говорите, что если не юр лицо, то это нелегальный магазин. Цитирую: "Магазин, который торгует легально, — это юридическое лицо."
Дополните статью и все.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса12 сентября 2018, 21:14
alexey.pevkin,
спасибо, поправим.
Максим
8 сентября 2018, 15:43
Полезная информация. Спасибо.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 17:51
Максим,
Всегда пожалуйста :)
tervist
10 сентября 2018, 21:02
Прошу обратить внимание на мошенническую схему перевода на Яндекс.Кошелек.

На почту падает письмо, замаскированное под напоминание о истекающем сроке делегирования домена. Разумеется, все очень срочно, вот прям завтра все заканчивается, оплатить нужно немедленно, лучше ещё вчера. И стоит ссылка "Оплатить".

Если по этой ссылке пройти (чего делать, конечно, не надо, я просто загнал её в virustotal, то выясняется, что ссылка просто редиректит на Яндекс.Кошелёк с предложением оплатить 1700 с чем-то рублей.
Вот так примитивно, но кто-то же наверняка покупается на это.
Ссылка на кошелек такая: https://money.yandex.ru/to/410016645875029/1710
Отчет вирустотала: https://www.virustotal.com/#/url/0d6241e9cd9f55468cc6b31c433c8d108242ba9b02b46e04f75005d778e4616e/details



Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 сентября 2018, 13:49
tervist,
передали информацию коллегам, чтобы они приняли меры - если у вас есть более подробная информация, пришлите нам ее через форму, пожалуйста. 
pav52
13 сентября 2018, 01:53
Здравствуйте, полезные советы, однако у небольших магазинов и телефоны мобильные, и домен на физлицо - зря народ пугаете:)

А вот в поддержку Я.Денег на произвольную тему написать сложно оказалось, поэтому спрошу здесь: мой банк взимает комиссию при переводах на электронные кошельки, каким считается и счёт Я.кошелька, причём есть минимальный платёж и он не зависит от суммы списания, не такой уж большой, но неприятный по сравнению с 1 рублём для привязки:)
В связи с этим, очень хотелось бы вернуть вариант (хотя бы по выбору) когда привязка карты происходит путём авторизации произвольной суммы (hold), а затем её возврата на карту, а не путём списания в кошелёк.
Можно ли это организовать и почему отказались от такого варианта, если не секрет?
Обновлено 13 сентября 2018, 01:55
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 18:50
pav52,
мы не пугаем, просто делимся информацией, которая поможет сделать покупки в интернете безопаснее :)


Если привязывать карту в настройках, то операция действительно пройдет как пополнение кошелька на 1 рубль. Можно также привязать карту к кошельку при платеже. Например, при оплате мобильной связи: https://money.yandex.ru/phone?_openstat=catalogue;popular;phone после ввода номера можно выбрать откуда будет платеж — с кошелька или с карты. Выберете карту, заполните поля, проверьте галочку напротив строки "Сохранить в кошельке", если она есть, то карта будет привязана к кошельку, а операция пройдет как платеж, а не как пополнение кошелька.
kulpinv
20 сентября 2018, 20:14
Здравствуйте,
приложение на apple работает неделю после установки, а затем открывается белое окно и все. iPhone X. Могу прислать видео экрана.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 14:00
kulpinv,
коллеги уже занимаются починкой - простите за неудобства. Сейчас можно свернуть приложение и развернуть заново, после этого все должно быть в порядке.
upay2me
2 октября 2018, 20:52
Здравствуйте! 
Хотел приобрести яды для суицида на сайте otrovite.org 
Выбрал цианид, перешёл к оплате и сайт переадресовал на оплату Яндекс деньги. Я бы хотел уточнить насколько этот магазин надёжный партнёр Яндекса и как давно? Одобрен ли службой безопасности Яндекса? Спасибо
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 октября 2018, 17:09
upay2me,
здравствуйте!
Надеемся, что выбирали не всерьез. 
Если при переходе на страницу оплаты вы видите номер кошелька (начинается с цифр 4100), значит это платеж частному на его кошелек, а не какой-либо компании. По этой ситуации приняли меры. Спасибо вам за сигнал.
Serg.Anton1
22 октября 2018, 11:20
Я настороженно отношусь ко всяким интернет-магазинам, читаю отзывы и ищу реальных покупателей среди знакомых, прежде, чем пользоваться сервисом. Сейчас нашел Joom - у них большой выбор и есть недорогие гаджеты. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 октября 2018, 18:41
Serg.Anton1,
👍
Nikson
11 апреля 2019, 13:13
Serg.Anton1,
👍👏
lub.naumenko2015
4 ноября 2018, 06:00
Не вздумайте покупать так называемые сумки Фабианни! Мошенничество! Сама себе удивляюсь, как купилась.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса4 ноября 2018, 15:18
lub.naumenko2015,
расскажите нам о вашей ситуации через форму, пожалуйста. 
Nadejda Gyrova
4 ноября 2018, 12:54
просто выманили деньги,а сайт закрылся .Деньги пропали?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса4 ноября 2018, 15:19
Nadejda Gyrova,
мы проверим в чем дело и примем необходимые меры, для этого понадобится информация от вас - пришлите нам ее через форму, пожалуйста. 
Azura667
29 ноября 2018, 06:27
Просто нужно пользоваться теми магазинами, которые точно не "кинут" - читать отзывы, спрашивать знакомых. Я так открыла для себя Джум - доставляют все в срок и не обманывают покупателей.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса29 ноября 2018, 12:13
Azura667,
а еще на JOOM можно расплатиться баллами из кошелька :)
Александр Воробьев
15 декабря 2018, 21:44
не проходит оплата заказа и после нажатия оплатить      For security reasons this process can not be continued.
ISC_RS_5100102051       и так уже 4 дня 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса16 декабря 2018, 15:32
Александр Воробьев,
пожалуйста, расскажите нам через форму, за что именно не получилось заплатить - посмотрим в чем дело.
ogorod.ua
19 декабря 2018, 16:19
Спасибо за статью. Познавательно...
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса19 декабря 2018, 19:33
ogorod.ua,
🙂
Nikson
11 апреля 2019, 13:18
Андрей Лазорев,
Не подскажете,как быть,на "Pandao"cделал заказ на 1000р.и через несколько минут отказался,но деньги естественно с кредитной карты онлайн списали,прошло месяца 4,а деньги не вернулись...на "пандао"говорят вернули,а в банке средств не поступало....и как быть,на пандао тупят,не отвечают,а банк достал... Короче остался без рубля и без товара....???!!
Обновлено 11 апреля 2019, 13:20
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 апреля 2019, 17:22
Nikson,
оу :( Отправьте, пожалуйста, информацию о платеже и возврате поддержке — все проверим.
Алпомишбек Бахрамов
29 июня 2019, 09:02
Как я могу заказать. На алиэкспресс через яндекс кошелёк? 
info@avtoaksesuari.ru
вчера, 23:02
Статья не о чём, 100%