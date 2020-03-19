Как пережить кризис на финансовых рынках

В кризис основной вопрос для инвестора — как управлять своим капиталом, чтобы не потерять его и приумножить. Читайте шпаргалку, как действовать в условиях паники на финансовых рынках.

Успокойтесь

Банально, но в первую очередь необходимо успокоить нервы. Медитация, аутотренинг, крепкий сон, прогулка по весенним улочкам или чай с травами — подойдут любые меры, эффективные лично для вас. Стоит избегать того, что возбуждает нервную систему. Алкоголь, энергетики, кофе и бессонные ночи перед торговым терминалом кого угодно лишат способности трезво рассуждать и принимать взвешенные решения.

Оцените, что имеете сейчас

После того, как эмоции взяты под контроль, трезво оцените ситуацию. Что вы имеете на текущий момент?

С финансовой точки зрения в кризис лучше всего входить с запасом наличных средств. Если вы относитесь к числу счастливчиков, у которых есть наличные и нет крупных долгов, то для вас открываются привлекательные возможности для инвестиций. Например, вы можете купить акции крупных компаний на 30-40% дешевле. Или зафиксировать на несколько лет вперед двузначную доходность по высоконадёжным облигациям в качестве альтернативы банковскому депозиту.

Также в хорошем положении находятся держатели консервативных вложений: банковских депозитов, краткосрочных ОФЗ и надёжных облигаций. Данные активы нейтральны — вне зависимости от настроений на рынке они приносят скромную доходность, которая полностью или частично компенсирует инфляцию и приносит небольшой доход сверх нее. Когда рынок штормит, такие активы практически не падают в цене, при необходимости их можно продать (в случае с депозитом — закрыть) с нулевыми или минимальными потерями, чтобы купить более доходные инструменты.

Хорошую выгоду в кризис могут принести вложения, связанные с общемировыми защитными инструментами: золото, казначейские облигации США и валюты «тихих гаваней» — японская йена и швейцарский франк. Когда на рынке резко ухудшаются настроения, инвесторы спешат перевести свои средства в эти активы, чем провоцируют рост их стоимости. Также можно отметить акции золотодобывающих компаний, которые тоже дорожают в ответ на рост цен на металл.

В российских реалиях из-за высокой волатильности рубля вложения в доллары США или евро также часто расцениваются в качестве защитного актива, хотя по факту они не являются инвестиционным инструментом. Впрочем, при ослаблении рубля вложения в валюту действительно могут оказаться выгодными. Особенно показателен в этом плане пример 2014 года, когда капиталы в валюте выросли более чем в два раза всего за один год.

И, наконец, распространенный для инвесторов вариант — вы встретили кризис с портфелем, набитым акциям наиболее популярных компаний. Перед падением на фондовом рынке часто наблюдается стремительный рост, в ходе которого даже самые «холодные головы» порой не выдерживают и поддаются соблазну купить растущие акции вблизи их исторических максимумов. В кризис портфель существенно теряет в стоимости, инвестору приходится делать сложный выбор — зафиксировать убытки или попробовать переждать период падения цен.

Подумайте о долгосрочных перспективах

«Продавай, когда все покупают и покупай, когда все продают» — мудрость Уолл-Стрит. Однако покупать все подряд — плохая идея. Прежде всего необходимо определиться с финансовыми целями. Что вы хотите в итоге получить? За какой период? Какой суммой готовы ради этого рискнуть?

Трезво оцените свой уровень компетенции. Если вы ни разу не покупали акции и путаете прибыль с выручкой, возможно, вам не следует торопиться скупать подешевевшие акции и не стоит заниматься краткосрочными спекуляциями. На спекуляциях можно зарабатывать, но оставьте это профессионалам. Или выделите на это минимальную долю в своем портфеле и заведите для нее отдельный счет.

Депозиты и облигации

В первую очередь отдавайте предпочтения тем инструментам, которые понятны лично вам и соответствуют вашему отношению к риску. В конце 2014 года даже банковские депозиты обеспечивали двузначную доходность до 16% годовых, что является очень неплохим результатом для консервативного инвестора.

При выборе депозитов обязательно обращайте внимание, участвует ли банк в программе страхования вкладов. В таком случае возврат суммы вклада до 1,4 млн рублей гарантируется государством. При этом не стоит вкладывать максимальную сумму. Можно вложить чуть меньше, чтобы в случае отзыва лицензии вы смогли вернуть в пределах 1,4 млн рублей не только вложенные средства, но и начисленные проценты.

Похожим инструментом являются облигации, в том числе государственные ОФЗ. Особенность этих инструментов в том, что по длинным бумагам можно зафиксировать высокую доходность на три, пять и даже десять лет. При этом, когда ситуация на рынке улучшится, вы можете получить избыточную доходность за более короткий срок за счет роста цены.

Депозиты и облигации могут стать особенно интересными при росте ключевой ставки ЦБ, так как процентная ставка по ним вырастет вслед за ключевой. Если вы рассматриваете для себя именно эти инструменты, то стоит отслеживать решения по ключевой ставке на заседаниях ЦБ и те факторы, которые на них влияют.

Акции

Более опытным инвесторам стоит обратить внимание на акции. Выгоднее всего покупать их на «дне», когда цены минимальны. На практике поймать момент разворота от падения к росту сложно. Поэтому покупайте частями по мере снижения цен. Причем, чем ниже цены — тем большее количество бумаг можно купить. Таким образом вы понизите среднюю цену покупки всего пакета акций и повысите потенциальную прибыль от него.

Стоит оговориться, что такая покупка акций — это история, как минимум, на 2-3 года. Цены могут вырасти и раньше, но рассчитывать нужно именно на такой или более длительный срок. Никто не в силах точно предугадать, как долго будут длиться экономические проблемы и когда цены восстановятся. Но крупные прибыльные компании, которые переживут тяжелые времена, почти наверняка вырастут в цене и принесут инвестору дивиденды.

Если вам повезло оказаться в кризис с наличными или защитными активами, то по мере снижения цен вы можете постепенно распродавать защитные инструменты и наращивать долю в перспективных акциях.

Если же вы оказались с портфелем, который существенно просел в стоимости, то здесь стоит отталкиваться от доступных альтернатив. Оцените свои акции на горизонте 2-3 лет. Являются ли они перспективными или на рынке есть более привлекательные варианты?Если первое, то продавать их не имеет смысла, вне зависимости от того, по какой цене вы их купили ранее. Можно даже подумать о том, чтобы докупить еще акций по более низким ценам. Если же на рынке есть более интересные альтернативы, то имеет смысл провести ревизию портфеля, продав менее перспективные бумаги в пользу более перспективных.

При этом, если вы чувствуете, что ещё на первом этапе, когда нужно было успокоиться, вам не удалось совладать с эмоциями, не торопитесь и оставьте всё как есть. На длинной дистанции рынок акций всегда растет. Если вы посмотрите на историю индекса S&P 500, то увидите, что за каждым спадом неминуемо наблюдалось восстановление. Продадите подешевевшие акции — просто зафиксируете убыток. Сохраните или даже нарастите позицию — есть шанс сохранить капитал и даже приумножить его, когда кризис закончится.

Если только собираетесь попробовать себя в биржевой торговле — делайте это экономно. Например, вкладывая деньги в акции, облигации или валюту в приложении Яндекс.Денег, можно получить 10% кэшбэк за первую инвестицию. Откройте брокерский счёт через приложение: раздел «Инвестиции» — «БКС брокер». Участвуют счета, открытые не раньше 10 февраля. Пополните счёт (из кошелька на Яндексе — бесплатно) и до 31 марта совершите сделку. Не выводите деньги до 21 апреля, кэшбэк придёт на брокерский счёт.



Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»