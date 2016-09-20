Блог Денег

Блог Денег

Кошелёк в наследство

Мы обрастаем цифровым имуществом, привязанным к логинам и паролям, и задаёмся вопросом: можно ли передать электронный кошелёк по наследству? Рассказываем, что происходит с кошельком в случае смерти владельца. 

Сам кошелёк (аккаунт в Яндекс.Деньгах и данные для доступа к нему) по наследству не передаются — пользоваться кошельком имеет право только тот, кто его открыл. А вот остаток денег на кошельке может быть передан законному наследнику.  

Для этого кошелёк должен быть идентифицированным. Наследнику нужно будет передать нам свои контакты и реквизиты счёта в банке, а с ними предъявить (или прислать) следующие документы: 

  • оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство;
  • нотариально заверенную копию свидетельства о смерти;
  • собственноручно подписанное заявление с реквизитами для перечисления денег (если отправляете документы почтой, то подпись нужно заверить у нотариуса);
  • документ, удостоверяющий личность наследника (если вы обратились в офис Яндекс.Денег лично);

Этого достаточно, если вы находитесь в России, Абхазии, Азербайджане, Албании, Алжире, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Грузии, Египте, Испании, Йемене, Казахстане, Киргизии, на Кипре, в Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдавии, Монголии, Польше, Румынии, Словакии, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Чехии, Эстонии. Если вы находитесь в другой стране, то все документы нужно заверить апостилем или легализовать другим, принятым в этом государстве, способом.

Документы можно отправить почтой или передать лично в офисе Яндекс. Денег в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде. Если всё в порядке — деньги поступят на банковский счёт наследника.

5 комментариев
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shtets.ruslan
20 сентября 2016, 19:24
доброго дня. поможіть з таким як (С вашими паспортными данными что-то не так, платежи приостановлены. Пройдите идентификацию.) я проживаю в Україні. Мені потрібна ідентифікації чині вонаж для громадян Росії

Яндекс.Деньги
21 сентября 2016, 19:07
shtets.ruslan,
пройти идентификацию может гражданин любой страны, в т.ч. и Украины. Для этого выберите, пожалуйста, один из способов по ссылке: https://money.yandex.ru/security/identification/methods.xml.
andrewtishkin
1 октября 2016, 20:51
Если лично в офис с оригиналами приходить, то заверенные копии свидетельстВ не нужны, верно ли понимаю?
Яндекс.Деньги
3 октября 2016, 15:33
andrewtishkin,
да, всё верно. Нужен будет только паспорт и документ, подтверждающий пребывание на территории РФ, если вы из другой страны.
Roma Sayfert
сегодня, 20:01
Здравствуйте! А чем обусловлен такой порядок? Желательно со ссылками на законы или пункты соглашения. Очень интересно. Спасибо!)