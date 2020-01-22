Кошелёк Яндекс.Денег: что делать, если

Электронный кошелёк не вытащат из кармана, его нельзя забыть в кафе или обронить в метро. С ним могут возникнуть сложности (например, если вы забыли пароль, логин или сменили номер телефона), но всё можно решить парой кликов, обращением в службу поддержки или визитом в офис Яндекс.Денег. Разобрали несколько ситуаций.

Забыли платёжный пароль

Варианта два:

Подобрать или вспомнить пароль. У вас есть пять попыток ввести пароль. Пять раз сделали это неправильно — попытки блокируются на один час. Через час у вас снова пять попыток, и так до бесконечности.

Постоянный платёжный пароль был нужен, чтобы подтверждать операции со счётом. Он мог у вас сохраниться, если вы создали кошелёк до января 2014 года. На сегодняшний день эта мера безопасности устарела — пароль просто украсть, подобрать или забыть. Мы больше не восстанавливаем платёжный пароль, а предлагаем вместо него перейти на одноразовые пароли в смс — каждый из них действителен только для одной операции и никогда не повторяется.

Чтобы перейти на пароли из смс, подтвердите номер мобильного. Иногда просим паспортные данные и дождаться ответа поддержки.

Забыли пароль и логин на Яндексе

Логин и пароль создаются один раз, когда регистрируетесь на любом сервисе Яндекса. Кроме того, для входа можно использовать соцсети: ВКонтакте, Facebook, Twitter. Информация об аккаунте хранится в Яндекс.Паспорте.

Если забыли логин, напишите в службу поддержки Яндекс.Денег и сообщите как можно больше данных: номер кошелька; телефон, к которому он привязан; адрес электронной почты, ФИО, дату рождения.

С паролем для входа поможет страница восстановления на Яндексе.

Поменялся номер телефона

Хотите привязать другой номер, но старый номер всё ещё с вами — нажмите «Изменить» в настройках кошелька. На старый номер придёт смс с кодом. Введите код в настройках на сайте и укажите новый номер. На него тоже придёт код, который нужно ввести на сайте. Тогда старый номер заменится на новый.

Телефон потерялся, к нему нет доступа — тогда у вас три варианта:

1. Если есть аварийные коды, привяжите новый номер мобильного в настройках кошелька.

2. Платите Яндекс.Деньгами, как обычно. Выберите подтверждение платежа кодом из смс — нажмите на вопросительный знак рядом с пунктом «Пароль из смс» — «Я потерял этот телефон». Привяжите новый номер.

3. Телефон украли — следуйте рекомендациям.

Заблокировали кошелёк

Яндекс.Деньги не блокируют кошельки без причины. Это случается, когда происходит что-то подозрительное.

Закон (115-ФЗ) обязывает банки внимательно следить за тем, что происходит в системе. Если какой-то банк не справляется с требованиями закона, его могут закрыть. Свои строгие правила есть и у международных платёжных систем. Поэтому в Яндекс.Деньгах, как во всех банковских организациях, работает служба безопасности. Её сотрудники следят за выполнением правил и закона, а также проверяют все сообщения о мошенничестве, поступившие в службу поддержки, и сообщения автоматической системы защиты.

Причины, по которым может быть заблокирован кошелёк, перечислены в правилах использования Яндекс.Денег на нашем сайте (пункты 4.19-4.20). Если вы ничего такого не делали, но получили сообщение, что кошелёк заблокирован, — скорее всего, сработала автоматическая система защиты: например, кто-то другой пытался получить доступ к вашим деньгам, и нам нужно вместе с вами проверить и убедиться, что деньги в безопасности. Просто свяжитесь со службой поддержки, она подскажет, что делать.

Меня просят приехать в офис

Там, где речь идёт про деньги, большое количество мошенников. Наша задача — чтобы ваши деньги не попали к ним в руки. Почти все вопросы Яндекс.Деньги решают дистанционно. Но иногда, например, если у вас украли телефон, к номеру которого был привязан кошелёк, или чтобы пройти полную идентификацию, мы просим вас приехать в офис. Так мы видим, что вы реальный человек с документами и от вашего лица не действуют мошенники.

Если вы не можете посетить офис Яндекс.Денег в России или офисы наших агентов в других странах, документы можно заверить у нотариуса и прислать заказным письмом.

Мы стремимся к тому, чтобы у вас была возможность решить все вопросы онлайн. Она будет, когда появится 100%-ный способ в онлайне убедиться, что деньги в безопасности —кошелёк использует именно его владелец.