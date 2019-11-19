Манилэндия — чат-квест Яндекс.Денег c суперприключениями

Путешествия в другие миры, кристаллы, искусственный интеллект и вот это всё. Яндекс.Деньги запустили чат-квест «Манилэндия» с призовым фондом суперигры 100 миллионов баллов. Рассказываем, как попасть в «Манилэндию» и какая от этого выгода.

«Манилэндия» — целая галактика приключений, где можно путешествовать и получать дополнительную выгоду от Яндекс.Денег. В игре есть задания, за которые начисляются кристаллы. Главные герои квеста: молодой человек Мирон, его электронный помощник СИНТИ (Сверхбезопасный Интергалактический Нано-телепортатор Исследователей) и вы. Да-да, мы к вам сейчас обращаемся. Вы тоже станете героем приключений, потому что с помощью кнопок, которые будут появляться на разных этапах игры, сможете влиять на повороты сюжета.

Когда и как попасть в «Манилэндию»

Начинаем прямо сейчас. Основная площадка игры — мобильное приложение Яндекс.Денег:

скачайте или обновите приложение до последней версии,

откройте «Каталог» — «Игры Денег» — «Манилэндия»,

выполните первое задание,

вы в игре!

Какие будут задания

Например, зайти в кошелёк или открыть новый, включить пуш-уведомления или пополнить счёт.

Всего три вида заданий:

Обязательные — их нельзя пропустить.

Постоянные — их можно выполнять по несколько раз и каждый раз получать кристаллы.

Задания, которые засчитываются автоматически. Например, если у вас уже пройдена идентификация, получаете зачёт автоматом и кристаллы за выполненное задание.

Зачем нужны кристаллы

В «Манилэндии» не ходят рубли. Местная валюта — кристаллы. В декабре откроется новогодняя суперигра, где можно будет выгодно тратить кристаллы, а также принять участие в розыгрыше 100 миллионов баллов.

Сколько можно получить

От 10 до 100 кристаллов начисляем за каждое задание.

Дополнительно каждый день разыгрываем от 50 до 2000 баллов (участвуете, если выполнили за день хотя бы одно задание).

В суперигре есть шанс получить кусочек от 100 миллионов баллов.

Ну что, готовы? Приключения начинаются!

Полные условия чат-квеста «Манилэндия» читайте здесь.