Блог Денег

Блог Денег

Новые возможности Яндекс.Денег для iOS и Android

Следите за тем, как прибавляется кэшбэк, и расплачивайтесь баллами.  Освободите место в карманах — закиньте скидочные карты магазинов в смартфон.

  • Чтобы найти баллы, смахните влево экран с основным балансом кошелька — откроется экран бонусного баланса. 
  • Нажмите на кнопку «История», чтобы посмотреть начисления и списания баллов. 
  • Оплачивая в приложении игры, ЖКУ, штрафы, квитанции, выбирайте, сколько хотите заплатить баллами.

Если ещё не получаете кэшбэк — включите его на сайте Яндекс.Денег.


  • Чтобы перевести пластиковые скидочные карты в виртуальные, заходите в раздел «Каталог», открывайте «Дисконтные карты».
  • Выбирайте из списка или вбейте сами название магазина.
  • Сканируйте штрихкод на обратной стороне дисконтной карты и сохраняйте её номер. 

Нет нашего приложения? Скачайте для iOS или Android.

27 комментариев
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wise-dodger
21 сентября 2018, 17:29
Расскажите, пожалуйста, подробнее про перевод пластиковых скидочных карт в виртуальные. Как тогда в магазине предъявлять эту саму скидочную карту?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 19:40
wise-dodger,
ее нужно выбрать и показать при оплате на кассе - если что-то вдруг пойдет не так, пишите нам об этом через форму.
wise-dodger
22 сентября 2018, 08:55
Андрей Лазорев,
а как быть с теми скидочными картами, которые кассир не прикладывает к сканеру, а физически проводит через свой кассовый аппарат? У меня, кстати, в разделе "Каталог" нет кнопки "Дисконтные карты". С ближайшим обновлением появится, верно?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса23 сентября 2018, 18:38
wise-dodger,
обычно кассир может ввести данные дисконтной карты вручную. Сейчас скидочные карты поддерживаются только в приложении на iOS, в приложении на Android они тоже обязательно появятся.
Денис
21 сентября 2018, 20:51
Приложение v5.2.1 для Android. Не вижу «Дисконтные карты» в разделе «Каталог». Почему?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 сентября 2018, 18:46
Денис,
скоро добавим - следите за обновлениями :)
eezeybek
8 октября 2018, 11:58
MMerhaba cuzdanim engelli,nasil acarim???
alexfunl
10 октября 2018, 00:32
Добрый вечер, сделайте пожалуйста в приложении возможность видеть баланс в другой валюте ( в евро ) , хотя бы ориентировочного.  Пользуюсь картой за приделами России,  и каждый раз приходится конвертировать чтобы понять сколько денег на счёту .  
Спасибо 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 14:24
alexfunl,
передадим пожелание коллегам :)
rstepand
11 октября 2018, 22:02
Ну зачем вы написали, что есть раздел "Дисконтные карты", если под  Android его пока нет?
Снёс приложение с базой данных по картам ради вашего. А вы "ждите обновления"... Нехорошо :-(
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса13 октября 2018, 11:12
rstepand,
простите :( На Android такую возможность обязательно добавим - передали коллегам ваше замечание.
Димась
22 января 2019, 07:08
УУдобное начало
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 января 2019, 11:15
Димась,
спасибо! 👍
info@storegeek.ru
22 января 2019, 09:56
На андроиде так и не появился этот раздел? 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 января 2019, 11:17
info@storegeek.ru,
пока нет, но скидочные карты в приложении на Andorid будут. Не забывайте обновлять приложение :)
Коллин Юрий
26 января 2019, 11:52
"Архив" бонусных карт ... теперь нет необходимости ставить отделное приложение.
Спасибо
Коллин Юрий
26 января 2019, 12:02
Коллин Юрий,
Но под android 😥 пока не нашёл
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса26 января 2019, 15:19
Коллин Юрий,
уже работаем над этим, скоро все появится!
mikhailgozhev
9 марта 2019, 01:00
Хочу скидочные карты под Android!!!!!!!!!!
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 марта 2019, 11:12
mikhailgozhev,
работаем над этим :)
mikhailgozhev
14 июля 2019, 08:32
Андрей Лазорев,
Спасибо большое, заработало!)) Ура, рюкзак стал легче)
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса14 июля 2019, 14:09
mikhailgozhev,
рады, что вам нравится! :)
Treno11
4 мая 2019, 20:58
Не стыдно за надпись про андроид в посте? Уже 8 месяцев прошло...
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса5 мая 2019, 13:49
Treno11,
работаем над добавлением скидочных карт в приложении на Android. Постараемся сделать это как можно скорее.
disparity-github
25 мая 2019, 14:57
Добрый день.
Как изменить оформление карты, тип которой ещё не добавлен в каталог?
Или куда написать чтобы о добавлении нового магазина?


Также хотелось бы иметь возможность задать доп. инфу, как например срок действия дисконтной карты.


android.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса26 мая 2019, 13:22
disparity-github,
вы можете написать свои пожелания здесь, а мы передадим их команде:) Подскажите, о каком магазине идет речь?
avigator
сегодня, 22:15
Почему бы не добавлять в перечень дисконтные карты, которые вносят пользователи но их по прежнему нет в списке? 