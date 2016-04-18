Блог Денег

Блог Денег

Клиенты Сбербанка могут идентифицировать кошелёк на Яндексе одной смс

В Яндекс.Деньгах заработал новый способ идентификации кошелька: для тех, у кого есть счёт в Сбербанке, и подключен сервис «Мобильный банк». Если ваш Мобильный банк и ваш кошелёк на Яндексе используют один и тот же номер мобильного — вы можете передать свои паспортные данные прямо из банка в Яндекс.Деньги, и вам не нужно никуда ходить с заявлением. Это удобно и безопасно, а идентификация позволяет вам получать, хранить и тратить больше (подробнее о лимитах — здесь).

Чтобы идентифицировать кошелёк таким способом, выберите в кошельке «Идентификацию через Сбербанк», укажите вашу дату рождения и дождитесь смс с номера 900. После подтверждения операции ответной смс с вашего счёта в Сбербанке спишется 10 рублей — эта сумма зачислится на баланс кошелька.

Нам потребуется несколько дней на получение и проверку данных. Когда всё будет готово, мы пришлём письмо на e-mail из кошелька с просьбой подтвердить идентификацию в вашем кошельке: проверьте всё внимательно, если найдёте неточность (например, если ваш адрес изменился) — исправьте информацию на верную. 

Этот способ подходит только нашим российским клиентам (ещё один вариант: визит с заявлением в офис Яндекс.Денег или ближайшую «Евросеть»). Если вы из другой страны — пройти идентификацию можно в одном из наших офисов, у агентов по идентификации в вашей стране или отправив заявление почтой

588 комментариев
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nikolay.sinyov
19 апреля 2016, 14:59
Пробовал несколько раз, но ничего не получилось. Пишет, что "Не сработало". Номер привязанный верный, на картах есть нужная сумма.
Сервис еще не работает или что?
Яндекс.Деньги
19 апреля 2016, 18:34
nikolay.sinyov,
Николай, пришлите, пожалуйста, подробности (скриншот с ошибкой, номер кошелька) на bloghelp@yamoney.ru. Обязательно всё проверим и ответим вам.
nikolay.sinyov
20 апреля 2016, 17:20
Яндекс.Деньги,
отослал всё это в саппорт. Получил ответ, что проверяйте банк. В банке все проверил - всё правильно. Что я делаю не так?
nikolay.sinyov
21 апреля 2016, 11:18
Позвонил снова в Сбербанк. На этот раз спросил напрямую о идентификации яндекс кошелька. Сотрудники были весьма удивлены, что есть такая услуга. Ничем помочь мне они не смогли. Только снова проверили данные и всё.
Дорогой Яндекс! Зачем запускать подобную услугу, если она не работает? Да и к тому же сотрудники Сбербанка вообще не знают о такой возможности! Такое ощущение, что вы вообще живете в разных мирах! Пишу в ваш саппорт - отсылают в банк, а звоню в банк - отсылают к вам. Что это за круг такой получается?

У меня нет возможности по пути зайти в одну из точек, где можно подать заявление. Про Нотариуса говорить даже не буду.

Осадок остался, спасибо!
Маша
24 мая 2016, 14:21
nikolay.sinyov,
подскажите, пожалуйста, номер вашей переписки со службой поддержки — посмотрим, что происходит. Сложно по комментарию понять, в чём именно проблема и где. 
nikolay.sinyov
24 мая 2016, 16:17
Маша,
хорошо. [Запрос 2016041933013488]. На данный момент я идентификацию прошел, пришлось сделать это через заявления в "Евросети". Через идентификацию Сбербанка.Онлайн провести этого не удалось. Все условия были соблюдены.
johnrudis
22 декабря 2017, 12:13
nikolay.sinyov,
Абсолютно такая же проблема! В Евросети, если пройти, кошелек будет привязан к Евросети или к Сберу?
nikolay.sinyov
22 декабря 2017, 13:12
johnrudis,
Он будет привязан к вашим данным в яндексе. Евросеть или Сбербанк используются как посредники для вашей идентификации.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:17
johnrudis,
кошелек не будет привязан к этим сервисам :) Сбербанк и Евросеть - наши партнеры, с их помощью вы можете пройти идентификацию быстро и удобно. 
Drozdvlad94
25 апреля 2016, 22:38
Подскажите сколько времени занимает идентификация? жду уже с 21 апреля
Яндекс.Деньги
23 мая 2016, 15:07
Drozdvlad94,
Проверка по времени может занимать до недели. После этого при положительном решении при клике на баланс появится уведомление. При не пройденной проверке на e-mail придёт сообщение.
Александр Пименов
1 мая 2017, 15:31
Яндекс.Деньги,
А что так быстро, давайте еще больше пару лет!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2017, 16:52
Александр Пименов,
сейчас все происходит быстрее! Например через салон "Евросеть" идентификацию можно пройти за день.
Илья Рассказов
4 августа 2017, 12:28
YaMoneyHelp,
Действительно, в 21 веке будем бегать в Евросеть, чтобы подтвердить свой ОНЛАЙН кошелёк!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 августа 2017, 17:00
Илья Рассказов,
есть способы, при которых можно никуда не ходить ;)
nady1618
11 октября 2017, 09:40
YaMoneyHelp,
Здравствуйте! Скажите как быть? Я из Украины, живу сейчас в России. Паспорт мой находится в фмс, у меня есть документ (временное убежище по которому я официально тут нахожусь и работаю! Могу ли я пол нему пройти идентификацию?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 13:03
nady1618,
да, так можно :) Пожалуйста, напишите нам по электронной почте - расскажем, какой способ вам подойдёт. 
Обновлено 11 октября 2017, 13:04
alexmal666
14 января 2018, 19:35
Александр Пименов,
точно, совсем обнаглели
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 11:30
alexmal666,
как мы писали, сейчас пройти идентификацию можно очень быстро. 
Alexey Sheleg
27 апреля 2016, 15:58
Добрый день!
А сегодня в разделе "Отправить данные через интернет" такой вариант идентификации пропал... Скажите пожалуйста, когда ожидать возобновление работы данной услуги?
Спасибо
Яндекс.Деньги
23 мая 2016, 15:08
Alexey Sheleg,
Ловите ссылку: https://money.yandex.ru/security/identification/sberbank.
Alexey Sheleg
23 мая 2016, 15:44
Яндекс.Деньги,
Спасибо! 10р ушли, ждем до 5 дней.
ewhen2393
13 июня 2018, 12:12
Alexey Sheleg,
прошел?
pulstora
29 апреля 2016, 09:31
Здравствуйте! Меня тоже интересует, куда пропала эта услуга из списка и заработает ли снова? Жду с 20 апреля.
Яндекс.Деньги
23 мая 2016, 15:08
pulstora,
И вы ловите: https://money.yandex.ru/security/identification/sberbank ;)
Денис Кашин
28 мая 2016, 11:20
Здравствуйте. жду идентефикации уже с 21 мая. стоит ли ещё ждать или уже можно идти в евросеть?
Яндекс.Деньги
30 мая 2016, 12:20
Денис Кашин,
каким способом проходили? Пришлите подробности на bloghelp@yamoney.ru, плз. (сообщите, что вы из нашего блога)
Ясявичюс Игорь
5 июня 2016, 12:35
Такая же ошибка как и nikolay.sinyov "Не сработало".сумма есть мобильный банк подключен.

Яндекс.Деньги
6 июня 2016, 14:16
Ясявичюс Игорь,
номер в мобильном банке и кошельке одинаковый? Пришлите, пожалуйста, скриншот ошибки и номер кошелька на bloghelp@yamoney.ru — всё проверим.
Ясявичюс Игорь
11 июня 2016, 17:47
Яндекс.Деньги,
Заработало.Смс отправил жду идентификации
Яндекс.Деньги
14 июня 2016, 12:26
Ясявичюс Игорь,
подскажите номер заявки на идентификацию — поможем ускорить.
Ясявичюс Игорь
18 июня 2016, 20:37
Яндекс.Деньги,
Где его посмотреть? ето не Код заказа: 10547228 ?
koleggga4
31 декабря 2016, 10:53
Яндекс.Деньги,
как с вами связаться? 

rilian.la.te
16 июля 2018, 03:58
Яндекс.Деньги,
У меня такая же ошибка, на карте средства есть, а номер заявки не знаю какой - не показывается совсем. И смс на 900 не приходит.


Изначально уже была попытка идентификации, показали, что кошелек идентифицирован, но потом его откатили обратно до reviewed.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 11:54
rilian.la.te,
статус не может измениться с идентифицированного на именной или анонимный. Уточните, пожалуйста - мы верно поняли, что проверочный перевод 10 рублей на кошелек тоже не проходит? 
rilian.la.te
16 июля 2018, 12:37
YaMoneyHelp,
Не проходит. Когда первый раз запрашивал еще год назад - эти 10 рублей перевелись. А теперь вообще не проходит никакой перевод.
rilian.la.te
16 июля 2018, 12:42
YaMoneyHelp,
код заказа был 31336481
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 14:09
rilian.la.te,
пожалуйста, напишите нам об этом на supp@money.yandex.ru - разберемся. 
Обновлено 17 июля 2018, 14:10
Andreyplastun
5 июня 2016, 14:00
на редкость жадная и ублюдочная компания. позволяет пополнить кошелек а получив бабло, держит его, заставляяя пройти идентификацию - через 7 кругов ада. судя по всему это и есть основной заработок - кидать нас, лохов. 
Маша
6 июня 2016, 14:04
Andreyplastun,
идентификация — требование не нашей компании, а российского законодательства. По закону анонимно можно пополнять кошелёк и платить из него в российских магазинах. Для остальных случаев гражданам РФ нужно указать данные паспорта на сайте Яндекс.Денег, а иностранцам — пройти полную идентификацию в офисе компании или у её агентов, или прислав документы почтой. 


Эти правила у нас подробно описаны на сайте в разделе Помощи/Вопросов и ответов — ужасно жаль, что вы не изучили условия работы сервиса, прежде чем пополнить кошелёк, и для вас эти ограничения закона стали сюрпризом :(
izotov761
12 декабря 2016, 15:45
Маша,
у меня именной кошелек, с паспортными данными неожиданно заблокировали и требуют идентификацию. Это мошенничество чистой воды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ya.butukhanov
25 июня 2016, 10:56
есть кто ..,,..?
Яндекс.Деньги
27 июня 2016, 11:24
ya.butukhanov,
что случилось?
ya.butukhanov
28 июня 2016, 08:43
прохожу индефикацию через сбербанк уже 5 день но сразу получил пароль от Яндекса куда его вставлять или дождаться когда пройдет индефикация  счет 41001833411075
Яндекс.Деньги
30 июня 2016, 12:25
ya.butukhanov,
проверили по кошельку, к сожалению, отказ :( Вам на почту приходило письмо об этом. Можно выбрать другой способ идентификации: https://money.yandex.ru/security/identification/methods.xml.
Ольга Михеева
28 июня 2016, 20:37
22 июня отправила запрос о идентификации яндекс кошелька через сбербанк, 10 р. сняли, сколько ждать?
Яндекс.Деньги
30 июня 2016, 12:30
Ольга Михеева,
пришлите, пожалуйста, информацию о вашем кошельке на bloghelp@yamoney.ru — проверим.
ya.butukhanov
29 июня 2016, 20:42
жду с 22 июня это уже 8 день идентификации .....все сроки прошли давно ..в чем дело 
Яндекс.Деньги
30 июня 2016, 14:57
ya.butukhanov,
подскажите, пожалуйста, номер кошелька (можно на bloghelp@yamoney.ru).
AmyDyer
2 июля 2016, 22:38
Доброе время суток! Попробовала идентифицировать яндекс кошелек с помощью мобильного банка - ошибка. Пишет "не сработало".. Хотя, смс с кодом пришло. Все отправила. Не могли бы вы проверить, прошла заявка на идентификацию, стоит ли ждать или лучше идти в "евросеть"?) 
Яндекс.Деньги
4 июля 2016, 15:39
AmyDyer,
видим, что вы уже прошли идентификацию через Евросеть :) А заявка на идентификацию через Сбербанк обрабатывается до 5 рабочих дней.
misty000
4 июля 2016, 14:13
Чтобы пройти идентификацию, приезжала в Москву в офис за 265 км. Но прошло уже 7 рабочих дней, а статус все по-прежнему именной. 
hayebeni
8 июля 2016, 01:35
misty000,
решилась проблема у вас?
hayebeni
8 июля 2016, 01:36
misty000,
если проблема не решилась ,пишите на почту -Manuglick@yandex.ru .помогу решить 
Яндекс.Деньги
8 июля 2016, 14:54
misty000,
проблема уже решена, идентификацию сделали :)
shrewmus
12 июля 2016, 15:54
не работает. лучше идти в евросеть сразу
Маша
14 июля 2016, 22:12
shrewmus,
очень жаль, что у вас не получилось использовать этот способ :( Он не безотказный: иногда данных от  Сбербанка недостаточно для завершения идентификации. Но для большинства запросов всё же идентификация проходит, и это единственный способ пройти её онлайн.
webmaster.bryansk
16 июля 2016, 01:20
Я не понимаю что я не так делаю..... Номера одни и те же привязаны, на карте деньги есть, но постоянно ошибка "не сработало"! Вам не кажется что вы даете очень "Глючный" способ идентификации, судя по комментариям такая проблема не только у меня! Неуже ли такой крупной компании сложно предоставить своим пользователям действительно качественные и удобные услуги и функции.. Несколько раз (один как минимум) убирали этот способ идентификации, потом все же вернули, появилась надежда что потестировали, исправили ошибки, но нет, видимо исправляли такие же "Криворукие" как и те кто это внедрял! 
В сбербанке до сих пор техподдержка не знает о такой функции, понимаю, может просто оператор попался такой, но все же. В сбербанке сказали вам звонить, позвонил вам, направили писать в вашу тех поддержку.. Короче действительно замкнутый круг....
Маша
18 июля 2016, 22:41
webmaster.bryansk,
привет, у этого способа свои ограничения. Вы уже обращались в нашу службу поддержки? https://money.yandex.ru/feedback
webmaster.bryansk
19 июля 2016, 11:30
Маша,
Я конечно извиняюсь за такой негативный комментарий, просто в момент его написания реально накипело, ни ваша поддержка, ни поддержка сбербанка помочь не могла, только друг к другу отправляла!
В итоге решил проблему сам. У меня было 2 карты привязано к одному номеру, на одной из них был отрицательный баланс, вот видимо из за этого и была проблема. Отвязал номер с карты где минус и все прошло. Как система определяет на какую карту выставить счет? думаю она совсем не определяет, а это очень плохо! 
Маша
19 июля 2016, 15:53
webmaster.bryansk,
здорово, что всё получилось в итоге. Очень жаль, что служба поддержки не смогла сориентировать по этому поводу — передала обратную связь коллегам. 
meitaru
18 июля 2016, 21:01
Здравствуйте. Не могли бы мне помочь с идентификацией в Сбербанке? Ну хотя бы какой нибудь информацией, уже жду 7 дней... Код заказа: 11987059
Маша
18 июля 2016, 22:38
meitaru,
проверка данных примерно столько и занимает обычно — посмотрим на всякий случай ещё по номеру.
meitaru
19 июля 2016, 02:36
Маша,
cпасибо.
Принт Пульс
20 июля 2016, 14:27
Здравствуйте! Тут вам отвечают что в течении недели (7 рабочих дней) занимает идентификация. Пишу в почту Я.Денег отвечают попробуйте позвонить в сбербанк. 
Звоню в Сбербанк, сотрудники не понимают что за вообще такая услуга, пришлось ждать 15 минут, пока изучали видимо документацию. Сбербанке сказали в течении 5 рабочих дней должны были идентифицировать вас, посоветовали написать в почту Я.Денег ))))) 
Это ведь ужас, гоняют туда-сюда. Зачем вообще надо было включать этот недоработанный способ идентификации?! Позор гигантам как Яндекс и Сбербанк. Сегодня 20 июля 2016 года. Заявка была отправлена 5 июля 2016 года
Номер кошелька: 410011241250298
Яндекс Деньги приняли мой запрос в работу под номером 3402097 (13 июля).

Полное игнорирование на мои письма (17 июля) 
Моя почта: resulkuliyev@yandex.com
Переписка с: supp@money.yandex.ru


Коды заказа:
1) 11750550
2) 11750561
3) 11750575 (последний)

Маша
20 июля 2016, 16:20
Принт Пульс,
привет, примите наши извинения, я передала коллегам обратную связь и попросила как можно скорее вам ответить на обращения. 
webmaster.bryansk
25 июля 2016, 11:36
Принт Пульс,
Такая же проблема! Тоже гоняли туда сюда, в сбербанке операторы не понимали о чем я говорю. Еще как и писал выше, была ошибка "не сработало", потом сам ее устранил, так как поддержка не знала в чем проблема, обрадовался, но рано! Пришло сообщение то что им якобы не хватило данных, каких блин данных может не хватить я вообще не понимаю, в сбербанке онлайн все по максимуму заполнено, что им еще надо не ясно.
Написал(21.07.2016) в поддержку опять, с вопросом каких данных может не хватать, в ответ до сих пор тишина.
Александр Кокорев
21 июля 2016, 12:49
Жду с 13 июля. Это уже 8 день идентификации или больше 5 рабочих дней. Все сроки прошли давно...Номер кошелька: 410012230695939.Код заказа: 12070831.
Маша
21 июля 2016, 17:37
Александр Кокорев,
к сожалению, банк задержал передачу данных, сегодня всё ещё нет новостей?
Александр Кокорев
21 июля 2016, 20:47
Маша,
до сих пор нет. 
dontpreach
21 июля 2016, 13:47
Здравствуйте. Подскажите.. а 10 рублей Сбербанк сразу должен снимать после отправки ответной смс? Или через какое-то время? А то отправила на 2 запроса коды для оплаты заказа, но деньги так и не сняли ни в первый, ни во второй раз. Это значит, что что-то пошло не так?
Маша
21 июля 2016, 17:37
dontpreach,
да, сразу. А зачем два? :) Возможно, к телефону привязано несколько карт Сбербанка, и у той, что значится основной, нет денег на балансе?
dontpreach
21 июля 2016, 20:55
Маша,
Деньги сняли, правда значительно позже отправки, зря переживала. Останется теперь ждать подтверждения идентификации)
Афанасьев Дмитрий
27 июля 2016, 10:29
Тоже не могу пройти идентификацию через мобильный банк, карта зарплатная одна на номере телефона, номер один и тот же, деньги снимают стразу по 10р а когда проходит время  пишут мне что у меня устарели паспортные данные,как они могут устареть карте еще года нет, вообще чушь какая то, сказали проверить Сбербанк я позвонил в банк посмотрел на сайте в личном кабинете там все нормально, так что проблема в Яндексе а не в банке, пробовал через Евросеть так там мне сказали что они такое делать не умеют и как мне быть сейчас ехать в Москву за 2000км? Вообще ужас!!!
Яндекс.Деньги
27 июля 2016, 13:55
Афанасьев Дмитрий,
пришлите, пожалуйста, номер кошелька на bloghelp@yamoney.ru — посмотрим.
Афанасьев Дмитрий
27 июля 2016, 14:49
Яндекс.Деньги,
 Здравствуйте, номер кошелька отправил так же приложил всю переписку  со службой поддержки, надеюсь разберетесь и наконец кошелек идентифицируют
cocoloca.li
27 июля 2016, 10:26
тоже прошла идентификацию по сб , хотя вообще не понимаю зачем этот бред неумный нужен , вводила все четко ,  так все усложнили , если как тут многие пишут что не пройдет по сб , то я окончательно откажусь от этого яндекс кошелька , так как это вообще неудобно  бегать искать что то идентифицировать ... ждать .. деньги которые вносила теперь тупо висят и я должна еще что то даказывать чтобы что то оплатить ими или снять их .. 
Яндекс.Деньги
27 июля 2016, 13:53
cocoloca.li,
идентификация — требование не нашей компании, а российского законодательства. Надеемся, что у вас всё получится и вы останетесь с нами.
webmaster.bryansk
28 июля 2016, 02:37
Яндекс.Деньги,
Ответьте пожалуйста, сколько ждать ответа от поддержки яндекс денег? Неделя прошла после того как написал, сколько еще ждать, месяц? год?
Яндекс.Деньги
28 июля 2016, 12:40
webmaster.bryansk,
нашли ваше обращение — служба поддержки скоро ответит, извините, пожалуйста, за ожидание.
Павел Приданников
28 июля 2016, 14:13
Мы получили ответ от Сбербанка. Оказалось, данных хватает только для именного кошелька. Но вы всё-таки можете пройти идентификацию: отправьте нам через сайт копию паспорта.
Подождите 5–6 рабочих дней, рядом с балансом появится желтый сигнал. Останется подтвердить, что это ваши данные.

не понятно как могли не дойти данные от Сбербанка? и нужен паспорт и ждать 5-6 рабочих дней после этого точно пройдет идентификация или нет?
Номер кошелька
410011338752824
Код заказа: 12738402
Яндекс.Деньги
29 июля 2016, 16:28
Павел Приданников,
нашли ваше обращения в службу поддержки — обязательно вам ответим.
Комментарий удалён
Комментарий удалён
Яндекс.Деньги
1 августа 2016, 12:42
nickolasssssss,
идентификация может пройти как успешно, так может быть и отказ. Сейчас можно выбрать другой способ и попробовать снова: https://money.yandex.ru/security/identification/methods.xml. 
Комментарий удалён
avilon.9
18 августа 2016, 21:39
nickolasssssss,
Аххаха, это вообще ответ на 10 из 10! Сообщите Сберу, чтобы они отправили еще каких-то данных, но каких - мы вам не скажем.. Меня уже терзают смутные сомнения относительно компетентности некоторых сотрудников службы поддержки. Ребята, кто ваш дилер?! :))
bobkrip98
30 июля 2016, 22:50
У меня тоже пишет,что "Не сработало",и что это значит?я не хочу топать в евросеть,верните мне мои деньги!
Яндекс.Деньги
1 августа 2016, 13:07
bobkrip98,
идентификация через Сбербанк работает, если вам есть 18 лет: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523691. Сейчас вам надо выбрать другой способ: пройти идентификацию в офисе в присутствии родителей, либо отправить документы по почте, приложив письменное согласие родителей, заверенное нотариально: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523691#qu14.
datagor4host
31 июля 2016, 19:47
Добрый день!
27.07.2016 в 08:47 оплатил "Пополнение для идентификации, Сбербанк".

Комментарий:
Заказ на идентификацию принят. Когда поступят данные из Сбербанка, вы получите письмо и увидите желтый сигнал рядом с балансом.
Код заказа: 12770500


Пока ни писем, ни жёлтого сигнала. :(
Сколько ещё ждём-с?
Яндекс.Деньги
1 августа 2016, 13:12
datagor4host,
заявка обрабатывается до 5 рабочих дней. После этого на почту придёт письмо с информацией. 
avilon.9
18 августа 2016, 21:43
Яндекс.Деньги,
неа.. Жду с 4 августа, на почту не пришло ничего - никакого письма ни об успешной идентификации ни об отказе. Писала обращение, толку ноль. А письма с информацией так и нет
Александр Кокорев
1 августа 2016, 11:45
Александр Кокорев
21 июля, 12:51
Жду с 13 июля. Это уже 8 день идентификации или больше 5 рабочих дней. Все сроки прошли давно...Номер кошелька: 410012230695939.Код заказа: 12070831.
Маша
21 июля, 17:37
Александр Кокорев, к сожалению, банк задержал передачу данных, сегодня всё ещё нет новостей?
Александр Кокорев
21 июля, 20:49
Маша, до сих пор нет. 


Сейчас 13 рабочий день! Мне, что месяц или год ждать?
Яндекс.Деньги
1 августа 2016, 13:14
Александр Кокорев,
напишите, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru — служба поддержки всё проверит ответит вам.
webmaster.bryansk
2 августа 2016, 02:02
Яндекс.Деньги,
Вы так ни кому и не ответили на важный вопрос. Каких данных может быть недостаточно? 
Как может не хватать каких либо данных с сбербанка если все паспортные данные у них есть. Что надо внести для успешного прохождения идентификации с помощью сбербанка? И даже не думайте отправлять меня за ответом к ним, так как их поддержка уже устала мне кажется отвечать на подобные вопросы, они вообще как мне кажется жалеют о наличии у вас такой функции (нагрузка на кол центр мусорными запросами возросла) то ли дело ваша телефонная поддержка, пишите на почту, мы ни чего не знаем, действительно профессионалы. 
Вывод, в тех поддержку сбербанка звонил, сказали все нормально. На идентификацию, на данный момент отправил 3-й запрос, после второй неудачной попытки, в сообщении указали что должен быть правильно установлен регион в яндексе (хотя непонятно зачем это) и почему в описании об этом не слова
Напишите конкретно, что яндекс хочет получить от сбербанка? или это какая то секретная информация
datagor4host
2 августа 2016, 12:41
webmaster.bryansk,
 Полностью с вами согласен. Похоже на развод вида "с миру по нитке - голому верёвка" или небольшой социальный эксперимент. 
Мне тоже пришла такая отписка. Почему в ней сразу не указаны причины??? 
Зачем мне вступать в переписку с поддержкой, чтобы "узнать подробности"?


Другой способ - копировать уже имеющуюся идентификацию - ТАКЖЕ НЕ РАБОТАЕТ. Но там хоть денег не собирают.


Уважаемые яндексоны, вы бы честно оставили одну Евросеть и не морочили народу голову. 
Нежно обнимаю!
Комментарий удалён
Яндекс.Деньги
4 августа 2016, 15:48
nickolasssssss,
идентификация через Сбербанк сработает, если выполнены все три условия:
- вы — гражданин России и вам больше 18 лет;
- к вашему кошельку в Яндекс.Деньгах привязан тот же телефон, для которого подключен «Мобильный банк» Сбербанка;
- в Сбербанке есть ваши актуальные данные, которых хватает для идентификации.
webmaster.bryansk
4 августа 2016, 18:24
Яндекс.Деньги,
Почему вы игнорите мой вопрос? 
avilon.9
18 августа 2016, 21:45
Яндекс.Деньги,
каких КОНКРЕТНО данных хватает для идентификации?! У Сбера достаточно данных чтобы я имела у них три карты, включая зарплатную, и брала кредиты. Яндексу этих данных недостаточно?!
Комментарий удалён
datagor4host
5 августа 2016, 13:00
nickolasssssss,
Присоединяюсь к вопросу.
Яндекс.Деньги
9 августа 2016, 12:48
datagor4host,
когда вы подаёте заявку на идентификацию через Сбербанк, то принимаете условия: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527553 — в условиях написано, какие данные в Сбербанке должны быть актуальны. 
litberzon
9 августа 2016, 13:28
Яндекс.Деньги,
Цитата из вашей ссылки.

Перечень персональных данных, на которые распространяется действие согласия:
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
дата рождения;
место рождения (для лиц, родившихся на территории РФ, указываются населенный пункт и регион/область; для лиц, родившихся за пределами территории РФ, указывается населенный пункт, регион/область, страна);
гражданство;
тип документа, удостоверяющего личность;
серия и номер документа, удостоверяющего личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;
код подразделения (при наличии);
место регистрации (обязательно должны быть указаны страна, регион/область, населенный пункт, улица (или ее аналог), номер дома, строение/корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии)).
------------------------------------------

Все эти данные есть у вас и у Сбера. Они верны и идентичны.
Так чего же вам не хватает?
avilon.9
18 августа 2016, 21:47
litberzon,
плюсую! Это довольно типичные данные из паспорта, естественно они есть у Сбербанка! В чём затруднение у Яндекса? Или Сбер передает вам не всё? Может тогда сначала доведете до ума этот способ, чем выставлять неработающий способ и писать отписки наиболее упорным?
Комментарий удалён
webmaster.bryansk
6 августа 2016, 09:17
nickolasssssss,
Да потому что не работает у них ни фига
webmaster.bryansk
6 августа 2016, 09:16
Я уже не знаю что делать... Поддержка по телефону/обратной связи/тут не может ответить на вопросы, просто игнорируют вопрос каких данных не хватает(видимо сами ни чего не знают).
Я смирился с тем что через сбербанк не получится, распечатал заявление для евросети, пошел в салон, но ....ь чуда не произошло!!!! Даже через евросеть не получилось,кассир пол часа сидел пытался что то сделать, но в итоге ни как! Прямо в салоне звонил в поддержу яндекса, но они как всегда, "у нас все работает сегодня и через сбербанк и через евросеть проходили идентификацию пользователи" и отправили писать в тех поддержку, а то что я месяц, МЕСЯЦ пытаюсь пройти вашу гребаную идентификацию и всей вашей тех поддержке все равно на своих клиентов и на свои не работающие сервисы, короче все все равно... Зачем вообще люди в тех поддержке яндекс денег, лишняя трата денег на не помогающих "роботов"
Яндекс.Деньги
9 августа 2016, 12:50
webmaster.bryansk,
информация о данных для идентификации через Сбербанк есть в условиях: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527553. Пришлите, пожалуйста, подробности о том, что не получалось в Евросети, на bloghelp@yamoney.ru.
webmaster.bryansk
9 августа 2016, 22:47
Яндекс.Деньги,
Все эти данные есть у сбербанка! Я вообще не понимаю как их может не быть у них! В чем же тогда проблема? Давайте угадаю, сами не знаете в чем проблема... У кого то прошла идентификация(каким то чудом) хорошо, у кого не прошла, да и по фиг на них...
На счет Евросети, там скорее всего продавщица просто не знала что делать, она пыталась пол часа, я даже в это время при ней звонил в вашу поддержку, где мне сказали что может с вашим кошельком что то не то. То с данными что то не то, то с кошельком... Я уже думаю то что ну ее, эту идентификацию, хоть по сути она нужна мне.. Но столько нервов из за этой фигни, что все желание пропало.. В тех поддержку писал по поводу Евросети уже, до сих пор нет ответа, видимо опять мое сообщение потеряли.
litberzon
9 августа 2016, 13:29
yamoney-video, Цитата из вашей ссылки.
-----------------------------------------------

Перечень персональных данных, на которые распространяется действие согласия:
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
дата рождения;
место рождения (для лиц, родившихся на территории РФ, указываются населенный пункт и регион/область; для лиц, родившихся за пределами территории РФ, указывается населенный пункт, регион/область, страна);
гражданство;
тип документа, удостоверяющего личность;
серия и номер документа, удостоверяющего личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;
код подразделения (при наличии);
место регистрации (обязательно должны быть указаны страна, регион/область, населенный пункт, улица (или ее аналог), номер дома, строение/корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии)).
------------------------------------------
Все эти данные есть у вас и у Сбера. Они верны и идентичны.
Так чего же вам не хватает?
Комментарий удалён
datagor4host
15 августа 2016, 13:48
nickolasssssss,
 неть, не могли бы :(
datagor4host
15 августа 2016, 18:07
Привет!
Сегодня попробовал ещё раз через Сбер, т.к. поддержка на письма отвечает пустыми шаблонными отписками с паузами 5-10 дней.


А вдруг теперь звёзды сойдутся?! :)
datagor4host
17 августа 2016, 12:57
На 6-й день снова получил очень СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ответ. :)




Re: [3613798] Идентификация
Здравствуйте.
Извиняемся за длительное ожидание ответа.
Ваша ситуация нетипична и требует дополнительного анализа. Ваш запрос передан менеджеру, ответственному за решение подобных проблем. Поскольку вопрос достаточно сложный, на его рассмотрение может уйти несколько дней.
Заранее приносим свои извинения за возможную задержку.
Пожалуйста, дождитесь ответа.
Спасибо за запрос.
----
С уважением,
Сергей Семенов
Служба поддержки пользователей
Яндекс.Деньги 
datagor4host
17 августа 2016, 13:00
Дорогой Сергей Семенов, а куда ж мне деваться-то!
Конечно я дождусь ответа. Просто нет иного выхода, не так ли.


"Извиняемся" - в русском языке означает буквально "извиняем себя". Следует писать "извините", если хотите извиниться :)
Маша
31 августа 2016, 12:29
datagor4host,
проблема решена, всё хорошо? 
avilon.9
18 августа 2016, 21:21
datagor4host,
Ваша ситуация типична, что уж там))) есть вообще счастливчики, которым хватило неведомых данных для прохождения идентификации через Сбер?
bobkrip98
17 августа 2016, 22:50
Я отправил запрос на привязку банковской карты 1 августа и меня попросили добавить фото паспорта,я отправил 11 числа я отправил фото паспорта,сколько мне еще ждать?Код заказа: 13031748
datagor4host
18 августа 2016, 18:53
Попробуйте заново!
Здравствуйте, Вася Пупкин.
К сожалению, в этот раз идентификация не удалась. Возможно, данных оказалось недостаточно или дело в технической ошибке. Если нужны подробности, напишите службе поддержки.
Попробуйте пройти идентификацию еще раз. Можно выбрать другой способ.Попробуйте заново
Здравствуйте, Игорь Котов.
К сожалению, в этот раз идентификация не удалась. Возможно, данных оказалось недостаточно или дело в технической ошибке. Если нужны подробности, напишите службе поддержки.
Попробуйте пройти идентификацию еще раз. Можно выбрать другой способ.
avilon.9
18 августа 2016, 21:18
Данный способ не работает! Первая попытка была 4 августа, вторая - 18. Бездарно потратив свое время на общение с двумя дамами из поддержки (обращение 3714952, это как общение глухого с немым) я получила убогие ответы из "возможно паспортные данные устарели", звоните в банк и т.д. с интервалами в несколько дней. Дословные цитаты увидела в комментах людей выше, одни и те же шаблонные фразы, одно и то же отсутствие смысловой нагрузки. Со стороны Сбера проблем нет, у них полностью актуальные данные и смс приходит сразу же. Весьма неожиданное позорище от Яндекса, такого еще не бывало. Если способ не работает - убирайте. Неприятно удивлена. И да, как и всем выше, мне тоже любопытно каких КОНКРЕТНО моих данных не хватает для идентификации?! Притом что нужен только паспорт! И его данные у Сбера актуальны. 
avilon.9
21 августа 2016, 15:30
Тоже получила "умный ответ" - Приносим извинения за длительную обработку Вашего запроса. Нам действительно жаль, что Вы столкнулись с подобной ситуацией. Однако идентификация по переданным от Сбербанка данным не может быть выполнена.
Полученных данных для выполнения идентификации недостаточно. Сказать, каких именно данных не хватает мы, к сожалению, не можем - это конфиденциальная информация.
Пожалуйста, обратитесь в Сбербанк для исправления ситуации или выберите другой способ идентификации.


Обратиться в Сбербанк с чем?! С тем, что не хватает каких-то данных?! Ключевой момент - "каких-то, но мне не говорят каких".
Убирайте этот способ, реально, не позорьтесь в 21 веке! Так и пишите, что идентификации через интернет у нас нет, несите заявление.
Комментарий удалён
Маша
31 августа 2016, 12:28
nickolasssssss,
10 рублей при запросе данных зачисляются на кошелек и в случае отказа не возвращаются — но вы можете потратить их из кошелька, конечно же. 
datagor4host
23 августа 2016, 15:51
Точно срабатывает платёж через CONTACT.
Яндекс.Деньги
25 августа 2016, 14:00
datagor4host,
что вы имеете ввиду?
Сергей Боковой
30 августа 2016, 08:35
Некомпетентность "внедренцев" программного обеспечения Яндекса поражает, предоставлять своим клиентам такой "баговый" способ идентификации просто позорище, даже для бета тестирования то что происходит недопустимо. Еще очень повеселила политика Яндекса не возвращать деньги за не пройденную идентификацию обратно на карту сбербанка, а оставлять их на кошелке, 5+ за жидовскую задумку. Пользователи Яндекса переходите на Qiwi не тратьте время и нервы.
Маша
31 августа 2016, 12:04
Сергей Боковой,
сейчас это единственный способ передать свои данные законным и безопасным способом между двумя совершенно отдельными компаниями, не выходя из дома. Очевидно, что данные у другого банка могут быть неполными, устаревшими и тд — это не "баг программного обеспечения", а живая реальность, в ней у людей меняются паспорта, фамилии и пр :) 


Те, кому этот способ кажется слишком сложным или "дорогим" (хотя техническая сумма в 10 рублей всё равно остаётся у вас на кошельке — мы её не забираем) — могут не рисковать и сразу приходить в офис с паспортом, где специальный менеджер вживую примет у вас самые свежие данные бесплатно :) 
Ivanov.Vladislav.Y
31 августа 2016, 00:30
Ждал 5 дней, чтобы идентифицировать кошелёк.

А в итоге приходит письмо -
"Мы получили ответ от Сбербанка. Оказалось, данных хватает только для именного кошелька. Но вы всё-таки можете пройти идентификацию: отправьте нам через сайт копию паспорта.

1.Отсканируйте или сфотографируйте паспорт: разворот, где ваше фото, плюс страница с пропиской.
2.Отправьте через форму обратной связи на сайте Яндекс.Денег.
3.Подождите 5–6 рабочих дней, рядом с балансом появится желтый сигнал. Останется подтвердить, что это ваши данные."


СПАСИБО! УЖЕ БЫЛ ИМЕННОЙ КОШЕЛЁК.
МНЕ НУЖНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПОЛНАЯ.
У вас данных обо мне уже столько, 
что хватит фамильное древо составить.

Усмирив свой гнев, пошёл отправлять фото паспорта.
В итоге форма отправки загружает документы и зависает, потрясающе! 
Пробовал отправлять в Google Chrome и в самом Яндекс браузере.
Уже пробовал архивом загружать, а так же по отдельности.
Не отправляет и всё. Что за шутки?


Прошу разобраться.
С уважением, Владислав
Маша
31 августа 2016, 12:06
Ivanov.Vladislav.Y,
в форме обратной связи можно прикрепить файл размером до 5Мб. Может быть, ваш скан по размер больше?
litberzon
31 августа 2016, 13:36
Маша, сегодня, 12:29
datagor4host, проблема решена, всё хорошо?


Ничего хорошего. Проблему никто и не решал. По крайней мере мне об этом ничего не известно. Дважды пробовал идентификацию через Сбер - результат отрицательный, ни одного вразумительного ответа от поддержки. Последняя попытка 17 августа.
Да забудьте и НЕ беспокойтесь уже.
Яндекс.Деньги
5 сентября 2016, 16:33
litberzon,
очень жаль, что заявки на идентификацию через Сбербанк были неуспешны. Но видим, что получилось идентифицировать кошелёк другим способом, отлично. Служба поддержки ответила вам в обращениях 3737660, 3613798. Если у вас осталась нерешённая проблема, пишите, поможем. ;)
Ffdrhjlhfdhdh
4 сентября 2016, 05:56
Сколько еще ждать идентификацию 19.08 отправлял через сбербанк
Код заказа: 13888456
Яндекс.Деньги
6 сентября 2016, 13:24
Ffdrhjlhfdhdh,
служба поддержки прислала вам информацию на email по вашей заявке, проверьте, пожалуйста.
dmgryzunov
6 сентября 2016, 15:57
Добрый день! При попытке идентификации через СБ, пишет "Не сработало". Номер привязанный один и тот же, деньги на карте есть. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Яндекс.Деньги
6 сентября 2016, 17:10
dmgryzunov,
пришлите, пожалуйста, скриншот с ошибкой и информацию о том, что случилось, нам на адрес:  bloghelp@yamoney.ru.
bobkrip98
12 сентября 2016, 16:41
Как отменить запрос на идентификацию,а то неполучается через другой номер это сделать
Яндекс.Деньги
12 сентября 2016, 17:46
bobkrip98,
отменить запрос нельзя. Номер в кошельке и в мобильно банке Сбербанке должен быть один и тот же.

avilon.9
16 сентября 2016, 07:27
По какому принципу кому-то предлагают прислать скан паспорта, а кому-то идти в Евросеть!?
Яндекс.Деньги
16 сентября 2016, 15:50
avilon.9,
в зависимости от того, насколько полные и актуальные данные по вашему запросу передал банк.
katerina-1108
20 сентября 2016, 09:34
Произвела идентификацию через сбербанк, 10руб списались вот Код заказа: 15133830
Жду идентификацию, с вашей стороны тишина, отреагируйте пожалуйста!
Яндекс.Деньги
20 сентября 2016, 18:43
katerina-1108,
банк пришлёт информацию в течение 5 рабочих дней. Если через 5 рабочих дней после заказа информация вам не придёт, напишите нам на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста.
Удалённый пользователь
21 сентября 2016, 08:21
Здравствуйте! С 16 сентября не происходит идентификация. Каковы причины?
Яндекс.Деньги
21 сентября 2016, 18:36
пришлите, пожалуйста, информацию по заявке на bloghelp@yamoney.ru, проверим.
Irina-kor
21 сентября 2016, 11:05
Способ не работает. 2 раза что-то не сработало. Данные не совпадают, какие именно уточнить разумеется не могут, в сбере смотрят круглыми глазами, у них все данные верные.  Запрос 3970883. Паспорт не менялся, как и данные.
Очень "компетентная" поддержка шлет в сбер уточнять данные, но какие разумеется сказать не могут.
Яндекс.Деньги
22 сентября 2016, 15:34
Irina-kor,
к сожалению, в банке правда могут храниться неактуальные данные. Вы всегда можете пройти идентификацию другим способом, например, через Евросеть или CONTACT: https://money.yandex.ru/security/identification/methods.xml.
Irina-kor
22 сентября 2016, 17:33
Яндекс.Деньги,
конечно, могут, но в данном случае у банка данные актуальные(я писала, что паспорт не менялся). 
За каждый неудачный работы Вашей системы при идентификации через Евросеть, CONTACT платить, очень мило, вы же не можете гарантировать, что все получится с первого раза. С такой же поддержкой, которая отвечает исключительно общими фразами (очень похоже на скрипт с заложенными рандомными фразами общего содержания) и никак не помогает решить проблему и помочь использовать выбранный метод идентификации, спасибо, но оплачивать тесты Ваших систем желания мало. 
Удалённый пользователь
21 сентября 2016, 14:49
пришло письмо с требованием скана документов. И ждать 5-6 рабочих дней снова!!
что за служба такая? почему так долго?
и зачем придумывать эту идентификацию, если приходит отказ?
были ли удачные случаи идентификации?
Яндекс.Деньги
21 сентября 2016, 18:01
5 дней — это максимальный срок ответа службы поддержки. Обычно ответ приходит намного быстрее.  Конечно удачные случае были и есть, так что заявку можно подать ;)
smirnizky
28 сентября 2016, 21:54
Здравствуйте! Я гражданин Украины, но у меня есть карта Сбербанка РФ  и номер Tele2 в роуминге (один и тот же установлен и в ЯД, и в Сбербанке).
Подходит ли для меня такой способ идентификации через Сбербанк РФ? Или это только для граждан РФ?
smirnizky
29 сентября 2016, 15:15
Не знаю, получится ли у нас с товарищем из Беларуси vixr9n1488 успешно пройти идентификацию через Сбербанк, но глядя, что у него идентификация занимает 8 дней, прошу заранее проследить, чтобы моя заявка была обработана в течение не более заявленных 5 дней.
заказ № 16071873 от 29-09-2016 12:27.
на почту пришло письмо

Деньги успешно зачислены
Дата и время 29.09.2016 13:45
Пополнение через Пополнение для идентификации, Сбербанк
Сумма 10 руб.
Яндекс.Деньги
29 сентября 2016, 15:53
smirnizky,
пока идентификация через Сбербанк доступа только для граждан РФ.  Пройти идентификацию на Украине и в Беларуси можно через агента: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527877&from=isrch, либо отправить документы почтой, предварительно заверив у нотариуса: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000. Кстати, для граждан Беларуси теперь доступен новый способ идентификации, после которого можно будет пополнять кошелёк через терминалы PayNet: https://yandex.ru/blog/money/57ea3ae713d3440016657221/57ebfde6f8c91a0017f827a6.
smirnizky
29 сентября 2016, 16:23
Яндекс.Деньги,

смотрите, в чём сложность моей ситуации: проживаю на территории ДНР
Нашёл адрес в  Донецке там на вашем сайте 
https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527878
В Украине
Донецк
Улица Челюскинцев, дом 202А, офис 51.
Ежедневно, с 10:00 до 20:00.
Телефоны:
МТС +38 (095) 243 7099
Киевстар +38 (097) 311 1179
Life +38 (063) 358 4403
Однако там давно военная часть, никаких офисов уже и в помине нет.
Однако по этим телефонам поднимает трубку кто-то из какого-то колл-центра.
Агент по этим номерам доступен только во второй половине дня ближе к вечеру, и говорит, что услуга стоит 3100 рублей. Это меня слегка обескуражило, учитывая, что на территории Украины это стоит максимум до 250 грн (примерно = 625 рублей)
Скажите, что за дикие цены такие у донецких агентов? Причём по телефону они начинают убеждать, что альтернативы нет, и что иначе мне придётся ехать только в Москву или Питер, чтобы лично пройти идентификацию, а это обойдётся мне гораздо дороже, и поэтому проще договориться с ними о встрече по предварительной записи и нести им 3100 рублей...

Яндекс.Деньги
3 октября 2016, 18:39
smirnizky,
нам жаль, что способы идентификации для вас неудобны. Пройти идентификацию в Донецке можно или через агента или заверив подпись на заявлении или копию паспорта у нотариуса, отправить документы нам почтой: https://money.yandex.ru/security/identification/methods.xml.
smirnizky
6 октября 2016, 20:14
Яндекс.Деньги,
К сожалению почтой отправить из Донецкой Народной Республики документы в Москву не получится. Но я бываю в Ростовской области и могу оттуда письмо отправить.
Скажите, а подойдёт ли заверение государственным нотариусом Донецкой Народной Республики? Или всё-таки в моём случае услуги нотариуса ДНР/ЛНР не подходят, и я должен буду воспользоваться услугами нотариуса в Украине или России?
Яндекс.Деньги
7 октября 2016, 18:52
smirnizky,
к сожалению, такое заверение мы принять не можем. Но вы можете подать заявление нашему агенту в Донецке: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527878.
smirnizky
11 октября 2016, 18:51
Яндекс.Деньги,
Тогда скажите, пожалуйста, справедлива ли цена 3100 рублей за идентификацию у агента в Донецке, которая во много раз превышает цены такой услуги у агентов в других городах Украины и России? По телефону агент сказал именно такую сумму. 
Эта цена одобрена Yandex? Или агенты, воспользовавшись тем, что для жителей ДНР/ЛНР по сути не осталось альтернативных способов идентификации, решили заработать по максимуму на проблемах соотечественников и вольны устанавливать сколь угодно высокие цены без согласования с центральным офисом?
Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 17:55
smirnizky,
агенты вправе самостоятельно устанавливать плату за свои услуги, очень жаль, что такой способ получается слишком дорогим. Можно заверить документы у нотариуса в Украине или на территории РФ и отправить документы по почте.
smirnizky
14 октября 2016, 12:46
Яндекс.Деньги,
спасибо. в любом случае съездить в Ростов, заверить подпись на заявлении нотариусом и копию миграционной карты, отправить заказное письмо по почте окажется дешевле.
но всё-таки подскажите, пожалуйста, планируется ли в обозримом будущем сделать возможной идентификацию в Яндекс Деньгах чере Сбербанк Онлайн для граждан Украины, являющихся клиентами Сбербанка РФ и имеющих карту банка, выпущенную на территории РФ и привязку одного и того же российского номера мобильного телефона и к СбербанкОнлайн, и к кошельку Яндекс Денег?
vixr9n1488
29 сентября 2016, 12:37
Оставил заявку на идентификацию 17.09.2016. с выпиской из сбербанка т.к. я гражданин РБ. Уже 29.09.2016 и нечего не произошло и на почту отказ не пришёл. Код заказа: 15230037
Яндекс.Деньги
29 сентября 2016, 15:55
vixr9n1488,
идентификация таким способом доступна только для граждан РФ. В Беларуси пройти идентификацию можно через агента: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527877&from=isrch, отправить документы почтой, предварительно заверив у нотариуса: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000, через офис  Isec-System: https://yandex.ru/blog/money/57ea3ae713d3440016657221/57ebfde6f8c91a0017f827a6.
vixr9n1488
29 сентября 2016, 16:07
Яндекс.Деньги,
Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Я клиент сбербанка и сделал всё как прописано у Вас на сайте. Почему не активировали мне кошелёк спустя полторы недели? Если у Вас не работает услуга выписки из банка, зачем она вообще нужна???
smirnizky
29 сентября 2016, 16:34
vixr9n1488,
а у меня всё ок, на почту пришла квитанция о зачислении со Сбербанка на Яндекс кошелёк, на online.sberbank.ru тоже видно перевод для идентификации в Москве.
СберБанк и Яндекс это по сути одна контора (Сбербанку принадлежит 75% Яндекса). Вот я тоже никак не могу понять, если мы граждане Украины и Беларуси соответственно, но являемся клиентами Сбербанка (на территории РФ открыты карточные счета), есть все наши документы с согласием на обаботку персональных данных- неужели так сложно осуществить их внутреннюю сверку?
попахивает дискриминацией по признаку гражданства
Яндекс.Деньги
30 сентября 2016, 17:49
vixr9n1488,
напишите нам на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста, поможем разобраться.
Роман Симонов
30 сентября 2016, 13:17
Я оставил заявку на идентификацию через сбербанк. Дело было 17.09.2016. Все сделал четко по инструкции. Деньги с карты списались (10 рублей), все сроки вышли, а идентификация по-прежнему не пройдена. В чем дело?? Сколько еще ждать??
Маша
30 сентября 2016, 14:42
Роман Симонов,
этот вопрос лучше уточнить в службе поддержки: https://money.yandex.ru/feedback
Роман Симонов
8 октября 2016, 21:19
Маша,
Я написал в службу поддержки 30.09.2016. До сих пор ни ответа ни привета. Это полное безобразие. Неужели нельзя хоть как-то отреагировать на письмо и сказать в чем дело? Вам наплевать на своих пользователей? Если вы не в состоянии провести идентификацию через сбербанк, то будьте добры верните мне 10 рублей обратно на карту! Они не нужны мне в таком кошельке!
Яндекс.Деньги
10 октября 2016, 11:58
Роман Симонов,
подскажите, пожалуйста номер обращения в службу поддержки, по которому вы не получили ответ — мы проверим информацию по идентификации и ответим на ваш email.
Роман Симонов
16 октября 2016, 17:26
Яндекс.Деньги,
Он у меня, к сожалению, не сохранился. Разве вы не можете как-то отследить этот вопрос по номеру кошелька (410013351433274)? 
Роман Симонов
16 октября 2016, 17:42
Яндекс.Деньги,
Сегодня хотел получить хотя бы именной статус, но постоянно выходит ошибка,что я неправильно ввожу паспортные данные. Это, разумеется, не так. 
Яндекс.Деньги
17 октября 2016, 11:00
Роман Симонов,
пришлите, пожалуйста, номер вашего кошелька, скриншот страницы с данными, которые вы вводите и фото вашего паспорта на нашу почту bloghelp@yamoney.ru. В письме пришлите, пожалуйста, ссылку на эту переписку —поможем разобраться ;)
Роман Симонов
30 октября 2016, 23:57
Яндекс.Деньги,
Получить именной статус удалось. Вопрос с идентификацией пока открыт, вернусь к нему позже.
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:02
Роман Симонов,
если нужна будет помощь, пишите нам на bloghelp@yamoney.ru — подскажем.
patriot23reg
18 октября 2016, 19:19
Этот ваш способ работает вообще?
Комментарий удалён
patriot23reg
19 октября 2016, 00:09
nickolasssssss,
ага я заметил))) так толком и не понятно какие данные им не нравятся)) и причем у всех одна и таже проблема
Яндекс.Деньги
19 октября 2016, 12:16
patriot23reg,
пришлите, пожалуйста, номер кошелька и номер заказа на почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим.
smirnizky
19 октября 2016, 01:00
планируется ли в обозримом будущем сделать возможной идентификацию в Яндекс Деньгах чере Сбербанк Онлайн для граждан Украины, являющихся клиентами Сбербанка РФ и имеющих карту банка, выпущенную на территории РФ и привязку одного и того же российского номера мобильного телефона и к СбербанкОнлайн, и к кошельку Яндекс Денег?
Яндекс.Деньги
19 октября 2016, 11:30
smirnizky,
следите за нашими новостями, если появится что-нибудь новенькое, обязательно расскажем ;)
djuzi1981
4 ноября 2016, 08:43
Добрый день! Пытаюсь пройти идентификацию с 19 октября (уже больше двух недель)
Смс приходит, деньги списываются и перечисляются на кошелёк. (три раза пробовала, сейчас четвёртый ещё отправила), но затем приходит письмо на почту о том, что идентификация не удалась
В Сбер звонила три раза. Последний раз все мои данные по циферке и буковке сверяли с оператором. Всё у них там хорошо, иначе они б мне кредиты и вклады в сбербанк онлайне не предлагали.
Это техническая ошибка и видимо не только у меня. Почему вы её не решаете?
От обращений в службу поддержки (номера обращений 5278866 и 5179142) толку никакого - шлют в Сбер.
В Евросеть мне и так проблематично идти, но почитав комментарии выше я поняла - что и там успех не гарантирован.
Уважаемый админ, ответьте пожалуйста, имеет ли смысл мне дальше бодаться или забить на этот яндекс кошелёк и выбрать другую платёжную систему?
Очень прошу разобраться и ответить - что мне делать?
P.s Мне есть 18 лет, номер телефона привязан один и тот же, паспортные данные актуальные
Pps Вера в то, что всё будет хорошо заканчивается
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 17:35
djuzi1981,
к сожалению, иногда банк передаёт недостаточно данных для проведения идентификации, например, они они могут быть неполные или устареть, Мы видим, что уже всё хорошо — рады :)
dwebbox
8 ноября 2016, 05:14
Одна показуха и ничего больше. То у них Сбербанк в курсе оказывается они и не слышали про такую идентификацию, то у них через систему "Contact" в Германии можно пройти идентификацию оказывается те тоже не в курсе и к тому же сообщают ложную информацию. О чём тут говорить? работают непрофессионалы. Прочитайте в сети отзывы об этой конторе. Могут просто заблокировать счёт и потом присылай им какие то фото в руках с документами или цветные копии прав и прочую дурь, что в голову придёт каким то работникам то и присылай. С такими связываться себе дороже. Придумали какую то идентификацию, которую никогда нормально не пройти. При этом нужно выслать какие то целые мешки документов и только тогда они по их внутреннему регламенту (о законах тут речи не идёт, т.к. таких законов нет), примут решение про идентификацию. Теперь и yandex деньги запретили в Украине и можно пользоваться более адекватными системами. У меня PayPal проводил идентификацию за 3 дня, без каких либо унизительных "методов" идентификации. На мой счёт перевели 10 и 24 цента, банк подтвердил личность владельца, естественно всё проходило автоматически, без моего личного участия или каких то людей со стороны банка или PayPal. Это к слову как работают в Европе. Здесь многие задают вопросы и видимо кто то из поддержки yandex отвечает. Кому вы задаёте вопросы? это подневольные люди, им что скажут то они и напишут или сообщат только ту информацию, которая у них со дня основания не менялась. К тому же сама контора полностью под государством без личной инициативы. Захотят изымут сервера с данными клиентов со всей базой, захотят обыск проведут, захотят привлекут и т. д и всё главное по их закону. Так что трижды вспомните, где находится эта система и в каком государстве.       
marihuana2114
8 ноября 2016, 13:47
Здравствуйте, хочу пройти идентификацию через сбербанк, пополнения от сбербанка на 10р приходит но идентификации ни кокой нету, уже прошло 6 дней, даже увидомления нету никакого
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 17:59
marihuana2114,
в течение пяти рабочих дней банк присылает ваши данные. Как видим, 5 дней ещё не прошли, подождите, пожалуйста, окончания проверки.
salyot2
8 ноября 2016, 13:50
Здравствуйте, хочу пройти идентификацию через сбербанк, пополнения от сбербанка на 10р приходит но идентификации ни кокой нету,в чем причина?
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:00
salyot2,
банк присылает данные в течение пяти рабочих дней. Подождите, пожалуйста, окончания проверки.
baraban3345
8 ноября 2016, 13:52
Здравствуйте,  хотела пройти идентификацию через сбербанк, сделала все как положено деньги списали пришли на счет, но идентификации нету уже прошло около  7 дней, почему так?
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:01
baraban3345,
 течение пяти рабочих дней банк присылает ваши данные. Как видим, 5 дней ещё не прошли, подождите, пожалуйста, окончания проверки.
guarana213
8 ноября 2016, 13:55
Здравствуйте, сделала все как написано для мдентификации через сбербанк деньги сняли на счет пришли, но счет не идентифицырован, почему так?
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:01
guarana213,
в течение пяти рабочих дней банк присылает данные. Как видим, 5 дней ещё не прошли, подождите, пожалуйста, окончания проверки.
kozerog221
8 ноября 2016, 13:56
Здравствуйте, я не понимаю почему мне досих пр не пришла идентификация? деньги у меня списали , на счет яндекс пришли но идентификации нету.
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:02
kozerog221,
в течение пяти рабочих дней банк присылает данные. Как видим, 5 дней ещё не прошли, подождите, пожалуйста, окончания проверки.
kasablanka2214
8 ноября 2016, 14:00
Мне ничего не пришло никакой  иентификации нету, деньги тоже списали на счет пришли и все больше ничего,  почему?
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:03
kasablanka2214,
 в течение пяти рабочих дней банк присылает данные. Как видим, 5 дней ещё не прошли, подождите, пожалуйста, окончания проверки.
balaklava14
8 ноября 2016, 14:02
Я хотела идентифицировать свой счет,  сделала все по инструкции, деньги мне списали,  на яндекс кошелек пришли,  и больше ничего, уже прошло примерно 10 дней.
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:05
balaklava14,
 в течение пяти рабочих дней банк присылает данные. Как видим, 5 дней ещё не прошли, подождите, пожалуйста, окончания проверки.
tplink1211
8 ноября 2016, 14:04
Здравствуйте, мне тоже не пришла идентификация, деньги сняли также на счет пришли  и больше ничего, никакой идентификации невидно, хочу узнать в чем причина я же сделал все как пишет.
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:05
tplink1211,
 в течение пяти рабочих дней банк присылает данные. Как видим, 5 дней ещё не прошли, подождите, пожалуйста, окончания проверки.
macarela1
8 ноября 2016, 14:05
И мне не пришла идентификация, только что сделали то деньги списали а результата нет, хочу узнать  в чем причина?
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:07
macarela1,
деньги остаются на вашем кошельке. Напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим и ответим вам в письме.
mehamedka12
8 ноября 2016, 14:08
Здравствуйте, у меня также причина идентификация не пришла, сделано все как написано деньги списали, а ничего не пришло, могу я узнать почему так?
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:08
mehamedka12,
деньги остаются на вашем кошельке. Напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим и ответим вам в письме.
marshal121
8 ноября 2016, 14:10
Здравствуйте, я хочу узнать почему я не могу пройти идентификацию или в  чем причина я прохожу идентификацию через сбербанк деньги снимает на счет приходят а результата нету, почему так почему мне не приходит подтверждение? 
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:12
marshal121,
пришлите, пожалуйста, номер кошелька и ссылку на этот комментарий нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим и подскажем, что делать ;)
zippo1912
8 ноября 2016, 14:12
Здравствуйте, я тоже пробую пройти идентификацию через яндекс деньгт сняли  пришло на счет и увидомления что 10 идентификация в яндекс и все, прошло уже больше  2 недель, почему так?
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 18:14
zippo1912,
напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru номер вашего кошелька и ссылку на этот комментарий — проверим.
noble-argentum
11 ноября 2016, 12:01
Здравствуйте! 9.11.16 отправила запрос на идентификацию через мобильный банк, код заказа 19253919. 10 руб. так и не списали. Понимаю, что прошло всего 2-3 дня. Но судя по комментариям и вашим ответам, деньги должны были сразу списаться со счета Сбербанка и потом уже ждать идентификацию? Или нет? 
Яндекс.Деньги
11 ноября 2016, 16:44
noble-argentum,
да, 10 рублей обязательно должны списаться с карты и поступить на кошелёк. Проверьте, пожалуйста, на карте Сбербанка есть деньги? 
noble-argentum
11 ноября 2016, 17:11
Яндекс.Деньги,
Да, деньги есть. Вчера звонила в Сбербанк, сказали мой запрос доставлен, но 10 рублей не списали.
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 13:22
noble-argentum,
отправьте, пожалуйста, скриншот смс с номером заказа и ссылку на этот комментарий на нашу почту — проверим заявку.
noble-argentum
14 ноября 2016, 14:35
Яндекс.Деньги,
Спасибо, сегодня снова попыталась отправить смс. 10 рублей списались. Надеюсь, идентификация пройдет успешно в течение 5 дней. Если не получится, снова обращусь к вам.
Яндекс.Деньги
15 ноября 2016, 11:50
noble-argentum,
отлично.
noble-argentum
15 ноября 2016, 13:57
Яндекс.Деньги,
Добрый день! Сегодня пришло письмо с оповещением, что идентификация не прошла. Что нужно сделать, чтобы проверить где произошла ошибка? Заранее спасибо!
makkons75
17 ноября 2016, 10:20
noble-argentum,
Не мучайся, иди в Евросеть.
Яндекс.Деньги
18 ноября 2016, 17:59
noble-argentum,
пройти идентификацию через Сбербанк-онлайн, в салонах Евросети могут только граждане РФ. Граждане других стран могут использовать другие способы, которые есть в вашем регионе: https://yandex.ru/support/money/identification.
makkons75
11 ноября 2016, 16:21
 Две попытки иднтификации через Сбербанк и обе безуспешные, но деньги переводят в течении 1 минуты, ответ supp@money.yandex.ru: "К сожалению, Сбербанк передает нам некорректные данные."
 Как Вы определили корректны ли МОИ данные, с чем Вы их сравнили. Корректность-чёткость, првильность, точность. (dic.academic.rudic.academic.ru).
 Пройду идентификацию в Евросети, но зачем вводить в заблуждения давая не существующую возможность или вам так нужны были эти 10 р....уже 20.
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 15:13
makkons75,
извините, пожалуйста, за некорректный ответ. К сожалению, Сбербанк может передавать недостаточно данных для идентификации, поэтому по заявке может быть отказ. Мы надеемся, среди других способов будет подходящий: https://yandex.ru/support/money/identification.
Ales'hon'ne
20 ноября 2016, 14:31
Здравствуйте, я думаю, что будет не лишним уточнить где-нибудь на этой странице, что кроме «Мобильного банка» для идентификации должна быть включена опция «Быстрый платёж».
Яндекс.Деньги
21 ноября 2016, 11:46
Ales'hon'ne,
пройти идентификацию через Сбербанк-онлайн можно, если у вас есть российский паспорт, карта Сбербанка и для вашего телефона подключен «Мобильный банк» — больше ничего не нужно.
Ales'hon'ne
21 ноября 2016, 17:22
Яндекс.Деньги,
«быстрый платёж» — это опция, которая позволяет клиенту Сбербанка осуществлять переводы или платежи путём отправки СМС на номер 900. Если она отключена, то невозможно будет осуществить идентификационный платёж.
Текст сообщения от Сбера при попытке инициировать идентификацию без «быстрого платежа»: «Опция Мобильного банка „быстрый платеж“ отключена. Подключить бесплатную опцию „Быстрый платеж“ можно в Сбербанк Онлайн».
super.ninana2016
20 ноября 2016, 20:15
Пробую пройти идентификацию через Сбербанк. Пишет что Не сработало, номер привязанный верный, на карте есть нужная сумма. Звонила в Сбербанк, сказали что ограничений нет. Писала в службу поддержки Яндекс Деньги, ответа нет. Почему так происходит?
Яндекс.Деньги
21 ноября 2016, 11:47
super.ninana2016,
подскажите, пожалуйста, номер письма в службу поддержки.
xummux
22 ноября 2016, 15:10
Сумел пройти идентификацию с 3-ей попытки!  Обратите внимание пользователей - перед идентификацией необходимо проверить в Сбербанк-онлайн раздел 'Личная информация' - там должен быть правильный номер действующего паспорта, а также номера ИНН и СНИЛС. У меня там были данные старого паспорта - вопрос решается в отделении Сбербанка. Номера ИНН и СНИЛС можно добавить в Сбербанк-онлайн самостоятельно.
Яндекс.Деньги
23 ноября 2016, 12:08
xummux,
мы рады, что у вас всё получилось. Хороших покупок и платежей!
A.
23 ноября 2016, 14:53
Первая попытка не увенчалась успехом 
"К сожалению, в этот раз идентификация не удалась. Возможно, данных оказалось недостаточно или дело в технической ошибке. Если нужны подробности, напишите службе поддержки.
Попробуйте пройти идентификацию еще раз. Можно выбрать другой способ."
  почитав комментарии поняла,что это вообще весьма сомнительное в плане успеха мероприятие.  
к сожалению прочитала это уже после того,как сделала вторую попытку . 
но прочитав последний комментарий  ..добавила инн и снилс . посмотрим.

A.
24 ноября 2016, 15:42
ну конечно. хрен там. ничего не поменялось. и что же делать дальше?
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 15:14
A.,
к сожалению, по заявке может быть отказ, если банк передал не все данные. Вы всегда можете пройти идентификацию другим способом, например, через салоне Евросеть или офисы CONTACT: https://yandex.ru/support/money/identification.
aukaprold31
24 ноября 2016, 16:07
Пополнение счета на 10 рублей произошло 12 ноября в 17:59, а статус кошелька все-то именной. Когда произойдет идентификация?
A.
25 ноября 2016, 05:04
aukaprold31,
 никогда
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 15:17
aukaprold31,
на ваш email должно было прийти письмо, проверьте, пожалуйста.
A.
25 ноября 2016, 05:04
Я как и большинство людей не понимаю зачем у вас в принципе сохраняется такая услуга, если она в большинстве случаев не работает !
пока кошелек идентифицируешь начинаешь ненавидеть вообще вашу систему и пользоваться ей уже нет никакого желания.
И я искренне не понимаю почему банку хватает данных чтобы завести карту,а яндекс деньгам этого мало. С устаревшими данными вариант сразу отметается. я карту то там получила месяц назад. так что устареть там ничего не могло. идиотизм какой-то
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 15:26
A.,
к сожалению, банк может передавать не все данные для идентификации. Вы всегда можете пройти идентификацию другим способом, например, через Евросеть или CONTACT: https://yandex.ru/support/money/identification.
bass.perm
25 ноября 2016, 06:25
3 попытки безуспешно.
>> К сожалению, в этот раз идентификация не удалась. Возможно, данных оказалось недостаточно или дело в технической ошибке. Если нужны подробности, напишите службе поддержки.
Написал в саппорт:
>> К сожалению, Сбербанк передает нам неполные данные.
а смысл тогда всего этого? 
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 15:22
bass.perm,
к сожалению, по заявке может быть отказ, если, к примеру, банк передал нам недостаточно данных. Но есть другие способы: https://yandex.ru/support/money/identification — надеемся, среди них будет еще как минимум один удобный вам — например, салоны Евросеть или CONTACT.
bass.perm
25 ноября 2016, 06:26
Хотя бы примерно писали каких данных не хватает, чтобы понятно было.

Leo
12 января 2017, 18:13
bass.perm,
Решил проблему с идентификацией Сбербанка (с 6 августа пытался, но не хватало данных). Необходимо зайти в Сбербанк онлайн и в настройках добавить информацию о СНИЛС и ИНН. После введенных данных повторно прошел идентификацию и одобрили. 
fen.exe
28 ноября 2016, 23:13
Что-то все отрицательно отзываются в основном о данной услуге. У меня же спокойно списались 10 руб с карты, а через двое суток кошелек идентифицировался без проблем. Достаточно паспортных данных указанных на вашем сбербанковском аккаунте.
Лично я рад, что не пришлось никуда тащится ради идентификации.
Яндекс.Деньги
29 ноября 2016, 15:34
fen.exe,
мы рады, что у вас всё получилось :) Хороших платежей и покупок!
mr.rozario666
29 ноября 2016, 09:41
Здравствуйте! Я хочу пройти идентификацию через мобильный банк, но сначала хочу спросить: у некоторых не проходит этот способ, а если у меня не пройдёт можно будет нечего не делать?
Яндекс.Деньги
29 ноября 2016, 15:33
mr.rozario666,
можно будет оставить аккаунт с именным статусом, либо выбрать другой способ идентификации: https://yandex.ru/support/money/identification. Но мы надеется, что у вас всё получится. 
Обновлено 29 ноября 2016, 15:33
mr.rozario666
29 ноября 2016, 19:47
Яндекс.Деньги,
Отправил несколько минут назад заявку через мобильный банк, 10 рублей сразу сняли. Теперь буду ждать неделю. А статус анонимный после отправки заявки так и должен быть? (До завершении проверки)
Яндекс.Деньги
1 декабря 2016, 18:14
mr.rozario666,
да, статус не изменится, пока не придёт ответ.
mr.rozario666
30 ноября 2016, 17:56
Не знаю почему у других просят ещё данные, но у меня всё проверилось за 1 день и уже сейчас кошелёк идентифицированный. Лично мне понравилось! Не надо никуда ходить. Спасибо. Только есть вопрос, могу ли я сыну в кошелёк скопировать мои данные? Если у меня идентифицирован, а у него нет? Так можно?
Яндекс.Деньги
1 декабря 2016, 18:17
mr.rozario666,
очень рады, что всё получилось =) Копировать идентификацию можно только на свои кошельки.
mr.rozario666
1 декабря 2016, 18:28
Яндекс.Деньги,
Так кошелек сына можно считать и моим кошельком. Только у сына имя другое (ಠᴥಠ) Так мою идентификацию на его имя скопировать можно или нет?
Яндекс.Деньги
2 декабря 2016, 13:44
Яндекс.Деньги,
вы можете копировать идентификацию на свои кошельки.
izotov761
12 декабря 2016, 16:39
Зачем мне проходить идентификацию, если меня устраивает именной кошелек, и до недавнего времени устраивал и Яндекс и законодательство? У меня нет сервиса "мобильный банк" и до евросети из моей деревни ехать несколько часов и приличная сумма денег, с нотариусом то же самое. Получается деньги на кошелек положить можно, а воспользоваться ими нельзя. И в такой ситуации, судя по форумам десятки тысяч человек. Почитайте отзывы о ЯД на форумах, очень лексикон интересный. Человек повесил в интернете объявление о продаже товара, получил деньги, а товар не выслал, он считается мошенником и подлежит уголовной ответственности. А яндекс значит обобрал тысячи человек и все законно? Блокируете (фактически отнимаете) мои деньги и еще информируете меня, что это сделано в моих интересах. Я должен радоваться? Какой заботливый сервис ЯД. Верните деньги и я забуду о вас навсегда, а детям, внукам, друзьям и т.д. я уже сообщил что такое Яндекс Деньги.
Яндекс.Деньги
14 декабря 2016, 10:26
izotov761,
извините, пожалуйста, за неудобства — сейчас с кошельком всё в порядке.
ulifran71
23 декабря 2016, 20:34
Не нашла никакой информации как действовать в случае изменения паспортных данных . В 45  лет у меня изменились паспортные данные. Что мне делать? Проходить повторную идентификацию или можно как то по другому?
Яндекс.Деньги
26 декабря 2016, 18:32
ulifran71,
отправьте, пожалуйста, скан заполненных страничек паспорта (не забудьте страничку о ране выданных паспортах) в службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback/.
Евгений Вершинин
28 декабря 2016, 09:24
У меня "именной" кошелек, неделю как кошелек заблокирован, пишет что нужно пройти идентификацию чтоб бы был "Идентифицированный" кошелек, но я не хочу "Идентифицированный" кошелек, мне хватало "именного"
Как снять блокировку? Пишу в суппорт никто так и не ответил
Маша
28 декабря 2016, 15:11
Евгений Вершинин,
уточните, пожалуйста, номер обращения в службу поддержки. 
Евгений Вершинин
29 декабря 2016, 11:44
Маша,
а где посмотреть "номер обращения"?
Яндекс.Деньги
29 декабря 2016, 18:09
Евгений Вершинин,
номер обращения приходит на почту, привязанную к кошельку, либо почту, которую вы указывали в момент отправки обращения. Если номер не найдёте, перешлите нам на bloghelp@yamoney.ru ваш номер кошелька, пожалуйста, — поможем.
Евгений Вершинин
29 декабря 2016, 20:48
Яндекс.Деньги,
отправил номер кошелька на указанный адрес
sai1986sai
3 января 2017, 10:34
Доброго времени суток. Подскажите пожалуста. Ситуация следующая: У меня именной кошелек, выводил деньги с одного сайта на него, в районе 10 платежей. Часть денег пришла на кошелек до лимита (60 000), на остальные платежи пришли смс со ссылками и кодами подтверждения. Перевел по каждой ссылке деньги на карту сбербанка (деньги еще не пришли). Пытаюсь зачисленную сумму вывести на эту же карту или пополнить мобильный телефон. Пишет: Ой! Сработал защитный механизм. С кошельком произошло что-то подозрительное. Есть вероятность, что его пытается использовать кто-то посторонний ..... В общем требует пройти идентификацию. Прохожу идентификацию через мобильный банк. Вопрос: а что с переводом денег на карту через ссылки из смс? Они придут? Когда? После идентификации?
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 13:06
sai1986sai,
волноваться не стоит, срок зачисления платежей на карты обычно может занимать до 5 рабочих дней. Подскажите, деньги уже пришли? Видим, идентификацию вы уже успешно прошли, осталось только подтвердить её в кошельке — кликните, пожалуйста, для этого по балансу кошелька ;)
sai1986sai
10 января 2017, 20:42
Яндекс.Деньги,
Деньги пришли. Идентификацию подтвердил. Спасибо большое. Простите за беспокойство, только начинаю пользоваться ваши сервисом)
janna.zanna1981
8 января 2017, 05:01
КДобрый день,пыталась перевеcти деньги,не проходит,банк отклонил,заявку в Яндекс отправила пишет не достаточно средст,деньги были,что такое можно ли проверить и сколько ждать индификацию?
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 12:53
janna.zanna1981,
срок идентификации зависит от способы — обычно документы мы обрабатываем в течение недели. Отправьте, пожалуйста, номер вашего кошелька и скриншот ошибки нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим, почему платёж не проходит.
sergeya2888
9 января 2017, 00:24
Не приходит смс со сбербанка
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 12:48
sergeya2888,
ох :( Если смс так и не пришла, попробуйте, пожалуйста, позвонить: http://www.sberbank.ru/ru/person/call_center или написать в службу поддержки Сбербанка: http://www.sberbank.ru/ru/feedback.
miss.rodnay91
12 января 2017, 05:26
miss.rodnay91
12 января 2017, 05:28
Здравствуйте! Такая же проблема, пишет не сработало..смс от сбербанка приходят :Сбербанк Онлайн. Получен счет на оплату заказа 24007111 из интернет-магазина Яндекс.Денег на идентификацию плательщика. Мы вернем на Ваш кошелек сумму заказа. Оплачивая заказ Вы соглашаетесь с условиями передачи своих персональных данных из ПАО «Сбербанк России» в ООО НКО «Яндекс.Деньги» (подробнее на сайте Сбербанка).что это значит, и пароль какой то пришел..что делать дальше не понятно.. Спс
Яндекс.Деньги
17 января 2017, 15:00
miss.rodnay91,
далее в смс написано «Для оплаты данного заказа отправьте код ***** на номер 900» — вам надо его отправить.
Комментарий удалён
Яндекс.Деньги
17 января 2017, 14:56
vavilovyh5,
видим, служба поддержки уже ответила вам в письме.
Leo
12 января 2017, 18:20
Решил проблему с идентификацией Сбербанка (с 6 августа пытался, но не хватало данных). Необходимо зайти в Сбербанк онлайн и в Настройках->Личная информация-добавить информацию о СНИЛС и ИНН(можно узнать в интернете введя ФИО и паспортные данные на сайте ГосУслуг), там где информация о паспорте. После введенных данных повторно прошел идентификацию и одобрили буквально за один день.
Обновлено 12 января 2017, 18:22
WaxoBljeB
27 февраля 2017, 16:13
Leo,
Здравствуйте, а можно узнать ,карту привязывали к  Яндекс.Деньги, перед идентификацией?

Leo
27 февраля 2017, 16:23
WaxoBljeB,
Нет
Александр Киселёв
15 января 2017, 12:46
Зачем делать идентификацию???если и так все нормально работает!!!вы делаете большое неудобство своим клиентам у меня срочный платеж а вы блокируете мои деньги не ваши а мои!!!!!!Очень плохой осадок с вашим ужасным кошельком Яндекс деньги 
Яндекс.Деньги
17 января 2017, 14:50
Александр Киселёв,
идентификация — требование не нашего сервиса, а российского законодательства.  Яндекс.Деньги  могут попросить пройти идентификацию согласно пользовательскому соглашению: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764.
Берікбол Тілеген
16 января 2017, 14:20
Через сбербанк Нажал пройти и нечего.Списалт 10 руб и ни чего нет!Что делать?
Яндекс.Деньги
17 января 2017, 14:46
Берікбол Тілеген,
видим, всё получилось, служба поддержки ответила вам на почту.
kpatoc-dmc
19 января 2017, 10:23
Возможно ли, как то ускорить процесс идентификации?
Я отправил , и копию паспорта , и подтвердил идентификацию со Сбербанка.


Яндекс.Деньги
20 января 2017, 15:57
kpatoc-dmc,
видим, уже всё получилось :)
maxslavka1963
25 января 2017, 12:58
Здравствуйте !!!Я смотрю я тут не один такой . У меня все сработало , но уже пять дней прошло и тишина ничего . Что делать дальше ждать и сколько?  Или пытаться другими способами? Не понимаю почему этот не подходит , в банке уж точно все данные верные , иначе  никто бы со мной там не разговаривал и никаких карт счетов не открывал . В чем проблема ???
Яндекс.Деньги
27 января 2017, 13:47
maxslavka1963,
отправьте, пожалуйста, номер вашего кошелька и информацию о том, что проходили идентификацию, на bloghelp@yamoney.ru — проверим и ответим в письме.
shtang.v
25 января 2017, 21:04
Как узнать прохожу ли я идентификацию или нет? 
Яндекс.Деньги
27 января 2017, 13:45
shtang.v,
вам с номера 900 должен был прийти номер заказа и код, код надо было отправить в ответ на номер 900. Если всё это сделали, то можете быть проверены — проходите ;) Письмо с решением придёт на ваш email.
maxslavka1963
27 января 2017, 14:36
https://money.yandex.ru/to/410013725511843.  
saiapin.serega2017
28 января 2017, 13:21
здравствуйте, я 5 дней назад делал иденфикацию через сбербанк прошло 6дней и нет результата , сколько еще ждать ? неделю месяц? почему не выполняют свою работу в указанный срок?
Яндекс.Деньги
30 января 2017, 13:20
saiapin.serega2017,
отправьте, пожалуйста, номер вашего кошелька нам на bloghelp@yamoney.ru — всё проверим.
saiapin.serega2017
30 января 2017, 16:39
Яндекс.Деньги,
410014886363661
gvpay
29 января 2017, 15:50
Прошло 8 дней, написал в техподдержку. Ответили шаблонно - Идентификация через Сбербанк осуществляется в течение нескольких рабочих банковских дней.
​​​​​​​Ага только подал я заявку 21 января а сегодня 29.
Яндекс.Деньги
30 января 2017, 13:18
gvpay,
подскажите, пожалуйста, номер письма в службу поддержки.
gvpay
30 января 2017, 16:51
Яндекс.Деньги,
7608832
gvpay
30 января 2017, 23:07
Яндекс.Деньги,
 Дополнительно прикрепил в сбербанк онлайн инн и снилс и привязал сберовскую карту к яд.
YaMoneyHelp
31 января 2017, 17:52
gvpay,
 Попросили коллег проверить все еще раз. Ответ отправим вам на почту в письме 7608832 , как только появится информация.
gvpay
31 января 2017, 20:51
YaMoneyHelp,
 Спасибо а то уже 10 дней прошло, думал что в понедельник уж точно все подтвердят а нет уже вторник заканчивается и тишина.
m-myers88
29 января 2017, 15:55
помогите с проблемой,  20,01 и 29,01 отправил 2 заявки на идентификацию, коды заказов 24923791, 25676973, после отправления 2-ой заявки, сразу получил ответ на почту в виде квитанции "Деньги успешно зачислены,  Пополнение для идентификации, Сбербанк
10 руб....",  что дальше?  В графе баланса также написано, что с моими данными что-то не так, платежи приостановленны, что не так и в чем проблема?
Яндекс.Деньги
30 января 2017, 13:18
m-myers88,
отправьте, пожалуйста, номер вашего кошелька нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим.
Юрий
30 января 2017, 22:11
Решил проблему с идентификацией Сбербанка.  Необходимо зайти в Сбербанк онлайн и в Настройках->Личная информация-добавить информацию о СНИЛС и ИНН. Дополнительно "привязал" карту Сбербанка к кошельку. Идентификация прошла успешно.
YaMoneyHelp
31 января 2017, 17:25
Юрий,
рады, что всё получилось :) 
Юрий
31 января 2017, 23:13
YaMoneyHelp,
thanks.
Александр Киселёв
2 февраля 2017, 20:46
Из за вашей идентификации я остался без денег и кошелька !!!Я из Украины живу в России в евросети произвести идентификацию невозможно я клиент сбербанка и тут у вас выдает ошибку получается мои данные нужно прислать почтой заверенным нотариусом, а вы знаете вообще сколько стоит перевод паспорта и услуги нотариуса???Вы там вообще в своем уме !!!!!Вы самый убогий сервис в сфере онлайн денег!!!!!Никому ни при каких обстоятельствах вас не порекомендую!!!!
gvpay
3 февраля 2017, 06:15
Александр Киселёв,
Яндекс деньги не ведут деятельность на территории Украины.<<а вы знаете вообще сколько стоит перевод паспорта и услуги нотариуса???Вы там вообще в своем уме !!!!!>>


Вас никто не заставляет пользоваться ЯД, в Украине есть Ликпей и Приват. И многие другие агрегаторы. Хочется пользоваться сервисом но в нотариусе за 200 грн печать поставить это конечно невыполнимая задача. Я сам сижу 12 дней жду верификации но не веду себя как истеричная баба. Если не нравятся условия не пользуйся , не насильно же заставляют.
YaMoneyHelp
3 февраля 2017, 11:27
gvpay,
Яндекс.Деньги доступны пользователям везде, где есть интернет, в том числе в Украине. Отправьте, пожалуйста, номер вашего кошелька на адрес bloghelp@yamoney.ru с описанием проблемы - поможем ускорить процесс :)
Обновлено 3 февраля 2017, 11:27
gvpay
3 февраля 2017, 16:30
YaMoneyHelp,
Написал вам письмо полной иронии, так как отсылаете второй раз строчить в поддержку. Обещали что верифицируют  в течении нескольких банковских дней но уже почти 2 недели прошло. Я даже ИНН и СНИЛС прикрепил и привязал сберовскую карту. И... ничего. И про платеж 10-ти рублевый конечно же не забыл)


ПЫ.СЫ Мы приняли ваш запрос в работу под номером 7766045
Обновлено 3 февраля 2017, 16:31
YaMoneyHelp
3 февраля 2017, 11:26
Александр Киселёв,
пройти идентификацию через Евросеть и Сбербанк можно только при наличии внутреннего паспорта РФ. Иностранные граждане на территории РФ могут прийти лично в офис или отправить документы почтой, заверив их у нотариуса: https://yandex.ru/support/money/identification/general.xml Ужасно жаль, что это доставило вам неудобства.
lia.taro
6 февраля 2017, 18:24
Здравствуйте! Я с Украины, Кропивницкий(Кировоград), сегодня у нотариуса, оформила заяву-анкету и копия паспорта и инд.кода, и отправила на ООО НКО "Яндекс.Деньги" на абонентский ящик, как долго ожидать после того как получите документы идентификацию?
И смогу ли я воспользоватся переводом на свою банковскую карту с кошелька или только в яндекс смогу делать оплаты?
И ещё где и куда мне обратится у меня ещё один кошелёк был, номер есть, но не могу зайти в него как мне востановить его или как с того кошелька перевести средства на этот что я идентифицирую?
YaMoneyHelp
7 февраля 2017, 12:36
lia.taro,
максимальный срок - 20 дней, после получения заявления, но обычно рассматриваем гораздо быстрее. С идентифицированным статусом сможете платить во всех магазинах мира, отправлять и принимать переводы с других кошельков и банковских карт.
По вопросу восстановления, напишите, пожалуйста , в службу поддержки описав проблему - коллеги помогут :)
BlackStyle
8 февраля 2017, 14:54
Напишу и я свои приключения.Три раза пытался пройти идентификацию через интернет.Первый раз я еще могу понять, мобильный банк не был подключен.Второй раз: подключил мобильный банк, отправил запрос, ответ "Идентификация: что-то не получилось".  Третий раз: кошелек сделал именным, прикрепил Visa Classic, на сайте Сбербанк Онлайн прикрепил ИНН и СНИЛС, так же естественно я гражданин РФ, родился и живу в РФ, Так же ,как я уже писал, мобильный банк подключен, карта одна, на карте Visa так же есть деньги, на телефоне есть деньги, везде есть деньги,номер телефон один и тот же. ВСЯ, подчеркиваю это, есть  информация  обо мне, которая вообще доступна простому смертному! И какой ответ в итоге пришел мне , да в жизни не догадаетесь:"Идентификация: что-то не получилось". Как это вообще понимать?  На сайте сбербанка еще не прикрепил водительские права . видимо их вам так не хватает. Номер кошелька 410014928352151
                                                    Код заказа: 26514934
Такое чувство, что вы против своих же граждан.
P.S. В webmoney через ту же карту схожая операция считанные минуты заняла.
YaMoneyHelp
8 февраля 2017, 15:43
BlackStyle,
как мы видим, коллеги из службы поддержки уже ответили вам в письме. 
BlackStyle
8 февраля 2017, 16:31
YaMoneyHelp,
И в каком же письме они мне ответили? Я только одно вижу, это переписка сверху.
http://prntscr.com/e62md1

http://prntscr.com/e62nc7

Ни в спаме, ни других новых писем больше нет.
Или это я на блог должен перейти , где вся та же самая общая информация , но ответа на мою проблему нет. 
YaMoneyHelp
8 февраля 2017, 17:05
BlackStyle,
мы нашли ваше обращение в службу поддержки, ответ отправили на вашу электронную почту. 
BlackStyle
8 февраля 2017, 17:16
YaMoneyHelp,
В общем понял одно, по своему опыту и постам других участников, идентифицироваться у вас величайшая удача, процент очень мизерный. Вам банк в большинстве случаев передает неполные данные, даже в Евросети. Больше вас никогда не побеспокою.
YaMoneyHelp
9 февраля 2017, 11:13
BlackStyle,
провести идентификацию через Сбербанк мы действительно можем лишь по тем данным, которые нам присылают. Сожалеем, что этот способ вам не подошел :( При идентификации через Евросеть ошибок быть не должно, кстати, это самый быстрый способ.
jazloj0
10 февраля 2017, 23:10
здравствуйте! дайте пожалуйста контакт службы поддержки, я что-то не нашел. спс!
YaMoneyHelp
13 февраля 2017, 11:50
jazloj0,
Привет! Написать можно здесь или на адрес supp@money.yandex.ru :)
Vlavlabur
11 февраля 2017, 23:40
Код заказа: 25360846 заказал идентификацию еще 25 января! Ни ответа ни привета! Горите в аду!!!
YaMoneyHelp
13 февраля 2017, 11:52
Vlavlabur,
Напишите, пожалуйста, письмо на bloghelp@yamoney.ru, в письме отправьте номер кошелька и опишите проблему, мы все проверим.
carpin.aleksandr
14 февраля 2017, 18:31
Спасибо!!! с идентифацией проблем не возникло, подтвердили меньше чем за сутки
SprintLight
15 февраля 2017, 12:41
У меня сегодня уже 5 день . Ждать до пяти или больше пяти ? Если до то , что мне делать ?подскажите сам не шарю.
Обновлено 15 февраля 2017, 12:42
YaMoneyHelp
15 февраля 2017, 19:31
SprintLight,
Видим, коллеги уже ответили вам в письме. Проверьте почту, пожалуйста :)
tish3
15 февраля 2017, 22:55
Неполная информация. Недостаточно иметь "Мобильный банк". Кроме того обязательно нужна опция "Быстрый платеж"
YaMoneyHelp
17 февраля 2017, 12:59
tish3,
Спасибо большое, что отметили. Информацию на сайте вот вот обновим.
Yuliya.vshv
28 февраля 2017, 07:16
Код заказа 25077691 от 21 января, до сих пор не прошла идентификация. Сколько еще ждать???
YaMoneyHelp
28 февраля 2017, 10:13
Yuliya.vshv,
отправьте, пожалуйста, письмо на bloghelp@yamoney.ru, указав номер кошелька и опишите проблему - посмотрим в чем дело.
Светлана
1 марта 2017, 16:03
Пробовала трижды, Яндекс.Деньги: "Идентификация: что-то не получилось"
Звонила в Сбербанк сказали что всё данные отправили, ладно думаю пойду в Евросеть, распечатала документ прихожу, консультант заявляет что услуга идентификации Яндекс.Деньги больше не предоставляется!
YaMoneyHelp
1 марта 2017, 14:42
Светлана,
сожалеем, что возникли такие неудобства :( 
Пожалуйста, отправьте номер вашего кошелька, а также адрес салона, в котором вам отказали провести идентификацию на  bloghelp@yamoney.ru - обязательно разберемся. 
Светлана
2 марта 2017, 13:48
YaMoneyHelp,
Позвонила в техподдержку Евросети, сказали что сотрудник меня дезинформировал. идентифицировали за 5 минут.
YaMoneyHelp
2 марта 2017, 15:39
Светлана,
действительно, идентификацию можно пройти в любом салоне Евросети. Рады, что вопрос решился :) 
Игорь
2 марта 2017, 18:28
Здравствуйте! Не проходит идентификация.Я проходил через Сбербанка онлайн    Пришло сообщения на почту 


К сожалению, в этот раз идентификация не удалась. Возможно, данных оказалось недостаточно или дело в технической ошибке. Если нужны подробности, напишите службе поддержки.
Попробуйте пройти идентификацию еще раз. 
YaMoneyHelp
3 марта 2017, 13:10
Игорь,
подскажите, в службу поддержки уже написали? 
Игорь
3 марта 2017, 19:26
Уже все прошел индефикацию 
YaMoneyHelp
6 марта 2017, 09:51
Игорь,
Рады, что всё получилось ;)
SuNKeePeRZ
5 марта 2017, 18:34
с банка на яндекс сколько времени займет? перевод
YaMoneyHelp
6 марта 2017, 09:53
SuNKeePeRZ,
Если имеете в виду перевод по банковским реквизитам, то обычно 2-3 рабочих дня ;)
ArtemioLangepas
14 марта 2017, 16:35
жду идентификации 7 дней. Проходил ее через сбербанк с переводом 10 р. сколько еще ждать?
YaMoneyHelp
15 марта 2017, 12:50
ArtemioLangepas,
отправьте, пожалуйста, номер вашего кошелька на адрес bloghelp@yamoney.ru с описанием проблемы - все проверим. 
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
17 марта 2017, 13:04
wordiksik,
пришлите, пожалуйста, номер вашего кошелька на адрес bloghelp@yamoney.ru - мы разберемся в чем дело и ответим вам. 
Обновлено 17 марта 2017, 13:04
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
21 марта 2017, 11:21
wordiksik,
 ошибка действительно есть и мы работаем над ней вместе с коллегами из Сбербанка, извините, пожалуйста, за неудобства. Служба поддержки ответит вам в письме на почту.
Обновлено 21 марта 2017, 11:23
Руслан Поволоцкий
18 марта 2017, 18:14
подтвердил свои персональные данные, статус кошелька не меняется... отдайте мои злощастные 276 рублей
YaMoneyHelp
20 марта 2017, 15:22
Руслан Поволоцкий,
отправьте, пожалуйста, номер вашего кошелька на адрес bloghelp@yamoney.ru с описанием случившегося - мы все проверим и поможем. 
patriot23reg
20 марта 2017, 14:48
Со второго раза получилось перед идентификацией убедить что на этой ссылке http://tune.yandex.ru/region/ Верно указано Ваше место жительства село или город
arslanov.al.v
20 марта 2017, 22:06
Не получается пройти идентификацию через сбербанк. При попытке отправить код в ответном смс на номер 900 сообщение не отправляется пишется сбой.И так несколько раз пробовал, но ничего не вышло
YaMoneyHelp
21 марта 2017, 11:14
arslanov.al.v,
рекомендуем проверить баланс карты Сбербанка: для проверочного пополнения нужно 10 рублей. Если денег хватает, попробуйте еще раз. Если не получится, обратитесь, пожалуйста, в Сбербанк. 
alexkub
29 марта 2017, 14:32
 У меня тоже самое, все данные в банке верные, деньги пришли на кошелек, уже раз 5 пишет что то то не получилось. Писал в службу поддержки Яндекса, меня опять в банк  отправляют. 
YaMoneyHelp
29 марта 2017, 16:22
alexkub,
ответили вам в письме на почту, проверьте, пожалуйста.
artem.efremoff2018
31 марта 2017, 12:51
Здравствуйте. Не принимает паспортные данные при идентификации онлайн. Пишет не получилось, ошибка в па