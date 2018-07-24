Блог Денег

Блог Денег

Новые Я.Деньги для Android и iOS

Дизайнеры Яндекс.Денег полностью переработали наше мобильное приложение — первые отзывы говорят о том, что получилось красиво и удобно.  Сегодня мы опубликовали его для всех. Встречайте новые Я.Деньги  для iOS и Android.

Настраиваются под вас

Весь последний год мы собирали ваши пожелания, чтобы понять, какую информацию можно убрать подальше, а к чему важно оставить моментальный доступ. Вывод: зависит от человека — одному под рукой нужен QR-сканер, другой внимательно следит за скидками. В новой версии приложения вы сами решаете, какие кнопки закрепить на главном экране. Там же теперь отображается баланс кошелька. 

Радуют глаз

В приложении появились разноцветные фоны, цветы, пляжи, горы и капли дождя на осенней листве — выбирайте под настроение. 

Помогают новичкам

Смело рекомендуйте приложение друзьям — для новичков мы добавили подсказки по всем важным вопросам: как пополнить кошелёк и выпустить карту, как и за что платить, что такое шаблоны и где настроить автоплатежи. 

Новый дизайн — первый шаг к более серьёзным обновлениям. Следите за новостями!

54 комментария
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kate@ormt.io
24 июля 2018, 11:33
<3
Святослав
24 июля 2018, 18:22
Не плохо
Deimon.087
25 июля 2018, 22:29
Зачем мне вообще нужен Яндекс, если я не могу снять деньги с карты??? И поддержка ничего не делает, только отписывается....... Очень жаль, я думал у вас все на высоте.....
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 14:22
Deimon.087,
видим, что служба поддержки ответила вам, с нашей стороны всё в порядке. Коллеги не "отписываются", они детально всё проверили - пожалуйста, попробуйте воспользоваться их советом. 
Deimon.087
26 июля 2018, 22:51
YaMoneyHelp,
 Я бы с радостью, но у нас только один банк рос. рубли выдает....
Так вот, продолжение, я позвонил в банк, сказал пару первых и пару последних цифр, они проверили данные с банкомата, и сказали идёт блокировка со стороны вашего банка, т.е. Яндекса. Я ещё раз написал в помощь, но ответа пока нет.....
Поэтому честно говоря, не знаю, что и делать..... Никто помогать не хочет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 июля 2018, 14:15
Deimon.087,
видим ваше письмо - коллеги сейчас уточняют информацию и обязательно ответят в переписке.
Deimon.087
6 августа 2018, 20:34
YaMoneyHelp,

Большое спасибо за помощь. 
Со второго раза решили вопрос со снятием и теперь все работает.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 августа 2018, 13:17
Deimon.087,
рады, что всё хорошо :) 
popow.1gor
26 июля 2018, 14:08
Почему убрали оплату касание телефоном??? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 14:33
popow.1gor,
не убирали :) Если что-то не получилось, пожалуйста, напишите нам об этом в поддержку, мы поможем разобраться. 
way4day
28 июля 2018, 19:49
если есть несколько кошельков/аккаунтов, на старой версии возможно было ткнуть в аватарку и просто выбрать нужный. Теперь ткнуть в аватарку, ткнуть в никнейм, выбрать аккаунт, ткнуть кнопку закрытия информации об аккаунте. Что-то многовато движений по сравнению с тем что было. 
При переключении было видно сразу сколько средств на кошельке, сейчас только после того как закроешь окно аккаунта. 
Список избранного из списка превратился в строку, зато появились купоны, которыми я вообще никогда не пользуюсь. Конкретно для меня эти купоны занимают полезное место. Где можно размещать как раз список избранного. 
Приложение обновилось, возможность использования привычными вещами усложнился как минимум на одно действие. 
Красиво - да, удобно - это смотря кто как привык использовать. 
Все же в финансах важнее информативность, скорость, надежность. )) больше чем красота. ) В моем понимании красоту надо наводить после того как остальное буквально вылизано))) Надеюсь удобство вернут)
Обновлено 28 июля 2018, 19:54
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля 2018, 14:22
way4day,
передали недовольство коллегам, спасибо за мнение! 
domusp
1 августа 2018, 18:25
way4day,
согласен, красота не должна требовать жертв от пользователя. Пусть лучше она их требует от дизайнеров, верстальщиков, разработчиков бэкэнда. Но не от тех, для кого предназначается, в конечном итоге.
female1980
30 июля 2018, 15:48
Раньше переключение между кошельками в приложении было идеальным, теперь надо кликов больше сделать и попадаешь в дополнительное окно, которое надо закрыть ещё одним кликом. А ещё можно промазать и вместо переключения на другой кошелёк, копируется номер счета. Верните удобство переключения между кошельками
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 июля 2018, 10:14
female1980,
спасибо, передадим фидбэк коллегам! Простите, пожалуйста, если неудобно. 
domusp
1 августа 2018, 18:23
В новом дизайне поначалу теряешь то, к чему годами привыкал. Ребята, не надо делать таких радикальных обновлений, ну нафига? Я понимаю, хочется новой эстетики и красоты, но блин, делайте это, пожалуйста, в бета-версии сначала. Чтобы если что не так, я мог её снести или написать ругательное письмо до того, как вот это вот всё вы выкатите в продакшен!
domusp
1 августа 2018, 18:26
Да, лучше бы вы сделали так, чтобы ваше приложение не требовало для совершения бесконтактной оплаты на Android менять системный дефолтный способ оплаты. Ну если этого не делают производители устройств, наверное у них была на то причина, не?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа 2018, 12:41
domusp,
надеемся, что со временем новый дизайн всё же полюбится :) Про бесконтактные платежи передадим коллегам, спасибо. 
Beatsvera79
4 августа 2018, 23:57
Заблокирован яндекс кошелек
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 августа 2018, 14:17
Beatsvera79,
проверьте, пожалуйста, электронную почту - ответили на ваше письмо. 
feoklunker
9 августа 2018, 09:28
Новый дизайн меня шокировал, выглядит как работа студента, который его так и не довел до ума.
Итак, что бросается в глаза:
 вкладки Каталог и Кошелек имеют фоновое изображение, а оставшиеся две вкладки даже не имеют на то намека, ни в цветовом исполнении ни в дизайне.. просто белый фон с ГИГАНТСКИМИ отвратительными заголовками;
если добавили темы, то почему нет возможности выбрать свои изображения, и основной свет элементов;


50% стартового экрана занимает картинка и гигантская сумма на счету, что ну ни как не вариант для финансового приложения;


Всплывающее меню открываемое по клику на иконку пользователя неудобно закрывать! держа смартфон в правой руке (тянуться к маленькому крестику в левый верхний угол)


И вопрос по отображению иконки пользователя, вы изменили алгоритм позиционирования изображения в целом на всех сервисах или память подводит, ранее как я помню, что на иконке видны были лица, а не руки... т.е. определялись лица на изображении и центрировалось по ним или я не прав? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 августа 2018, 16:25
feoklunker,
спасибо за мнение, мы передадим замечания коллегам. Что касается иконки пользователя - мы ничего не меняли. Вы сами выбираете фрагмент фото, который будет отображаться, в настройках Паспорта: https://passport.yandex.ru/profile 
v7224
8 марта, 21:45
feoklunker,
feoklunker,молодчина!!! +100%, поддерживаю тебя
feofilaktova450
10 августа 2018, 19:14
МНЕ НРАВИТСЯ
v7224
8 марта, 21:46
feofilaktova450,
что тебе нравится???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 марта, 11:12
v7224,
а что вам не нравится? Расскажите подробнее поддержке.
YESAYI JHANGIRYAN
13 августа 2018, 06:11
vso ok
Yahlov67
13 августа 2018, 22:54
Приложение не открыть пишет ..войти не удалось попробуйте ещё раз.. Скачивал несколько раз без результата
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2018, 12:27
Yahlov67,
пожалуйста, отправьте нам номер кошелька и модель телефона на supp@money.yandex.ru - постараемся помочь. 
Apalkov74rus
17 августа 2018, 18:06
Спасибо команде дизайнеров, обновление очень порадовало. Стало очень стильно и удобно)))!!
Алексей П.
24 сентября 2018, 21:37
Почему заморожена часть денег. Как их разморозить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 сентября 2018, 12:33
Алексей П.,
деньги могут быть "заморожены", если вы переводили на анонимный кошелек, в помощи мы рассказывали, что делать в этом случае. 
c0nstantine.volkov
16 ноября 2018, 18:19
Нет слов.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 ноября 2018, 18:25
c0nstantine.volkov,
что-то случилось? Расскажете?
zakonizdraviya
21 ноября 2018, 17:22
К сожалению не могу согласиться с качеством работы Яндекс Деньги и кучей его серверов. В инструкциях пишут обращайтесь в любой сервер. Если речь о деньгах обращаюсь в Яндекс Деньги. Приходит ответ: вы написали  письмо роботу. Подобного сервера на автомате запрягли.. Ситуация проста Банковскую карту получил в 2017 г. В феврале 2018г зарегистрировал сайт. В апреле т.г Зарегистрировал кошёлёк "Индивидуальный"с переводом поступающих от клиентов платежей на кошелёк.  С 26.10.2018г. с трудом добился регистрации аккаунта. Но указанный номер кошелька, регистрируемый в апреле т.г. мне не отразили.Подсунули не регистрируемый мной. Таким путём скоро пройдёт месяц, а минутная проблема решается и видимо будет решаться бесконечно. Клиенты звонят, пишут в эл/ящик как и куда оплатить заказы. Связался с "хвалёной" системой, так же как в 2016 г. попробовал  вернуться в МТС. Складывается мнение, что Россияне свихнулись от зомбирования по всем СМИ от  негативной  инфы. Считаю, что срочно требуется ревизионная группа пользователей Яндекс деньги, т.к. подобную бюрократию срочно нужно прекращать.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2018, 17:39
zakonizdraviya,
пожалуйста, подскажите нам номер вашего обращения - мы посмотрим в чем дело и поможем разобраться.
Андрей Аллилуев
3 января, 09:48
Легко берёт деньги с неохотой отдает 

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 января, 14:23
Андрей Аллилуев,
в анонимном статусе можно платить в российские сервисы. Для переводов, вывода денег и оплаты по всему миру статус нужно повысить. Именной статус (https://money.yandex.ru/idlight.xml) доступен только гражданам РФ. Если у вас другое гражданство, можете пройти идентификацию. Способы найдёте тут: https://money.yandex.ru/id/methods.
AntonBoldesko
15 февраля, 14:23
Здравствуйте, не могу октивировать карту помогите 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 февраля, 19:34
AntonBoldesko,
по этой ссылке не получается? Напишите об этом поддержке, коллеги детально посмотрят, в чём может быть дело.
v7224
8 марта, 21:35
Бестолковыми стали ваши Яндекс-деньги.Второй день с супругой пытаемся отправить деньги с кошелька на карту(хотя на Новогодние праздники деньги отправляли).Просят идентификацию.Кошельки у нас именные.Сегодня 8-Марта,специально ездили в Связной,чтобы пройти идентификацию и отправить деньги на карту. В Связном выдали  Моментальную карту за 200р., и заверили,что теперь всё ок! Приехали домой та же петрушка.Итог: мама именинница осталась без подарка,тёща завтра именинница тоже без подарка.Спасибо Яндекс за ваш бестолковый сервис!!!!
P.S.  деньги пытались отправить с ноутбука и со смартфона.Результат везде плачевный
Обновлено 8 марта, 21:39
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 марта, 11:10
v7224,
давайте проверим, что с идентификацией. Отправьте номер вашего кошелька с описанием проблемы поддержке.
kulikovag4la
19 марта, 20:13
ККак мне узнать свой пин/код карты?  Позвонить по телефону наномер88002506699?
Обновлено 19 марта, 20:16
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 марта, 17:25
kulikovag4la,
если вы забыли пин-код от карты, смените его на сайте в разделе "Карты Яндекс.Денег". Помнить старый код для этого не нужно :)
shakmatov.psha
22 марта, 10:57
КакКак активировать карту я не могу
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 17:21
shakmatov.psha,
вы о пластиковой карте Яндекс.Денег? Активировать на кошельке ее нужно по специальной ссылке — ее можно найти на конверте, в котором находится карта. Если же вы про виртуальную карту, то ей можно пользоваться сразу после того как вы вели пароль при выпуске на сайте.
marat.muhsinov
6 апреля, 09:49
casmarat@yandex. ru  я получил карту в позапрошлом году. до активации карты руки только дошли, а номер телефона у меня изменился, кошелек привязан к номеру который я не помню. как быть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 12:45
marat.muhsinov,
напишите нам об этом в поддержку с номером кошелька — мы посмотрим, что можно сделать.
belei.valya
16 мая, 14:29
Виктория
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 мая, 18:28
belei.valya,
у вас вопрос?
dulma2015
10 июля, 03:15
Я  хочу активировать карту ЯНДЕКС ДЕНЬГИ на компьютере. Что у меня не получается.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июля, 12:01
dulma2015,
если что-то идет не так при активации карты, то можно обратиться в поддержку — например, позвонить по номеру горячей линии. Поможем разобраться и активировать карту!
leonidtudvasev
15 августа, 21:30
Как активировать Яндекс Карту
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа, 16:02
leonidtudvasev,
ссылка для активации карты есть в бумажном письме, которое придет вместе с картой — там же есть инструкция. Еси вдруг что-то не получается — напишите в поддержку об этом, поможем разобраться.