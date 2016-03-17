Лучшие боты хакатона Яндекс.Денег: швейцарский нож, собирающая шляпа и бот-ботовод

150 участников, 44 команды, 200 съеденных пицц и много-много литров кофе — в минувшие выходные в московском офисе Яндекса прошёл хакатон Яндекс.Денег «Битва роботов». За 24 часа участникам предстояло написать бота для любого популярного мессенджера, который решал бы платёжные задачи пользователей легко, быстро и красиво.

Главный приз (150 000 рублей) — @UnkleBot Антона Кондрашова и Александра Лазаренко.

Это не просто бот, а бот для управления ботами: с его помощью магазин, кафе или любая другая компания может быстро завести бота для взаимодействия заведения с клиентами, например, для приёма заказов: «Латте с корицей, буду через 10 минут» — «120 рублей» — «Ок», и деньги списываются с кошелька на Яндексе, бариста готовит латте, покупатель спускается через 10 минут и получается уже оплаченный заказ на стойке. Спасибо ребятам — по мнению жюри, это самая перспективная идея из всех представленных на хакатоне.

Самый понятливый бот (приз — билеты в Цирк дю Солей от MasterCard) —@CheapBuyBot Даниила Полыковского, Максима Кузнецова, Евгения Никишина и Дмитрия Лунина.

Хотите знать, в каком из ближайших супермаркетов ваша корзина обойдётся дешевле всего? Бросайте продукты в бота-корзину, он сверит список с данными о ценах в супермаркетах, а потом с помощью геолокации подтянет список ближайших магазинов со стоимостью всего заказа. Возможно, дискаунтер на соседней улице не такой уж дешевый, как кажется?

Самые технологичные боты — Shlyapa_Bot, AviaSalesBot, @YandexParkingBot и FinanBot (приз — сертификаты на IT-курсы Московского технологического института).

@Shlyapa_Bot Юрия Чернушенко, Петра Резикова, Саши Фазлиева, Василия Артемьева — бот для сбора денег на совместные покупки, который поможет найти товар и посчитать, кому сколько скидываться. Скажите боту, что покупаем — он найдёт предложения на Яндекс.Маркете, вы покажете пальцем на то, что вам по душе — бот поделит цену на всю вашу группу. Правда, завершение покупки с помощью бота ребята прикрутить не успели — хотя идея это подразумевает.

@AviaSalesBot Ивана Камардина ищет по вашей команде, куда поехать по минимальной цене. Вы ему «следующие выходные, на билеты 10 тысяч», он вам — список всех билетов на эти даты за эту сумму.

@YandexParkingBot Алексея Антонченко, Игоря Беседина, Андрея Петрова и Дмитрия Шипенкова — помогает с оплатой парковки: ищет свободные места, проводит оплату, сигналит, когда парковочная сессия подходит к концу, чтобы вы могли продлить её вовремя.

@Finanbot Максима Нереда, Федора Ивачева, Павла Ханина и Сергея Горшкова — бот, которого жюри окрестило «швейцарским ножом» из-за количества задач, которые он помогает решать. Найдёт работу поблизости, поможет обменять ненужный промо-код на что-то полезное, покажет ближайшие обменники с выгодным курсом и даже подскажет, какие права есть у потребителя.

Вне конкурса редакция этого блога не может не отметить злободневный @BankEscapeBot — следит за ежемесячными отчётами банков в ЦБ РФ и сигналит вкладчику, если отчёты его банка не соответствуют требованиям три месяца подряд. Чтобы успеть забрать деньги раньше, чем у банка отзовут лицензию.

Участники хакатона, спасибо вам за бот-магию! С вами мы уверены — #всёстанетпроще!

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