Кошелёк в наследство

Мы обрастаем цифровым имуществом, привязанным к логинам и паролям, и задаёмся вопросом: можно ли передать электронный кошелёк по наследству? Рассказываем, что происходит с кошельком в случае смерти владельца.

Сам кошелёк (аккаунт в Яндекс.Деньгах и данные для доступа к нему) по наследству не передаются — пользоваться кошельком имеет право только тот, кто его открыл. А вот остаток денег на кошельке может быть передан законному наследнику.

Для этого кошелёк должен быть идентифицированным. Наследнику нужно будет передать нам свои контакты и реквизиты счёта в банке, а с ними предъявить (или прислать) следующие документы:

оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство;

нотариально заверенную копию свидетельства о смерти;

собственноручно подписанное заявление с реквизитами для перечисления денег (если отправляете документы почтой, то подпись нужно заверить у нотариуса);

документ, удостоверяющий личность наследника (если вы обратились в офис Яндекс.Денег лично);

Этого достаточно, если вы находитесь в России, Абхазии, Азербайджане, Албании, Алжире, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Грузии, Египте, Испании, Йемене, Казахстане, Киргизии, на Кипре, в Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдавии, Монголии, Польше, Румынии, Словакии, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Чехии, Эстонии. Если вы находитесь в другой стране, то все документы нужно заверить апостилем или легализовать другим, принятым в этом государстве, способом.

Документы можно отправить почтой или передать лично в офисе Яндекс. Денег в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде. Если всё в порядке — деньги поступят на банковский счёт наследника.