Как экономить на eBay

eBay— популярный онлайн-аукцион. Товары на нём предлагают самые разные продавцы: брендовые бутики, небольшие магазинчики и обычные люди. На площадке можно купить что угодно — от бабушкиного сервиза до новых туфель Dolce & Gabbana — по фиксированной цене или на торгах по принципу аукциона: товар получает тот, кто сделал самую большую ставку. Рассказываем, как заказывать товары на eBay максимально выгодно.

Ищите хорошую цену на аукционе

Первый способ сэкономить — завершающиеся аукционы. Старайтесь покупать только тогда, когда аукцион уже подходит к концу, а текущая цена товара всё еще ниже обычной цены в магазине. Для этого на странице поиска товара выберите категорию «Аукцион» и сортировку «По времени: завершающиеся первыми».

Выбирайте аукционы, которые близки к завершению с невысокой ценой

Экономьте на доставке

Если хотите купить что-то по фиксированной цене, на странице поиска товара выберите категорию «Купить сейчас» и отсортируйте результаты «по цене + доставке: по возрастанию». Так eBay сначала покажет товары с самыми низкими ценами.

Проверьте, предлагает ли кто-то нужный товар с бесплатной доставкой: в меню слева поставьте галочку в пункте «Бесплатная международная доставка».

Другой вариант экономии — доставка через посредников. Это имеет смысл, когда доставка продавца в России может обойтись дороже, чем сам товар — при этом доставка по США стоит гроши или вообще бесплатная. Или когда вы заказываете много мелких товаров. Фирмы-посредники получают за вас товары на американский адрес, объединяют их в одну посылку и пересылают их в Россию дешевле.

При выборе способа доставки важно помнить, что за посылку дороже 500 евро придётся заплатить госпошлину — 30% от стоимости.

Покупайте новое без бирок

Другой способ экономии — новые вещи без ярлыков или с нарушенной упаковкой. Бывает такое, что товар совершенно новый и не бракованный, но брендового ярлыка на нём нет. Например, кто-то купил джинсы, сразу сорвал ярлыки, а потом понял, что вещь не подходит, и вернул в магазин. Подобный товар может стоить на eBay в разы меньше, чем точно такой же с ярлыком, — есть смысл купить тот, что дешевле.

Для этого в меню слева найдите раздел «Состояние» и поставьте галочку в пункте «Новый: прочее». Этот способ отлично подходит для покупки одежды и аксессуаров: джинсы Levi's за 10 долларов, плащ DKNY за 60 долларов — таких предложений на eBay много.

Новые вещи без этикеток — возможность сэкономить в несколько раз

Кэшбэк eBay Social

Ещё один способ покупать выгодно — кэшбэк-серис eBaySocial. Подключите к нему свой аккаунт eBay, получайте кэшбэк за покупки и обменивайте его на купоны со скидкой на eBay или у партнёров площадки.

Обратите внимание, что такие купоны действуют ограниченное время — обычно около недели. А ещё скидки по этим купонам не суммируются с другими акциями.

Кэшбэк Яндекс.Денег

За заказы на eBay можно получать кэшбэк — для этого перейдите на сайт аукциона из специального предложения в разделе «Скидки и бонусы».

Кроме того, за покупки с картой Яндекс.Денег на eBay вы получаете 1% баллами на кошелёк (1 балл = 1 рубль). Баллы можно потратить в интернет-магазинах, принимающих оплату кошельком Яндекс.Денег.

Если у вас нет карты Яндекс.Денег, вы можете за пару минут создать в сервисе виртуальную карту и получать по ней кэшбэк — это бесплатно. Скачайте приложение Яндекс.Денег, зарегистрируйте кошелёк, в разделе «Карты» выпустите виртуальную карту. Чтобы расплатиться виртуальной картой на eBay, скопируйте данные карты из приложения в форму оплаты.

К слову, Яндекс.Деньги начисляют 1% кэшбэк за платежи с карты не только на eBay, но и на любых других интернет-площадках. К кошельку можно привязать карту с кэшбэком другого банка, и получать кэшбэк и от Яндекс.Денег, и от своего банка.