Мгновенный кэшбэк баллами

Много раз слышали от вас: Яндекс.Деньги всем хороши — не хватает кэшбэка. Теперь он есть!

Как получить?

Платите за покупки Яндекс.Деньгами: кошельком, привязанной картой любого банка, пластиковой или виртуальной картой Яндекс.Денег.

Чтобы включить кэшбэк, авторизуйтесь в кошельке, перейдите в раздел с баллами (раскрывающееся меню баланса) и нажмите на кнопку «Я хочу начать». У некоторых из вас бонусный счёт уже активен — если вы приглашали друзей и выполняли другие задания в кошельке.

Сколько кэшбэка?

В офлайне:

5% за каждый платеж в категории месяца. Категория сентября — супермаркеты (MCC 5411).

5% за каждый пятый платёж в других магазинах.

Считаются платежи картой Яндекс.Денег — пластиковой или виртуальной, подключенной к Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и бесконтактной оплате в приложении Я.Деньги для Android.

В онлайне:

1% за все покупки (ограничения смотрите в правилах).

На что тратить баллы?

Баллами можно платить на сайте Яндекс.Денег, в интернет-магазинах и сервисах: iHerb, Ozon, M.Видео, Wildberries, Wargaming, Emex.ru, Аэрофлот, VK, ЛитРес, iTunes, JOOM, Тройка, Skyeng и многие другие.

Чтобы расплатиться баллами, выберите в магазине оплату из кошелька и пункт «Использовать баллы». Как минимум один рубль нужно заплатить с обычного баланса кошелька, для остальной части суммы используйте баллы.

Когда начисляется кэшбэк?

Ждать не нужно. Заплатили — и кэшбэк сразу вернётся на ваш бонусный счёт. Присоединяйтесь!