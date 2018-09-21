Новые возможности Яндекс.Денег для iOS и Android

Следите за тем, как прибавляется кэшбэк, и расплачивайтесь баллами. Освободите место в карманах — закиньте скидочные карты магазинов в смартфон.

Чтобы найти баллы, смахните влево экран с основным балансом кошелька — откроется экран бонусного баланса.

Нажмите на кнопку «История», чтобы посмотреть начисления и списания баллов.

Оплачивая в приложении игры, ЖКУ, штрафы, квитанции, выбирайте, сколько хотите заплатить баллами.

Если ещё не получаете кэшбэк — включите его на сайте Яндекс.Денег.





Чтобы перевести пластиковые скидочные карты в виртуальные, заходите в раздел «Каталог», открывайте «Дисконтные карты».

Выбирайте из списка или вбейте сами название магазина.

Сканируйте штрихкод на обратной стороне дисконтной карты и сохраняйте её номер.

Нет нашего приложения? Скачайте для iOS или Android.