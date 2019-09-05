Как ездить в Европу недорого

Чтобы путешествовать, необязательно брать кредиты и влезать в долги. Нужно планировать, экономить и знать кое-какие лайфхаки. Несколько простых шагов — и вы сможете ездить в Европу два-три раза в год. Рассказываем.

Составьте список стран

Запишите на листочке страны, которые хотите посетить, и повесьте на холодильник. Банальный совет, но пусть список будет на виду и напоминает о том, что нужно сделать загранпаспорт, получить визы, отложить деньги и купить билеты.

Разберитесь с визой

Если у вас уже есть многократная шенгенская виза, можете ехать с ней в любые страны Шенгенской зоны. А еще в Хорватию, Румынию, Болгарию и на Кипр. Главное, не нарушать сроки пребывания: не более 90 дней в течение полугода.

Если визы нет, нужно её получить. Обращайтесь в консульства, которые охотно выдают долгосрочные визы. Посмотрите статистику: например, в 2019 году Франция часто даёт визы на срок до 5 лет, Испания — на 2 года, Чехия — на год. Подавать документы нужно в консульство того государства, где собираетесь провести больше времени.

К концу 2019 года ЕС введет единые правила выдачи виз для всех стран. Визу на год можно будет получить после законного использования трех краткосрочных виз в течение последних двух лет, на два года — после годовой визы, на пять — после двухгодичной. А пока действуют старые правила.

Без визы тоже можно съездить в Европу. В Сербию, Боснию и Герцеговину россиян пускают по загранпаспорту на 30 дней, в Турцию — на 60 дней, в Македонию — на 90 дней, в Албанию и Черногорию — на 90 дней летом и на 30 дней в другое время года.

Покупайте валюту

Запас денег нужен для того, чтобы вашим планам ничто не помешало. Когда подвернутся дешёвые билеты или тур, не придётся думать о том, на что жить в путешествии. Поэтому покупайте немного валюты с каждой зарплаты.

В обменнике. Это популярный, но не самый удобный способ: нужно ходить в банк каждый месяц, платить комиссию и переживать за сохранность наличных.

На бирже. Курс на бирже выгоднее, чем в банках, но покупать валюту можно только лотами по 1 000 (например, 1 000, 2 000 или 3000 евро). К тому же надо платить комиссию банку за перевод, а брокеру — за работу и вывод средств.

В кошельке. Теперь кошелёк Яндекс.Денег, если он идентифицированный, — это карманный онлайн-обменник. Можно бесплатно открыть отдельный счёт в десяти валютах: долларах США, евро, фунтах стерлингов, белорусских рублях, тенге, иенах, юанях, швейцарских франках, чешских кронах и польских злотых. Постепенно докупайте туда валюту или сделайте это незадолго до вылета, а по приезде в Европу платите картой без комиссии и конвертации.

Валюта хранится на счёте бесплатно. Карту Яндекс.Денег можно сделать мультивалютной на время поездки за 90 рублей в месяц, а по возвращении отключить эту опцию.

Берите билеты заранее

Билеты на самолет поступают в продажу за 10—12 месяцев. Покупать на год вперёд не всегда выгодно, а вот за 2—6 месяцев до вылета цены могут снижаться в зависимости от спроса. Сравнивайте стоимость билетов по месяцам для каждой поездки.

Используйте календарь низких цен Aviasales или ищите недорогие билеты с вылетом из соседних городов на SkySkanner. Для частых поездок в Европу станьте членом клуба лоукостера WizzAir. Например, в октябре можно улететь в Будапешт за 25 евро, а оттуда — в Милан за 9 евро.

Есть недорогой способ добраться до Европы на «Нестеровском» поезде. Плацкарт из Москвы в Черняховск Калининградской области стоит 1300 рублей, а с шенгенской визой можно выйти в Вильнюсе.

Ищите горящие предложения

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Экономьте на аренде жилья

Взяли билеты — сразу бронируйте жильё. Недорогие варианты заканчиваются быстро, поэтому не откладывайте поиски на последний момент. И пользуйтесь лайфхаками.

Например, проверьте раздел предложений в несезон на Booking.com со скидками до 20%. Зарегистрируйтесь по ссылке друга на Airbnb и получите 29 евро на первое бронирование. Или остановитесь у кого-нибудь в гостях через Couchsurfing.

Получайте кэшбэк

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