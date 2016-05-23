Блог Денег

Блог Денег

Как платить картой Яндекс.Денег за границей и не терять деньги на конвертации

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Путешествуя по Европе, вы платите картой в кафе или магазине — а потом, глядя в выписку, не понимаете: почему курс списания такой высокий? Похоже, вы познакомились с Dynamic Currency Conversion. Рассказываем, что это, и как не переплачивать при расчётах картой Яндекс.Денег за пределами России.

Во многих европейских странах терминалы для оплаты картами предлагают выбрать, в какой валюте оплачивать счёт: в евро или рублях? (вам предложат валюту страны, в которой выпущена карта). Или такую опцию предложит кассир. Кажется, что если платить в рублях — с вашего рублёвого счёта спишется ровно та сумма, что вы видите на экране терминала. Но это не так: при платеже в «родной» валюте за границей вы соглашаетесь на двойную (а иногда и тройную!) конвертацию валюты — покупка обойдется дороже, чем сумма «в рублях», которую вы подтвердили на кассе.

Это «Динамический обмен валют» (Dynamic Currency Conversion): дополнительный этап конвертации, в ходе которого местный магазин и банк компенсируют свои расходы на обслуживание транзакции за счёт покупателя. Вот как это устроено:

1. Когда в европейском магазине вы платите картой российского банка и выбираете расчёт в рублях, банк магазина конвертирует сумму из евро в рубли по внутреннему завышенному курсу. 

2. Затем для обработки платежа международной платёжной системой MasterCard сумма в рублях конвертируется обратно в евро уже по курсу MasterCard. 

3. MasterCard передаёт запрос на списание в Яндекс.Деньги. Счёт карты в рублях: евро вновь становится рублём по курсу MasterCard. Если вы платили картой Яндекс.Денег, комиссия на этом шаге не прибавляется. А если у вас рублёвая карта другого банка — конвертация евро в рубли будет проходить по курсу этого банка, иногда с дополнительной комиссией. 

Чтобы не переплачивать за покупку, путешествуя по Европе, всегда просите выставлять счёт в евро — даже если вам настойчиво предлагают заплатить рублями. А расплачиваясь в супермаркетах, внимательно читайте надписи в терминале оплаты, чтобы в нужный момент подтвердить, что вы предпочитаете платить в местной валюте — нажать кнопку «EUR». 

Хороших вам путешествий с картой Яндекс.Денег (собираясь за границу, не забудьте заранее предупредить службу поддержки о странах и датах поездки!). 

32 комментария
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Сергей Асаубаев
24 мая 2016, 04:28
Класс! Молодцы,однако!
Евгений Смирнов
24 мая 2016, 10:06
прям в тему как раз собираюсь отбыть
vitaliyseleznyov
24 мая 2016, 10:11
Как быть в Украине? Комиссии не избежать?
igor.khmelevskoi
24 мая 2016, 11:18
vitaliyseleznyov,
Комиссии военкомата
Яндекс.Деньги
24 мая 2016, 14:40
vitaliyseleznyov,
А у вас тоже в магазинах валюту списания выбрать предлагают? :) 
vitaliyseleznyov
25 мая 2016, 10:47
Яндекс.Деньги,
Кассирши говорят, что предлагает гривну, рубль и доллар 
Яндекс.Деньги
25 мая 2016, 11:20
vitaliyseleznyov,
в этом случае лучше платить в рублях.
vetalbonsv
25 мая 2016, 13:16
почему  я после подачи документов не могу достучаться до поддержки ??
У меня ошибки в идентификации!
Яндекс.Деньги
26 мая 2016, 11:29
vetalbonsv,
подскажите, пожалуйста, номер обращения в службу поддержки — всё проверим и ответим ;)
syndicaterus
6 марта 2017, 15:02
По курсу какого банка яндекс конвертирует валюту в рубли?  
YaMoneyHelp
6 марта 2017, 15:40
syndicaterus,
Если платите картой, то по курсу Mastercard + 2%, при оплате в магазин с кошелька - по курсу магазина ( стоит опираться на конечную сумму, которую видите перед подтверждением платежа), при пополнении кошелька - по курсу банка отправителя.
run182
15 марта 2017, 12:58
А зачем мне предупреждать службу поддержки о странах и датах?
YaMoneyHelp
15 марта 2017, 13:57
run182,
для безопасности. Если вчера с карты платили в Москве, а сегодня в Гонконге - это выглядит так, как будто данные карты украли (довольно часто это действительно так) и можем заблокировать карту. А если мы будем знать, что это вы - все будет в порядке ;)
jalkamonster
12 августа 2017, 15:24
Вы забыли рассказать про такую удивительную вещь в ЯД как "Списание с учётом курса". Это когда через день после покупки в валюте с вас списывается еще денежка - неожиданно и никогда не известно заранее какая именно сумма.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2017, 15:56
jalkamonster,
в нашей помощи есть раздел "Как проходит конвертация в другую валюту", где мы писали об этом, посмотрите, пожалуйста.
jalkamonster
14 августа 2017, 18:48
YaMoneyHelp,
ага, написали. Жаль только что вы запрятали его в какой-то непонятный раздел, но ваши сотрудники обязательно" забывают" об этом предупредить когда клиент заводит вашу карту. А потом такие - ой, а мы же писали, мы не виноваты что вы не облазили вдоль и поперек наш сайт чтобы узнать все о скрытых платежах!
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса16 августа 2017, 12:43
jalkamonster,
это не скрытые платежи — так работает конвертация по платежам с банковских карт. Передадим коллегам ваше замечание.
GoodwinPiter
14 августа 2017, 13:54
в Болгарии как будет происходить расчет при оплате картой яндекс : цены в болгарских левах?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2017, 16:02
GoodwinPiter,
при оплате из кошелька спишутся рубли, а конвертация пройдет по курсу MasterCard + 2%.
siwyakowa.poly
12 декабря 2017, 00:56
Как быть, если я сейчас живу в польше и хочу периодически пользоваться картой яндекс денег? На данный момент пока что только в настройках карты отметила, что я с поездке. Но сайт позволяет отметить поездку только на 2 месяца вперёд. А я буду здесь больше полугода
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 декабря 2017, 12:38
siwyakowa.poly,
ничего страшного - просто через 2 месяца вы можете снова внести информацию на сайте и продолжать пользоваться картой :) 
asabaevd92
10 февраля 2018, 22:20
если я положу доллары на карту яндекс денег,они автоматически конвертируются в рубли?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 февраля 2018, 21:14
asabaevd92,
да, конвертация будет со стороны банка-отправителя.
gmartist
21 апреля 2018, 11:32
Планируется ли виртуальная карта ЯД в других валютах (долларах и евро), чтобы вообще не думать о конвертации валют, при оплате в этих валютах?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 15:59
gmartist,
о планах мы не рассказываем, но если будет что-то - обязательно напишем в наших новостях :)
pavelkuzin
28 апреля 2018, 19:13
а как это делать? вот я плачу, подаю карту, там либо пин-код, либо бесконтактно. всё, как в российских магазинах.
в какой момент происходит выбор? может, они сами за меня делают выбор?
vvs2000
1 июля 2018, 18:20
Непонятно, в чем отличия yandex деньги от дебетовой карты Сбербанка? Чем первая лучше второй?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 15:48
vvs2000,
нашу карту можно заказать в пару кликов, а потом быстро и удобно оплачивать покупки по всему миру :) А ещё - для наших пользователей мы часто проводим акции, посмотреть актуальные можно на сайте. 
shadefff
11 августа 2018, 17:32
То есть обменивать еще на родине валюту не надо? Просто в Европе оплатить в евро, имея на счете только рубли? В какой момент выбирать валюту для оплаты, сказать кассиру?
Обновлено 11 августа 2018, 17:34
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 августа 2018, 15:22
shadefff,
да, выбрать валюту можно до платежа. Нашей картой можно платить в разных странах, конвертация будет по курсу Mastercard + 2,7%
iljabulatow
24 августа, 15:59
Какая конвертация будет если платить в тайланде ? Какая потеря будет на комисии ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 августа, 15:37
iljabulatow,
при оплате покупок нашей картой, конвертация пройдет по крусу Mastercard +2,7% — комиссий за платежи нет. Кстати, сейчас можно сделать карту мультивалютной — почитать об этом можно вот тут.