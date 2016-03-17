Блог Денег

Блог Денег

Лучшие боты хакатона Яндекс.Денег: швейцарский нож, собирающая шляпа и бот-ботовод

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150 участников, 44 команды, 200 съеденных пицц и много-много литров кофе — в минувшие выходные в московском офисе Яндекса прошёл хакатон Яндекс.Денег «Битва роботов». За 24 часа участникам предстояло написать бота для любого популярного мессенджера, который решал бы платёжные задачи пользователей легко, быстро и красиво.

Главный приз (150 000 рублей) — @UnkleBot Антона Кондрашова и Александра Лазаренко.

Это не просто бот, а бот для управления ботами: с его помощью магазин, кафе или любая другая компания может быстро завести бота для взаимодействия заведения с клиентами, например, для приёма заказов: «Латте с корицей, буду через 10 минут» — «120 рублей» — «Ок», и деньги списываются с кошелька на Яндексе, бариста готовит латте, покупатель спускается через 10 минут и получается уже оплаченный заказ на стойке. Спасибо ребятам — по мнению жюри, это самая перспективная идея из всех представленных на хакатоне.

Самый понятливый бот (приз — билеты в Цирк дю Солей от MasterCard) —@CheapBuyBot Даниила Полыковского, Максима Кузнецова, Евгения Никишина и Дмитрия Лунина. 

Хотите знать, в каком из ближайших супермаркетов ваша корзина обойдётся дешевле всего? Бросайте продукты в бота-корзину, он сверит список с данными о ценах в супермаркетах, а потом с помощью геолокации подтянет список ближайших магазинов со стоимостью всего заказа. Возможно, дискаунтер на соседней улице не такой уж дешевый, как кажется?

Самые технологичные боты — Shlyapa_Bot, AviaSalesBot, @YandexParkingBot и FinanBot (приз — сертификаты на IT-курсы Московского технологического института).

@Shlyapa_Bot Юрия Чернушенко, Петра Резикова, Саши Фазлиева, Василия Артемьева — бот для сбора денег на совместные покупки, который поможет найти товар и посчитать, кому сколько скидываться. Скажите боту, что покупаем — он найдёт предложения на Яндекс.Маркете, вы покажете пальцем на то, что вам по душе — бот поделит цену на всю вашу группу. Правда, завершение покупки с помощью бота ребята прикрутить не успели — хотя идея это подразумевает.

@AviaSalesBot Ивана Камардина ищет по вашей команде, куда поехать по минимальной цене. Вы ему «следующие выходные, на билеты 10 тысяч», он вам — список всех билетов на эти даты за эту сумму.

@YandexParkingBot Алексея Антонченко, Игоря Беседина, Андрея Петрова и Дмитрия Шипенкова — помогает с оплатой парковки: ищет свободные места, проводит оплату, сигналит, когда парковочная сессия подходит к концу, чтобы вы могли продлить её вовремя.

@Finanbot Максима Нереда, Федора Ивачева, Павла Ханина и Сергея Горшкова — бот, которого жюри окрестило «швейцарским ножом» из-за количества задач, которые он помогает решать. Найдёт работу поблизости, поможет обменять ненужный промо-код на что-то полезное, покажет ближайшие обменники с выгодным курсом и даже подскажет, какие права есть у потребителя.

Вне конкурса редакция этого блога не может не отметить злободневный @BankEscapeBot — следит за ежемесячными отчётами банков в ЦБ РФ и сигналит вкладчику, если отчёты его банка не соответствуют требованиям три месяца подряд. Чтобы успеть забрать деньги раньше, чем у банка отзовут лицензию.

Участники хакатона, спасибо вам за бот-магию! С вами мы уверены — #всёстанетпроще!

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11 комментариев
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Los-Angelsk
18 марта 2016, 09:24
Кошелёк мне разблокируйте!
Яндекс.Деньги
18 марта 2016, 11:56
Los-Angelsk,
Напишите, пожалуйста, номер кошелька на bloghelp@yamoney.ru, поможем.
Los-Angelsk
23 марта 2016, 16:08
Яндекс.Деньги,
Написал. С bloghelp@yamoney.ru вообще никто не ответил. На просьбу пояснить причину блокировки с support@money.yandex.r прислали очередной шаблонный ответ:

Здравствуйте.

Договор по счету ### расторгнут Согласно п. 12.7 "Соглашения об использовании сервиса Яндекс. Деньги". Счетом воспользоваться невозможно.
Для возврата средств, учтенных на Вашем виртуальном счете, Вам необходимо предоставить заявление согласно образцу, размещенному по адресу: https://money.yandex.ru/i/forms/form_10_82_transfer.rtf

Денежные средства будут перечислены на банковские реквизиты в течение ста восьмидесяти банковских дней.
Обратите внимание, что банковские реквизиты должны быть на имя человека, который подает заявление.

- Если Вы прошли идентификацию (проверьте свой статус: https://money.yandex.ru/security/identification/ ) Отсканируйте подписанное заявление и отправьте в ответ на это письмо.

- Если Вы находитесь в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске

Приезжайте с заполненным заявлением и паспортом в наш офис. Адреса: http://money.yandex.ru/doc.xml?id=157622

Если Вам меньше 18 лет, мы сможем принять заявление только в присутствии родителей.

- Если Вы не можете приехать в офис

Заверьте подпись на заявлении, и отправьте его вместе с заверенной копией паспорта (главного разворота и страницы с пропиской) по почте.

Заказным письмом --- по адресу: 119021, г. Москва, а/я 57, ООО НКО "Яндекс.Деньги".

Экспресс-почтой или курьером --- на адрес московского офиса: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, д. 18Б. Несовершеннолетним нужно заверить и приложить к заявлению согласие родителей на пользование нашим сервисом.
Обратите внимание: заявления без нотариально заверенной подписи, присланные почтой или курьерской доставкой, рассмотрены не будут.

Спасибо за запрос.
--
С уважением,
Анна Голубева
Департамент по претензионной работе
"Яндекс.Деньги"
http://money.yandex.ru
mihalya83
21 марта 2016, 11:32
да уж ребят может и мне поможете с разблокировкой кошелька? а то от сп яндекс денег толку никакого, такое впечатление сидят как партизаны в лесу, от кредиторов прячутся. я по нету полазил, чет много народа в огорчухе от яда
Маша
22 марта 2016, 16:16
mihalya83,
подскажите, пожалуйста, номер вашего обращения в службу поддержки — проверим, почему не ответили, и попросим поскорее помочь.
Los-Angelsk
23 марта 2016, 16:05
Маша,
А поддержка Яндекс Денег принципиально не вступает в диалог с авторизованными пользователями, пользовавшимися сервисом более 2-х лет и имеющими пластиковую карту. Это официальная политика компании, отвечать шаблонно?
avieirafilho
23 марта 2016, 17:21
Ну, что я бы расстаться в этот момент на Яндексе, потому что, я ценю его обслуживание и профессиональное исполнение но, стали в Бразилии, однако.
Fazza Declan
24 апреля 2016, 12:29
Я получил уже запрограммированную и гасятся карту банкомат снять максимум $ 5000 в день в течение не более 31 дней. Я так рад этому, потому что я получил мое, и я использовал его, чтобы получить $ 155000. MR Джеймс раздает карты только, чтобы помочь бедным и нуждающимся, хотя это незаконно, но это что-то приятно, что поможет вашей финансовые трудности с изменением уровня в финансовом отношении. И никто пойман при использовании карты памяти карты не будет программировать и очень активно. получите твое от него. Просто послать ему по электронной почте На Джеймсу buggerharkers68@gmail.com ЭТО 100% РЕАЛЬНЫЙ. Я ПОСТОЯННО бенефициаром этой. HACKERS E-MAIL: jamesbuggerharkers68@gmail.comЯ получил уже запрограммированную и гасятся карту банкомат снять максимум $ 5000 в день в течение не более 31 дней. Я так рад этому, потому что я получил мое, и я использовал его, чтобы получить $ 155000. MR Джеймс раздает карты только, чтобы помочь бедным и нуждающимся, хотя это незаконно, но это что-то приятно, что поможет вашей финансовые трудности с изменением уровня в финансовом отношении. И никто пойман при использовании карты памяти карты не будет программировать и очень активно. получите твое от него. Просто послать ему по электронной почте На Джеймсу jamesbuggerharkers68@gmail.com ЭТО 100% РЕАЛЬНЫЙ. Я ПОСТОЯННО бенефициаром этой. HACKERS E-MAIL: jamesbuggerharkers68@gmail.com
Mike Gson
4 мая 2018, 20:26
Conviértase en rico hoy y tome el riesgo de transformar su propia vida. Pruebe y obtenga una tarjeta ATM en blanco hoy de (MR CLIFFORD) y sea uno de los afortunados que se benefician de estas tarjetas. Esta tarjeta ATM en blanco PROGRAMMED es capaz de piratear cualquier cajero automático, en cualquier parte del mundo. Llegué a conocer esta BLANK ATM CARD cuando estaba buscando trabajo en línea hace aproximadamente un mes ... Realmente ha cambiado mi vida para siempre y ahora soy rico porque soy un testimonio vivo. El dinero de la lista que recibo en un día con esta tarjeta es de aproximadamente $ 5,000. Continúo inyectando dinero en mi cuenta. No hay riesgo de ser atrapado porque ha sido programado de tal manera que no es rastreable, también tiene una técnica eso hace que sea imposible que el CCTV lo detecte ... Para obtener detalles sobre cómo conseguir el suyo hoy, envíe un correo electrónico a los piratas informáticos en cliffordhackerspays@gmail.com ....
Mike Gson
4 мая 2018, 20:27
Conviértase en rico hoy y tome el riesgo de transformar su propia vida. Pruebe y obtenga una tarjeta ATM en blanco hoy de (MR CLIFFORD) y sea uno de los afortunados que se benefician de estas tarjetas. Esta tarjeta ATM en blanco PROGRAMMED es capaz de piratear cualquier cajero automático, en cualquier parte del mundo. Llegué a conocer esta BLANK ATM CARD cuando estaba buscando trabajo en línea hace aproximadamente un mes ... Realmente ha cambiado mi vida para siempre y ahora soy rico porque soy un testimonio vivo. El dinero de la lista que recibo en un día con esta tarjeta es de aproximadamente $ 5,000. Continúo inyectando dinero en mi cuenta. No hay riesgo de ser atrapado porque ha sido programado de tal manera que no es rastreable, también tiene una técnica eso hace que sea imposible que el CCTV lo detecte ... Para obtener detalles sobre cómo conseguir el suyo hoy, envíe un correo electrónico a los piratas informáticos en cliffordhackerspays@gmail.com ....
El Henry
сегодня, 08:28
I have my ATM card already programmed to withdraw the maximum of $ 4,000 a day for a maximum of 20 days. I'm so happy with this because I got mine last week and I've used it to get $ 44,000. Mr Clifford is giving the card just to help the poor and needy even though it is illegal but it is something nice and it is not like another scam pretending to have the ATM cards blank. And no one gets caught when using the card. Get yours today by sending a mail to cliffordhackerspays@gmail.com.... THIS IS 100% REAL. I AM A BENEFICIARY OF THIS. HACKERS EMAIL: cliffordhackerspays@gmail.com