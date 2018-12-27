Могут ли списать из кошелька долг за ЖКУ?

В службу поддержки пришёл вопрос: «Могут ли судебные органы принудительно взыскать сумму долга по коммунальным услугам с моего электронного кошелька?» Отвечает юрист Яндекс.Денег.

Деньги на электронном счёте (в кошельке) могут быть арестованы или взысканы в счёт погашения задолженности — но только по решению суда, и только если кошелёк идентифицирован.

В каком случае кошелёк может быть арестован?

Арест — временный запрет распоряжаться либо всем остатком на кошельке, либо конкретно определенной суммой.

На время ареста вы не сможете пользоваться кошельком и остатком денег на нём — до тех пор, пока арест не будет снят. Наложить арест могут:

суд — в порядке обеспечения иска по гражданскому делу. Такой арест снимается тем же или вышестоящим судом.

следственные органы в ходе производства по уголовному делу — с санкции суда. Для снятия ареста владельцу кошелька нужно самому обратиться в суд для обжалования решения.

судебный пристав-исполнитель. Снимается судебным приставом или в результате успешного обжалования в суде.

В каком случае деньги могут списать?

Обращение взыскания – принудительное перечисление определенной суммы взыскателю.

Взыскание возможно, если есть:

вступивший в силу судебный акт по гражданскому или уголовному делу (включая мировое соглашение, которое не исполняется);

постановление о привлечении владельца кошелька к административной или налоговой ответственности в виде штрафа;

нотариальная исполнительная надпись — по сделкам, предусматривающим «бесспорное взыскание» (например, заверенный у нотариуса договор займа у другого человека или компании).

Таким образом, долг за ЖКУ может повлечь арест или взыскание средств из кошелька только если кошелёк идентифицирован, поставщик услуг обратился в суд и в Яндекс.Деньги поступили правильно оформленные документы для наложения ареста или обращения взыскания.

Платите вовремя, спите спокойно и путешествуйте куда захотите. Кстати, баллы кэшбэка, накопленные за покупки с Яндекс.Деньгами, можно потратить даже на оплату ЖКУ.