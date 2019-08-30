5% кэшбэк в сентябре

Читать, узнавать новое и развлекаться в сентябре можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за книги, кино, театр и выставки.

В офлайне платите картой Яндекс.Денег, например, с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android c NFC.

В онлайне — картой или кошельком. Подходит и пластиковая, и виртуальная карта Яндекс.Денег.

5% вернётся в категориях:

книги (онлайн и офлайн, платите кошельком или картой);

кино, театр, выставки (если платите картой в кассах);

онлайн-кинотеатры (платите картой на сайтах);

мероприятия на Timepad.ru (платите онлайн кошельком или картой).

Кэшбэк начисляется по МСС. Это специальный код для торговых точек, где можно платить картами. В коде зашифрован вид деятельности компании. В сентябре вы получите кэшбэк за покупки в точках с МСС 5111, 5192, 5942, 5994, 2741, 7841, 7991, 5971, 7922, 7832.

Получайте дополнительно:

• 5% кэшбэк за каждую пятую офлайн-покупку в других категориях;

• 1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Впервые слышите про наш кэшбэк? Включайте тут!