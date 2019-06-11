Блог Денег

Блог Денег

Как собрать деньги на хорошее дело

На счёт в Яндекс.Деньгах любой человек может перечислить деньги с карты или из электронного кошелька. Чтобы собрать на хорошее дело — например, на подарок или помощь другу, используйте один из наших инструментов. 

Страница Я.Соберу  — удобный сервис, чтобы попросить помощи у неравнодушных людей, скинуться на общий подарок, поддержать интересный проект. Чтобы у вас был счёт для сбора, заведите и идентифицируйте кошелёк на Яндексе. А дальше — создайте «соберушку» (на страницу можно добавить фото, обозначить последний день сбора, зафиксировать сумму перевода) и запостите ссылку на неё в соцсетях.  

Ссылка-визитка — есть у каждого владельца кошелька. На сайте Яндекс.Денег кликните по номеру своего кошелька, откроется меню с пунктом «Визитка для переводов». Зайдите на страницу и скопируйте ссылку. Отправьте нужным людям или поделитесь в соцсетях. Человек кликает по ссылке: открывается номер вашего кошелька, аватарка, поле для суммы, способы перевода денег. Плательщик сам указывает сумму и может добавить комментарий.

Формы и кнопки это код, который можно встроить на сайт, в блог, мобильное приложение, телеграм-бота. Отправитель нажимает на кнопку и переводит вам фиксированную сумму (которую вы назначите). Поставили на сайт форму — отправитель сам введёт сумму перевода и может оставить комментарий.  

13 комментариев
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rstepand
13 июня, 15:33
Интересные инструменты. А какова комиссия на каждый из инструментов?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июня, 08:15
rstepand,
для переводов через Я.Соберу: комиссия берётся с получателя, размер зависит от способа перевода: 2% для банковской карты, 0,5% для кошелька. 
Визитка: как и при обычном переводе, комиссия берется с отправителя: 0,5% от суммы — при переводе из кошелька на Яндексе, 1% от суммы — при переводе с банковской карты.
О комиссиях для платежей через формы и кнопки можно почитать тут.

Андрей Рубашников
14 июня, 10:03
Зпой
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июня, 11:22
Андрей Рубашников,
м? Что-то случилось?
gahachatryan
21 июня, 20:48
Собрат на желе и жит достатке
Удалённый пользователь
23 июня, 20:43
Приложение отстой у вас, обновите его до нормальной версии
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июля, 15:58
спасибо за ожидание, а что именно не получается?
Обновлено 5 июля, 16:02
inoyatdurdiyev
26 июня, 16:14
👍
MIKHAIL GANZHINOV
20 июля, 16:40
Идея великолепная на доброе дело гроши собрать но по мне так лишь на благо детишкам ,старикам и бедолагам ,что в нищете прозебают!Как то так я сей момент наблюдаю!!!
eshukovevgeny
20 июля, 21:13
MIKHAIL GANZHINOV,
 Благодарю за поддержку. Всего наилучшего.
reghar
4 августа, 11:26
Да этим инструментам уже сто лет в обед.
Зинаида Калугарь(Oбершт)
6 августа, 13:48
Приветик  всем!!! 
Muhammadali Ekawev
6 августа, 19:38
 Сем привет
Обновлено 6 августа, 19:39