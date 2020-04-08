Как организовать свою жизнь в самоизоляции

Жизнь взаперти, пусть и у себя дома, для многих оказалась неприятным опытом. Даже если это — ваш случай, не стоит впадать в уныние. Рассказываем, как организовать свой быт и досуг, чтобы пребывание в самоизоляции стало не просто сносным, а комфортным и даже увлекательным.

Обустройте рабочее место

Ещё недавно казалось, что удалённая работа продлится неделю-другую. Сейчас же сложно прогнозировать, сколько в действительности придётся работать из дома. Именно поэтому сидеть на первой попавшейся табуретке с ноутбуком на коленях — плохая идея.

Организуйте эргономичное рабочее пространство, особое внимание уделив гигиене зрения и правильной осанке. Убедитесь, что стол имеет удобную высоту, стул обеспечивает пояснице необходимую поддержку, вам достаточно света и он падает под нужным углом.

Больше двигайтесь

Сделайте спорт обязательным пунктом в распорядке дня, даже если раньше обходились без тренировок. Сейчас важно побороть желание в свободное время лежать на диване. Заведите привычку — каждые пару часов делать небольшую разминку.

Переключиться с работы на спортивную волну поможет подходящий для ваших занятий инвентарь. Коврик, эспандер, эластичные ленты — набор универсальный и достаточно бюджетный, который можно заказать с доставкой.

Чтобы домашние тренировки не наскучили, выберите и скачайте приложение с комплексами упражнений на всё тело. Таких приложений сейчас много, как для iOS, так и для Android.

Самоизолируйтесь со вкусом

Процесс приготовления пищи во время самоизоляции однозначно надо оптимизировать (если только готовка — не ваше любимое хобби, которому вы готовы посвятить всё свободное время).

Помочь в этом могут, например, таблицы сочетаемости продуктов или инфографика по их грамотному хранению. Разумно используя имеющиеся дома запасы, вы и питаться будете разнообразно, и выкидывать ничего не придётся.

Также выручит доставка из кафе и ресторанов: список заведений, подстраивающихся под новые реалии, постоянно растёт.

Кстати, расширяется и спектр их услуг. Заказать теперь можно не только готовые блюда, но и обычные продукты, а также зубную пасту, мыло и некоторые другие предметы первой необходимости.

Займите детей

Тем, кто оказался в самоизоляции вместе с детьми, приходится планировать не только свой день. Чем занять младших членов семьи, чтобы освободить немного времени для себя?

Развлекать детей мультфильмами — схема рабочая, но во время карантина просмотр «всего одного» мультика может превратиться в многодневный марафон.

Детский досуг разнообразит проект «Сказки на дому», в рамках которого популярные актёры читают детские произведения в прямых эфирах социальной сети Instagram.

Если такой формат вам не подходит, воспользуйтесь детским разделом сервиса Storytel и включайте сказки в любое удобное время. Прослушивание аудиокниг целый месяц будет бесплатным.

Отдохните сами

Спланируйте себе интересный досуг. Извлеките максимум пользы из текущей ситуации: смотрите фильмы в высоком качестве и читайте электронные книги.

Новые занятия помогут времени в самоизоляции не сливаться в один бесконечный и скучный день. Не откладывайте онлайн-мероприятия и творческие мастер-классы на потом.

К примеру, проект Google Arts & Culture собрал на одной площадке десятки виртуальных экскурсий по музеям, храмам и другим мировым достопримечательностям. «Домашний» сезон с прямыми трансляциями открыла Московская филармония. А на YouTube периодически проводятся эфиры, во время которых вы научитесь рисовать в приятной компании.

Культурный досуг можно разбавить посиделками в онлайн-баре — вот и ещё один безопасный способ пообщаться с новыми людьми. Бар международный, так что при желании вам удастся не только расслабиться, но и подтянуть иностранный язык.

Если подтягивать нечего, не упускайте возможность выучить английский с нуля. Доступ ко многим образовательным курсам на время карантина будет бесплатным.

Постарайтесь не нервничать

Новостная сводка сейчас может расшатать нервы даже очень спокойному человеку. Чтобы «внеочередные каникулы» действительно были похожи на каникулы, важно найти свой способ эффективно справляться со стрессом.

Обратиться за помощью психолога можно бесплатно по телефону: столичные специалисты оказывают поддержку всем, кому стало не по себе. Либо платно онлайн — в этом случае специалиста и условия работы с ним выбираете вы сами.

Переключиться на позитивную волну помогают не только специально обученные люди. Наблюдение за пандами из Московского зоопарка в режиме реального времени — чем не альтернатива успокаивающим беседам и медитациям?

Есть вариант и более тесного онлайн-общения с животным миром: станьте виртуальным хозяином для кота из приюта. Кормите своего нового питомца и получайте забавные фотографии и видео с ним. Кстати, котика можно «забронировать» до окончания карантина и продолжить дружбу с ним уже у себя дома.

Смените обстановку

Если видеть стены своей квартиры уже нет сил, есть как минимум два безопасных способа оказаться в другом месте.

Первый: откройте секретную дверь и побродите по местности, в которой оказались. Новые локации, пусть и виртуальные, помогут немного снять напряжение. К тому же, такая прогулка будет совершенно бесплатной и не повлечёт за собой штрафных санкций.

Второй способ подойдёт тем, кто хочет покинуть свой дом по-настоящему и готов заплатить за это: ряд гостиниц и отелей предлагает самоизолироваться в своих номерах.

Но мы всё же рекомендуем лишний раз не перемещаться, а остаться дома и постараться сделать свою жизнь насыщенной и интересной, несмотря на самоизоляцию.

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