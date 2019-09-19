Ходим на интересные мероприятия и получаем кэшбэк

Каждый день в разных городах проходят экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы, которые удобно искать на Timepad.ru. Вход на некоторые мероприятия бесплатный, а там, где нужно платить за билеты, можно получать кэшбэк. Платите кошельком или картой Яндекс.Денег — в сентябре 5% вернутся баллами на кошелёк. Выбирайте в интересных вам категориях.

Экскурсии и путешествия

Москва

Пешеходная экскурсия «Однажды на Патриарших» — для всех, кто хочет открыть для себя булгаковскую Москву. Одеваемся потеплее и отправляемся на поиски трамвая на Патриарших прудах; заходим в ресторан «Грибоедов»; заглядываем в переулок, где впервые встретились Мастер и Маргарита и, конечно, в «нехорошую» квартиру.

Экскурсия на Московский ипподром — для любителей лошадей и истории. Слушаем рассказ об архитектуре старинного ипподрома; в музее разглядываем мебель из императорской ложи Николая II; знакомимся с историей орловской породы. Можно покормить породистого коня, сделать круг верхом и посмотреть скачки.

Экскурсия «Переулками Китай-города» — если хотите узнать больше об уникальном районе Москвы. Например, на каком здании появились первые рекламные баннеры; где находилось владение китайгородского «скупого рыцаря»; кто из владельцев торгового и доходного домов в Китай-городе отдал на благотворительность миллионы рублей, никогда не афишируя свои добрые дела.

Санкт-Петербург

Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ» по гоголевским местам. Идём от Сенной площади до памятника Гоголю; смотрим на дом Зверкова, где жил сам Гоголь и собачка Меджи из «Записок сумасшедшего», и встречаемся с персонажами из произведений писателя!

Квест-экскурсия «Тайны Петропавловской крепости» — для любителей и поиграть, и поучиться. Проходим квест и узнаём, как на Заячьем острове начинался город — будущая столица Российской империи; как строилась Петропавловская крепость; как её появление повлияло на судьбу людей.

Торжок

Дворянские усадьбы: путешествие в старинный Торжок — поездка по дворянским усадьбам Тверской области. Узнаем историю Торжка, поднимаемся на колокольню и смотрим на город с высоты полета стрижей. Три дворянские усадьбы за два дня: Знаменское-Раёк, Никольское и Василёво.

Екатеринбург

Авторская экскурсия по Городку чекистов — для тех, кто интересуется стилистическими особенностями конструктивизма в Свердловске, историей жителей Городка в ХХ веке, хочет увидеть квартиру без кухни и погладить местного котика.

Авторская экскурсия «Золотой век екатеринбургского старообрядчества» — о судьбах екатеринбургских купцов из старообрядцев. Гуляем по Заимке — старообрядческому району старого Екатеринбурга, слушаем об олигархах прошлых лет, о демократии в сословном обществе и выборе между верой и деньгами.

Лекции и мастер-классы

Москва

Курс «Общая астрономия» — для тех, кто хочет познакомиться с основными направлениями в современной астрономии. Чтобы всё понять, достаточно знаний по физике и математике в объёме средней школы.

Лекция «Что такое философия?» — для всех, кто хочет разобраться, нужна ли философия современному человеку. Как она соотносится с наукой, искусством, религией и какое место занимает в культуре.

Свет из океана: тайны живой клетки в прямом эфире — если хотите сходить в парк «Зарядье» и послушать про изучение и применение флуоресцентных белков. В 90-е годы прошлого века была расшифрована природа флуоресцентной окраски медуз и кораллов. Оказалось, что за нее отвечают особые белки. Эта находка открыла новую эру в клеточной биологии.

Санкт-Петербург

Лекция «Слушаю и повинуюсь: город и звуковое насилие» — про шум города и то, как он на нас влияет. Слушаем, каким образом звуковая среда города принуждает нас к определенным моделям поведения и почему мы не всегда способны это осознать.

Лекция «Подростковая литература. Взрослых это тоже касается» — о мире литературы для подростков. Поговорим о жанровых особенностях, о героях и темах на конкретных примерах.

Пермь

Science Slam Пермь - 2019 — научно-популярное шоу для молодых исследователей, которые хотят поделиться результатами своей научной работы. У каждого участника всего десять минут, чтобы просто, понятно и интересно рассказать о своем исследовании. Побеждает тот, кому громче хлопают.

Казань

Лекция «Комедия. Википедия» — для тех, кто хочет разобраться в природе комического. Есть мнение, что трагедия — это неудавшаяся комедия. Так ли это?

Новосибирск

Мастер-класс «Марсоход. Как и из чего он сделан» — если вы или ваш ребёнок хочет собрать марсоход. Уже несколько десятилетий учёные пытаются исследовать Марс с помощью различных аппаратов и роботов. Почувствуйте себя в роли такого учёного.

Концерты

Москва

Уроки музыки в темноте: Бах, Скарлатти, Гайдн — концерт из цикла «Уроки музыки в темноте». Слушаем музыкальные шедевры в полумраке картинной галереи.

Мультимедийные выставки «Босх. Профессор кошмаров» и «Питер Брейгель. Перевернутый мир» — покупаем один билет и смотрим сразу две мультимедийные выставки в Artplay Media. Цифровое погружение в миры, созданные великими художниками. Общая площадь проекций — больше 1200 квадратных метров.

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» — в постановке Санкт-Петербургского театра «Рок-опера». В 1990 году он первым получил лицензию на постановку спектакля в России.

Санкт-Петербург

Концерт «Вивальди. Времена года» — в исполнении струнного оркестра. В программе: произведения Вивальди, Гершвина, Пьяццоллы, Сибелиуса, Гарделя.

Нижний Новгород

Музыкальный МамаслетНН — если думаете, куда пойти с детьми. Живая музыка — от детских песенок до серьёзной классики, праздничная атмосфера и игровая площадка для малышей.

Калининград

Перформативная читка «В ожидании Турка» — повод узнать, что такое «перформативная читка». Слушаем, как артисты Калининградского драмтеатра читают пьесу польского писателя Анджея Стасюка, в конце — обсуждение.

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Как получать кэшбэк от Яндекс.Денег

Чтобы ходить на концерты, экскурсии, лекции в сентябре и получать кэшбэк, его нужно включить на сайте Яндекс.Денег. Дальше всё просто: выбирайте мероприятие на Timepad.ru, платите за билеты кошельком или картой Яндекс.Денег, 5% мгновенно вернутся баллами на кошелёк.

И это ещё не всё. В сентябре, помимо мероприятий на Timepad.ru, 5% кэшбэк придёт за покупки в категориях:

книги (онлайн и офлайн, платите кошельком или картой);

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