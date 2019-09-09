Карта Яндекс.Денег в Apple Pay

Нет наличных, забыли пластиковую карточку в другой куртке, с собой только iPhone, а нужно заплатить за мобильную связь, срочно купить билеты на поезд, забежать за продуктами и не забыть корм коту. Не проблема, если добавили карту Яндекс.Денег в Apple Pay.

С помощью Apple Pay удобно платить за услуги и покупки: продукты, одежду и любые товары, посиделки в кафе и вызов такси. С Apple Pay дружат все карты Яндекс.Денег. И пластиковой, и виртуальной картой можно рассчитываться в интернете или в обычных магазинах.

Как добавить карту Яндекс.Денег в Apple Pay

Чтобы добавить в Apple Pay пластиковую карту Яндекс.Денег, скачайте и откройте приложение Wallet, нажмите на плюс, наведите камеру на карту, чтобы она поместилась в рамку, или введите данные карты вручную. Для добавления «виртуалки» — авторизуйтесь в приложении Яндекс.Денег и во вкладке «Карты» выберите виртуальную карту. Нажмите «Добавить в Wallet» и следуйте подсказкам.

Как без комиссии пополнить кошелёк через Apple Pay

У кошелька и карты Яндекс.Денег общий баланс. Через Apple Pay кошелёк можно пополнить без комиссии — подойдёт любой Mastercard из Wallet, кроме карты Яндекс.Денег. Зайдите в приложение Яндекс.Денег, нажмите на плюс рядом с балансом и в открывшейся вкладке выберите опцию «Apple Pay (для Mastercard)». Введите сумму, выберите, с какой карты перевести деньги, и подтвердите перевод. Комиссии не будет.

Как платить смартфоном через Apple Pay в обычных магазинах

Используете Face ID — дважды нажмите боковую кнопу iPhone, посмотрите на экран и поднесите телефон к терминалу бесконтактной оплаты на кассе или турникете метро (повсюду, где есть значок бесконтактной оплаты). Если платите с Touch ID, поднесите iPhone к терминалу, удерживая палец на датчике.

Как платить в интернете с iPhone

Платить через Apple Pay можно во многих приложениях и на разных сайтах, если откроете их в Safari. Для начала убедитесь, что сайт или приложение, где вы собрались купить новые кроссовки или заказать пиццу, поддерживает Apple Pay, а карта Яндекс.Денег добавлена в Wallet. Оформите заказ и выберите оплату через Apple Pay. Подтвердите оплату: используйте Face ID или Touch ID.

Кэшбэк в iPhone

И самое приятное — когда платите с помощью Apple Pay, кэшбэк приходит так же, как и с «пластиком»: 5% баллами вернется за покупки в категории месяца, 5% за каждый пятый платёж в других категориях и 1% за покупки в интернете.

Категория месяца в сентябре — книги, кино, театр, выставки, онлайн-кинотеатры и мероприятия на Timepad.ru. МСС 5111, 5192, 5942, 5994, 2741, 7841, 7991, 5971, 7922, 7832.

Добавьте карту Яндекс.Денег в Apple Wallet, платите смартфоном, деньги будут списываться с баланса кошелька, а за покупки вы получите мгновенный кэшбэк.