Как работает карта Яндекс.Денег

Mastercard World за 300 рублей на три года, бесплатная «виртуалка», мгновенный кэшбэк за покупки, наличные в любом банкомате, мультивалютный пакет и смелый дизайн — разбираемся, что может предложить вам карта Яндекс.Денег.

Пластиковая и виртуальная

В Яндекс.Деньгах можно открыть электронный кошелёк и выпустить карту. Кошелёк и карта дополняют друг друга — у них разные номера, но общий баланс. Если вы пополнили кошелёк, деньги можно сразу тратить с карты в любом магазине.

Яндекс.Деньги — выпускают собственные банковские карты международной платёжной системы Mastercard. Карта может быть пластиковой Mastercard World или виртуальной.

Пластиковую карту с именем мы отправляем почтой или с курьером. Стоит 300 рублей за три года (если заказываете с курьером, то 600 рублей).

Виртуальная карта — это тоже Mastercard, только без физического воплощения. За неё не нужно платить. Виртуальная карта спасёт, когда у вас с собой нет никакой другой (забыли, потеряли, добавили в смартфон, но истёк срок действия). «Виртуалка» выпускается в пару кликов, и вы снова при деньгах.

И пластиковую, и виртуальную карту можно добавить в Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay или, установив на своём Android-смартфоне приложение Яндекс.Денег, платить через NFC.

И пластиковой, и виртуальной картой можно платить в интернете или в обычных магазинах, поднося смартфон к карточному терминалу на кассе.

Выбирать между «пластиком» и «виртуалкой» не нужно — удобно иметь и то, и другое. Например, завели кошелёк на Яндексе, пополнили, заказали пластиковый Я.Кард. Пока ждёте — мгновенно выпустите «виртуалку» и сразу платите за покупки.

Как заказать и пользоваться

Пластиковую карту с именем можно заказать на сайте или в приложении Яндекс.Денег.

Чтобы пользоваться всеми возможностями карты, идентифицируйте свой кошелёк. Предоставьте Яндекс.Деньгам ваши паспортные данные, чтобы показать, что вы реальный человек с документами. Полную идентификацию можно пройти на сайте или в мобильном приложении Яндекс.Денег, если у вас подключен Сбербанк Онлайн. А также в офисах Яндекс.Денег в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде или в салонах «Евросети» и «Связного».

Получили карту? Активируйте на сайте: ссылка для активации — в бумажном письме, которое придет вместе с картой. В приложении тоже можно.

Самый простой способ пополнить Я.Кард — через любой банкомат Сбербанка или через Сбербанк Онлайн (в приложении Сбербанка выберите Яндекс.Деньги и введите номер кошелька или в приложении Яндекс.Денег нажмите на плюс рядом с балансом кошелька и на странице пополнения выберите «через Сбербанк Онлайн»).

Когда платите Я.Кардом в обычных и интернет-магазинах, операции подтверждаются бесплатными пуш-уведомлениями.

Цветная или чёрная

Классический Я.Кард — чёрный. Но можно заказать карту Яндекс.Денег в четырёх дополнительных расцветках: зелёной, голубой, лиловой, оранжевой. У разноцветных карточек снизу есть полупрозрачная полоса, а на лицевой стороне нет персональных данных. Там остались логотипы Mastercard и Яндекс.Денег, чип и значок бесконтактной оплаты. А номер, срок действия, имя владельца и трёхзначный СVC-код указаны на обороте.

Выбирайте цвет во время заказа на сайте или в приложении Яндекс.Денег: все карты имеют премиальный статус World Mastercard и одинаковые условия обслуживания. Сложно выбрать цвет? К одному кошельку можно выпустить три Я.Карда.

Кэшбэк по карте Яндекс.Денег

В каждом кошельке, вдобавок к основному, есть бонусный баланс. На нём копятся бонусные баллы. Их можно тратить в интернете — везде, где принимают Яндекс.Деньги. Платите за покупки картой Яндекс.Денег, часть денег вернётся обратно на кошелёк баллами. Кэшбэк приходит на бонусный счёт сразу после оплаты.

Чтобы включить кэшбэк, авторизуйтесь в кошельке, перейдите в раздел с баллами и нажмите на кнопку «Хочу кэшбэк». Если на странице нет кнопки — ваш бонусный счёт уже активен.

На этой же странице можно посмотреть, за что в данный момент есть кэшбэк. В офлайне возвращаем 5% за каждый платёж в категории месяца и 5% за каждый пятый платёж в других категориях. В онлайне — 1% за все покупки (ограничения смотрите в правилах).

Для кэшбэка не обязательно заказывать пластиковую карту. За платежи бесплатной виртуальной картой кэшбэк тоже будет.

Наличные по карте Яндекс.Денег

С пластиковой карты Яндекс.Денег можно снимать наличные в любых банкоматах. Если у вас карта с именем и идентифицированный кошелёк, за 10 000 рублей в календарный месяц комиссии не будет. Например, 25 октября сняли 10 000 рублей, с 1 ноября и до конца месяца можете снять следующие 10 000.

Мультивалютная карта

В Яндекс.Деньгах есть валютные счета и мультивалютные карты, чтобы удобно и выгодно платить по всему миру. Помимо рубля десять валют: доллары США, евро, фунты стерлингов, белорусские рубли, тенге, иены, юани, швейцарские франки, чешские кроны и польские злотые. В кошельке, если он идентифицированный, можно бесплатно открыть отдельный счёт в каждой из десяти валют, а затем пополнять его с рублёвого. Удобно хранить валютные сбережения или заранее закупать валюту перед отпуском.

Чтобы платить за границей с валютных счетов, нужно подключить услугу «Мультивалютная карта». Оформлять отдельную карту не понадобится, просто все ваши карты Яндекс.Денег автоматически станут мультивалютными. Услуга «Мультивалютная карта» стоит 90 рублей в месяц и отключается в любой момент. Вернулись из поездки — отключили до следующего раза.

Когда пользуетесь пластиковой или виртуальной мультивалютной картой Яндекс.Денег в другой стране, не надо переключать её в валютный режим. Сервис сам поймёт, какие деньги выбрать для оплаты: если есть открытый счёт в валюте транзакции, использоваться будет именно он, если такого нет — рублёвый. Например, заранее пополнили счёт в евро, приехали в Барселону, сходили в музей, заплатили мультивалютной картой —деньги автоматически спишутся со счёта в евро.

Если карта рублёвая, деньги спишутся с рублёвого счета с учётом конвертации. Более того, в момент покупки на карте только заблокируется сумма по курсу, а окончательное списание произойдёт через несколько дней. Если за это время обменный курс изменится не в вашу пользу — спишется курсовая разница. Когда платите мультивалютной картой, расчёт всегда окончательный.

Сходили по магазинам с мультивалютной картой, кэшбэк работает по тем же правилам, что и за покупки в рублях (5% в категориях месяца, 5% за пятую покупку), но считается немного иначе. Для кэшбэка валютный платёж пересчитывается в рубли по актуальному курсу на день покупки, и начисляется до 5 баллов за каждые 100 рублей.

Выгодные предложения для владельцев Mastercard

И это ещё не всё. Ловите специальные предложения на странице «Скидки и бонусы» или заглядывайте на сайт Mastercard, потому что ко всем «плюшкам» от Яндекс.Денег владельцам Я.Карда положены дополнительные бонусы. Например, можно экономить на покупках, быть особым гостем в лучших ресторанах, посещать закрытые мероприятия, получать привилегии при бронировании отелей и перелётов или просто ходить в кино с 10% скидкой.