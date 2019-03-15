Блог Денег

Блог Денег

Как потратить баллы в приложении Яндекс.Денег

В мобильном приложении Яндекс.Денег теперь видно, где можно потратить баллы мгновенного кэшбэка: мы добавили специальные значки.

Зайдите в «Каталог», откройте нужный раздел, например, ЖКУ, «Развлечения», «Интернет и ТВ». Ориентируйтесь на овальные значки с надписью «Баллы».

Баллами можно заплатить до 50% суммы за воду и свет, интернет и телевидение. Пополняйте баланс в App Store и iTunes, чтобы получить доступ к играм, музыке и фильмам. Пополняйте карты «Тройка» и «Стрелка», баланс ВКонтакте и кошелёк на Avito. Оплачивайте коды пополнения для World of Tanks, Wold of Warcraft и других игр.

 

Если ещё не получаете кэшбэк баллами — включите его на сайте Яндекс.Денег.

9 комментариев
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m.alexei87
18 марта, 17:23
Немного не в тему, но напишу здесь. Было бы удобней если 5-й платеж в истории платежей выделялся бы другим цветом, что бы перед крупной покупной не ломать голову высчитывая какой из предыдущих был пятым. Тем более задача усложняется с наступлением нового месяца когда  последние баллы были собраны еще к середине прошлого месяца и потом две недели истории операций уже без баллов.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 марта, 20:24
m.alexei87,
спасибо за фидбек, мы передали его команде. Посмотрим, что можно сделать.
alekssam63
28 марта, 12:52
Ребят, а есть пост где вы сообщали, что теперь нельзя более 50% оплачивать баллами?
Я в игре WoT оплачивал ещё недавно баллами "по курсу" 99 баллов и 1 рубль (при оплате 100р), а теперь только 50 на 50, досадно (.

Я просмотрел что-то или инфы не было?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 марта, 15:15
alekssam63,
мы рассказывали об этом в социальных сетях, а также писали в еженедельной рассылке о баллах на почту. Другие условия не поменялись я баллы все также приходят мгновенно и ими получится пользоваться сразу после зачисления.
chipsat666
18 июня, 23:51
Класс
surkov4lexej
23 июня, 01:33
А карту подорожник, пополнить баллами можно?

way4day
23 июня, 07:56
немного от темы. В истории есть аналитика. 
Неплохо бы иметь возможность исключать учет переводов на определенные аккаунты. А лучше чтоб вообще определенные пункты можно было по желанию исключить из учета и иметь возможность самому называть вид трат и устанавливать алгоритм. 
Например есть меня несколько подтвержденных аккаунтов.
На одном хранить деньги, на другой переводить по мене необходимости. В переводы это включается, хотя тратой не является. и в учет общих затрат за месяц попадать не должно, мало ли сколько раз в день можно так деньги переводить.
Обновлено 23 июня, 07:57
yuryoganisyan
25 июня, 16:59
Кэш Бэк это вариант
Vadim Milov
сегодня, 10:06
На joom , что-то балами не расплатиться...