Как пополнить кошелёк банковским переводом из-за рубежа

Недавно мы обновили банковские реквизиты для пополнения кошелька. Вкратце напомним том, как отправить банковский перевод на кошелёк в Яндекс.Деньгах из Европы, США и других государств, где это единственный способ пополнения.

Банковский перевод (он же bank transfer, wire transfer) можно отправить онлайн, если к вашему счёту в банке подключён интернет-банкинг и в нём есть услуга международных переводов. Если такой возможности нет — отправить перевод можно из отделения банка (для этого иметь там счёт необязательно). Вам понадобятся реквизиты с сайта Яндекс.Денег и паспорт.

Кошелёк в Яндекс.Деньгах можно пополнить переводом в рублях, долларах США или евро. Обратите внимание — для переводов в долларах и в евро нужно указывать разные реквизиты. При зачислении перевода на кошелёк иностранная валюта сконвертируется в рубли на кошельке по курсу Центробанка РФ + 2%.

Максимальная сумма перевода — 15 000 рублей или эквивалент в другой валюте. Как правило, перевод по реквизитам выполняется два рабочих дня, максимум — пять.

Важно: отправляя перевод, убедитесь, что в поле «назначение перевода» указан номер кошелька, который вы хотите пополнить.

У банков в разных странах могут быть свои правила и ограничения на отправку переводов за рубеж — уточнить детали лучшее заранее в службе поддержки или отделении банка. Яндекс.Деньги не берут комиссию за пополнение кошелька, но вам нужно будет оплатить услуги банка, через который вы отправляете деньги.