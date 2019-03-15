Как потратить баллы в приложении Яндекс.Денег

В мобильном приложении Яндекс.Денег теперь видно, где можно потратить баллы мгновенного кэшбэка: мы добавили специальные значки.

Зайдите в «Каталог», откройте нужный раздел, например, ЖКУ, «Развлечения», «Интернет и ТВ». Ориентируйтесь на овальные значки с надписью «Баллы».

Баллами можно заплатить до 50% суммы за воду и свет, интернет и телевидение. Пополняйте баланс в App Store и iTunes, чтобы получить доступ к играм, музыке и фильмам. Пополняйте карты «Тройка» и «Стрелка», баланс ВКонтакте и кошелёк на Avito. Оплачивайте коды пополнения для World of Tanks, Wold of Warcraft и других игр.

Если ещё не получаете кэшбэк баллами — включите его на сайте Яндекс.Денег.