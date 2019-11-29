5% кэшбэк в декабре

Новогоднее настроение в декабре приходит с кэшбэком. Яндекс.Деньги вернут 5% баллами, если решите потанцевать, посмотреть фильм на большом экране или послушать любимую группу.

5% вернётся в категориях:

Бары и ночные клубы

Кинотеатры

Билеты в театры и на концерты

Кэшбэк начисляется по МСС — коду для торговых точек, где можно платить картами. В коде зашифрован вид деятельности компании. МСС декабря: 5813, 7832, 7922.

Кэшбэк будет, когда платите картой Яндекс.Денег на кассе, например, с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android c NFC. Подходит и пластиковая, и виртуальная карта Яндекс.Денег. Кэшбэк придёт мгновенно!

Не получаете кэшбэк? Включите его тут.