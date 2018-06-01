Если у вас есть банковская карта, вы наверняка получаете кэшбэк за определённые категории покупок. Бывает и так: платите картой в категории с кэшбэком — а кэшбэк не пришёл. Это значит, у магазина неподходящий MCC — код, по которому ваш банк узнаёт детали операции. Рассказываем, что нужно знать про MCC, чтобы не терять кэшбэк по банковской карте.

Что такое МСС

В коде МСС (Merchant Category Code, код категории продавца) зашифрован вид деятельности компании и тип операции (покупка, перевод или снятие денег). Этот код влияет на комиссию за операцию, льготный период по кредиткам и начисление кэшбэка.

МСС не уникален для каждого продавца. Разным торговым точкам присваивается одинаковый МСС в зависимости от того, чем они торгуют: магазинам женской одежды — 5621, обувным — 5661, ресторанам — 5812 (у фастфуда, кстати, другой MCC — 5814), и так далее.

Код продавцу выдаёт его банк-эквайер . Если у продавца несколько направлений деятельности, например, он продаёт женскую одежду, а ещё аксессуары и обувь, то эквайер выберет МСС по основному виду деятельности — магазин женской одежды.

Иногда магазины подключают эквайринг сразу у нескольких банков. В этом случае у разных терминалов в магазине могут быть разные МСС.

Бывают МСС общего вида — например, за кодом 8999 («профессиональные услуги») может оказаться и агентство по подбору персонала, и сервис вывоза мусора.

Как MCC влияет на кэшбэк?

Кэшбэк по карте начисляется за определённые категории платежей — по соответствующим MCC. Они перечислены в правилах выплаты кэшбэка по вашей карте. Когда вы платите картой, банк проверяет MCC операции и начисляет (или не начисляет) кэшбэк.

Что делать, если у магазина неверный МСС

Бывает, что вы купили одно, а MCC у операции — совсем про другое. Например, магазин стал продавать другие товары со старым кодом. Или он продаёт разные товары и использует другой код: вы купили кроссовки и ждали кэшбэк по категории «Одежда и обувь», а операция прошла как «Товары для дома».

Исправить код операции после оплаты нельзя, за такую покупку вы не получите кэшбэк. Единственный выход — сообщить продавцу об ошибке, сдать вещь, вернуть деньги и купить её в другом месте. Рассчитывая на кэшбэк, проверяйте МСС сразу после покупки. А ещё лучше — до оплаты.

Как узнать МСС

Если вы уже платили в каком-то магазине, узнать его МСС просто — позвоните в свой банк или посмотрите код в деталях операции. На сайте Яндекс.Денег нужно зайти в Мои операции и кликнуть на платёж.

Если вы ничего не покупали в магазине, узнать МСС можно так:

спросить у друзей, которые покупали;

поискать в справочнике кодов МСС;

Справочники кодов МСС — это открытые источники, коды в них добавляют сами пользователи. Не «инфа 100%», но в большинстве случаев совпадает. Можно проверить сразу в нескольких справочниках, например, mcc-codes.ru и mcc-code.ru .