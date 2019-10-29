5% кэшбэк в ноябре

Веселиться и хорошо выглядеть в ноябре можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами в салонах красоты, бильярдных, боулинге, на аттракционах, в музеях и на выставках.

5% вернётся в категориях:

Парикмахерские и салоны красоты

Кэшбэк начисляется по МСС — коду для торговых точек, где можно платить картами. В коде зашифрован вид деятельности компании. МСС этой категории: 7230, 7297, 7298.

Бильярд и боулинг

МСС 7932 и 7933.

Аттракционы и зоопарки

Сюда входят парки аттракционов, цирки, зоопарки, выступления фокусников, диджеев и музыкантов, школы танцев, мини-гольф, лыжный спорт, мини-автогонки, катание на коньках, скалолазание, верховая езда.

МСС 7998, 7996, 7911, 7929, 7999.

Музеи и выставки

МСС 5971 и 7991.

Кэшбэк будет, когда платите картой Яндекс.Денег в интернете или на кассе, например, с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android c NFC. Подходит и пластиковая, и виртуальная карта Яндекс.Денег. Кэшбэк придёт мгновенно!

Не получаете кэшбэк? Включите его тут.