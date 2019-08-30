Блог Денег

Блог Денег

5% кэшбэк в сентябре

Читать, узнавать новое и развлекаться в сентябре можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за книги, кино, театр и выставки.

В офлайне платите картой Яндекс.Денег, например, с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android c NFC.

В онлайне — картой или кошельком. Подходит и пластиковая, и виртуальная карта Яндекс.Денег.

5% вернётся в категориях:

  • книги (онлайн и офлайн, платите кошельком или картой);
  • кино, театр, выставки (если платите картой в кассах);
  • онлайн-кинотеатры (платите картой на сайтах);
  • мероприятия на Timepad.ru (платите онлайн кошельком или картой).

Кэшбэк начисляется по МСС. Это специальный код для торговых точек, где можно платить картами. В коде зашифрован вид деятельности компании. В сентябре вы получите кэшбэк за покупки в точках с МСС 5111, 5192, 5942, 5994, 2741, 7841, 7991, 5971, 7922, 7832.

Получайте дополнительно:

•         5% кэшбэк за каждую пятую офлайн-покупку в других категориях;

•         1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Впервые слышите про наш кэшбэк? Включайте тут!

2 комментария
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Иван
31 августа, 16:00
https://money.yandex.ru/reg?invitedby=41001252222327
Зарегистирируйся и получи 100 баллов ( рублей на счет)
Малих Альберто
сегодня, 18:17
Лучше рассказали бы как конкретно повлияют новые законы на пополнение карт. Например "можно пополнять анонимный кошелек со своей карты" - это крайне невнятная формулировка. А пополнять с карты через банкомат? Можно? Или нет?


И еще - "кино, театр, выставки (если платите картой в кассах);" вот тут у вас настоящая дичь - откуда это требование платить за кино офлайн? Вместо того чтобы удобно выбрать билет онлайн на сайте кинотеатра нужно тащиться в кассу и покупать абы какие билеты?
Обновлено сегодня, 18:21