Клиенты о банках в разных странах: Израиль

Журналист и блогер Дарья Гендельман четыре года назад переехала в Израиль и специально для блога Яндекс.Денег рассказала, как работают банки в стране с особым культом денег.

Израиль — страна больших денег: недаром её прозвали нацией стартапов. Шутки про евреев обычно всегда связаны с деньгами и еврейской жадностью. Ну вот, например, самый популярный.

– Изя, у тебя было шесть яблок, половину ты отдал Ване. Сколько у тебя осталось?

– Пять с половиной...

В реальной жизни израильтяне достаточно щедрые и всегда готовы поделиться с теми, кому нужна помощь. Можно ли сказать это же об израильских банках? Давайте посмотрим.

После моего переезда в Израиль четыре года назад многие мои убеждения, связанные с банковской системой, претерпели изменения. Опыт общения с банками в России и Беларуси, где мне довелось пожить первые 27 лет своей жизни, разительно отличается от того, который я получила в одной из самых продвинутых восточных стран мира.

Уверена, мой рассказ об израильской банковской системе во многим совпадает с опытом западных стран, так как мы стараемся во всем соответствовать самым продвинутым из них.

Ещё вчера

Быстрое оформление кредитной карты, digital-обслуживание, моментальные переводы денег в пару кликов — все это было доступно в Израиле ещё вчера. Сегодня здесь уже вовсю работает банк без отделений, который позволяет открыть счёт и проводить все операции со смартфона. Западная тенденция по сокращению персонала с целью сокращения расходов затронула Израиль одним из первых, так что часть отделений традиционных банков постепенно закрываются, приучая клиентов решать максимум вопросов в онлайне.

Конечно, если вы не очень доверяете банку без отделений, можно открыть счет и получить карту традиционным способом. Оформление всех бумаг занимает несколько минут, все бумаги заполняются автоматически и вам нужно только поставить свою подпись. Все заказанные карты приходят вам по мере готовности в почтовый ящик вместе с пин-кодом — обычно за неделю-две.

Банковские карты

В Израиле действуют два основных вида карт — дебетовые и кредитные. Большая часть населения пользуется кредитными, так как это не только удобно, но и необходимо для получения некоторых базовых услуг: например, оплаты мобильного, больничной кассы и так далее. Можно, конечно, при желании придумать, как оплачивать их без кредитки, но это будет сопряжено с рядом сложностей.

Самое большое удобство кредитной карты в том, что с ее помощью можно купить почти любой товар и оплачивать услуги в беспроцентную рассрочку — разбивать на равные ежемесячные платежи. Чем больше кредитный лимит (зависит от кредитной истории, средней зарплаты клиента), тем более дорогую оплату можно произвести по карте, разбив на платежи. При этом кредитную карту можно получить не только в банке, но и напрямую в кредитной компании, коих здесь большой выбор.

Часть из них дает кэшбек при расчетах за покупки в определенных магазинах, но сумма кэшбека не существенная и может покрыть разве что комиссию за обслуживание карты. Обслуживание кредитной карты стоит в среднем от 3 до 5 долларов в месяц. В целом любое движение по счету стоит в Израиле денег: снять наличные в банкомате, использовать чек, отправить перевод, вложить наличные на счет, смс-уведомления — всё это вы получаете за определенную фиксированную плату в несколько шекелей. Банк в Израиле старается заработать на всем, чем только можно, и по возможности ни за что не платить клиенту, так что о процентах на остаток можно рассчитывать только в одном-двух банках, которые стараются выгодно выделяться на фоне остальных.

Торг уместен (даже в банке)

Но благо в Израиле рыночная экономика и можно торговаться по любому поводу, так что вы без проблем можете отменить любую комиссию, пригрозив, что уйдете к конкурентам. Обычно это помогает. Нашим людям поначалу сложно привыкнуть к тому, что даже в банке можно торговаться, но на Востоке быстро учишься этому умению, особенно если торг может сэкономить тебе несколько тысяч шекелей.

У каждого банка есть свое приложение и интернет-банкинг, которые позволяют совершать любые операции, не выходя из дома. Картой при этом можно расплачиваться в любом магазине, салоне красоты и даже на некоторых рынках, а вот Apple/Android/Ali Pay и QR-коды пока не имеют широкого распространения в Израиле. Возможно потому, что терминалы для оплаты картой есть буквально в любой «дыре», да и хватает умных приложений, которые позволяют не доставать кошелек в баре, если вы хотите, например, разделить счет с друзьями: можно перекидывать друг другу необходимые суммы в пару кликов. Чаевые, кстати, можно без проблем предлагать снять с карты – это довольно частая практика.

А вот где действительно не обойтись без наличных, так это в общественных автобусах: если у вас нет специальной предоплаченной карты-кошелька, то расплатиться за проезд можно только старым добрым кэшем, причем только в шекелях. Если вы турист и вошли в автобус, не зная этого, вас вряд ли выгонят: водитель либо разрешит проехать бесплатно, либо кто-то из пассажиров за вас заплатит. Израильтяне очень душевный народ и всегда стараются помочь, если видят, что вы в затруднении!

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