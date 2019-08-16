Как собрать ребёнка в школу и не разориться

ТОП-5 родительских покупок в августе: школьная и спортивная форма, сменка, рюкзак, гора канцелярских принадлежностей. Рассказываем, как купить всё необходимое для школы и сэкономить.

Проводим инвентаризацию

Собирая ребёнка в школу, легко увлечься и купить лишнее. Чтобы этого не произошло, составляем список и проверяем, что уже есть дома. Возможно, спортивный костюм и кроссовки для физкультуры куплены на вырост в прошлом году и забыты на верхней полке шкафа.

Находим скидки

К 1 сентября магазины готовят скидки и акции. Выгодные предложения ищем, например, на сайтах promokodi.ru или price.ru, подписываемся на рассылки детских, канцелярских и книжных интернет-магазинов. Получаем промокоды со скидкой на первую покупку, —50% на вторую вещь и третью в подарок.

Сравниваем цены

Заказать всё в одном интернет-магазине проще, но вряд ли дешевле. Не спешим и сравниваем цены на сайтах. В этом помогут специальные сервисы: Яндекс.Маркет, e-katalog и sravni.com. Один и тот же школьный ранец можно купить за 1 779 рублей вместо 2 599 рублей.

Заказываем на AliExpress

Мешки для сменки, пеналы, точилки и товары для творчества на AliExpress часто стоят дешевле, чем в местных магазинах. Не переплачиваем за доставку — заказываем у одного продавца. Чтобы сэкономить ещё больше, заходим на Али через предложение Яндекс.Денег и получаем до 7% кэшбэка.

Платим картой с кэшбэком

В августе Яндекс.Деньги начисляют кэшбэк за покупки в магазинах школьных, офисных и канцелярских товаров, детскую одежду и игрушки. Включаем кэшбэк, платим картой или кошельком Яндекс.Денег и получаем назад 5% от стоимости баллами.

Покупаем оптом

Тетради, ручки, карандаши и другие канцтовары дешевле покупать оптом. Выбираем поставщика, договариваемся с родителями, собираем деньги и заказываем. Да, придётся разложить школьные принадлежности по комплектам для учеников, зато сэкономим 10-20% от розничной стоимости.

Ищем учебники на Авито

Иногда учителя просят обзавестись дополнительными учебниками и пособиями. Если их нет в школьной библиотеке, не спешим бежать в книжный. На Авито и Юле учебники стоят в полтора-два раза дешевле новых, а порой их отдают за шоколадку.

Ждём распродажи

Если ребёнок не вырос из прошлогодней школьной формы, можно не торопиться с покупкой новой. Ждём до 10 сентября и едем выбирать одежду без паники со скидкой 30—60% от начальной цены.

Хотите покупать с выгодой не только в школьный сезон — включите кэшбэк Яндекс.Денег. Платите за покупки Яндекс.Деньгами, часть потраченного вернётся на кошелёк баллами. Каждый месяц новые категории 5% кэшбэка.