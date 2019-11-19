Блог Денег

Блог Денег

Манилэндия — чат-квест Яндекс.Денег c суперприключениями

Путешествия в другие миры, кристаллы, искусственный интеллект и вот это всё. Яндекс.Деньги запустили чат-квест «Манилэндия» с призовым фондом суперигры 100 миллионов баллов. Рассказываем, как попасть в «Манилэндию» и какая от этого выгода.

«Манилэндия» — целая галактика приключений, где можно путешествовать и получать дополнительную выгоду от Яндекс.Денег. В игре есть задания, за которые начисляются кристаллы. Главные герои квеста: молодой человек Мирон, его электронный помощник СИНТИ (Сверхбезопасный Интергалактический Нано-телепортатор Исследователей) и вы. Да-да, мы к вам сейчас обращаемся. Вы тоже станете героем приключений, потому что с помощью кнопок, которые будут появляться на разных этапах игры, сможете влиять на повороты сюжета.

Когда и как попасть в «Манилэндию»

Начинаем прямо сейчас. Основная площадка игры — мобильное приложение Яндекс.Денег:

  • скачайте или обновите приложение до последней версии,

  • откройте «Каталог» — «Игры Денег» — «Манилэндия»,

  • выполните первое задание,

  • вы в игре!

Какие будут задания

Например, зайти в кошелёк или открыть новый, включить пуш-уведомления или пополнить счёт.

Всего три вида заданий:

  1. Обязательные — их нельзя пропустить.

  1. Постоянные — их можно выполнять по несколько раз и каждый раз получать кристаллы.

  1. Задания, которые засчитываются автоматически. Например, если у вас уже пройдена идентификация, получаете зачёт автоматом и кристаллы за выполненное задание.

Зачем нужны кристаллы

В «Манилэндии» не ходят рубли. Местная валюта — кристаллы. В декабре откроется новогодняя суперигра, где можно будет выгодно тратить кристаллы, а также принять участие в розыгрыше 100 миллионов баллов.

Сколько можно получить

  • От 10 до 100 кристаллов начисляем за каждое задание.

  • Дополнительно каждый день разыгрываем от 50 до 2000 баллов (участвуете, если выполнили за день хотя бы одно задание).

  • В суперигре есть шанс получить кусочек от 100 миллионов баллов.

Ну что, готовы? Приключения начинаются!

Полные условия чат-квеста «Манилэндия» читайте здесь