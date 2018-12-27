Блог Денег

Блог Денег

Могут ли списать из кошелька долг за ЖКУ?

В службу поддержки пришёл вопрос: «Могут ли судебные органы принудительно взыскать сумму долга по коммунальным услугам с моего электронного кошелька?» Отвечает юрист Яндекс.Денег.

Деньги на электронном счёте (в кошельке) могут быть арестованы или взысканы в счёт погашения задолженности — но только по решению суда, и только если кошелёк идентифицирован. 

В каком случае кошелёк может быть арестован?

Арест — временный запрет распоряжаться либо всем остатком на кошельке, либо конкретно определенной суммой. 

На время ареста вы не сможете пользоваться кошельком и остатком денег на нём — до тех пор, пока арест не будет снят. Наложить арест могут:

  • суд — в порядке обеспечения иска по гражданскому делу. Такой арест снимается тем же или вышестоящим судом.   
  • следственные органы в ходе производства по уголовному делу — с санкции суда. Для снятия ареста владельцу кошелька нужно самому обратиться в суд для обжалования решения.
  • судебный пристав-исполнитель. Снимается судебным приставом или в результате успешного обжалования в суде.

В каком случае деньги могут списать?

Обращение взыскания – принудительное перечисление определенной суммы взыскателю.

Взыскание возможно, если есть:

  • вступивший в силу судебный акт по гражданскому или уголовному делу (включая мировое соглашение, которое не исполняется);
  • постановление о привлечении владельца кошелька к административной или налоговой ответственности в виде штрафа;
  • нотариальная исполнительная надпись — по сделкам, предусматривающим «бесспорное взыскание» (например, заверенный у нотариуса договор займа у другого человека или компании). 

Таким образом, долг за ЖКУ может повлечь арест или взыскание средств из кошелька только если кошелёк идентифицирован, поставщик услуг обратился в суд и в Яндекс.Деньги поступили правильно оформленные документы для наложения ареста или обращения взыскания.

Платите вовремя, спите спокойно и путешествуйте куда захотите. Кстати, баллы кэшбэка, накопленные за покупки с Яндекс.Деньгами, можно потратить даже на оплату ЖКУ

11 комментариев
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Mityss
28 декабря 2018, 03:20
Да

megapega
29 декабря 2018, 10:54
С этим теперь понятно. А в случае кредитов? То, есть к примеру, у человека долги. Приставы тоже могут арестовать счёт?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса29 декабря 2018, 19:02
megapega,
такое возможно только, если в ООО НКО "Яндекс.Деньги" придет официальных запрос от государственных органов. Это наша обязанность перед законом.
megapega
30 декабря 2018, 11:23
Андрей Лазорев,
Ясненько, буду знать)
Филипп Мясников
2 апреля 2019, 15:48
Андрей Лазорев,
Это распространяется только на идентифицированные кошельки? Если анонимный или именной, то запроса и ареста счета быть не может?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 апреля 2019, 19:24
Филипп Мясников,
это не зависит от статуса кошелька.
lavr.ronin
сегодня, 06:24
Андрей Лазорев,
Здравствуйте, вы пишите: "это не зависит от статуса кошелька", а в начале данной статьи: " Деньги на электронном счёте (в кошельке) могут быть арестованы или взысканы в счёт погашения задолженности — но только по решению суда, и только если кошелёк идентифицирован. Так где же истина? 
vik33669511
1 января 2019, 16:18
С Новым Годом Уважаемые!  Здоровья всем на долгие годы и успехов на трудовом поприще! У меня вопрос зеркально-противоположный - не могу Яндекс-деньгами пополнить баланс на Ростелекоме! Произошдо это не так давно - около месяца назад! Исчезла кнопка из списка платёжных систем. Мои подозрения по-поводу этого исчезновения - появление новой украинской системы  "Masterpass" - "хранилища" полных сведений о реквизитах всех банковских карт пользователей! Пробовал через эту систему жуликов перечислить деньги, но как и все жулики требуется полные сведения о карте, вплоть до трёхзначного кода! Почему пропала эта связь с Ростелекомом и могу ли я подать в суд за вымогательство всех сведений о моей карте?
С Уважением - Виктор Осипов.
Обновлено 1 января 2019, 16:22
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 января 2019, 13:41
vik33669511,
спасибо и вас! :) Вы указывали полные данные вашей карты? Пожалуйста, расскажите об этом и о проблеме с оплатой поддержке.
A.Puchkov
6 февраля 2019, 12:07
в какой валюте можно держать деньги в Я.Деньги?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса6 февраля 2019, 16:43
A.Puchkov,
пока только в российских рублях. При операциях в другой валюте конвертация происходит автоматически.