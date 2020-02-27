Как сэкономить на карте Яндекс.Денег

Карта Яндекс.Денег — это Mastercard World за 399 рублей на три года. Хотите дешевле? Рассказываем, как вернуть половину цены баллами.
В Яндекс.Деньгах можно открыть электронный кошелёк и выпустить карту. Яндекс.Деньги выпускают собственные банковские карты международной платёжной системы Mastercard. Кошелёк и карта дополняют друг друга — у них общий баланс. Если вы пополнили кошелёк, деньги можно сразу тратить с карты в любом магазине.
В карте Яндекс.Денег много прекрасного
- Удобно платить в интернете или в обычных магазинах, поднося к карточному терминалу на кассе.
- Можно добавить в Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay и платить смартфоном или часами.
- Мгновенный кэшбэк за покупки.
- Наличные в любом банкомате (до 10 000 рублей в месяц без комиссии, если кошелёк идентифицированный и карта с именем).
- Можно подключить пакет «Мультивалютные карты», чтобы платить за границей в валюте и не терять на конвертации.
- Дизайн на выбор: классическая чёрная или цветная с прозрачной полосой.
Как заказать Я.Кард
Пластиковую карту с именем можно заказать в приложении Яндекс.Денег или на сайте. Карта придёт почтой или с курьером. Стоит 399 рублей за три года (если заказываете с курьером, то 699 рублей).
Хочу сэкономить
Вам повезло. Если закажете в приложении и активируете карту прямо сейчас, половина стоимости вернётся баллами. 1 балл = 1 рубль.
Что нужно сделать
- Закажите карту до 24 марта в приложении Яндекс.Денег — после оплаты на бонусный счёт в кошельке упадут 100 баллов.
- Активируйте карту до 23 апреля и получите ещё 100 баллов.
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