Блог Денег

Блог Денег

Как пополнить кошелёк банковским переводом из-за рубежа

Недавно мы обновили банковские реквизиты для пополнения кошелька. Вкратце напомним том, как отправить банковский перевод на кошелёк в Яндекс.Деньгах из Европы, США и других государств, где это единственный способ пополнения. 

Банковский перевод (он же bank transfer, wire transfer) можно отправить онлайн, если к вашему счёту в банке подключён интернет-банкинг и в нём есть услуга международных переводов. Если такой возможности нет — отправить перевод можно из отделения банка (для этого иметь там счёт необязательно). Вам понадобятся реквизиты с сайта Яндекс.Денег и паспорт. 

Кошелёк в Яндекс.Деньгах можно пополнить переводом в рублях, долларах США или евро. Обратите внимание — для переводов в долларах и в евро нужно указывать разные реквизиты. При зачислении перевода на кошелёк иностранная валюта сконвертируется в рубли на кошельке по курсу Центробанка РФ + 2%.

Максимальная сумма перевода — 15 000 рублей или эквивалент в другой валюте. Как правило, перевод по реквизитам выполняется два рабочих дня, максимум — пять. 

Важно: отправляя перевод, убедитесь, что в поле «назначение перевода» указан номер кошелька, который вы хотите пополнить.

У банков в разных странах могут быть свои правила и ограничения на отправку переводов за рубеж — уточнить детали лучшее заранее в службе поддержки или отделении банка. Яндекс.Деньги не берут комиссию за пополнение кошелька, но вам нужно будет оплатить услуги банка, через который вы отправляете деньги. 

76 комментариев
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kanin.konstantin
4 августа 2016, 00:09
А почему здесь у вас указаны другие максимальные суммы? https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525313
Яндекс.Деньги
20 сентября 2016, 18:49
kanin.konstantin,
актуальную информацию по лимитам можно посмотреть по этой ссылке: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.xml?from=footer. Ссылку, которую вы прислали, уже не актуальна, извините, уберём.
cool.garbaly
7 июня 2017, 07:55
Сделал пополнение своего кошелька через банк, на 30000, но не разом а пополам, так как у меня стоит лимит на 15 к, половина суммы зависла в воздухе, мне в банке сказали что я должен потратить деньги со своего счета что бы зачислилась вторая половина, но ее ни как нет.  В чем проблема ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июня 2017, 12:52
cool.garbaly,
видим ваше письмо в службу поддержки - проверьте почту, пожалуйста!
evgeny.akmaev2016
15 июня 2017, 10:40
живу в России  как пополнить счёт Яндекс дньги из другой страны из США И Европы  вот мой номер Яндекс деньги  410015237617660 валюта в Долларах США  сам живу в России  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 июня 2017, 18:36
evgeny.akmaev2016,
из США или Европы кошеле можно пополнить банковским переводом по реквизитам , в кошелек придут рубли, а конвертация пройдет по курсу Центробанка РФ + 2%.
cool.garbaly
21 июня 2017, 07:09
Я прошел идентификацию, что и требовалось, теперь дожидаюсь ваших действий, по зачислению моих средств 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 июня 2017, 11:30
cool.garbaly,
видим, что в переписке коллеги ответили вам - проверьте почту, пожалуйста.
jpctrade2011
5 июля 2017, 06:34
как пополнить кошелек из Японии ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июля 2017, 17:11
jpctrade2011,
 из Японии кошелек можно пополнить по его реквизитам - срок зачисления обычно составляет от 2 до 5 рабочих дней, но лучше уточнить это в вашем банке. Конвертация пройдет по курсу Центробанка РФ + 2%.
jpctrade2011
18 августа 2017, 06:53
YaMoneyHelp,
 но для этого оказывается еще обязательно поменять статус кошелька на Identified .... и никак по другому ....
jpctrade2011
21 сентября 2017, 08:55
замучились пополнять кошелек из Японии .... 


отправляли в долларах один раз, отклонили перевод..... оператор службы поддержки посоветовал поменять аккаунт на Identified .... поменяли ... опять отправили банковским переводом ...... опять отклонили перевод 


за две отправки потеряли 100 долларов уже .... а службе Яндекс плевать на своих клиентов похоже  ....


деньги отвергают второй раз подряд, и вместо совета на какой счет и в какой валюте уже в конце концов правильно будет перевести, получаем сухие ответы что перевод отвержен 


И это называется сервис ??


вот у Google сервис так сервис .... сами звонят в офис и помогают с проблемами 
joyfunru
6 ноября 2017, 02:12
jpctrade2011,
Решился как-то ваш вопрос?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 ноября 2017, 11:19
joyfunru,
к сожалению, переводы в иностранной валюте можно получить только от физических лиц, как мы рассказали на сайте.  Если отправителем было юридическое лицо, деньги вернутся в банк. 
stason4ik2007
31 января 2018, 12:32
Добрый день!
Подскажите, а можно ли в Европе и Америке пополнить Яндекс кошелек с карты виза или мастер карт, если я дам ссылку на свою визитку? Там где ссылка и указано "Это ваша визитка: делитесь ссылкой и получайте переводы."
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 января 2018, 15:01
stason4ik2007,
пополнить кошелек можно с карты, которая открыта в одной из этих стран: https://yandex.ru/support/money/add/from-card.html 
Если страны нет в списке, отправить перевод можно по реквизитам. 
gennadij.beliakow
19 февраля 2018, 21:01
Здравствуйте, мне отправили SWIFT-перевод на кошелек Яндекс-денег из ОАЭ в размере 80 долларов США. Прошло уже более 5-ти дней, но перевод до сих пор не пришел на мой кошелек. Отправителю он тоже не вернулся. Где "застряли" деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля 2018, 19:42
gennadij.beliakow,
если у вас есть подтверждение платежа, пожалуйста, отправьте его нам в поддержку  , а после подскажите номер запроса. 
gennadij.beliakow
21 февраля 2018, 15:50
YaMoneyHelp,
номер запроса 14321675
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 февраля 2018, 16:50
gennadij.beliakow,
спасибо, ответим вам в письме. 
Alcatraz9595.9595
25 февраля 2018, 10:02
У меня гражданство не в РФ как мне перевести деньги в игры????
что делать там где написано серия паспорта ??? 

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 февраля 2018, 11:11
Alcatraz9595.9595,
к сожалению, анкета на сайте не подойдёт, если у вас паспорт другой страны. Вы можете пройти идентификацию, посмотреть способы для вашего региона можно в разделе Помощь. 
Airat Valeev
3 июня 2018, 13:31
Это интересно...
niger-61
22 октября 2018, 18:14
Хочу оформить заказ в российском магазине. Сам нахожусь в Венгрии с картой венгерского банка. ЯндексКасса не пропускает платёж. В чём проблема??? '''Не получилось
Похоже, это техническая ошибка. Попробуйте заплатить ещё раз.'''
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 октября 2018, 18:54
niger-61,
пожалуйста. пришлите первые 6 и последние 4 цифры номера карты, с которой вы делаете платеж нам на почту bloghelp@yamoney.ru - проверим в чем дело. В письме укажите, пожалуйста, ссылку на этот пост и свой логин на Яндексе.
niger-61
22 октября 2018, 19:14
YaMoneyHelp,
 Спасибо за оперативный ответ. Всё прислал на указанную почту. Жду
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 октября 2018, 11:29
niger-61,
уже ответили вам на почту 😊
calcex
17 ноября 2018, 19:36
Без проблем ранее пополнял счет из Литвы через платежный терминал  FOXBOX   (ЗАО  FOXBOX  г. Вильнюс, ул. Жальгире 92). Деньги приходили моментально. В ноябре 2018 года все три отправленных суммы на счет не поступили и деньги не вернулись  т.к. терминал  адреса отправителя не запрашивает. ЗАО на запросы не отвечает. Может быть они не внесли изменения  ваших новых  реквизитов ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 ноября 2018, 14:25
calcex,
хм, хотим подробнее посмотреть. Пожалуйста, отправьте подтверждения всех переводов поддержке - проверим, в чём дело.
goindorabro
25 ноября 2018, 13:24
Мне с Монголии отправили деньги, 2000рублей ( у них тугрики), уже прошла неделя, их никак нет
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 ноября 2018, 17:58
goindorabro,
пожалуйста, напишите нам с квитанцией через форму - поможем разобраться.
Лидия Романюк
13 декабря 2018, 16:59
Здравствуйте, можно ли посылке to me, оплатить с мастер кард банка IBK Кореи?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 декабря 2018, 18:19
Лидия Романюк,
вы хотите пополнить кошелек с карты, выпущенной в Корее, верно? Если карта выпущена в банке Южной Корее, то да — это возможно. Вот тут есть список стран, с карт которых можно переводить деньги на кошелек.
bulbalina14
18 декабря 2018, 11:56
Добрый день! Можно ли получить деньги из Европы на Яндекс Кошелек, если он был открыт в Крыму?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 декабря 2018, 17:48
bulbalina14,
неважно где был открыт ваш кошелёк :) Его можно пополнить с карты или по реквизитам. А все способы с описанием найдёте тут.
ilyalxndr
25 декабря 2018, 22:18
Зачем такие сложности. Неужели  нельзя сделать пополнение через PayPal  ?
Я живу в США у меня даже через Apple Pay не получается пополнить. 
А мне всего то нужно оплатить услугу через Яндекс.Кассу. 
tahirfaizullaev
6 января, 07:54
Здравствуйте! Подскажите как перекинуть рубли из идентифицированного кошелька на карту visa в долларах США. Я гражданин Узбекистана. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 января, 11:58
tahirfaizullaev,
инструкцию о переводе можно найти здесь. Подскажите, пожалуйста, что именно не получается?
veronikatsyupka
24 января, 17:51
Здравствуйте!
 Подскажите пожалуйста как можно сделать перевод из США в Россию на кошелек? Я так поняла только указав реквизиты банка США? Это единственный способ?
Благодарю.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января, 18:25
veronikatsyupka,
здравствуйте! Да, в этом случае кошелек можно пополнить по реквизитам.
kozhabekovasofiya
24 января, 19:40
Здравствуйте! Хочу отправить деньги в Европу. Сама живу  в Казахстане и закинула деньги в тенге. Если я сделаю перевод с карты на карту,то у моего друга в Европе деньги придут в евро?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 января, 21:56
kozhabekovasofiya,
здравствуйте! Деньги на нашем кошельке хранятся только в рублях. При операциях с другой валютой конвертация происходит автоматически. Если нет нашей пластиковой карты, то перевод лучше отправить напрямую из кошелька, так комиссия будет ниже. Главное, чтобы статус был Идентифицированный.
coolban4ik
28 января, 17:32
Здраствуйте, я живу в Эстонии и хочу пополнить кошелек Яндекс через Эстонскую карточку, смогу ли я это сделать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 января, 18:01
coolban4ik,
да, вы сможете пополнить баланс вашей картой :) 
Elmansur
28 января, 20:39
я живу в турции,и об завёлся ващем кошелком только потому что покупаю PSStore рубли 
но почему-то не хочет пополнять счёт ,в первый раз всё прошло нормально,а теперь не хочет.в чём проблема ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 января, 11:35
Elmansur,
пожалуйста, напишите поддержке, каким способом пополняете и номер вашего кошелька. Всё проверим.
Mert Ödemiş
25 февраля, 17:31
можно ли пополнить кошелек яндекс в Турции? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля, 15:05
Mert Ödemiş,
в Турции пополнить кошелек можно с банковской карты на сайте или по банковским реквизитам
omnst
1 марта, 09:46
Здравствуйте, родственник живет в Сербии, как ему пополнить мой яндекс кошелек, где и как и какие комиссии?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 марта, 16:32
omnst,
пополнить кошелек из Сербии можно с банковской карты на сайте  или по банковским реквизитам.
Lutuu34
4 марта, 13:38
Можно ли пополнить счёт не через банк,а через смс?Я живу в Италии,и у меня нет другой возможности пополнить счёт
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 10:04
Lutuu34,
вы можете пополнить кошелек с карты итальянского банка — на сайте или в нашем приложении. Конвертация пройдет по курсу банка, выпустившего карту, а если пополнять в приложении, то с нашей стороны комиссии не будет.
Gill
11 марта, 19:01
Где можно узнать свой номер банковского счета
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 марта, 18:31
Gill,
у нашего электронного кошелька нет отдельного счета в банке. Реквизиты для пополнения банковским переводом тут.
Gill
11 марта, 22:30
Почему в списках стран карта с которой пополняю есть а мне отвечают с данной карты пополнить не получится ограничение со стороны службы безопасности. Перед этим пополнение с карты прошло.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 марта, 18:34
Gill,
мы обязаны следить за безопасностью всех пользователей сервиса. К сожалению, конкретно в этом случае, пополнить кошелек с этой карты не получится. Коллеги также на связи с вами в переписке по почте.
Ivan Von PRAG
12 марта, 11:35
Добрый день!
А если у меня карта выдана чешским банком (Чехии нет в списке), то никак нельзя пополнить с карточки?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 марта, 18:36
Ivan Von PRAG,
здравствуйте! К сожалению, нет. Но можно сделать межбанковский перевод по реквизитам. Перед пополнением кошелька посмотрите, пожалуйста, информацию о статусах.
Обновлено 12 марта, 18:36
Gill
15 марта, 19:14
картой какого банка Польши можно пополнить кошелек.
Обновлено 15 марта, 19:14
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 марта, 20:31
Gill,
все условия описаны тут. Если что-то пойдёт не так, напишите поддержке.
Михаил Атапин
18 марта, 22:54
Как отправить евро из Бельгии в Россию? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 марта, 20:28
Михаил Атапин,
можно прямо в кошельке. Карты выпущенные в Бельгии подходят для пополнения. Конвертация в рубли пройдет автоматически, по курсу вашего банка. 
Еще можно сделать перевод по реквизитам.
kostik.2354
7 июля, 04:52
YaMoneyHelp,
Так Бельгия вообще не стоит в списке стран по ссылке которую вы поставили? Или я что-то не понял.


Хочу тоже пополнить свой кошелёк из Нидерландов, есть карта Нидерландов, есть Mastercard из Нидерландов и есть Mastercard из Англии (Skrill) получится как нибудь пополнить или только по реквизитам? 


Заранее спасибо 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 14:54
kostik.2354,
Бельгия в списке стран есть — картами, выпущенной в этой стране, как и в Великобритании и Нидерландах, пополнить баланс кошелька получится. При пополнении произойдет конвертация валюты в рубли — по курсу банка, выпустившего вашу карту, на балансе кошелька будут рубли. 


Сейчас можно подключить мультивалютный счет и карту — так получится платить картой за границей без конвертации :)
kostik.2354
7 июля, 04:53
Михаил Атапин,
У тебя получилось? 
Hanna Gutkovska
2 апреля, 13:57
Здравствуйте! Нужно произвести оплату в размере 17000 в российском магазине. Могу ли я это сделать картой Виза банка Канады? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 апреля, 19:13
Hanna Gutkovska,
привязать к кошельку карту канадского банка не получится. Но вы можете оплатить через Яндекс.Кассу, если настройки магазина позволяют.
mindi.maps
17 мая, 17:26
Добрый день!
Подскажите, какой статус аккаунта должен быть для получения денег из США?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая, 12:39
mindi.maps,
получить перевод на кошелек можно и с анонимным статусом. Подскажите, каким способом вам хотят отправить деньги?
mindi.maps
18 мая, 16:09
YaMoneyHelp,
 банковский перевод по реквизитам.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 мая, 17:07
mindi.maps,
при таком способе пополнения кошелька стоит учитывать сумму пополнения кошелька — с анонимным статусом на кошельке получится хранить не более 15000 рублей за раз. Вот тут можно узнать больше.
bix80
13 июля, 00:01
Как пополнить свой кошелек картой чешского банка? Спс.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июля, 13:29
bix80,
увы, для пополнения подойдет не каждая карта — список можно посмотреть тут. Вы можете пополнить баланс кошелька со счета чешского банка по реквизитам кошелька.
Academy.AWCA
22 июля, 07:25
Здравствуйте! Пробуем пополнить кошелек из США через онлайн банкинг. Запрашивает Swift Вашего банка, он нигде не указан. Где можно получить его?
Обновлено 22 июля, 07:26
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 09:13
Academy.AWCA,
наш Swift и реквизиты можно найти тут.
Обновлено 22 июля, 09:20
Elena Gromova
сегодня, 16:35
Обьясните подробнее, км можно пополнить кошелёк иж отделения банка в Греции наличными, я не совсем поняла, что такое реквизиты с сайта Яндекс (это номер моего кошелька?) и могу ли я это сделать с анонимным кошельком или нужно пройти инеыикацию?