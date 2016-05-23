Как платить картой Яндекс.Денег за границей и не терять деньги на конвертации

Путешествуя по Европе, вы платите картой в кафе или магазине — а потом, глядя в выписку, не понимаете: почему курс списания такой высокий? Похоже, вы познакомились с Dynamic Currency Conversion. Рассказываем, что это, и как не переплачивать при расчётах картой Яндекс.Денег за пределами России.

Во многих европейских странах терминалы для оплаты картами предлагают выбрать, в какой валюте оплачивать счёт: в евро или рублях? (вам предложат валюту страны, в которой выпущена карта). Или такую опцию предложит кассир. Кажется, что если платить в рублях — с вашего рублёвого счёта спишется ровно та сумма, что вы видите на экране терминала. Но это не так: при платеже в «родной» валюте за границей вы соглашаетесь на двойную (а иногда и тройную!) конвертацию валюты — покупка обойдется дороже, чем сумма «в рублях», которую вы подтвердили на кассе.

Это «Динамический обмен валют» (Dynamic Currency Conversion): дополнительный этап конвертации, в ходе которого местный магазин и банк компенсируют свои расходы на обслуживание транзакции за счёт покупателя. Вот как это устроено:

1. Когда в европейском магазине вы платите картой российского банка и выбираете расчёт в рублях, банк магазина конвертирует сумму из евро в рубли по внутреннему завышенному курсу.

2. Затем для обработки платежа международной платёжной системой MasterCard сумма в рублях конвертируется обратно в евро уже по курсу MasterCard.

3. MasterCard передаёт запрос на списание в Яндекс.Деньги. Счёт карты в рублях: евро вновь становится рублём по курсу MasterCard. Если вы платили картой Яндекс.Денег, комиссия на этом шаге не прибавляется. А если у вас рублёвая карта другого банка — конвертация евро в рубли будет проходить по курсу этого банка, иногда с дополнительной комиссией.

Чтобы не переплачивать за покупку, путешествуя по Европе, всегда просите выставлять счёт в евро — даже если вам настойчиво предлагают заплатить рублями. А расплачиваясь в супермаркетах, внимательно читайте надписи в терминале оплаты, чтобы в нужный момент подтвердить, что вы предпочитаете платить в местной валюте — нажать кнопку «EUR».

Хороших вам путешествий с картой Яндекс.Денег (собираясь за границу, не забудьте заранее предупредить службу поддержки о странах и датах поездки!).