Миссия «Шаттл Времени» в чат-квесте «Манилэндия»

«Манилэндии» нужны герои — в игре Яндекс.Денег открылась новая миссия «Шаттл Времени». Рассказываем, как объединиться с другими игроками, купить космический шаттл и получить внутриигровые призы.

В Яндекс.Деньгах можно пройти чат-квест «Манилэндия» —участвовать в приключениях главных героев квеста (Мирона и его электронного помощника СИНТИ), получать кристаллы за выполнение заданий и выигрывать баллы. С 6 по 20 февраля в игре открылась командная миссия «Шаттл Времени».

Как стать участником миссии

Два варианта:

Если давно играете в «Манилэндию» — вы уже в деле. Откройте в игре вкладку «Миссия» на сайте Яндекс.Денег или в мобильном приложении и следуйте указаниям.

Если вступили в игру 3 февраля и позже, немного подождите — «Миссия» скоро появится.

В чём суть миссии

Мы добавили вас в команду, в ней около 200 игроков. Чтобы путешествовать дальше, нужен космический шаттл. Он ваш, если ко всем кристаллам команды заработать ещё 12 000. Например, у всех игроков вашей команды до старта миссии — 40 000 кристаллов. Для выполнения миссии нужно добавить к этому 12 000, чтобы стало 52 000 кристаллов. Соберите нужную сумму с помощью других игроков и получите призы.

Смотрите свой рейтинг в команде во вкладке «Миссия». Там же — детали акции и призы.

Чтобы не отображаться в командном рейтинге под своим логином на Яндексе, поменяйте ник на один из двухсот вариантов. Для этого жмите на кнопку «Поменять имя» под круглой аватаркой в профиле. Можете стать «Великим астронавтом», «Системным багом», «Сахарной пандой» и даже «Важным баобабом».

Как зарабатывать кристаллы

Как и до этого — выполняйте задания в «Манилэндии». Если всё прошли — набивайте кристаллы на постоянных заданиях (их можно выполнять сколько угодно раз и за каждый из них зарабатывать кристаллы). Постоянных заданий пять: заплатите виртуальной картой; оплатите ЖКУ, штрафы и другие платежи; получите кэшбэк за покупку; заплатите в разделе «Игры и сервисы»; заплатите ЯКардом.

А ещё кристаллы можно покупать за баллы!

Что я получу за участие в миссии?

Хорошее настроение и внутриигровые призы:

Классные ачивки за достижения;

Улётный стикерпак для Telegram;

Пакет крутых аватарок для личного профиля «Манилэндии», если команда выполнит миссию, а вы войдёте в топ-50 участников с наибольшим количеством кристаллов;

Карту «Звездный портал», которая даёт право пропустить любое задание в следующем сезоне «Манилэндии» (если команда выполнит миссию, а вы войдёте в топ-10).

И, конечно, в игре всё так же можно заработать — каждый день разыгрываем от 50 до 2 000 баллов. Участвуете, если выполнили за день хотя бы одно задание в «Манилэндии».