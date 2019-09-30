5% кэшбэк в октябре

Пользоваться общественным транспортом и каршерингом в октябре можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за оплату проезда, пополнение проездных и аренду машин.

5% вернётся в категориях:

Автобусы, троллейбусы, трамваи, электрички

Платите картой Яндекс.Денег за проезд или пополните проездной онлайн.

Кэшбэк начисляется по МСС — коду для торговых точек, где можно платить картами. В коде зашифрован вид деятельности компании. МСС этой категории: 4111, 4131, 4789.

Платите кошельком Яндекс.Денег на сайтах:

http://troika.mos.ru

http://strelkacard.ru

http://ispp.spbmetropoliten.ru

https://карта-онлайн.рф

Стрелка, Тройка, Подорожник

Пополняйте проездные на сайте или в приложении Яндекс.Денег — 5% вернутся баллами на кошелёк.

Каршеринг и аренда машин

Платите картой в реальной жизни или в интернете. МСС этой категории: 3351, 3357, 3381, 3405, 7512, 7519, 3355, 3389, 3366. Подходит и пластиковая, и виртуальная карта Яндекс.Денег.

Не получаете кэшбэк? Включите его тут.