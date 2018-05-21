Бонусный счёт в кошельке

Сегодня в каждом кошельке Яндекс.Денег, вдобавок к основному, появился бонусный баланс. На нём копятся бонусные баллы. Их можно тратить на всякие приятные вещи. Рассказываем, как заработать баллы, какая от них польза и где проверять свой бонусный баланс.

Куда идти за баллами?

Получайте баллы и следите за балансом в специальном разделе на сайте Яндекс.Денег.

Как заработать?

Выполняйте задания, за которые начисляются баллы. Например, пройдите идентификацию, выпустите карту Яндекс.Денег, привяжите карту другого банка к кошельку или пригласите друга попробовать сервис. Выполняете — и ваш бонусный баланс пополняется автоматически.

Какая польза от баллов?

Баллы можно потратить, как обычные деньги. 1 балл = 1 рубль.

Прямо сейчас баллами можно платить за домашний интернет Ростелекома, Билайна или Дом.ru, купить подписку на Яндекс.Музыку, пополнить баланс в PlayStation Store, Xbox Live. Список будет расширятся — следить за новостями удобнее всего в наших соцсетях (Twitter, VK, Facebook, ОК, Telegram).

Чтобы потратить баллы, перейдите на страницу услуги, выберите оплату из кошелька и пункт «Использовать баллы». Минимум один рубль нужно заплатить с обычного баланса кошелька, для остальной части суммы используйте баллы.

Как заработать больше?

Зовите друзей. Это самое доходное задание! Если друг по приглашению заведёт кошелёк и закажет карту Яндекс.Денег, каждый из вас получит баллы. Количество друзей не ограничено.