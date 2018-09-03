Мгновенный кэшбэк баллами

Много раз слышали от вас: Яндекс.Деньги всем хороши — не хватает кэшбэка. Теперь он есть!
Как получить?
Платите за покупки Яндекс.Деньгами: кошельком, привязанной картой любого банка, пластиковой или виртуальной картой Яндекс.Денег.
Чтобы включить кэшбэк, авторизуйтесь в кошельке, перейдите в раздел с баллами (раскрывающееся меню баланса) и нажмите на кнопку «Я хочу начать». У некоторых из вас бонусный счёт уже активен — если вы приглашали друзей и выполняли другие задания в кошельке.
Сколько кэшбэка?
В офлайне:
- 5% за каждый платеж в категории месяца. Категория сентября — супермаркеты (MCC 5411).
- 5% за каждый пятый платёж в других магазинах.
Считаются платежи картой Яндекс.Денег — пластиковой или виртуальной, подключенной к Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и бесконтактной оплате в приложении Я.Деньги для Android.
В онлайне:
- 1% за все покупки (ограничения смотрите в правилах).
На что тратить баллы?
Баллами можно платить на сайте Яндекс.Денег, в интернет-магазинах и сервисах: iHerb, Ozon, M.Видео, Wildberries, Wargaming, Emex.ru, Аэрофлот, VK, ЛитРес, iTunes, JOOM, Тройка, Skyeng и многие другие.
Чтобы расплатиться баллами, выберите в магазине оплату из кошелька и пункт «Использовать баллы». Как минимум один рубль нужно заплатить с обычного баланса кошелька, для остальной части суммы используйте баллы.
Когда начисляется кэшбэк?
Ждать не нужно. Заплатили — и кэшбэк сразу вернётся на ваш бонусный счёт. Присоединяйтесь!