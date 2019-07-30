5% кэшбэк в августе

Осень близко. Купить тетрадки, дневник и школьную форму в августе можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за канцтовары и детскую одежду, а ещё за игрушки.

В офлайне платите картой Яндекс.Денег, например, с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android c NFC.

В онлайне — картой или кошельком. Подходит и пластиковая, и виртуальная карта Яндекс.Денег.

5% за оплату и в интернете, и в офлайне вернётся в категориях:

Магазины офисных товаров, школьных принадлежностей, канцтоваров,

Детская одежда, включая одежду для самых маленьких,

Игрушки.

Кэшбэк начисляется по МСС. Это специальный код для торговых точек, где можно платить картами. В коде зашифрован вид деятельности компании. В августе вы получите кэшбэк за покупки в магазинах с МСС 5641, 5943, 5945.

Получайте дополнительно:

5% кэшбэк за каждую пятую офлайн-покупку в других категориях.

1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Ещё не с нами? Жмите кнопку «Включить кэшбэк».