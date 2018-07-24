Новые Я.Деньги для Android и iOS

Дизайнеры Яндекс.Денег полностью переработали наше мобильное приложение — первые отзывы говорят о том, что получилось красиво и удобно. Сегодня мы опубликовали его для всех. Встречайте новые Я.Деньги для iOS и Android.

Настраиваются под вас

Весь последний год мы собирали ваши пожелания, чтобы понять, какую информацию можно убрать подальше, а к чему важно оставить моментальный доступ. Вывод: зависит от человека — одному под рукой нужен QR-сканер, другой внимательно следит за скидками. В новой версии приложения вы сами решаете, какие кнопки закрепить на главном экране. Там же теперь отображается баланс кошелька.

Радуют глаз

В приложении появились разноцветные фоны, цветы, пляжи, горы и капли дождя на осенней листве — выбирайте под настроение.

Помогают новичкам

Смело рекомендуйте приложение друзьям — для новичков мы добавили подсказки по всем важным вопросам: как пополнить кошелёк и выпустить карту, как и за что платить, что такое шаблоны и где настроить автоплатежи.

Новый дизайн — первый шаг к более серьёзным обновлениям. Следите за новостями!