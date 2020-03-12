Манилэндия 2: Космическая одиссея

Доставайте из шкафа скафандр, выводите космолёт из гаража — в Яндекс.Деньгах стартовал второй сезон чат-квеста «Манилэндия». Рассказываем, как открыть другие планеты, собрать галактическую помощницу и заработать в игре.

В прошлом году Яндекс.Деньги запустили чат-квест «Манилэндия» с путешествиями по другим мирам. Главные герои квеста: молодой человек Мирон и его электронный помощник СИНТИ (Сверхбезопасный Интергалактический Нано-телепортатор Исследователей). В игре есть задания, за их выполнение начисляются кристаллы, а ещё каждый день можно выигрывать баллы.

Покоряйте космос и собирайте СИНТИ

Вам предстоит отправиться на разные планеты и искать там модули для СИНТИ. Пока у искусственного интеллекта нет физического воплощения, чувств и эмоций. Модули помогут сделать из СИНТИ робота-помощника, наделенного человеческими качествами.

Выполняйте задания

В игре два вида заданий:

Обычные. Выполнили — заработали кристаллы.

Постоянные. Их можно выполнять по несколько раз и получать кристаллы каждый раз.

Достаточно одного задания в день, чтобы каждый раз участвовать в розыгрыше баллов. Задания можно пропускать за баллы.

Собирайте сундуки

На каждой планете есть тайный сундук. Выполнили все задания и, помимо кристаллов и нового модуля для СИНТИ, можно забрать сундук с собой. Эти сундуки очень ценные, но пока закрыты. Собирайте их, чуть позже расскажем, как открыть и получить подарки.

Зарабатывайте кристаллы и выигрывайте баллы

Внутриигровой валютой остаются кристаллы, которые вы получаете за выполненные задания. Кристаллы можно обменять на новую аватарку или потратить в суперигре. Следите за новостями — о ней мы обязательно расскажем отдельно.

И каждый день есть шанс выиграть от 50 до 3 000 баллов — да, теперь можно выиграть ещё больше, чем раньше. 1 балл = 1 рубль.

Следите за своими успехами

Во вкладке «Достижения» будут отображаться все ваши награды за успехи в «Манилэндии».

Как попасть во второй сезон «Манилэндии»

Чтобы участвовать в Космической одиссее, нажмите кнопку «Хочу в космос». Это обязательно! Даже для тех, кто участвовал в первом сезоне. Кристаллы, которые вы заработали раньше, сохранятся автоматически.

К кнопке два пути:

В мобильном приложении Яндекс.Денег, если у вас Android, зайдите в «Каталог» — «Игры Денег». В iPhone на главном экране нажмите на «Баллы» — перейдёте в раздел «Кэшбэк, скидки, акции» — «Получите больше баллов».