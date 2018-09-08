8 признаков интернет-магазина, которые заставят насторожиться

Платить в незнакомом интернет-магазине тревожно — вдруг обманут? Служба безопасности Яндекс.Денег рассказывает, на что обратить внимание перед покупкой.

На сайте магазина

Насторожитесь, если:

нет фактического адреса, а письма предлагают присылать до востребования;

не указана электронная почта, нет бесплатного номера 8 800 или городского телефона — можно дозвониться только на мобильный;

цены слишком низкие;

не написано, что будет происходить после того, как вы заплатите: когда и как вам доставят заказ;

нет информации, как вернуть или обменять покупку;

на сайте указано одно юридическое лицо, а домен (имя сайта) зарегистрировано на другое или на физическое лицо. Проверить, на кого зарегистрировано доменное имя, можно, например, тут.

Если сомневаетесь — поищите отзывы о магазине в интернете. Хвалебные отзывы на специальных сайтах могут быть фальшивкой. Рекомендуем обратить внимание на комментарии к постам магазина в социальных сетях: поймёте, в каком тоне продавец общается с клиентами, как быстро отвечает на вопросы, идёт ли навстречу при конфликтах.

Во время оплаты

Обращайте внимание, как магазин принимает деньги. Магазин, который торгует легально, — это юридическое лицо. Он принимает платежи на банковский счёт организации, а не на личные кошельки и карты.

Платите через Яндекс.Деньги и на платёжной форме стоит логотип Яндекс.Кассы (сервиса онлайн-платежей для бизнеса) — вы точно переводите деньги юридическому лицу. Собираетесь заплатить физическому — появится предупреждение.

Если переводите деньги человеку, а не компании, их возврат будет полностью зависеть от порядочности продавца. Безопаснее покупать у юридических лиц.

Когда получаете заказ

В работе любого магазина случаются накладки: перепутали заказ, прислали не то и не туда, сломали по дороге, на картинке было красиво, а пришёл ужас. Нормальные продавцы дорожат репутацией — им выгодно договариваться, но они тоже не хотят быть обманутыми. Чтобы решать спорные вопросы, у крупных интернет-гипермаркетов (Aliexpress, eBay) есть собственные системы арбитража.

Просто так деньги не вернут — свою правоту придется доказать. Для этого сохраняйте всю переписку с магазином, документы, подтверждающие оплату, и смс-сообщения курьерской службы.

На почте (до того, как подпишете извещение) убедитесь, что упаковка не повреждена, пусть сотрудник взвесит посылку. Вес отличается от заявленного? Упаковка порвана, есть подозрение, что посылку вскрывали? Составляйте акт.

Всегда снимайте на видео процесс распаковки! Больше доказательств — выше вероятность, что дело решится в вашу пользу.

Что-то пошло не так

Магазин не хочет решать проблему, не выходит на связь или вовсе удалил сайт и сбежал из интернет-пространства. Деньги всё равно можно вернуть.

Если платили кошельком Яндекс.Денег, действует Защита покупателя. Пишете в службу поддержки, присылаете детали (скриншоты переписки с продавцом, описание и фотографии товара, видео распаковки и т.п.). Магазин виноват — получаете деньги обратно.

Платили картой — оспаривайте платёж, то есть инициируйте чарджбэк.