Кристальный бонус

В мобильном приложении Яндекс.Денег можно оплачивать сотовую связь, а до конца июня за пополнение начисляют бонусы. Рассказываем, как получить.

Всего три шага:

Скачайте и откройте мобильное приложение Яндекс.Денег.

Закиньте минимум 300 рублей на сотовый.

Получите 50% кристаллами «Манилэндии».

Как пополнить мобильный

В приложении Яндекс.Денег зайдите в «Каталог», выберите вкладку «Оплатить» — «Мобильный». Введите номер телефона и сумму — переведите деньги из кошелька или с карты.

Сколько кристаллов я могу получить

Кристаллами вернётся половина от того, что вы положили на телефон. Например, вы пополнили сотовый на 300 рублей — придёт 150 кристаллов.

Предложение действует с 20 мая по 30 июня. Вы можете сделать сколько угодно платежей, но за всё время акции можно получить не более 500 кристаллов. Они будут приходить на счёт в «Манилэндии».

Что такое «Манилэндия» и кристаллы

«Манилэндия» — это космический квест Яндекс.Денег с путешествиями по другим планетам. В игре есть задания, за их выполнение вы получаете вознаграждение во внутриигровой валюте — кристаллах. Кристаллы можно обменять на новую аватарку или потратить в суперигре, которая, кстати, начнётся совсем скоро.

Чтобы получить бонус за пополнение сотового — проверьте, что вы участник «Манилэндии». Ещё нет? Нажмите кнопку «Хочу в космос» на сайте Яндекс.Денег или в мобильном приложении (для Android: «Каталог» — «Игры Денег»; в iPhone: «Баллы» — «Кэшбэк, скидки, акции» — «Получите больше баллов»).