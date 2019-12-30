5% кэшбэк в январе

Собрались на последний эпизод «Звездных войн», с друзьями в бар, покататься на коньках или купить лыжи — выбирайте любой вариант. В январе Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за траты в нескольких категориях.

5% вернётся в категориях

Бары и ночные клубы, если платите картой Яндекс.Денег на кассе. МСС 5813.

Кинотеатры, если платите картой на кассе. МСС 7832.

Спорттовары, если платите:

картой в интернете и на кассе (МСС 5655 и 5941),

кошельком на сайтах.

Активный отдых — это могут быть спортивные клубы, фитнес, мини-гольф, лыжный спорт, мини-автогонки, катание на коньках, скалолазание, верховая езда. Платите картой на кассе. МСС 7997 и 7999.

Платить картой на кассе можно с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android c NFC. Подходит и пластиковая, и виртуальная карта Яндекс.Денег. Кэшбэк придёт мгновенно!

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