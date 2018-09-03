Блог Денег

Блог Денег

Мгновенный кэшбэк баллами

Много раз слышали от вас: Яндекс.Деньги всем хороши — не хватает кэшбэка. Теперь он есть!  

Как получить?

Платите за покупки Яндекс.Деньгами: кошельком, привязанной картой любого банка, пластиковой или виртуальной картой Яндекс.Денег. 

Чтобы включить кэшбэк, авторизуйтесь в кошельке, перейдите в раздел с баллами (раскрывающееся меню баланса) и нажмите на кнопку «Я хочу начать». У некоторых из вас бонусный счёт уже активен — если вы приглашали друзей и выполняли другие задания в кошельке.

Сколько кэшбэка?

В офлайне:

  • 5% за каждый платеж в категории месяца. Категория сентября — супермаркеты (MCC 5411).
  • 5% за каждый пятый платёж в других магазинах.

Считаются платежи картой Яндекс.Денег — пластиковой или виртуальной, подключенной к Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и бесконтактной оплате в приложении Я.Деньги для Android. 

В онлайне:

 На что тратить баллы?

Баллами можно платить на сайте Яндекс.Денег, в интернет-магазинах и сервисах: iHerb, Ozon, M.Видео, Wildberries, Wargaming, Emex.ru, Аэрофлот, VK, ЛитРес, iTunes, JOOM, Тройка, Skyeng и многие другие.

Чтобы расплатиться баллами, выберите в магазине оплату из кошелька и пункт «Использовать баллы». Как минимум один рубль нужно заплатить с обычного баланса кошелька, для остальной части суммы используйте баллы.

Когда начисляется кэшбэк?

Ждать не нужно. Заплатили — и кэшбэк сразу вернётся на ваш бонусный счёт. Присоединяйтесь!

63 комментария
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Sergey Z
4 сентября 2018, 11:01
Спасибо, продуманная программа получилась, понятная и одинаково выгодная вам и юзерам сервиса. Еще бы за билеты от Победы можно было вами оплачивать (и баллы списывать), цены б я.деньгам не было!
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса4 сентября 2018, 11:57
Sergey Z,
спасибо! Билеты на Победу можно купить на сайте https://new.city.travel — он принимает оплату кошельком и получится расплатиться баллами ;) Оплатить кошельком авиабилеты ещё можно на сайте Аэрофлота и на http://kiwi.com.
wise-dodger
4 сентября 2018, 14:45
Новость приятная, спасибо. 
Теперь жду  соответствующую менюшку в мобильном приложении, чтобы можно было оттуда посмотреть, сколько у меня баллов, за что начислены и т.д.
И ещё бы хотелось более конкретный и полный список мест, где эти баллы можно тратить. Или сюда относятся вообще все интернет-сайты, где можно расплатиться из кошелька Яндекс.Денег (не с банковской карты, а именно из кошелька)?
Обновлено 4 сентября 2018, 14:48
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 сентября 2018, 16:15
wise-dodger,
мы рады :)
Что касается баллов в приложении, то мы во всю работаем над этим. Следите за обновлениями.
Мест, где можно потратить баллы, очень много — тысячи сайтов, где можно платить кошельком. Если видите блок платежа баллами — смело расплачивайтесь ими :)
gawrilow.mixail2016
5 сентября 2018, 00:21
Ребята , вы молодцы. На самом деле мне нравится пользоваться Вашей картой , единовременный платеж за три года и никаких вопросов. А теперь и кэш бэк . 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 14:23
gawrilow.mixail2016,
спасибо :) Уже получили баллы за покупки?
ara
22 сентября 2018, 09:28
YaMoneyHelp,
Как выглядит код для активации баллов, пришедший в смс после покупки с кошелька???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 сентября 2018, 12:43
ara,
баллы зачисляются после платежа - чтобы принять участие, достаточно нажать на кнопку «Я хочу начать» тут.
ata.1985ata85
5 сентября 2018, 12:37
На кошелок оплату провели но на кошелок ещо поступлении не было уже как оплатили прошло 15 часов 
В течении сколько времени оплата?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 14:27
ata.1985ata85,
расскажите, пожалуйста, через форму каким способом пополняли кошелек и приложите чек - мы посмотрим в чем дело и поможем найти платеж.
 
antonsapphire1
23 сентября 2018, 06:00
Возможно ли потратить баллы в интернет-магазине при оплате картой Яндекс деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 сентября 2018, 18:16
antonsapphire1,
баллы можно потратить только при платежах с кошелька. Но можно получать расплачиваясь нашей картой :)
Евгений
23 сентября 2018, 18:58
Ребята, вы забыли же свою статью полуторагодовалой давности? Напомню: "Кэшбэк — это часть стоимости покупки, которая вернётся на ваш счёт. Не баллы, не бонусы, а самые настоящие деньги, которые можно потратить, где хотите и как хотите." https://yandex.ru/blog/money/cashback
Какой на фиг кэшбек баллами? Вы не боитесь, что вас за нарушение закона о рекламе прижмут? Явный же обман. Кэшбек - cashback - возврат наличных.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 11:44
Евгений,
кэшбэк из раздела Скидки и бонусы действительно возвращается деньгами. Кэшбэк при оплате оффлайн нашей картой возвращается баллами. 1 балл = 1 рубль. Потратить их можно в интернет-магазинах, в которых возможна оплата кошельком.
Евгений
24 сентября 2018, 13:07
YaMoneyHelp,
Так смысл в том, что возврат баллами - это НЕ кэшбек, зачем вы обманываете людей? Сбербанк своё "спасибо", например, кэшбеком не зовёт. Что Вам мешало тоже назвать свое предложение бонусной программой?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 15:43
Евгений,
мы назвали его "Мгновенный кэшбэк баллами". Эта информация не скрыта :)
osokidoki
4 октября 2018, 19:28
Подскажите, как расплатиться баллами в интернет-магазине Joom, не могу найти пункт «Использовать баллы». При выборе способа оплаты Яндекс.Деньги сервис отправляет на страницу Яндекс.Деньги, но предлагает просто оплатить из кошелька. 
J460
7 октября 2018, 12:38
Чтобы расплатиться баллами, выберите в магазине оплату из кошелька и пункт «Использовать баллы». Как минимум один рубль нужно заплатить с обычного баланса кошелька, для остальной части суммы используйте баллы. А как же будут продавцы делить стоимость? Рубль с карты, а остальное с балов, или балы автоматом будут списываться? Сделали бы пример, как это происходит. Для примера, на счету осталось 7 руб всего, а баллов 725, купил например продуктов на 550 руб, но в купленных продуктах нет такой стоимости какого то продукта в 7 рубль. Да те же спички стоят вроде как 10 рублей)))  Что то ни как не пойму? Как буду рассчитываться при помощи балов? Поясните пожалуйста 
Обновлено 7 октября 2018, 12:41
Максим
1 ноября 2018, 15:39
Здравствуйте. Кэшбэк работает не со всеми сайтами? Просто я оплатил товар в интернет-магазине "Онлайн трейд" через виртуальную карту и ничего не вернулось.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 18:31
Максим,
здравствуйте. При покупке картой важно какой МСС код магазин присваивает операции, по кэшбэку есть исключения, в правилах это пункт 2.16.
petserg
23 ноября 2018, 19:55
Здравствуйте.


Если в сутки получается много платежей, т.е. в сутки количество пятых по счёту платежей может быть 2, 3, 4 ( более 20 платежей) и т.д., начисление происходит только на первый пятый платёж?


Или действие программы прекратилось?


Спасибо.

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2018, 21:18
petserg,
здравствуйте!
За каждый пятый по условиям программы лояльности. Что-то случилось?
petserg
24 ноября 2018, 12:44
YaMoneyHelp,
Спасибо за ответ! Заправлялся на автозаправке, это был пятый платёж (второй 'пятый платёж' за те сутки), а 5% не начислились. В последующие дни было 10 разных платежей, но никаких 5% более не было. А до этого начислялось всё.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 ноября 2018, 17:33
petserg,
пришлите нам информацию о платеже, пожалуйста, через форму - проверим в чем дело.
petserg
26 ноября 2018, 12:32
YaMoneyHelp,
Похоже, это из-за ограничения в 2000 баллов, которое может быть начислено в месяц. Это действующее правило? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 ноября 2018, 18:24
petserg,
ограничение в 2000 баллов действует. Видим, что вы писали в поддержку, коллеги в ответе описали подробнее ситуацию по конкретному платежу.
ulmalar
22 декабря 2018, 21:28
Скажите, как отключить кэшбэк баллами?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 декабря 2018, 18:46
ulmalar,
пожалуйста, извините за задержку с ответом. Кэшбэк приходит автоматически. Если возникли какие-то трудности — мы рады подсказать.
sapas
28 декабря 2018, 04:54
Почему невозможно отключить кэшбек балами? Как я теперь нормальный кэш в EPN получать буду?????????!!!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 13:21
sapas,
кэшбек от ePN и кэшбек баллами — это разные акции и они не зависят друг от друга. Кэшбек от ePN начисляется реальными баллами, если заказывать товары по ссылкам из наших предложений на сайте. У вас что-то не получается?
sapas
29 декабря 2018, 14:10
YaMoneyHelp,
То есть должен проходить кэшбек от EPN и плюс кешбек  в яндекс деньгах ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 декабря 2018, 19:08
sapas,
да, всё верно.
PaidMailsReader
8 июня, 22:37
YaMoneyHelp,
Я оплачиваю заказ aliexpress через привязанную карту стороннего банка к вашему сервису. Чтобы получить кэшбэк от банка и от Вас. Но Яндекс мне не начисляет кэшбэк или это не засчитывается за интернет-покупку? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 12:08
PaidMailsReader,
кэшбэк баллами за покупки на AliExpress можно получить, если покупка совершалась на сумму 600 рублей и более, в условиях пишем об этом. Если же по условиям все подходит, но баллов все равно нет — напишите в поддержку об этом, пожалуйста.
KseniaKurman
7 марта, 22:55
На яндекс афише купила билет в кинотеатр, получила кэшбэк 25 процентов, что с ним теперь могу я сделать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 марта, 16:31
KseniaKurman,
по кэшбэку Яндекс.Афиши лучше подскажут коллеги, например, тут.

Если появится вопрос про Яндекс.Деньги — мы рады помочь 🙂
Обновлено 8 марта, 16:32
eufurova
16 марта, 16:51
Здравствуйте, пятый платеж был проведен в кафе ( оплата счета) почему кэшбек вместо 5% начислили 0,5?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 марта, 19:22
eufurova,
чтобы получать 1% и 5%, нужно тратить хотя бы 1 000 ₽ в месяц. Если потратить меньше, кэшбэк станет минимальным — 0,5%. Если в марте вы потратите больше 1 000 ₽, то в апреле повышенный кэшбэк вернётся :)
Arestov62
5 апреля, 08:55
Добрый день подскажите ! Заказал карту пластиковую . Оплатил офлайн покупку не в категориях на месяц ! Должен ли быть кэшбэк на первые 4 покупки ? Чтобы на 5 покупке получить 5% ? Просто думал что на первые 4 покупки идет 1% не в категориях знал бы что не будет кэша не заказывал карту ...
Обновлено 5 апреля, 08:57
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 12:03
Arestov62,
поможем разобраться. Кэшбэк 1% дается за каждый онлайн-платеж — кошельком (при оплате будет специальный банер на сайте) и картой Яндекс.Денег. При расчете пятого платежа онлайн-платежи не учитываются, как и покупки в категории месяца и платежи-исключения. Полные условия можно найти на нашем сайте.
Юрий
30 апреля, 20:55
Приобрел неименную карту в Связном 30.04.19.Карта должна быть на 3 года.По факту на ней написан срок 09.21.То есть полгода карты я потерял просто так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая, 15:18
Юрий,
карты в Связной выпускают и доставляют заранее. Стоит такая карта всего 200 рублей за все 3 года обслуживания, получается по 5 рублей и 56 копеек в месяц. Можно заказать именную карту в кошельке, тогда она будет изготовлена и отправлена для вас индивидуально.
Обновлено 2 мая, 15:19
rtararin
17 мая, 09:41
Здравствуйте. В правилах  есть упоминания о сбойных операциях и возвратах по карте? Поддержка утверждает, что возврат по кошельку учитывается при подсчете пятого платежа для начисления кэшбэка.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая, 12:28
rtararin,
этот пункт в правилах не прописан, но там и не сказано обратного — таким образом, каждый платеж в офлайне, даже возвращенный, входит в счет пяти платежей по карте.
PaidMailsReader
31 мая, 21:11
Чтобы кэшбэк был 5% нужно потратить хотя бы 1000 руб.? Данное правило всё ещё действует ? Нигде у Вас на сайте в правилах не могу найти про это, подскажите пожалуйста ссылку.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 14:04
PaidMailsReader,
да, это условие сохранилось — чтобы сохранить повышенный кэшбэк, за прошлый месяц на покупки нужно потратить как минимум 1000 рублей, почитать об этом в помощи.
PaidMailsReader
8 июня, 22:44
YaMoneyHelp,
под это условие засчитываются покупки в интернете?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 12:21
PaidMailsReader,
да, они тоже учитываются.
PaidMailsReader
21 июля, 02:38
YaMoneyHelp,
оплата интернета наполовину баллами (50 на 50) тоже учитывается?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 08:49
PaidMailsReader,
ага :)
shreck.max
5 июня, 21:33
Теперь не 1 рубль, а половину суммы нужно заплатить. Мало того, что кэшбек баллами, их можно потратить только у партнеров, да еще и заплатив половину суммы. Изменили условия в одностороннем порядке, обманщики!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 июня, 10:02
shreck.max,
условия оплаты баллами изменились с 16 марта, об этом мы предупредили сразу же, но баллы также приходят мгновенно и тратить их можно во многих интернет-магазинах. 
Скидка 50% — разве плохо?
Fidel Alejandro
8 июля, 20:45
YaMoneyHelp,
 С чем связано это изменение?
kb-moroz
27 июня, 13:56
Добрый день! Расплатился в Ebay, через карту ЯД, по вашей ссылке, как узнать прошел кэшбэк или нет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июля, 10:24
kb-moroz,
кэшбэк баллами можно увидеть тут или на странице "Мои операции" — если вдруг баллы не пришли, напишите нам в поддержку, пожалуйста, посмотрим в чем дело.
Володя
1 июля, 09:58
Только пополнение яндекс стоит ровно 1% от суммы пополнения. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июля, 10:19
Володя,
если пополнять этим способом в нашем приложении, то комиссии не будет ;)
Fidel Alejandro
8 июля, 20:45
Emex.ru  нет возможности платить баллами?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июля, 10:17
Fidel Alejandro,
баллы получится использовать при оплате покупок кошельком — на странице с информацией о платежах: https://emex.ru/payment такого способа нет, к сожалению.
VasinAleksandr37
20 августа, 10:18
Яндекс Деньги не дает возможность расплачиваться баллами, т.к. при оплате не появляется диалоговое окно с кнопкой "использовать баллы". Раньше нужно было использовать 1 рубль с карты и остальное баллами, потом - 50% с кошелька плюс 50%  баллов, а теперь и сама табличка "Использовать баллы" не появляется. Сплошной обман. На что мне нужны эти баллы, если я не могу их потратить? Единственно, такая кнопка появляется, когда плачу за интернет в Билайне, и то после того, как нажмешь "Заплатить". А появится или не появится "Использовать баллы" - не известно. Нажмешь - и платеж сразу прошел, а где кнопка "Использовать баллы"? Ее нет, а деньги ушли.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 августа, 16:03
VasinAleksandr37,
баллами можно платить там, где есть специальный баннер — а в каком магазине не получилось заплатить, если не секрет? 
VasinAleksandr37
22 августа, 00:46
YaMoneyHelp,
В этом баннере, на который вы даете ссылку, как раз нет кнопки "Использовать баллы", там есть сразу "Заплатить". 
А магазин - Алиэкспресс. Но,, наверное, сумма оплаты была мала. Может поэтому....
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 августа, 11:18
VasinAleksandr37,
на AliExpress баллы можно использовать при покупке от 600 рублей.