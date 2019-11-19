Манилэндия — чат-квест Яндекс.Денег c суперприключениями

Путешествия в другие миры, кристаллы, искусственный интеллект и вот это всё. Яндекс.Деньги запустили чат-квест «Манилэндия» с призовым фондом суперигры 100 миллионов баллов. Рассказываем, как попасть в «Манилэндию» и какая от этого выгода.
«Манилэндия» — целая галактика приключений, где можно путешествовать и получать дополнительную выгоду от Яндекс.Денег. В игре есть задания, за которые начисляются кристаллы. Главные герои квеста: молодой человек Мирон, его электронный помощник СИНТИ (Сверхбезопасный Интергалактический Нано-телепортатор Исследователей) и вы. Да-да, мы к вам сейчас обращаемся. Вы тоже станете героем приключений, потому что с помощью кнопок, которые будут появляться на разных этапах игры, сможете влиять на повороты сюжета.
Когда и как попасть в «Манилэндию»
Начинаем прямо сейчас. Основная площадка игры — мобильное приложение Яндекс.Денег:
- скачайте или обновите приложение до последней версии,
- откройте «Каталог» — «Игры Денег» — «Манилэндия»,
- выполните первое задание,
- вы в игре!
Какие будут задания
Например, зайти в кошелёк или открыть новый, включить пуш-уведомления или пополнить счёт.
Всего три вида заданий:
- Обязательные — их нельзя пропустить.
- Постоянные — их можно выполнять по несколько раз и каждый раз получать кристаллы.
- Задания, которые засчитываются автоматически. Например, если у вас уже пройдена идентификация, получаете зачёт автоматом и кристаллы за выполненное задание.
Зачем нужны кристаллы
В «Манилэндии» не ходят рубли. Местная валюта — кристаллы. В декабре откроется новогодняя суперигра, где можно будет выгодно тратить кристаллы, а также принять участие в розыгрыше 100 миллионов баллов.
Сколько можно получить
- От 10 до 100 кристаллов начисляем за каждое задание.
- Дополнительно каждый день разыгрываем от 50 до 2000 баллов (участвуете, если выполнили за день хотя бы одно задание).
- В суперигре есть шанс получить кусочек от 100 миллионов баллов.
Ну что, готовы? Приключения начинаются!