Клиенты Сбербанка могут идентифицировать кошелёк на Яндексе одной смс

В Яндекс.Деньгах заработал новый способ идентификации кошелька: для тех, у кого есть счёт в Сбербанке, и подключен сервис «Мобильный банк». Если ваш Мобильный банк и ваш кошелёк на Яндексе используют один и тот же номер мобильного — вы можете передать свои паспортные данные прямо из банка в Яндекс.Деньги, и вам не нужно никуда ходить с заявлением. Это удобно и безопасно, а идентификация позволяет вам получать, хранить и тратить больше (подробнее о лимитах — здесь).

Чтобы идентифицировать кошелёк таким способом, выберите в кошельке «Идентификацию через Сбербанк», укажите вашу дату рождения и дождитесь смс с номера 900. После подтверждения операции ответной смс с вашего счёта в Сбербанке спишется 10 рублей — эта сумма зачислится на баланс кошелька.

Нам потребуется несколько дней на получение и проверку данных. Когда всё будет готово, мы пришлём письмо на e-mail из кошелька с просьбой подтвердить идентификацию в вашем кошельке: проверьте всё внимательно, если найдёте неточность (например, если ваш адрес изменился) — исправьте информацию на верную.

Этот способ подходит только нашим российским клиентам (ещё один вариант: визит с заявлением в офис Яндекс.Денег или ближайшую «Евросеть»). Если вы из другой страны — пройти идентификацию можно в одном из наших офисов, у агентов по идентификации в вашей стране или отправив заявление почтой.