Блог Денег

Блог Денег

Что такое МСС?

Если у вас есть банковская карта, вы наверняка получаете кэшбэк за определённые категории покупок. Бывает и так: платите картой в категории с кэшбэком — а кэшбэк не пришёл. Это значит, у магазина неподходящий MCC — код, по которому ваш банк узнаёт детали операции. Рассказываем, что нужно знать про MCC, чтобы не терять кэшбэк по банковской карте. 

Что такое МСС

В коде МСС (Merchant Category Code, код категории продавца) зашифрован вид деятельности компании и тип операции (покупка, перевод или снятие денег). Этот код влияет на комиссию за операцию, льготный период по кредиткам и начисление кэшбэка. 

МСС не уникален для каждого продавца. Разным торговым точкам присваивается одинаковый МСС в зависимости от того, чем они торгуют: магазинам женской одежды — 5621, обувным — 5661, ресторанам — 5812 (у фастфуда, кстати, другой MCC — 5814), и так далее. 

Код продавцу выдаёт его банк-эквайер. Если у продавца несколько направлений деятельности, например, он продаёт женскую одежду, а ещё аксессуары и обувь, то эквайер выберет МСС по основному виду деятельности — магазин женской одежды.

Иногда магазины подключают эквайринг сразу у нескольких банков. В этом случае у разных терминалов в магазине могут быть разные МСС. 

Бывают МСС общего вида — например, за кодом 8999 («профессиональные услуги») может оказаться и агентство по подбору персонала, и сервис вывоза мусора. 

Как MCC влияет на кэшбэк?

Кэшбэк по карте начисляется за определённые категории платежей — по соответствующим MCC. Они перечислены в правилах выплаты кэшбэка по вашей карте. Когда вы платите картой, банк проверяет MCC операции и начисляет (или не начисляет) кэшбэк.

Что делать, если у магазина неверный МСС

Бывает, что вы купили одно, а MCC у операции — совсем про другое. Например, магазин стал продавать другие товары со старым кодом. Или он продаёт разные товары и использует другой код: вы купили кроссовки и ждали кэшбэк по категории «Одежда и обувь», а операция прошла как «Товары для дома».

Исправить код операции после оплаты нельзя, за такую покупку вы не получите кэшбэк. Единственный выход — сообщить продавцу об ошибке, сдать вещь, вернуть деньги и купить её в другом месте. Рассчитывая на кэшбэк, проверяйте МСС сразу после покупки. А ещё лучше — до оплаты. 

Как узнать МСС

Если вы уже платили в каком-то магазине, узнать его МСС просто — позвоните в свой банк или посмотрите код в деталях операции. На сайте Яндекс.Денег нужно зайти в Мои операции и кликнуть на платёж.

Если вы ничего не покупали в магазине, узнать МСС можно так:

  • спросить у друзей, которые покупали;
  • поискать в справочнике кодов МСС;

Справочники кодов МСС — это открытые источники, коды в них добавляют сами пользователи. Не «инфа 100%», но в большинстве случаев совпадает. Можно проверить сразу в нескольких справочниках, например, mcc-codes.ru и mcc-code.ru.

  • запретить покупки по карте, попробовать расплатиться и посмотреть код в деталях отклонённой операции. Способ подойдёт, если банк позволяет управлять операциями по карте и сохраняет детали о неуспешных попытках заплатить. 
18 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
partner
2 июня 2018, 07:23
😯😉
gambler82
2 июня 2018, 17:23
я бы тоже хотел платить Ядом на Koh-Phang'e..  ежель бы конверт  был не 2,5%..,  а поменьше или вапще по ЦБ. 
Галина Выдрина
20 июня 2018, 10:14
спосибо что есть такая информацыя
Andrei Egorov
25 июня 2018, 03:01
https://yandex.ru/blog/money/mcc
Vit Sol
14 октября 2018, 20:21
Andrei Egorov,
https://money.yandex.ru/to/410017770254048
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 октября 2018, 14:00
Vit Sol,
может быть, у вас есть к нам вопрос?)
sh4rov
7 января, 00:23
Скажите, пожалуйста, а где я могу узнать за какие МСС коды мне будут начислять кешбек от Яндекс.Денег?!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 января, 11:32
sh4rov,
вы про категорию месяца, верно? Вот они: 5811, 5812, 5814, 7832, 7922, 7997, 7999 :)
konovalov.nikita.k
1 февраля, 15:22
Сдать вещь в магазин по причине: мне не придет кэшбек у Вас неверный МСС, это тупо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 февраля, 18:06
konovalov.nikita.k,
для некоторых погоня за кэшбэком — это принципиальный момент 😉
st1st
1 июля, 21:36
konovalov.nikita.k,
Это не просто тупо, но и обязанности такой нет у продавца по закону принять товар с такой причиной :)
vad.sav07
29 апреля, 07:26
Я никак не могу понять,где а интернет магазинах при оплате графа использовать баллы.Ни в эльдорадо ни в алиэкспресс.КАК МОЖНО ПРИ ОПЛАТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАЛЛЫ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля, 09:16
vad.sav07,
чтобы потратить баллы в способах оплаты нужно выбрать кошелек, а после перехода на нашу форму оплаты и нажатии на кнопку "Заплатить" появится страница для выбора баллов. На Али потратить баллы можно при покупках от 600 рублей, а Эльдорадо не принимает к оплате кошелек, поэтому заплатить баллами там не получится. Тут мы собрали неполный список магазинов, где заплатить баллами получится.
abduvali.qurbonoxunov
30 апреля, 16:54
У вас есть Блог деньги. Видео
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая, 13:13
abduvali.qurbonoxunov,
у вас есть вопрос? 🙂
Анатолий Дарчиев
21 мая, 14:45
Спасибо отличный статье
Кирилл Скарабевский
3 июня, 19:41
Сложнааааа! 🤔
sergy
вчера, 17:20
Код 8999, считается как 4-ый платеж??