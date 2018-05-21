Блог Денег

Блог Денег

Бонусный счёт в кошельке

Сегодня в каждом кошельке Яндекс.Денег, вдобавок к основному, появился бонусный баланс. На нём копятся бонусные баллы. Их можно тратить на всякие приятные вещи. Рассказываем, как заработать баллы, какая от них польза и где проверять свой бонусный баланс.

Куда идти за баллами?

Получайте баллы и следите за балансом в специальном разделе на сайте Яндекс.Денег. 

Как заработать?

Выполняйте задания, за которые начисляются баллы. Например, пройдите идентификацию, выпустите карту Яндекс.Денег, привяжите карту другого банка к кошельку или пригласите друга попробовать сервис. Выполняете — и ваш бонусный баланс пополняется автоматически. 

Какая польза от баллов?

Баллы можно потратить, как обычные деньги. 1 балл = 1 рубль.

Прямо сейчас баллами можно платить за домашний интернет Ростелекома, Билайна или Дом.ru,  купить подписку на Яндекс.Музыку, пополнить баланс в PlayStation Store, Xbox Live. Список будет расширятся — следить за новостями удобнее всего в наших соцсетях (Twitter, VK, Facebook, ОК, Telegram). 

Чтобы потратить баллы, перейдите на страницу услуги, выберите оплату из кошелька и пункт «Использовать баллы». Минимум один рубль нужно заплатить с обычного баланса кошелька, для остальной части суммы используйте баллы.

Как заработать больше?

Зовите друзей. Это самое доходное задание! Если друг по приглашению заведёт кошелёк и закажет карту Яндекс.Денег, каждый из вас получит баллы. Количество друзей не ограничено.

78 комментариев
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Коковин Александр
21 мая 2018, 14:43
Идентификация уже пройдена, пластик на руках, карта другого банка привязана - как получить за это баллы? :)
Neon
21 мая 2018, 14:50
Коковин Александр,
Как я понимаю, Баллы нацелены на привлечение новой аудитории. Для уже действующих и идентифицированных пользователей с картами на руках остается лишь приглашать друзей.
Коковин Александр
21 мая 2018, 15:02
Neon,
интересна позиция команды Яндекс.Денег
TёMochkiN
21 мая 2018, 15:04
Neon,
обидно
Animegravitation
23 мая 2018, 14:52
Коковин Александр,
Это позиция любой финансовой конторы :)
belokrilii
28 октября 2018, 11:02
Коковин Александр,
шляпа какая-то эти призрачные баллы от яндекс..
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса21 мая 2018, 15:43
Коковин Александр,
следите за заданиями ;)
Коковин Александр
21 мая 2018, 15:49
Яндекс.Деньги,
;)
Коковин Александр
30 мая 2018, 08:51
Яндекс.Деньги,
все глазоньки проглядел(((
operator
21 мая 2018, 22:35
Можно самому выступить своим другом?

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса22 мая 2018, 10:29
operator,
хитро! Но нет :)
Сергей
23 мая 2018, 22:25
Инвестиции Яндекс хотелось бы увидеть на сервисе Яндекс.
Sergey Z
25 мая 2018, 10:24
Какого характера задания будут (кроме тех, что есть сейчас)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 мая 2018, 10:29
Sergey Z,
следите за новостями и обновлениями ;)
zuzu-nn
27 мая 2018, 04:48
Выполнил ваше задание, а обещанные баллы не поступили!
Это плохо! Или формулируйте тщательнее - или баллы на счёт!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая 2018, 13:27
zuzu-nn,
расскажите нам, пожалуйста, подробнее письмом в поддержку, посмотрим. 
margo19let
28 мая 2018, 08:43
Привязала карту, но обещанные баллы не начислили! Зачем тогда нужен этот сбор информации о пользователях если условия не выполняются..
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 мая 2018, 14:09
margo19let,
пожалуйста, отправьте нам подробности письмом на supp@money.yandex.ru 
nanonoob10
28 мая 2018, 17:22
YaMoneyHelp,
а куда делись задания???

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая 2018, 12:19
nanonoob10,
задания меняются, актуальные можно посмотреть на сайте. 
nanonoob10
29 мая 2018, 12:33
YaMoneyHelp,
там нету заданий новых всё старые 

nanonoob10
29 мая 2018, 12:50
YaMoneyHelp,
сделайте обратно те задания плиз
payk3979
29 мая 2018, 18:25
Проходил идентификацию через сбер онлайн уже 2-ой раз, в этот раз по заданию за баллы и опять : К сожалению, в этот раз идентификация не удалась. Возможно, данных оказалось недостаточно или дело в технической ошибке.  Попробуйте заново. и задание исчезло. Че за дела???   
virtuozprotvino
29 мая 2018, 21:04
payk3979,
задание исчезло еще вчера, сделано специально, сначала собрать со всех данные, потом убрать задание и не начислить никому баллы. Аферисты да и только
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 мая 2018, 15:30
payk3979,
задания могут меняться, мы рассказывали об этом в условиях. Напишите, пожалуйста, про идентификацию в поддержку, проверим. 
olga.logvinencko
2 июня 2018, 15:49
Я привязала куртку и сразу прибыл бал
SOFIY ZARIHAZAR
3 июня 2018, 00:48
Клас
m28
5 июня 2018, 13:58
Я зарегистрировала новый кошелек по ссылке друга (за это должны были начислить 100 бонусных баллов другу и мне), затем заказала карту Яндекс.Денег по ссылке из списка заданий (за это должны были начислить 100 бонусных баллов мне), и сегодня получила и активировала эту заказанную карту. Мне не начислили НИ ОДНОГО бонуса, ни за регистрацию кошелька, ни за заказ пластиковой карты!!! Господа из Яндекс.Денег, почему Вы не выполняете собственные оферты??? ЭТО ПРЯМОЙ ОБМАН КЛИЕНТА. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 16:24
m28,
проверим, в чем дело. Пожалуйста, отправьте номер кошелька нам в поддержку. 
lady.kuttegina2016
7 июня 2018, 07:42
Значит так, прочитала имеющиеся отзывы- в основном все "минусовые", что-то мне пока не хочется выполнять задания, но прошу ответить на вопрос: при заказе пластиковой карты, её мне доставят по моему адресу или на адрес ближайшего банка, так как я живу в труднодоступном месте, на Чукотке?
Спасибо сразу за ответ.  Л.Кутт/.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 июня 2018, 13:26
lady.kuttegina2016,
вы можете заказать карту на адрес проживания, указав индекс ближайшего отделения почты. 
andrewkonsta
27 июня 2018, 21:07
ЯндексПомощь не отвечает на мой вопрос. Повторяю его здесь: я получил карту, еще не активировал, 100 бонусных баллов нет.  Насколько я понимаю, после активации бонус уже не получить. Хочу получить от Яндекса подтверждение, что после активации мне на счет упадет 100 бонусных баллов. Или прямо скажите, что я их не получу, мне перед приятелем неудобно, я пытаюсь ему доказать, что Яндекс.Деньги никакие не мошенники, а самые честные. Вы должны понимать, что для меня дело совсем не в 100 бонусах, а в доверии.
С уважением, Андрей.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:19
andrewkonsta,
коллеги ответили в письме - посмотрите, пожалуйста.
Михаил
31 июля 2018, 07:51
Здравствуйте! Кому удалось перевести баллы на номер лицевого счета МТС, отпишитесь?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 июля 2018, 12:18
Михаил,
потратить баллы можно на определенных страницах, список хранится вот тут: https://money.yandex.ru/loyalty/ 
На какой страничке вы пробовали заплатить? 
Михаил К
31 июля 2018, 18:45
YaMoneyHelp,
Здравствуйте! Если Вы лицо официальное - представьтесь пожалуйста, с кем я разговариваю?
Константин
16 сентября 2018, 19:15
YaMoneyHelp,
 Т.е. сейчас всего в 3х магазинах принимаются эти баллы? Рестор, ифроше, вайлдберис?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 20:08
Константин,
баллы принимают там, где есть оплата кошельком и специальная отметка: https://yandex.ru/support/money/payments/with-points.html, например, в ЛитРес, ITunes, Joom.
MAKAROF31
1 августа 2018, 22:00
Здравствуйте .А каким образом  эти баллы начисляются? Банковская карта у меня привязана+ пользуюсь пластиковой картой ЯНДЕКС да и из кошелька плачу...но ни одного балла с начала акции не засчитано(на балансе -0),почему так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа 2018, 12:43
MAKAROF31,
баллы можно получить просто так или за платежи на определенных страничках. Почитать подробнее можно тут: https://yandex.ru/support/money/payments/with-points.html
MAKAROF31
2 августа 2018, 22:52
YaMoneyHelp,
Блин дак уж плачу уж как года два или три и  наопределенных страничках.Подозреваю что тупо  никаких баллов и не будет,это всё  дя привлечения новых пользователей.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 августа 2018, 13:04
MAKAROF31,
если вам не зачислили баллы, но вы все делали правильно - напишите нам об этом в службу поддержки через форму, мы посмотрим в чем дело. 
lev89026315155
15 августа 2018, 12:00
Почитал, посмотрел, вообщем лохотрон какой-то! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 августа 2018, 16:56
lev89026315155,
почему так показалось? :(
Тарон Ниазян
8 сентября 2018, 13:10
Палат 
Виктор
15 сентября 2018, 19:00
в мобильном приложении не видно, где потратить баллы. по крайней мере не нашел. очень сложно. сделайте в каталоге отдельный раздел оплата с баллами. 
Обновлено 15 сентября 2018, 19:00
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 сентября 2018, 13:27
Виктор,
передадим пожелание, спасибо вам :) 
Sukharic
21 сентября 2018, 02:44
Как можно учавствовать в акции приведи друга, если есть кошелёк,но нет карты? Могу кого-то пригласить или по чужому приглашению сделать карту?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 15:11
Sukharic,
по правилам вам нужно отправить другу ссылку - далее по ней он создает кошелек, после выпускает пластиковую карту и при ее активации будут зачислены баллы.
Дмитрий
10 октября 2018, 09:14
Вы пишете что потратить баллы с кошелька возможно практически везде... м.видео, озон... но как оказывается там предлагается заплатить яндекс деньгами но никак не баллами, нет никаких значков и опознавательных знаков!  Какой то развод реально...Сделайте проще и прозрачнее. Куда теперь тратить эти баллы?? только в онлайн игры, в которые я не играю, как большинство??? Позор такому сервису!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 14:29
Дмитрий,
на сторонних сайтах на этапе оплаты вам будет предложено использовать баллы. Если на М.Видео и Ozon вы не увидели такую возможность, отправьте скриншоты поддержке. Посмотрим, в чём дело.
Георгий
25 октября 2018, 14:14
здравствуйте,почему так мало мест где можно потратить яндекс баллы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 октября 2018, 18:59
Георгий,
как же мало? Вы можете потратить их в тысяче интернет-магазинов, кроме исключений (п. 2.15-2.16).
Стас Пудовкин
9 ноября 2018, 17:08
YaMoneyHelp,
Прошу 10 примеров в студию? 
superdan2003
6 ноября 2018, 19:11
Вчера целый день платили Яндекс Деньгами через ApplePay по акции 5% в в оффлайн магазинах одежды и обуви. Но баллов начислили раз в десять меньше, чем было обещано. Саппорт молчит.



Как так, Платон?
Обновлено 6 ноября 2018, 19:13
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 ноября 2018, 17:33
superdan2003,
такое может быть, если вы потратили в предыдущем месяце меньше 1000 рублей - в этом случае кэшбэк будет пониженным (0,5%). Чтобы получить максимальный кэшбэк, нужно сделать покупок на 1000 рублей. Коллеги уже ответили вам, проверьте, пожалуйста.
Стас Пудовкин
9 ноября 2018, 17:06
Могу баллами оплатить подписку яндекс.музыка?
Или куда еще потратить? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 ноября 2018, 09:40
Стас Пудовкин,
мы собрали примеры магазинов, где можно заплатить баллами - если при оплате кошельком вы видите специальный баннер, то баллы получится использовать.
Максим
20 ноября 2018, 12:40
А есть ли функция оплаты Steam кошелька бонусами?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 ноября 2018, 19:19
Максим,
в Steam, к сожалению, баллами заплатить не получится. Тут собрали основные сайты, где можно платить баллами.
evgeny.bondarov
18 января, 18:35
YaMoneyHelp,
что к чему, я баллами платил не раз стим. Куда делась функция
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 января, 11:29
evgeny.bondarov,
отправили вам письмо на почту, которая привязана к кошельку чтобы уточнить подробности. 
Roxxs2018
24 ноября 2018, 01:41
Прочитал вопросы, и меня посетило двоякое чувство:либо очередной лохотрон, либо идея с баллами рождена хромой на обе ноги. Слишком много вопросов и мало ответов. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 ноября 2018, 17:09
Roxxs2018,
а что именно не понятно? Мы подскажем - спрашивайте :)
Bhajan
8 декабря 2018, 11:02
Roxxs2018,
первое видимо ) поскольку баллы деньгами на карту не зачисляются, то использовать их можно только при оплате через ЯК. Список услуг очень минималистичен: нет у меня интернета от дом.ру, ростелекома и проч. Стало быть всё это - пустое. На карту Тинькофф просто возвращается кэшбэк 1% за любуб покупку, без к-л условий. Это по-честному. А тут - разводилово.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 декабря 2018, 17:40
Bhajan,
за получение баллов мы не взимаем никакой дополнительной платы. Подключить кэшбэк можно прямо в кошельке, нажав на кнопку


Тут собрали список основных сайтов, где можно потратить баллы.
gr-helper2014
9 февраля, 20:16
Как заплатить Яндекс баллами за рекламу своего сайта в Яндекс.Директ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 февраля, 18:34
gr-helper2014,
оплатить баллами в Директ не получится.
Егор Воробьев
1 марта, 19:13
В марте ещё остался кэшбэк на 5 ую покупку офлайн?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 09:27
Егор Воробьев,
конечно :) Он никуда не пропал.
v5a5g5.vag
25 марта, 23:50
Почему нельзя больше платить баллами как раньше баллы+1 рубль ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта, 11:58
v5a5g5.vag,
правила траты баллов изменились, при этом правила их начисления остались прежними — и даже лучше: до 20 мая идет акция «Бешеная сдача», в ходе которой мы раздаем дополнительные неожиданные баллы за платежи картой или кошельком Яндекс.Денег».
Обновлено 26 марта, 11:58
sheltaganov
30 марта, 23:07
Почему не могу активировать код по акции "Бешеная сдача". Сестра редко пользуется кошельком, прислала мне код. При попытках активации постоянная ошибка: "Что-то пошло не так." Если есть какие-то ограничения в правилах по этому поводу, прошу указать. Прочитал, вроде не нашел.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 апреля, 13:33
sheltaganov,
напишите в поддержку об этом, пожалуйста — проверим в чем дело. По акции коды вводить не нужно — баллы зачисляются сразу на бонусный счет.
Олег
10 июля, 16:15
Оплата интернета у меня теперь через номер мобильного телефона, где баллы не работают, в стиме так же нельзя использовать баллы, теперь получается они бесполезны для меня, ибо ничем из списка не пользуюсь, стараться накопить побольше баллов, покупая, соответственно, больше в магазинах, теперь не за чем. Печально. Надо придумать как переводить баллы в бумагу, хотя бы "бесплатно" будет чем печку разжигать.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июля, 17:36
Олег,
магазинов, где принимают баллы много — примерный список есть на сайте. Ими можно оплатить покупки на AliExpress, например ;)
Олег
10 июля, 19:47
YaMoneyHelp,
я ж написал, ничем из списка не пользуюсь
Сергей Соболев
сегодня, 19:20
А где можно посмотреть у вас. Пришел или нет друг по моей ссылке?