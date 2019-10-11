Как накопить на неделю в Европе

Купить билеты на самолёт и забронировать жильё — это только полдела. Мы прикинули траты на проезд, еду и развлечения на неделю в Берлине, Париже, Мадриде, Риме и Праге. И посчитали, сколько денег откладывать в месяц, чтобы накопить на поездку за полгода.

Спойлер для тех, кому лень читать:

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Сколько брать с собой на неделю

Б ерлин

Аэропорт

В Берлине два аэропорта: Тегель и Шенефельд.

Из Тегеля ходят автобусы за 2,80 €: TXL — до центральной площади Александерплац, X9 и 109 — до метро возле Берлинского зоопарка. За такси заплатите 35—45 €.

До центра Берлина из Шенефельда можно доехать на городской электричке S-Bahn или региональном поезде за 3,40 €. В другие районы города из аэропорта ходят автобусы, цена билета зависит от маршрута. Такси будет стоить 60—75 €.

Транспорт

В Берлине есть метро, автобусы и трамваи. Билет единый, стоимость — по зонам. Поездка в зоне AB стоит 2,80 €, в зоне АВС — 3,40 €, проездной на день — 7—7,70 €, на неделю — 30—37,50 €.

Такси

За посадку в берлинское такси заплатите 3,90 €. На первые семь километров пути действует тариф 2 € за километр, дальше — 1,5 €. C Uber или MyTaxi немного сэкономите.

Еда

Пообедать за 8—10 € можно во вьетнамском кафе Monsieur Vuong, поужинать в ресторане с традиционной прусской кухней Marjellchen за 20—30 €. На улицах Берлина много лавок с фастфудом: донеры и кебабы стоят по 3,5 €, фалафель — 3 €, кофе — 2,70 €. Цены на разливное пиво в барах начинаются от 3 €.

Большинство продуктов в супермаркетах вполовину дороже, чем в Москве. Зато немецкое пиво стоит от 0,55 € за бутылку.

Развлечения

В Берлине многое можно посмотреть бесплатно: Берлинскую стену, Бранденбургские ворота, парк Тиргартен, мемориал жертвам холокоста, здание рейхстага в правительственном квартале. Посещение пяти музеев на Музейном острове обойдётся в 18 €, по отдельности — 10—12 €. Билет в Берлинский зоопарк и аквариум стоит — 21 € для взрослых и 10,50 € для детей. Вход на техно-вечеринку в Бергхайн — 15 € на все выходные.

Сувениры

Открытки стоят от 0,50 €, магниты — 1—3 €, брелоки со светофорным человечком Ампельманом — 1—2 €. Не пожалейте 15—20 € на друга-хипстера и привезите ему органический воск для бороды из самого Берлина!

Итого на неделю с человека: 310—930 €.

Откладывать в месяц: 50—155 €.

Париж

Аэропорт

В Париже три аэропорта: Шарль де Голль, Орли и Париж Бове.

Из аэропорта Шарль де Голль до центра Парижа ходят автобусы Le Bus Direct за 18 €, Roissybus за 12,40 € и городские автобусы № 350 и 351 за 6 €. Пригородный поезд RER довезёт за 11,40 €, такси — за 45—55 €.

Из Орли до центра можно доехать на трамвае № 7 или автобусе № 183 до парижского метро за 2 €. Автобусы Orlybus и Le Bus Direct доставят в Париж за 8,70 € и 12 €. Такси до центра стоит 30—35 €.

В аэропорт Париж Бове летают лоукостеры, но добираться в центр оттуда дальше и дороже, чем из других аэропортов. Автобус Paris Beauvais Shuttle стоит 17 €, такси — 100—150 € днём и 150—200 € ночью.

Транспорт

Билет на метро, автобусы, трамваи и пригородный поезд RER — единый. Поездка на 90 минут Ticket t+ внутри одной зоны стоит 1,9 €, 10 поездок — 14,90 €. Проездной на день Mobilis стоит 7,5—17,80 € в зависимости от зоны. Самый выгодный вариант — проездной Navigo: 22,80 за календарную неделю и 5 € за саму карту.

Такси

Посадка в парижское такси стоит 4—5 €, километр пути — 1,3—2 €. ПО выходным и в праздники тарифы выше на 15—20%. Ездить на Uber дешевле: от 1,20 € за посадку и 1,05 € за километр.

Еда

Позавтракать круассаном и кофе можно за 5—6 €, съесть меню дня на обед — 12—20 €, поужинать в ресторане с алкоголем — 25—40 €. На улице продают сэндвичи за 3,5 € и фалафель — за 5 €.

Продукты в магазинах Парижа почти в 2,5 раза дороже, чем в Москве. Дешевле только вино, сыры и багеты в местных «буланжери».

Развлечения

Билет на Эйфелеву башню стоит 10—25 €, в Версаль — 20 €, в Лувр — 15 €. Для посещения нескольких музеев выгодно купить Paris Museum Pass за 48 € на два дня. А с Paris Pass можно посетить более 60 парижских достопримечательностей за 174 € в течение трёх дней. В стоимость входит речная прогулка по Сене, автобусная экскурсия по Парижу и пользование любым транспортом.

Сувениры

Открытки и брелоки по 1 €, магниты и статуэтки с Эйфелевой башней — от 3 €. Гурманам привезите французских сыров в небольших упаковках: колумьер стоит 1,50—3 €, канталь — 2—3 €, реблошон — 3—4 €, мюнстер — 3,50—4 €, ливаро — 8—10 €.

Итого на неделю с человека: 370—1240 €.

Откладывать в месяц: 60—205 €.

Мадрид

Аэропорт

Из аэропорта до центра Мадрида можно доехать на автобусе за 5 €, на поезде — за 2,60 €, на такси — за 30 €.

Транспорт

Поездка на автобусе по городу стоит 1,50 €, на метро — 1,50—2 € в зависимости от зоны. Есть безлимитные транспортные карты на день: 8,4 € по центру и 17 € по всему Мадриду.

Такси

Минимальный тариф такси в будни — 2,40 € за посадку и 1,05 € за километр, в выходные и праздники — 2,90 € и 1,20 €. Доплата за посадку у вокзала — 3 €, за поездки в Рождество и Новый год — 6,70 €. С Uber выходит немного дешевле.

Еда

Завтраками за 4—6 € прославилось кафе Federal Madrid, а отужинать паэльей можно в H10-Bar или где угодно за 11—15 €. Тако на улице — 1—3 €, горячий шоколад и чуррос — 4 €, пиво — 3 €.

Продукты в магазинах стоят примерно в полтора раза дороже, чем в Москве. Зато сезонные фрукты, хамон и алкоголь — дешевле.

Развлечения

Многие едут в Мадрид ради футбола. Тур по стадиону Бернабеу, на котором тренируется Реал Мадрид, стоит 25 €. Билеты на футбол продают в кассах стадиона за 30—95 €. Чтобы посетить туристические достопримечательности Мадрида, можно купить карту Madrid Card за 77 € и пять дней не платить за вход в музеи, дворцы и парки.

Сувениры

Открытки и магниты в лавках стоят 0,50—2,50 €, испанские веера и шали — от 5 €, атрибутика мадридского Реала — от 4 €.

Итого на неделю с человека: 240—860 €.

Откладывать в месяц: 40—145 €.

Рим

Аэропорт

В Риме два аэропорта: Чампино и Фьюмичино.

Из Чампино можно добраться в город за 2,70 € с пересадкой. Автобус довезёт до центра за 5,80 €, шаттл — за 6 €, такси — за 30 €.

Прямые автобусы из аэропорта Фьюмичино тоже стоят 5,80 €, поезд — 8 €, экспресс — 14 €, такси — 48 €.

Транспорт

По Риму можно ездить на метро, автобусах и трамваях. Единый билет на 100 минут стоит 1,50 €, на сутки — 7 €, на неделю — 24 €.

Такси

Цена за посадку в такси на буднях — 3 €, по выходным — 4,50 €, ночью — 6,50 €. Километр пути стоит 1,10—1,60 €. За поездку на Uber заплатите примерно столько же, сколько и за городское такси.

Еда

Полноценный обед в кафе обойдётся в 15—20 €. Если хотите сэкономить, ищите маленькие ресторанчики с домашней кухней — ROSTICERIA. Там накормят от души за 7—10 €. Перекусить пиццей или панини с курицей на улице можно за 3—5 €, выпить эспрессо — за 1—1,50 €.

Продукты дороже, чем в Москве, в полтора — два раза. Зато бутылка вина в магазине стоит от 4 €. Средняя цена пармезана и пармской ветчины в супермаркетах — 15—20 €, на ярмарках — в два раза дешевле.

Развлечения

В Риме много знаковых мест и в большинстве из них придётся платить за вход. Посещение Римского Колизея и Форума стоит от 20 €, музеев Ватикана и Сикстинской капеллы — от 25 €, Капитолия — 15 €. Выгодно покупать билеты сразу в несколько музеев. А бесплатно можно посетить Пантеон, Фонтан де Треви и просто посмотреть на всё это величие снаружи.

Сувениры

Открытки стоят 1—1,50 €, магниты — 2—3 €, сувениры из Ватикана — 2—10 €. Если хотите удивить друга, оторвите от сердца 20 € и привезите ему носки Gammarelli — как у Папы Римского.

Итого на неделю с человека: 330—1010 €.

Откладывать в месяц: 55—170 €.

Прага

Аэропорт

Добраться до любой из трёх веток метро от аэропорта можно на городских автобусах №100, 119, 191 за 32 кроны. Экспресс до Главного вокзала в центре Праги обойдётся в 60 крон. Такси отвезет по адресу за 600—800 крон.

Транспорт

Билеты на метро, автобус и трамвай единые. Поездка на 30 минут стоит 24 кроны, на 90 минут — 32 кроны. Проездной на день можно купить за 110 крон, на три дня — за 310 крон.

Такси

Подача такси стоит 40 крон, а каждый километр пути — 25 крон. Пользоваться Uber намного дешевле: 25 крон за подачу, 10 крон — за километр или 3 кроны — за минуту.

Еда

Завтракать и обедать традиционными чешскими блюдами можно хоть каждый день в столовой Havelská Koruna — средний чек 140—180 крон. Ужин в ресторане с алкоголем обойдётся в 400—500 крон с человека. В уличных кафе продаются колбаски с галушками за 80—100 крон и сладкие трдельники за 60 крон. Чашка кофе стоит 50 крон, кружка пива — 35 крон.

Продукты, за исключением алкоголя, стоят на 15—20% дороже, чем в Москве. Покупать еду выгоднее в больших сетевых супермаркетах.

Развлечения

В Праге много бесплатных экскурсий и достопримечательностей: например, Карлов мост, астрономические часы на Староместской площади, Вальдштейнский сад и Коловратский дворец. А если захочется большего, можно подняться на Пeтpшинcкую башню за 300 крон или отправиться в круиз по реке Влтаве за 250—910 крон.

Сувениры

Открытки стоят 15 крон, магниты — 50—80 крон. Маленькие бутылочки с бехеровкой, грушовкой, сливовицей или ореховкой продаются по 120—150 крон. Необычный сувенир — косметика на основе пива, например, подарочный сет за 299 крон.

Итого на неделю с человека: 4100—13600 крон (~160—525 €).

Откладывать в месяц: 590—2260 крон (~25—90 €).

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