Как собрать деньги на хорошее дело

На счёт в Яндекс.Деньгах любой человек может перечислить деньги с карты или из электронного кошелька. Чтобы собрать на хорошее дело — например, на подарок или помощь другу, используйте один из наших инструментов.

Страница Я.Соберу — удобный сервис, чтобы попросить помощи у неравнодушных людей, скинуться на общий подарок, поддержать интересный проект. Чтобы у вас был счёт для сбора, заведите и идентифицируйте кошелёк на Яндексе. А дальше — создайте «соберушку» (на страницу можно добавить фото, обозначить последний день сбора, зафиксировать сумму перевода) и запостите ссылку на неё в соцсетях.

Ссылка-визитка — есть у каждого владельца кошелька. На сайте Яндекс.Денег кликните по номеру своего кошелька, откроется меню с пунктом «Визитка для переводов». Зайдите на страницу и скопируйте ссылку. Отправьте нужным людям или поделитесь в соцсетях. Человек кликает по ссылке: открывается номер вашего кошелька, аватарка, поле для суммы, способы перевода денег. Плательщик сам указывает сумму и может добавить комментарий.

Формы и кнопки — это код, который можно встроить на сайт, в блог, мобильное приложение, телеграм-бота. Отправитель нажимает на кнопку и переводит вам фиксированную сумму (которую вы назначите). Поставили на сайт форму — отправитель сам введёт сумму перевода и может оставить комментарий.