Блог Денег

Блог Денег

Яндекс.Деньги стали мультивалютными

В Яндекс.Деньгах новая услуга — мультивалютные счета и карты, чтобы удобно и выгодно платить по всему миру. Рассказываем, какие валюты появились и как записаться в тестовую группу.

Как сейчас

У кошелька и карты Яндекс.Денег общий баланс — в рублях. Поехали за границу, заплатили в магазине или кафе картой — деньги списываются с рублёвого счета с учётом конвертации.

В момент покупки на карте блокируется сумма по курсу, а окончательное списание проводят через несколько дней. Если за это время обменный курс изменился, разница будет списана или начислена на кошелёк (в зависимости от того, в какую сторону изменился курс). 

Что добавили

В Яндекс.Деньгах появились мультивалютные счета и мультивалютные карты. Добавили десять валют: доллары США, евро, фунты стерлингов, белорусские рубли, тенге, иены, юани, швейцарские франки, чешские кроны и польские злотые.

Мультивалютные счета

В кошельке, если он идентифицированный, можно бесплатно открыть отдельный счёт в каждой из десяти валют, а затем пополнять его с рублёвого. Балансы всех счетов можно проверять на сайте и в приложении Яндекс.Денег. Удобно хранить валютные сбережения или заранее закупать валюту перед отпуском.

Мультивалютные карты

Чтобы платить за границей с валютных счетов, нужно подключить платную услугу «Мультивалютная карта». Оформлять отдельную карту не понадобится, просто все ваши карты Яндекс.Денег автоматически станут мультивалютными.  

Когда пользуетесь пластиковой или виртуальной мультивалютной картой Яндекс.Денег в другой стране, не надо переключать её в валютный режим. Сервис сам поймёт, какие деньги выбрать для оплаты: если есть открытый счёт в валюте транзакции, использоваться будет именно он, если такого нет — рублёвый. Например, заранее пополнили счёт в евро, приехали в Испанию, купили хамон и оливки в супермаркете, заплатили мультивалютной картой —деньги автоматически спишутся со счёта в евро.  

Если потратили больше, чем рассчитывали, и на валютном счёте немного не хватает на покупку, мы тут же докупим с рублевого счёта по курсу, приближенному к биржевому.

Оплата в валюте с валютного счета означает окончательный расчёт — через пару дней не прилетит курсовая разница. И можно не переживать по поводу колебаний курса до следующего обмена валют.

Кэшбэк тоже будет

Когда платите картой в валюте, кэшбэк работает по тем же правилам, что и за покупки в рублях (5% в категориях месяца, 5% за пятую покупку), но считается немного иначе. Для кэшбэка валютный платёж пересчитывается в рубли по актуальному курсу на день покупки, и начисляется до 5 баллов за каждые 100 рублей.

Кому подходит

  • Вы откладываете сбережения в валюте — делать это онлайн выгоднее, чем покупать в обменниках.

  • Много путешествуете  — хотите экономить на конвертации и не делать лишних движений, чтобы переключаться между счетами в разных валютах. 

  • Живёте не в России — сможете пользоваться привычными деньгами. 

  • Цените экономию и хотите получать кэшбэк вне зависимости от того, в какой валютой платите.

Записывайтесь в тестовую группу

Новая возможность пока доступна не всем — тестируем в закрытых группах. Хотите в тест? Заполняйте анкету на сайте Яндекс.Денег

262 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
masher1331
28 марта, 10:26
нужно подключить платную услугу «Мультивалютная карта» - сколько стоит?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса28 марта, 11:03
masher1331,
тестовая группа сможет воспользоваться новинкой за 150 рублей.
Обновлено 28 марта, 11:11
AlexanderD
28 марта, 12:50
Яндекс.Деньги,
150 руб. в месяц/квартал/год/единоразово?

Тестовая группа, рискуя своими деньгами, не за вознаграждение, а за оплату Яндекс, будет тестировать? :-)
А сколько, будет стоить данная услуга, позже, для всех?

P.S.
Я был уверен, что будет как минимум бесплатно (навсегда) для "тестировщиков", ну и появится кэшбэк за все житейские покупки/платежи, но это же Яндекс! )))
Обновлено 28 марта, 12:51
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 марта, 15:33
AlexanderD,
извините, 150 рублей за 3 месяца. Это оплата не за участие в тесте, а за пакет услуг, который будет работать в полном объеме :) О цене позже - сейчас не расскажем. Следите за новостями и обновлениями ;)
AlexanderD
28 марта, 15:40
YaMoneyHelp,
Понятно, а бесплатных условий не будет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 марта, 16:19
AlexanderD,
пока условия такие, как рассказали выше. Если будет что-то новенькое - расскажем. Следите за новостями и обновлениями ;)
Иван Иваничев
28 марта, 10:40
Допустим, я коплю деньги в долларовом кошельке, потом захочу их вывести. Как это будет происходить? Обмен на рубли по курсу и потом вывод как обычно?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса28 марта, 11:05
Иван Иваничев,
пока так, как вы описали. Мы работаем над сервисом, в будущем возможно расширение функционала. На первом этапе можно будет открыть валютный счет, пополнить — и потратить валюту с карты Яндекс.Денег за границей или в иностранных интернет-магазинах.
Виталий Звягов
28 марта, 11:41
Яндекс.Деньги,
То есть снять наличку в Европе без конвертации невозможно будет?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса28 марта, 13:33
Виталий Звягов,
сейчас снять наличные можно с рублёвого счета по курсу Masterсard +2.7%. В будущем возможно расширение этого функционала.
xtendweb
28 марта, 12:03
По какому курсу происходит пополнение валютного кошелька с рублевого? По курсу,  "приближенному к биржевому" или MC-2.7% ? Где можно посмотреть этот курс?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса28 марта, 13:36
xtendweb,
курс можно будет посмотреть на портале. Пока подробности раскрыть не можем. Присоединяйтесь к тесту.
xtendweb
8 апреля, 12:16
Яндекс.Деньги,
Отправил заявку 28 марта и до сих пор тишина - доступа к мультивалютным счетам нет.
Тот самый Рост
28 марта, 12:14
Добрый день! 


Есть несколько вопросов.
1. А где можно будет посмотреть курсы конвертации? (покупка, продажа, расчёт кешбека)
2. Пополнение с помощью SWIFT не планируется? А какие будут тарифы за это?
3. А вывод денег в валюте через SWIFT? А какие будут тарифы за это?
4. А будет ли возможность задать приоритет валюты. Например, если не хватает евро, списывать не сразу рубли, а сначала доллары, потом - фунты, и только потом - рубли.
5. Если транзакция будет проходить в экзотической валюте, будет ли возможность использовать для неё не рублёвый, а какой-то другой счёт?
6. Если для транзакции в рублях не будет хватать средств, будут ли автоматически использоваться счета в других валютах?
7. Будет ли возможность пополнять карту в валюте с помощью С2С-переводов?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса28 марта, 13:47
Тот самый Рост,
здравствуйте!
1. Курс можно будет посмотреть на нашем сайте.
2, 3, 4,5, 7. На первом этапе можно открыть валютный счет, пополнить — и потратить валюту с карты Яндекс.Денег за границей или в иностранных интернет-магазинах. В будущем возможно расширение функционала.
5. Переключаться на иностранную валюту не надо — сервис сам поймет, какие деньги выбрать для расчета.
6. Нет.
jellfish
28 марта, 12:35
Планируется ли подключение других валют? 
Например: Тайские Батты или Украинские Гривны?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса28 марта, 13:50
jellfish,
на старте будет 10 валют: доллары США, евро, фунты стерлингов, белорусские рубли, тенге, иены, юани, швейцарские франки, чешские кроны и польские злотые. Следите за новостями и обновлениями ;)
Alsok
28 марта, 13:36
Есть ли индийские рупии?
Какой курс?
Комиссии для снятия в банкоматах Индии?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса28 марта, 13:53
Alsok,
есть доллары США, евро, фунты стерлингов, белорусские рубли, тенге, иены, юани, швейцарские франки, чешские кроны и польские злотые. Курс можно будет посмотреть на нашем сайте после подключения. Снимать деньги можно с рублёвого счета по-прежнему без комиссии на сумму до 10000 рублей, если кошелёк идентифицирован, а карта с именем. Курс конвертации при снятии: Masterсard +2.7%.
Roman
28 марта, 14:38
Ура! )
А пополнять напрямую валютный счет с валютной карты без двойной конвертации через ₽ уже можно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 марта, 16:26
Roman,
сейчас нужно пополнить сначала рублевый счет, а после с него пополнить валютный. Над сервисом работаем — в будущем возможно расширение функционала.
Roman
28 марта, 17:01
YaMoneyHelp,
ну вот когда это будет, тогда гарантирую, что взлетит в некоторых соседних странах ;), а иначе получается 5,4% расхода на двойную конвертацию для тех, у кого деньги изначально в не-рублях, что не покрывается кэшбеком. Но правильным путем идем, товарищи! Спасибо!
kortasis
4 апреля, 19:41
YaMoneyHelp,
А с одного долларового кошелька на другой долларовый сразу будут возможны переводы или тоже только в будущем?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 11:49
kortasis,
сейчас можно перевести деньги между кошельками в рублях — в нашем приложении это получится делать без комиссии.
AlexanderD
28 марта, 15:07
ПНО на этих счетах будет? Какой %?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 марта, 17:38
AlexanderD,
подскажите, а что имеете ввиду под этой аббревиатурой?
Обновлено 28 марта, 17:38
AlexanderD
28 марта, 17:47
YaMoneyHelp,
 Процент На Остаток (по счёту(ам)).
Обновлено 28 марта, 17:47
fwtome
29 марта, 07:21
AlexanderD,
Позвольте узнать) какие суммы вы храните в ЯДе, что надеетесь обогатиться ПНО? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 марта, 17:19
AlexanderD,
если появится такое — расскажем :)
deadlysleep
28 марта, 18:01
Пока в данном виде безсмысленная ненужная ... вещь... напоминает дохлый функционал российских банков, за исключением того, что зарплатным клиентам его предлагают бесплатно... Судя по ответам привет двойная конвертация по курсу мастеркард и комиссия банка со всем вытекающим... что ограничивает применение этой возможности для обычного смертного на 299% 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 марта, 17:36
deadlysleep,
будем рады, если присоединитесь к тесту, а после поделитесь мнением ;)
deadlysleep
30 марта, 17:50
YaMoneyHelp,
я с большим сомнением и недоверием отношусь к закрытым тестированиям, особенно когда мне задают такие вопросы как в вашей анкете, у нас студенты-социологи удивляются почему никто не отвечает на их анкеты, но они студенты, а вы уже скорее всего нет ... 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 марта, 18:52
deadlysleep,
а чего боитесь? :) Нам это помогает лучше понять наших пользователей и сделать сервис удобнее.
deadlysleep
30 марта, 19:16
YaMoneyHelp,
Вас боюсь, ник у вас писец какой страшный :) Вот если бы вы были скажем FNSvashDrug или GrefNeSberbank может быть не было бы так страшно... 
natalia.c4er
4 апреля, 00:58
YaMoneyHelp,

deadlysleep, скорее всего, тролль, или подставное лицо. Странный.

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 апреля, 12:46
natalia.c4er,
мы привыкли. А свободные комментарии, в которых нет мата и оскорблений — это прекрасно 🙂
Nalimdj
29 марта, 19:42
Интересно. А для тех, кто выполняет задание на Толоке - возможен ли будет вывод на валютный кошелек Яндекс деньги ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 марта, 12:55
Nalimdj,
можно уточнить в Толоке, возможен ли будет вывод оттуда напрямую в валюте :)
Наталья Чернова
29 марта, 21:46
А У меня странный, наверное, вопрос. Мне постоянно приходят письма, что я могу получить премию, выигрыш, приз и т.д
Но так как это выражено в валюте, то я должна перечислить им деньги за конвертацию.
Может быть. Наконец. Благодаря вам эта проблема уйдёт, и можно будет отделить ,"зерна от плевел"??? Спасибо. Жду ответ. Очень много разводил и мошенников развелось.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 марта, 09:27
Наталья Чернова,
такие письма отправляют только мошенники. Пожалуйста, не отправляйте деньги за призы. Отправьте, пожалуйста, пример такого письма поддержке — всё проверим.
deadlysleep
30 марта, 17:38
YaMoneyHelp,
Это наверное тролль... причем 101 левела.... 
Alex Loi
30 марта, 12:36
Подскажите когда начнут принимать заявки, а то отправил и не слуху не духу
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 марта, 12:58
Alex Loi,
они уже принимаются, скоро обо всём расскажем :)
Alex Loi
2 апреля, 11:57
YaMoneyHelp,
А по какой схеме происходи одобрение заявки, ибо отправлял в первый же день а до сих пор ничего не ясно
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 апреля, 19:08
Alex Loi,
пока мы собираем заявки, уже скоро отправим письмо на почту. Пожалуйста, еще немного терпения 🙏🏻
doktor-yroslavich
30 марта, 14:23
Добр! Наиболее интересно было бы наличие возможности обмена между счетами в разных валютах по курсу максимально приближенному к биржевому 24/5. Для граждан РФ такая возможность есть в БКС, но только 4 валюты с 10.00 до 19.00/5, и бала в Альфа-форекс, где эта идея была реализована наиболее удачно (на сайте можно посмотреть, там 7 валют - обмен валюты онлайн). Такая реализация привлекла бы большое количество сочувствующих ФОРЕКСу, чтоб не остались без штанов, и обеспечила не малый доп. доход самому сервису.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 марта, 14:56
doktor-yroslavich,
подумаем об этом ;)
fwtome
31 марта, 09:10
(sarcasm on) С детского сада мечтал менять одну валютку на другую каждый день, но проклятые коммунисты запрещали. Всё твердили "Учиться, учиться и ещё раз учиться" (sarcasm off)
ovsklv
31 марта, 14:28
Это лучше, чем в любом банке!!) а можно ли вас просить открыть хотябы одну юго-восточную валюту, для тех соотечественников, что на индийском полуострове.., - хотябы один счёт в Индийских/Непальских рупиях/Тайских Батах?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля, 10:14
ovsklv,
записали ваше пожелание!
ovsklv
31 марта, 14:39
 большинство банкоматов в Индии/Непале/Тайланде берут 3,5-5$ комиссии за выдачу наличных +курс конвертации $ в Нац.валюту по курсу юго-восточных банков.., а если счёт в рупиях будет в Яндекс.Деньгах, то наши туристы смогут существенно сэкономить на отдыхе в Азии
rimma-postol
2 апреля, 08:34
Также не помешало бы и для турецкой лиры позицию в списке валют открыть)) летом пригодится!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 апреля, 15:01
rimma-postol,
записали пожелание :)
sga0072008
4 апреля, 20:16
Лучше бы турецкие лиры добавили)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 11:39
sga0072008,
расширение возможностей сервиса вполне реально — следите за новостями :)
Владимир
4 апреля, 20:48
А когда начнется тестирование услуги "Мультивалютная карта"? Очень хочется.
nikitkabuby
5 апреля, 12:28
Владимир,
 У меня в мобильном приложении на странице с карточками появилась кнопка включения мультивалютности.
Владимир
5 апреля, 12:32
nikitkabuby,
У меня пока нет. Надеюсь появится в ближайшее время.
Mr Black
5 апреля, 17:00
Владимир,
пришло сообщение в почту о том что я могу начать пользоваться. 


текст:
Свершилось: сегодня мы готовы дать вам специальный доступ. Можно открыть новый счёт и менять рубли на валюту. Чтобы тратить эти деньги с карты, нужно приобрести пакет услуг. Для вас — по специальной цене.



Пользование услугой "мультивалютность" стоит 150руб в год (так написано).


В случае если родная валюта не рубли, то пока двойная конвертация.


Перевод из российских рублей в белорусские можно сделать по вменяемому курсу.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля, 12:51
Владимир,
следите за почтой ;)
Владимир
15 апреля, 11:06
YaMoneyHelp,
Видно я не попал в тестовую группу. 
linacolih
5 апреля, 08:08
Какой конкретно пакет услуг сейчас предлагается на тестирование? Что можно будет делать с мультивалютной картой? Как снять валюту в банкомате? Как пополнить ВАЛЮТОЙ карточку, если есть на руках кэш? Стоит ли рисковать перед отпуском? )))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 12:29
linacolih,
сейчас, на первом этапе, можно будет открыть валютный счет, пополнить его с рублевого счета и потратить валюту с карты Яндекс.Денег за границей или в иностранных интернет-магазинах. Пока снимать наличные можно с рублевого счета (как и сейчас) — до 10000 рублей в месяц без комиссии, если у вас пройдена идентификация и вы используете карту с именем. А пополнять баланс наличными можно в отделении по реквизитам кошелька — пока сервис работает так, но мы работаем над ним и расширение возможностей вполне возможно :)
nikitkabuby
5 апреля, 12:29
Добрый день!
Будет ли возможность пополнять счет сразу в валюте счета?
Сейчас при пополнении из другой валюты в рубли, а потом переводе в валюту счета теряется порядка 4%, не совсем удобно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 12:32
nikitkabuby,
пока пополнить валютный счет получится с рублевого. Деньги на кошелек можно перевести в нашем приложении без комиссии, пополнив рублевый счет, а конвертация пройдет по курсу вашего банка. Над сервисом мы работаем — следите за новостями, в будущем добавим новый функционал.
suslif
6 апреля, 12:14
Переде оплатой было написано, что вы подключаете пакет "мультивалютные карты" на год, а по факту после оплаты теперь в личном кабинете яндекс денег отражается, что пакет подключен до 6 июля, т.е. на 3 месяца.
Mr Black
6 апреля, 18:04
suslif,
кстати да, сразу не заметил что только на три месяца
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля, 15:51
suslif,
информацию обязательно поправят — коллеги уже занимаются этим вопросом, простите за неудобства. Выше писали — пакет подключается на три месяца.
locerX
6 апреля, 19:06
Я не резидент России.Работаю в Евросоюзе(полностью идентифицированный пользователь)пополняя свой счет с европейского счета я также попадаю на двойную конвертацию +плата за мультивалютную карту? Если это так, то ненужная услуга.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля, 16:21
locerX,
При пополнении, как и сейчас, вы пополняете сначала рублёвый счет. Конвертацию в этот момент проводим не мы, а банк, который отправляет деньги. После с рублёвого счета можно пополнить валютный - тут уже конвертируем мы.
Оплатить мультивалютный надо будет, если захотите платить нашей картой в валюте. За открытие мультивалютных счетов платы нет.
Петров А.В.
7 апреля, 00:20
А мне чейта прислали на мыло предложение, как старичку сервиса ЯД, присоединиться к тестированию.
Отправил все данные и привет, как в пропасть )))
Если и сам сервис так же будет тормозить, то я чет сомневаюсь в его востребованности.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля, 12:50
Петров А.В.,
ваши данные мы никуда не передаем — сейчас мы собираем заявки, скоро отправим письмо на почту ;)
Петров А.В.
14 апреля, 01:51
YaMoneyHelp,
я не сомневаюсь, что данные вы никому не передаете, они и так у вас всегда есть ))
Посыл был в другом - опрос прислали с намеком на приглашение, а самого приглашения на тестирование нет.
Следовательно, и лояльность к сервису падает.
Вам письмо нужно было составлять иначе, а не так, как вы составили.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:31
Петров А.В.,
нам жаль, что вы не попали в тестовую группу, но вы сможете воспользоваться готовым продуктом уже очень скоро :)
Хайпер
7 апреля, 23:22
Получил приглашение на тестирование. Спасибо. Подключился. Изучил правила и условия. Вот мои первые впечатления:
1. Сервис будет интересен ограниченному числу пользователей - тем, кто едет в заявленные в списке страны. И сразу вопрос -почему Вы не подключили валюты стран массового туризма? Турция, Индия, Тайланд, Египет (в свете его скорого открытия) и так далее. Японская йена, чешская крона и подобные валюты интересны очень ограниченному кругу пользователей. А валюта доллар США в том виде, в котором она подключена у Вас, вообще мало кому будет интересна (только тем, кто едет в США, а таких мало).
2. Курс валют. Очень важная, на мой взгляд, составляющая мультивалютных карт. В свете платы в 150 рублей в квартал и не самого выгодного курса Валют ( сравнивал с другими банками, массово выпускающие валютные карты) нет никаких преимуществ использования карты Яндекс Денег. А если реальная плата за услугу в последующем будет еще больше, то людям, которые выезжают за границу на отдых, несколько раз в год -вообще нет смысла пользоваться картой Яндекс Денег в мультивалютном режиме.
На первый взгляд, что надо сразу изменить, по моему мнению - ввести валюты стран массового туризма, позволить подключать и отключать услугу мультивалютности+ ввести возможность помесячной оплаты. Например: я еду отдыхать в турцию на 10-15 дней, я подключил мультивалютность себе на 1 месяц, поменял валюту на турецкую лиру и поехал, Вернулся и отключил услугу. Посмотрим, что будет дальше.....
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля, 18:17
Хайпер,
спасибо за обратную связь! В будущем возможны новые функции, следите за новостями и обновлениями :)
locerX
8 апреля, 11:54
Не знаю... Очень похоже на русский бизнес...."Водку продать, деньги пропить" Ну с двойной конвертацией +мультивалютность,это точно....Без лоха и жизнь - плоха.
locerX
8 апреля, 11:58
А вообще , где пропал сотрудник Яндекс.Деньги ? Или  уже богатые буратинки , готовые отдать свои 5 золотых собраны?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля, 12:46
locerX,
мы тут — что-то случилось?
locerX
8 апреля, 13:44
YaMoneyHelp,
Люди задают вопросы и хотят услышать ответы.
lebedev.a.p
8 апреля, 13:31
1. Я отправил заявку.
2. Мне приходило уведомление на почту (думаю не связанное с заявкой) - тоже согласился.
 Что дальше-то? Ничего не подключилось, мультивалютности не видно.
3. 150р за 3 месяца, это конечно не много, но для тестовых пользователей есть возможность сделать бесплатно?

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: сколько еще ждать подключения? А то в отпуск скоро.
У меня есть валютная карта от Альфа-банка, мне ей пользоваться или вы мне все-таки что-то подключите?
scharschukova3
9 апреля, 10:22
lebedev.a.p,
Тоже отправили заявку и никакого приглашения нет(((
Зачем было людей будоражить своей рассылкой тогда?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля, 14:34
scharschukova3,
скоро отправим приглашение — следите за почтой :)
locerX
9 апреля, 11:57
lebedev.a.p,
А кто Вам обещал что-то??? Вас попросили пройти опрос, потом из желающих выберут наиболее подходящих......Вот им и пришлют приглашения.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля, 15:01
locerX,
вы тоже прошли опрос? Не переживайте, может быть отберём именно ваш кошелёк ;)
lebedev.a.p
11 апреля, 11:42
locerX,
конечно никто не обещал, а вам разве кто-то обещал? 
Дать обратную связь - это нормальный результат заполнения опроса. Я опрос заполнил, будьте добрый дать обратную связь, не важно положительную или отрицательную.
И нечего возбуждаться, оставляя три знака вопроса в конце предложения.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля, 14:42
lebedev.a.p,
Теперь нужно подождать — приглашение отправим на почту. Вы можете взять нашу карту с собой (не забудьте в настройках указать дату поездки) и попробовать сервис уже за границей.
locerX
9 апреля, 15:38
YaMoneyHelp,
Неправильно. "Не забудьте взять обе карты с собой,чтобы не испортить  себе отпуск и попробовать сервис уже за границей."Такой ответ будет более содержательным, ведь Вы будете участвовать в Бета Тесте, а вдруг что -то пойдет не так.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля, 18:49
locerX,
думаем, всё будет хорошо.
lebedev.a.p
11 апреля, 11:34
YaMoneyHelp,
 а когда приглашение отправите?
lebedev.a.p
11 апреля, 12:13
YaMoneyHelp,
валютные счета стали доступны.
1. Подскажите, если я открою счет в евро и швейцарских франках, за оба счета будет 150р или за каждый по 150р? 
2. Через три месяца автоматически отключится или отключать вручную?
3. Когда происходит списание средств за обслуживание счетов?
lebedev.a.p
11 апреля, 12:36
1. посмотрел, 150р один раз за всё
2. по пробовал, не три месяца, а 1 год, верно
3. по пробовал - сразу
Обновлено 11 апреля, 12:36
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 18:08
lebedev.a.p,
в бета-версии пока все работает так. Следите за новостями, скоро обо всем расскажем подробнее :)
serg-maestro-serg
9 апреля, 16:30
не, если ОДИН раз заплатить, то еще можно было бы, а так на постоянке, это еще надо считать что выгоднее будет
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля, 18:54
serg-maestro-serg,
плата за услугу мультивалютных платежей разовая. На время теста всего 150 рублей за 3 месяца.
Mr Black
10 апреля, 13:27
YaMoneyHelp,
Вам не кажется ваше сообщение странным? Поясните пожалуйста: 
150 рублей за три месяца (600 рублей в год) или при подключении необходимо заплатить один раз 150 рублей и больше платить 150 рублей не надо никогда вообще, при этом услуга будет активна и не будет требовать пролонгирования за деньги.

locerX
10 апреля, 14:37
Mr Black,
Не ждите ничего..Я посчитал и взял карту Revolut. Ждать ничего ненужно, завтра можно забрать...Нет никаких комиссий, а главное не унижают, как здесь, Вы запишитесь в очередь, потом Мы посмотрим, а дальше если нам выгодно, Мы Вас обложим платой за мультивалютность.
Вот так наша этническая Родина собирает своих Соотечественников.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 09:57
Mr Black,
тест будет длиться 3 месяца, плата за это составит 150 рублей. После того, как услуга будет запущена полностью, условия оплаты могут измениться.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 10:00
locerX,
эта услуга не обязательна, ее можно не подключать, если в ней нет необходимости для вас. Но будем рады, если вы попробуете нашу новую функцию и расскажете о своих впечатлениях :)
locerX
11 апреля, 10:07
YaMoneyHelp,
Я с удовольствием по тестировал бы, но не дают :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 10:23
locerX,
если вы заполнили анкету, то после рассмотрения заявок вы можете быть выбраны для участия. А если нет, то не расстраивайтесь, после тестового периода попробовать услугу смогут все :)
locerX
11 апреля, 10:39
YaMoneyHelp,
Понятно.Видимо карта легла не в мою стоторону,группы набраны.Ждем утечек о прелестях использования услуги.
locerX
11 апреля, 12:26
locerX,
Услугу включили.Тут мне карта и пошла :) Будем тестировать и считать дебет-кредит.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 17:12
locerX,
👍 поздравляем! Надеемся, вам понравится ;)
grishin.d.o
11 апреля, 10:40
Ребят, а зачем было писать при подключении что вам будет доступна услуга "мультивалютная карта" на ГОД за 150 рублей, а после подключения выясняется что только на ТРИ месяца до 5 июля 2019?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 17:14
grishin.d.o,
подскажите, пожалуйста, где именно вы это видели? 150 рублей — это стоимость услуги именно на 3 месяца.
grishin.d.o
14 апреля, 22:19
YaMoneyHelp,
как я могу отправить вам скриншот который я сделал сразу после подключения мультивалютного пакета?
На нём написано:
"Вы подключили мультивалютный пакет. Пакет подключен на 1 год. Теперь все карты Яндекс.Денег, которые у вас есть (или появятся) - мультивалютные. Меняйте рубли на валюту на сайте Денег. Платите в поездках или в зарубежных интернет-магазинах".  Подключил в 17:14 МСК 5 Апреля 2019, сразу после закрытия увидел в другом окне "Мультивалютные карты - до 5 Июля 2019". 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 апреля, 08:53
grishin.d.o,
отправить скриншот можно поддержке. В письме, пожалуйста, опишите кратко ситуацию.
grishin.d.o
15 апреля, 10:27
YaMoneyHelp,
отправил, спасибо!
lebedev.a.p
15 апреля, 10:36
grishin.d.o,
мне при оплате тоже написало, что тариф на год. А по факту на 3 мес.
Обновлено 15 апреля, 10:37
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 апреля, 12:12
lebedev.a.p,
извините нас за некорректное отображение срока на сайте :( В тестовом режиме пакет будет подключен на 3 месяца.
Сергей
13 апреля, 05:57
Однако это интересно.... Правда понятно плохо, курсы то бывают разные и очень разные в разных банках.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:21
Сергей,
открыть счет в валюте можно бесплатно, а заодно проверить курс :)
locerX
13 апреля, 09:02
Ситуация:
Я хочу снять евро в банкомате в Риге,на счету есть евро и рубли.С какого счета спишутся деньги и какие комиссии будут применены к данной операции?
Да ,банкомат при запросе остатка на счету, показывает только рубли их эквивалент в евро.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:23
locerX,
снимать наличные пока можно только в рублях, в будущем функционал может быть доработан. А вот платить можно сразу в валюте — кошелек сам поймет, с какого именно счета списать деньги.
lebedev.a.p
15 апреля, 10:35
YaMoneyHelp,
а когда можно будет снимать евро?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 апреля, 12:21
lebedev.a.p,
если такое будет — мы обязательно об это расскажем :)
Sergey.Mailbox
15 апреля, 15:12
Почему при оплате мультивалютности нельзя использовать баллы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 апреля, 15:51
Sergey.Mailbox,
баллы можно потратить на многое, но не на все. Эту услугу получится оплатить только рублями.
victor2394
15 апреля, 17:55
Получил предложение по почте, добавил валютные счета, спасибо! Мой вопрос - можно ли использовать эти счета для оплаты прямо из кошелька (на тех сайтах, что принимают оплату яндекс-денег), или надо использовать реквизиты карты? И, аналогично, вывод средств с таких сайтов возможен ли прямо на соответствующий валютный кошелёк? 
victor2394
15 апреля, 17:57
victor2394,
И если такое возможно, требуется ли для этого подключать услугу "мультивалютности"?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 апреля, 18:57
victor2394,
валютой получится заплатить только с Я.Карда и пополнить счет пока можно только в рублях. В будущем возможно расширение функционала :)
x-win32api
15 апреля, 21:35
Добры день!

У меня есть деньги в рублях и я хочу просто хранить их  в валюте.

Я подключил мульти счет (тестовый за 150р) например я куплю за рубли 1000$ через месяц захочу назад конвертировать в рубли я плачу процент за эти операции? Вопрос про снятие не идет. Только конвертация в пределах счета.
ruslan.8363
15 апреля, 21:42
Здравствуйте, я обменял доллары, и оплатил им же покупку в интернет магазине, почему сняли доллары и комиссию рубли? 
Сколько списано
1,20 руб.
Сумма в валюте платежа
1,2 USD
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 апреля, 17:34
ruslan.8363,
пожалуйста, напишите нам об этом на bloghelp@yamoney.ru вместе с номером кошелька и датой/временем платежа — посмотрим в чем дело.
ruslan.8363
16 апреля, 19:51
YaMoneyHelp,
Отписал. А ещё вопрос, почему в приложение на телефоне нет моих мультивалютных денег, только на компьютере в кошельке их видно и можно обменять?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля, 17:35
ruslan.8363,
мы на связи в переписке по электронной почте. Попробуйте, пожалуйста, заново авторизоваться в приложении.
ruslan.8363
17 апреля, 19:38
YaMoneyHelp,
Всё норм появилась, спасибо за помощь.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 10:42
ruslan.8363,
были рады помочь :)
MegaRadio2006
16 апреля, 03:04
Подскажите, обязательно ли закидывать нужную сумму на USD счет, или произойдет автоматический закуп с рублевого, даже если на USD ноль?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля, 17:37
MegaRadio2006,
нужно купить хотя бы 1$, тогда эта валюта будет дальше докупаться автоматически. 
begench.arazmammedov
16 апреля, 22:57
Здравствуйте! я недавно спрашивал о валютном счёте и наконец открыли его.я думаю что это будет удобно для всех,при покупке и оплаты пока будет обрабатовать я PayPal или AliPay вне зависимости нескольких дней не будет взыматся разница от курса. Будем ждать новых приложений для всех пользователей. Всем большое спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля, 17:39
begench.arazmammedov,
здравствуйте! Приятно слышать 🙂
vladimirovich.mail
17 апреля, 19:21
Если я оплачиваю покупки в магазине в другой валюте, к примеру доллары, мультивалютной картой, на которую я открыл долларовый счет, остается ли комиссия 2,7% или нет?
Обновлено 17 апреля, 19:22
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 10:36
vladimirovich.mail,
нет, при оплате в долларах платеж пройдет именно с долларового счета и никаких доп. комиссий не будет :)
Обновлено 18 апреля, 10:37
slavarovnikov
6 августа, 15:45
YaMoneyHelp,
Здравствуйте,  уточните пожалуйста по оплате за границей в валюте. Я планирую поехать в Китай, открыл счет в юанях, купил 100 юаней для автоматического докупа. Перед поездкой переведу в мультивалютную на месяц.
Вопрос: при оплате в юанях в магазинах и кафе будет ли сниматься 3% за снятие? Или только конвертация.
Если будет при оплате услуг и товаров браться 3% и комиссия мастеркард то не вижу выгоды от пользования.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 августа, 17:13
slavarovnikov,
Помимо открытия счета в юанях для оплаты с карты надо приобрести мультивалютный пакет (стоимость 90 рублей в месяц), благодаря которому можно платить и снимать с Я.Карда в валюте. В противном случае деньги будут списаны с рублевого счета.


Что касается оплаты в обычных магазинах, то она пройдет без комиссии. Просто спишется нужная валюта. А вот снятие в валюте всегда происходит с комиссией 3%, но не менее 100 рублей. Эти 3% почти полностью компенсирует выгодный курс обмена валют, так как при снятии с рублевого счета конвертация будет по курсу Mastercard + 2,7%.
Обновлено 6 августа, 17:13
Андрей Кузенев
17 апреля, 19:52
ППодписаться

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 10:42
Андрей Кузенев,
м?
Макар Андреевич
18 апреля, 09:51
Уж поскорее бы протестировали и запустили :)
Не успел в тестовую группу..
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 10:56
Макар Андреевич,
скоро все будет 🤗
Никита
18 апреля, 22:19
В тестовую группу уже не пускают?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 20:32
Никита,
набор закончен :)
Про вашу заявку мы помним.
linacolih
19 апреля, 07:26
Валютные кошельки завела. Валюту прикупила. А теперь озарение: когда закончится тестовый оплаченный срок что будет с этими кошельками? Куда денется валюта, которую не успеешь истратить? Автоматически переведётся обратно в рубли?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 20:54
linacolih,
валюту можно будет обменять прямо в кошельке, она не пропадет. Перед окончанием тестового периода мы обязательно все расскажем подробнее. 
x-win32api
19 апреля, 15:06
Добры день!
У меня есть деньги в рублях и я хочу просто хранить их в валюте.
Я подключил мульти счет (тестовый за 150р) например я куплю за рубли 1000$ через месяц захочу назад конвертировать в рубли я плачу процент за эти операции? Вопрос про снятие не идет. Только конвертация в пределах счета.


Прошу не игнорировать мой вопрос.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 21:14
x-win32api,
здравствуйте!


Актуальные курсы валют для покупки отображаются на странице с мультвалютными счетами. Валюту можно обменивать по этим курсам. Дополнительной платы за обмен мы не берем.
vitaliy.tabar
20 апреля, 05:54
Можно ли сейчас подключить или уже все?
Эрнест
20 апреля, 16:26
Приветствую. Не нашёл где аккаунте можно отправить сообщение об ошибке, поэтому пишу здесь. В сообщениях о деталях платежа, приходящих на почту ошибка, закралась ошибка. В графе доступно отображается не остаток, а повторяется списанная сумма. С рублями всё в порядке, это только со счётом в евро.
--------------------
Карта *8522
Назначение платежа ******umi
Дата и время 20.04.2019 13:11
Сколько списано 2,17EUR
Страна и город LVA, **************
Доступно 2,17 EUR
--------------------
Карта *8522
Назначение платежа ********* NR.3
Дата и время 20.04.2019 13:06
Сколько списано 5,8EUR
Страна и город LVA, **************
Доступно 5,8 EUR
--------------------
Карта *8522
Назначение платежа *********av
Дата и время 20.04.2019 12:47
Сколько списано 7,19EUR
Страна и город LVA, **************
Доступно 7,19 EUR
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля, 15:28
Эрнест,
пожалуйста, напишите нам об этом на bloghelp@yamoney.ru — посмотрим, почему так получается.
Андрей Кузенев
21 апреля, 04:34
Пока непонять,какой  результат работы будет стоить не стоить.





Андрей Кузенев
21 апреля, 04:41
Я уже сколько пробовал зайти в тестовую группу всё не могу???

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 апреля, 15:46
Андрей Кузенев,
тестовую группу уже набрали, давайте дождёмся запуска :)
gwenardell
23 апреля, 14:38
YaMoneyHelp,
а когда запуск?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля, 16:14
gwenardell,
следите за новостями!
bsd5
7 мая, 10:46
YaMoneyHelp,


Добавьте меня в тестовую группу, мне через пару недель в Европу надо ехать, я бы потестировал
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 мая, 17:29
bsd5,
так не получится, к сожалению.
MORFMILAN
21 апреля, 16:58
Так мне проще рублями платить, как я это всю жизнь делал и не заниматься ху***ёй... Еще и платить за это 150 рублей...
Евгений Алексеев
1 мая, 15:11
Как продвигается пилот? :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая, 15:51
Евгений Алексеев,
полёт нормальный, тестируем 👌
locerX
3 мая, 11:05
Не очень выгодно пользователям не из России.
1.Две конвертации +2.5% банка отправителя за конвертацию = 4.5-5.0%
2.Бонусы кэшбэка потратить в Европе вообще некуда.
Смотрите: Яндекс.Деньги имеют счет в евро в латвийском SEB банке и через него можно пополнять кошелек,но наши евро придут в кошелек с конвертацией в рубли
1.Это нужно прекратить делать
2.Пользователям не из России кэшбэк зачислять реальными деньгами(Может быть в меньшем объеме 1.5-2.00%)
Сделайте это и цены Вам не будет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая, 13:47
locerX,
в нашем приложении можно без комиссии пополнить кошелек с карты. Без конвертации кошелек пока пополнять не получится. Здесь собрали список основных сайтов, где можно заплатить баллами, в некоторых  есть доставка по всему миру.
Спасибо вам за обратную связь!
locerX
3 мая, 11:12
1.Это нужно прекратить делать.Я перевел Вам на счет евро и они должны прийти на мой счет в евро. Ведь за мультивалютность есть плата.
Обновлено 3 мая, 11:14
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая, 13:42
locerX,
мы пока только тестируем функционал Мультивалютности. Записали ваше пожелание.
locerX
6 мая, 10:33
Прошло больше месяца, а нововведений никаких нет."Следите за новостями" Как следить,где следить, и что за ними следить, если их нет?
Так срок тестирования закончится, а тестировать то и нечего.
Дальше -больше ? Будем набирать новую группу желающих тестировать или откроем для всех? Ведь главную цель тестирования, прибыль-убыток от проекта определили, можно и плату за мультивалютность рассчитать, чтобы прибыль была.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая, 11:31
locerX,
тестирование Мультивалютности пока ведется. Скоро обязательно обо всем расскажем.
locerX
6 мая, 11:38
YaMoneyHelp,
Скоро из расчета за месяц ничего,это в каком году?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая, 11:48
locerX,
в этом :)
locerX
6 мая, 11:08
В итоге:
За месяц провел по счету около 300 евро
Из минусов:
Потери при пополнении-конвертации - 15 евро
Из плюсов:
Возможность платить часами Samsung и телефоном Gpay( С прибалтийскими банками не работают обе системы)
Из-за невозможности потратить баллы на полезные вещи, купил за них вторую  карту Яндекс.Деньги и еще остались.


Параллельно тестирую Revolut
Потерь нет
Не достучатся до поддержки.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая, 11:44
locerX,
при пополнении кошелька на счет пока придут только рубли, поэтому избежать конвертации при пополнении счета с другой валюты пока, к сожалению, не получится. 
Потратить баллы можно в интернет магазинах, где к оплате принимают кошелек.
locerX
6 мая, 11:51
YaMoneyHelp,
Вы пробовали что то купить из этих магазинов?Кроме доставки по России ничего не предлагают.Да и платить надо рублями.
Странное предложение для валютного счета.
Я лучше у Китайских товарищей без Вашего участия и балов куплю,дешевле обойдется :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая, 12:24
locerX,
валюта, в которой магазин принимает оплату, настраивается самим магазином. Если интернет-магазин принимает доллары, то заплатить получится с долларового счета.
locerX
6 мая, 12:16
Предлагаю устроить биржу балов и разных бонусов, где будет можно обменивать продавать их по рыночному курсу.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая, 12:22
locerX,
подумаем над этим ;)
MeGaPk
7 мая, 13:16
В бетку что то не попасть теперь. А ведь так хочется, мне человеку из Эстонии, на счет закинуть без процентов сразу евро и как нормальный человек оплачивать через свои эйпл часы :). 
linacolih
7 мая, 13:49
MeGaPk,
обломитесь ((( пополнять счет в кошельке можно только рублями, а потом уже их менять на валюту в кошельках... так что пока иностранцам невыгодно, имхо... ну или платить за допконвертацию и комиссию: сначала евро в рубли, потом рубли обратно в евро...
ruslan.8363
20 мая, 08:55
Здравствуйте, такой вопрос. Если у меня на балансе 0 евро, а рубли есть, и я буду рассчитываться картой в магазине евро, рубли обменяются на евро автоматом при оплате, хотя у меня 0 евро?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая, 10:53
ruslan.8363,
да, деньги снимутся с рублевого счета и оплата в евро пройдет :)
locerX
20 мая, 16:31
[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1558358713/c4c43944/26597917_m.png[/IMG][/URL]


Вот еще неверная информация или я не русский.
Снял в банкомате специально 5 евро и зарядили через рубли со всеми конвертациями и процентами.
Детали платежа
Сумма в валюте платежа
5 EUR
Карта
5106 21** **** 04**
Категория магазина (MCC)
6011
Код авторизации
248464
RRN
914015722284
Расположение
LVA, Riga

Обновлено 20 мая, 16:35
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 08:51
locerX,
снятие в банкомате происходит с конвертацией, напрямую в валюте пока можно только платить. 
locerX
20 мая, 17:26
Ну не знаю как здесь вставить скриншот. Вот ссылка на него:
http://images.vfl.ru/ii/1558358713/c4c43944/26597917.png

Обновлено 20 мая, 17:29
locerX
20 мая, 17:34
У вас мультивалютная карта
Платите и снимайте наличные сразу в нужной валюте. Если будет не хватать, автоматически обменяем рубли: по курсу, который действует на этот момент.
Это работает сразу для всех пластиковых карт, которые уже есть (или появятся) в вашем кошельке.
locerX
21 мая, 13:50
locerX,
Сделать снятие денег в валюте очень легко,но не сделают никогда.
За покупки в Европе платежная система заряжает 3- 5% от покупки и платит за это продавец, а система делится с банком выпустившим карту.При снятии наличных  получается наоборот и приходится платить банку выпустившему карту. Вот жадность и не позволяет сделать снятие в валюте.
Если и сделают ,то будет плата за снятие денег за рубежом.
Обновлено 21 мая, 13:53
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 08:53
locerX,
мы работаем над добавлением этого функционала. Скоро обо всем расскажем ;)
locerX
20 мая, 18:21
Хотел купить Яндекс картой билет на самолет, так  Ryanair сообщает что карта кредитная и хочет +5%. А местный абориген в маленьком шалмане говорит ты со своей картой больше не приходи, я за тебя доплачивать не буду :)
Мы помогаем Вам зарабатывать деньги на кредитном BINe в Европе, можно было бы сделать пополнение и снятие валюты без рублевой конвертации.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 08:55
locerX,
прокомментировали вашу просьбу под другими комментариями. А платить в валюте уже можно — конвертации при этом не будет.
vinolga1206
21 мая, 08:26
Вопрос представителю яндекс денег. Я живу в Беларуси. Расплачиваюсь яндекс картой. У меня списываются российские рубли. Какой смысл мне переводить в белорусские? В чем выгода? И так и так берется определенный процент за конвертацию. 
locerX
21 мая, 11:59
vinolga1206,
Экономия на конвертации при оплате 2.7% за конвертацию с российских рублей в белорусские.
locerX
21 мая, 12:19
vinolga1206,
Ну не совсем так, как я написал.Конвертация конечно есть 0.5%, то есть Ваша экономия 2.7-0.5=2.2% с покупки картой.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 09:08
vinolga1206,
при подключенной Мультивалютности обменять валюту внутри кошелька будет выгоднее, чем платить с конвертацией и платить дополнительные проценты :)
Обновлено 22 мая, 09:12
locerX
21 мая, 12:42
Что бы Вам окупилась плата за мультивалютность, нужно тратить, в валюте, в месяц примерно 2500 рублей не менее.При условии что доходы Вы получаете в рублях. Если Ваш доход в другой валюте, извините тут все равно придется доплачивать, и чем больше оборот тем больше расходы.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 09:15
locerX,
 если приходится часто платить в валюте — это выгоднее, чем всегда платить с конвертацией.
vinolga1206
22 мая, 09:35
YaMoneyHelp,
Понятно. Если я получаю з/п в российских рублях, а трачу в белорусских, так как живу в Беларуси, то я  буду терять  меньший процент за конвертацию. Тем не менее, каждые 3 месяца придется оплачивать 150 рублей, иначе карта не сработает? Как я поняла, из ответа :  если моя зарплата более 2500 рублей, то 150 рублей, оплаченных раз в 3 месяца окупятся.
Обновлено 22 мая, 09:35
locerX
22 мая, 11:21
vinolga1206,
Карта сработает всегда, а вот смысл ее использования?
Вашем случае Вы в плюсах и использовать мультивалютность Вам очень даже выгодно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 11:41
vinolga1206,
все верно, но Мультивалютность будет работать только в том случае, если у вас подключен или продлен пакет платных услуг.
rimma-postol
22 мая, 13:00
YaMoneyHelp,
 Добрый день. На пример, я переведу в доллары часть рублей и захочу в Стамбуле снять из банкомата 1000 долларов:) Исходя из условий мультивалютности и снятия до 10 000 рублей без комиссии из банкомата по всему миру))  на что я могу рассчитывать? До 10 000 рублей примерно 150 баксов без процентов, а с остальной части (примерно 850 баксов) 3 процента как прописано в условиях яндекс-деньги тариф за обналичивание в банкомате? Как будет происходить списание из кошелька (долларового)? Не попаду ли я еще дополнительно на курсовое списание? И вообще, распространятся пакет мультивалютности только на траты в магазинах или снятие нала в банкомате тоже входит в эти правила и условия. Спасибо,
Обновлено 22 мая, 13:04
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 14:52
rimma-postol,
пока при снятии в другой валюте будет конвертация по курсу Mastercard + 2,7%. Сейчас Мультивалютность позволяет платить напрямую в валюте. 
Если у вас идентифицированный кошелек, а на нашей карте есть имя, то да — снять получится до 10 000 рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), на остальное комиссия 3%, минимум 100 рублей.
rimma-postol
25 мая, 06:44
YaMoneyHelp,
 Привет. Если возникнет необходимость перевести например часть денег из долларов в евро, необходимо будет произвести двойную конвертацию? доллар-рубль-евро... или есть возможность прямого перевода из одной валюты в другую? 
И будет ли возможность когда нибудь :) перевода валюты с кошелька на кошелек (естественно, если у обоих владельцев кошельков подключен пакет мультивалютности)? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 мая, 11:55
rimma-postol,
на данный момент функции перевода в валюте нет, то есть перевод из долларов в евро напрямую не получится, только через рублёвый счёт. Переводов между кошельками в валюте пока тоже нет. Следите за новостями :)
zekrus
22 мая, 13:39
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если я никуда не собираюсь ехать будет ли мне полезен этот сервис (просто купить и продать скажем Белорусский рубль)?
С уважением
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 14:57
zekrus,
если вы часто платите в валюте, к примеру, в иностранных интернет-магазинах, то выгоднее делать это с подключенным пакетом Мультивалютности (пока это стоит 150 рублей на 3 месяца для тестовой группы) — так не будет конвертации и дополнительной комиссии за платеж (как если бы вы платили рублями). Также вы сможете хранить деньги в другой валюте — это бесплатно.
rimma-postol
25 мая, 06:50
YaMoneyHelp,
Добрый день. Такой нюанс... пользовался к примеру 3 месяца услугой мультивалютности... открыто несколько валютных кошельков... через 3 месяца решил не продлевать эту услугу.. что произойдет с кошельками и с находящейся в них с валютой? автоматом все в рубли или что?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 мая, 12:03
rimma-postol,
если закончится срок действия мультивалютной карты, то деньги останутся в валютных счетах, но вы не сможете совершать с них покупки. 
rimma-postol
25 мая, 13:32
YaMoneyHelp,
Уточню. Речь идет не о сроке действия карты, а о валютном кошельке. Просто может быть некоторый период не будет необходимости подключать мультивалютный счет (не собираюсь например за границу ближайшие пол года), А из условий подключения как ясно 150 рублей за 3 месяца...а доллары или евро после путешествия останутся в остатке... что с ними будет, если я не захочу оплачивать 150 рублей за следующие 3 месяца? Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 мая, 13:17
rimma-postol,
деньги останутся на валютных счетах и вы сможете хранить их так или перевести обратно в рубли.
locerX
26 мая, 10:06
Не знаю как будет развиваться этот проект дальше(Ведь так много еще надо сделать, что бы это было похоже на что то.)И вот позволю себе помечтать:
Если смотреть прямо, то видно что за 2 месяца не ввели не одного новшества и не введут до окончания 3 месячного периода( а зачем абонентную плату уже взяли и по окончании люди уйдут от такого щедрого предложения) но нет, тут Мы с новой фишкой
Этап 2
Можно снимать валюту в банкоматах в мире(бес конвертации), 3% от суммы, абонентная плата не 150 рублей за 3 месяца , а 300р.
Еще через 3 месяца:
Этап 3 завершающий
Разрешаем пополнять счет сразу в выбранной валюте
3% от суммы пополнения и абонентной платой 450 рублей за три месяца или 1800 в год(150 в месяц, ну а что ? так и стоит средненькая кредитка в Европе 24 евро в год или 2 евро в месяц)
Ну вот 28 декабря(каждый этап 3 месяца с 28 марта) С Новым Годом Вас товарищи,хотим представить Вам новый продукт от Яндекс, Супер карту ""Хайли лайкли, ой извините "Можно все Яндекс,Деньги."
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 мая, 13:33
locerX,
посмотрим, что будет :)
locerX
26 июня, 14:54
YaMoneyHelp,
Как Вам мой прогноз по развитию проекта? Кажется точность не менее 90%?
locerX
26 мая, 15:15
А будет наверное, что ничего не будет.Откроют доступ для Всех так -как есть и все. :)
xtendweb
26 мая, 20:41
YaMoneyHelp, очень хотелось бы иметь возможность выбора валюты кошелька при оплате. Например, магазин выставляет счет в злотых, но у меня нет кошелька в злотых, а есть в долларах и я с него оплачиваю. Планируется такой функционал?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая, 14:50
xtendweb,
а зачем так, если не секрет? Можно открыть счет в злотых и при платеже переключаться не понадобится — вы сразу сможете оплатить покупку в той сумме, которую вам назовут на кассе.
linacolih
4 июня, 10:57
YaMoneyHelp,
Ну, к примеру, я - автобусный турист, еду транзитом через несколько стран по Европе, мне практически все валюты европейские тогда открыть надо на всякий случай? И везде деньги забросить? А потом еще раз платить за обратные процессы конвертации, если какой-то из них не хватит? То есть я пересекаю Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию, Швейцарию и в обратном порядке... Интернет в роуминге не подключен, то есть в процессе поездки так просто не поменяешь по необходимости...
Константин
27 мая, 19:32
А мне можно подключить? А то форма недоступна уже
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 мая, 13:11
Константин,
сейчас набор в тестовую группу закрыт — следите за новостями, о запуске обязательно расскажем ;)
Константин
30 мая, 11:43
YaMoneyHelp,
А вы можете сказать когда был закрыт набор в тест группу? Какого числа?
Заранее благодарю.
Буду еще более благодарен если мне дадут мультивалютную карту в порядке исключения) 
Константин
30 мая, 12:00
YaMoneyHelp,
И вообще запускайте уже эти карты, сколько можно их там тестировать
alexandr.chereshnev
2 июня, 12:16
Срок действия мультивалютного пакета истекает 15 июля, его можно будет потом продлить? 
locerX
2 июня, 14:39
alexandr.chereshnev,
Конечно можно,но уже по другой цене.По какой еще не известно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 15:59
alexandr.chereshnev,
продлить получится — следите за новостями, скоро расскажем ;)
pianesaup
2 июня, 22:07
Если мне переводят из-за границы какую-то сумму в любой из этих валют, например, евро, то они зачисляются на нужный валютный счет или конвертируются в рубли и закидывабтся на рублевый счет? Если конвертация происходит, какова комиссия?
locerX
3 июня, 09:18
pianesaup,
Сразу в валюте пока перевести нельзя.Сначала со стороны переводящего деньги конвертируются в рубли и приходят к Вам на счет рублевый.
Далее их можете сконвертировать в одну из валют кошелька по курсу примерно биржевой + примерно 1.5%.Но комиссии как таковой нет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 18:24
pianesaup,
выше подсказали верно — нужно пополнить сначала рублевый счет, а после с него пополнить валютный, а курс покупки валюты максимально приближенный к биржевому. Скоро расскажем больше — следите за новостями.
Max
4 июня, 14:29
Не совсем понятно зачем услуга предоставляется не гражданам РФ, т.к. смысла практически нуль. Я фрилансер,  думал использовать для получения денег от моего клиента из США, но все идет через рубль, потери на конвертациях, продолжаем использовать Payoneer.
locerX
4 июня, 15:08
Max,
Ну а как Вы думаете? Конечно что бы зарабатывать деньги.Не граждане России ,очень хорошо помогают зарабатывать системе рассчитываясь картой в магазинах ,кафе и так далее.Пластику присвоен  bin код кредитной карты, а в Европе это уже от 3 до 5% от покупки продавец платит расчетной системе и далее эмитенту карты,плюс хоть маленький но процент на конвертации на стороне яндекс.деньги.
Логичней спросить,зачем не резиденты России используют эту систему мультивалютности?
Владимир
11 июня, 11:18
locerX,
1. Возможность пользоваться услугой Pay (Apple, Sansung ...) не резидентам в странах где она не работает. 
И Яндекс мог бы зарабатывать на 
1. платежах (комисси платежной системы), 
2. остатки на счетах (бесплатные денежные ресурсы + ликвидность) 
3. Плюс лояльные клиенты.;-) 
Если бы разрешил зачислять в валюте перевода BYN, EUR, USD ... 
Клиентов стало бы на порядок больше как следствие прибыль от проекта выросла. 
Обновлено 11 июня, 11:22
locerX
12 июня, 08:59
Владимир,
Тут тоже не все так просто.
"Если бы разрешил зачислять в валюте перевода BYN, EUR, USD ...
Клиентов стало бы на порядок больше как следствие прибыль от проекта выросла."
Официально работать в Европе не дадут, нужна лицензия и условия что все данные пользователя из ЕС должны хранится на серверах в ЕС.(QiWi же свернул работу представительства в Латвии, можно было пополнять счета по Европейскому IBAN почти даром в Евро)
Принимать переводы на валютный счет в России многим не подойдут      из-за огромной комиссии за перевод банка отправителя (от 20 до 40 евро за операцию).
С USD другими валютами такая же ситуация, если только Белорусским рулем можно что то попробовать.
А вот резидентам России открыть переводы по валютным счетам, я думаю им вполне под силу , в пределах РФ.
locerX
12 июня, 09:16
Подождем 28 июня.Будут опубликованы новые условия по мультивалютным картам.Что-то прояснится.
LION-410
14 июня, 13:05
Набор в тестовую группу закрыт! Когда можно будет воспользоваться услугой? Кто знает?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня, 13:59
LION-410,
еще немного терпения, обязательно расскажем об общем запуске, следите за нашими новостями 🙂
ianspb
16 июня, 10:22
Здравствуйте! Когда появятся мультивалютные счета для всех пользователей, то можно ли будет выводить с БКС ИНВЕСТИЦИЙ, USD сразу на USD счет и потом платить с карты и снимать наличные? Сейчас можно выводить только рубли, на основной счет яндекс кошелька. И еще. Вот например есть мультивалютный счет USD на кошельке с деньгами на нем (рублей нет) и валюта моей покупки например не входит в число поддерживаемых мультивалютных счетом (например THB или VND), то как будет происходить конвертация? С USD на THB по курсу mastercard +2.7% или только по курсу mastercard или по внутреннему выгодному курсу мультивалютных счетов Яндекс? Для меня бы вообще идеальная схема. Ввел рубли на БКС, купил там USD, вывел USD на USD мультивалютный счет Яндекс, оплатил картой или снял наличные с карты в THB (при этом бы конвертация с USD на THB была бы по курсу mastercard БЕЗ +2.7% или по курсу близкому к биржевому). Такое возможно? И сообщите пожалуйста, в каком временном промежутке мультивалютные счета будут доступны для всех пользователей? Месяц, неделя, 3 месяца?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня, 19:15
ianspb,
здравствуйте! Про общий запуск мультивалютности обязательно расскажем, пока точные сроки — это секрет, но скоро порадуем, ждать осталось не так долго.
Сейчас докупить валюту можно только с рублевого баланса, т.е. с баланса USD не получится купить EUR.
Обновлено 18 июня, 11:51
ianspb
17 июня, 19:53
YaMoneyHelp,
Ну как бы вопрос не про покупку евро со счета доллара, а о выводе долларов из БКС ИНВЕСТИЦИЙ ЯНДЕКС на долларовый счет и последующих покупок с карты в тайских батах БЕЗ КОНВЕРТАЦИИ ЧЕРЕЗ РУБЛИ.
DooDoo95
20 июня, 11:23
Скажите пожалуйста, а если я привяжу к кошельку карточку с гривнами, то я смогу пополнить рублёвый кошелек?
locerX
22 июня, 16:08
DooDoo95,
А это уже зависит от банка эмитента карты.Если Ваш банк позволит произвести эту операцию, то почему бы и нет, ведь конвертация в рубли будет происходить на стороне и по курсу Вашего банка.
ALEX PLAY
22 июня, 10:58
1-Я так не понял за что надо платить 150 руб в три месяца?
2-а можно её отключить?
locerX
22 июня, 15:45
ALEX PLAY,
Извините...А Вам мультивалютность карты без Вашей просьбы подключили?
Если Вы сами подключили, то через 3 месяца, не продлевайте и платить не нужно.
Скоро абонементная плата изменится и возможно, не в меньшую сторону.
rinatikmystafin261287
23 июня, 11:40
Добрый день! Живу в Казахстане. Произвожу пополнение счета в тенге. Хотелось бы узнать курс конвертации рубля к тенге. Спасибо!
Виталий
24 июня, 11:00
Плачу Яндекс. Картой в магазинах в Казахстане. Комиссии нет, курс конвертации (лично меня устраивает). Почти тоже самое, как если бы сам продал рубль в банке.


Согласен с людьми выше: бат и лира были бы не лишними.


Хотелось бы видеть возможность, чтобы на валютные счета можно было получать переводы с других кошельков и переводить самостоятельно на другой счет. Т.е. полноценный валютный счет. Например, у меня есть долларовый счет на форекс и я мог спокойно вывести в долларах на ЯД.


В тенге конечно это жирный + (можно будет и в Яндекс.Такси картой оплачивать). Возможность свободно оплачивать в торговых точках без комиссий и конвертаций это здорово. Учитывая, что не все банки поддерживают у нас Apple Pay, Gpay и тд. А некоторые такое и не планируют внедрять.
ianspb
25 июня, 11:29
Сделайте чтобы можно было выводить доллары (без конвертации) с брокерского счета БКС ИНВЕСТИЦИИ ЯНДЕКС на мультивалютный долларовый счет без комиссии, пожалуйста! Так же как сейчас выводятся рубли.
Обновлено 25 июня, 11:30
locerX
26 июня, 15:00
Встречаем валютные карты для всех пользователей.
Писать много не буду,скоро официально опубликуют, скажу только что абонентная плата 90 рублей в месяц.(Это Вам никак не 150 за 3 месяца. :)
repsac01
27 июня, 08:30
locerX,
90 рублей списывается единовременно?  Месяц календарный или с момента подключения? Можно включить только на месяц в котором планирую расчёты, потом выключить?
locerX
27 июня, 11:28
repsac01,
Плата списывается с даты включения, с автопродлением через месяц.Автопродление можно отключить.
andrey-postol
27 июня, 15:30
locerX,
расширится ли список валют? интересует турецкая лира))
locerX
27 июня, 15:55
andrey-postol,
Пока нет.Все как есть + можно снимать в банкомате  с валютного счета, 3% комиссия с суммы снятия.Можно переводить валюту, внутри кошельков,при условии что один из владельцев кошельков не резидент России.
Обновлено 27 июня, 15:57
repsac01
2 июля, 13:23
locerX,
подскажите, пожалуйста.
Как перевести валюту в другой кошелек через мобильное приложение?
У меня нет выбора, что отправлять, в отличии от кошелька на сайте.
locerX
3 июля, 10:49
repsac01,
Пока так:
нажимаем, + рядом с  остатком в рублях на первой закладке пополнить,наличными и Вас перекидывает на мобильную версию сайта,далее переводы и там переводите в валюте.
repsac01
3 июля, 21:58
locerX,
жаль, но это не избавляет от комиссии. А перевод через приложение именно этим примечателен.
vitaliy.tabar
3 июля, 03:52
Вроде бы уже запустили мультивалюту но новости нету) Гривну планируется ввести или увы?
gainullinrf
21 июля, 12:27
Можно ли пополнить яндекс кошелёк долларами? 
Что для этого надо? 
Добавить доллары в нем?
Номер кошелька для пополнения долларов такой же что и для пополнения рублей? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 08:55
gainullinrf,
можно пополнить счёт по нашим банковским реквизитам — через интернет-банк или в отделении.
Пара условий:
- у вас должен быть счёт именно в той валюте, которую вам отправляют. Иначе деньги попадут на рублёвый счёт: валюта сконвертируется по курсу ЦБ + 2%,
- если вы гражданин России, отправить перевод можно только из зарубежного (нероссийского) банка. Переводы между валютными счетами двух граждан РФ запрещены по закону.
Номер кошелька при каких-либо операциях не меняется.
bbk1973
21 июля, 22:04
Здравствуйте!
Открыл несколько счетов один в долларах допустим я хочу в зарубежном интернет магазине заказать товар он продается за $ если я меняю с рублевого счета рубли на доллары на счет в долларах то при оплате в интернет магазине я могу оплатить $ с моего долларового счета?И если у этого магазина есть оплата яндекс деньгами то что мне выбрать оплату картой или же яндекс деньгами и там можно будет выбрать оплату $ с моего долларового счета?Комиссия взымается при оплате с долларового счета системой яндекс денег или платеж напрямую списывается без комиссий?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 09:04
bbk1973,
1) Да, если у вас уже есть счет в валюте и оплачена Мультивалютность, то заплатить получится сразу в валюте без конвертации.
2) Платеж пройдет с валютного счета, если платить картой.
3) Комиссии за оплату в валюте не будет. Исключения могут быть только из-за некорректного MCC-кода, который присвоен магазину, но с валютой это никак не связано.
dgr1shin
26 июля, 11:06
Привет, есть баг/нереализованная фича-статистика не суммирует расходы в евро. Расходы в евро отображаются, но суммируются только расходы в рублях. Было бы хорошо узнать сколько денег и куда в итоге потратил за границей.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 июля, 20:30
dgr1shin,
привет, спасибо за обратную связь — передали ее коллегам. 
KaTyUtAk
27 июля, 08:51
А что если я перевила сумму в $, смогу ли я перевести их на рубли онлайн??? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля, 11:17
KaTyUtAk,
да, конечно, сумму можно будет перевести обратно в рубли.
gloompibbx
29 июля, 20:54
Здравствуйте!
Как прошел тест? Скоро ли можно будет воспользоваться услугой? Было очень удобно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 июля, 10:28
gloompibbx,
уже можно подключить Мультивалютный пакет на этой странице :)
Nikita G.
12 августа, 19:47
Я перевел деньги с рублей в злотые, но при попытке отправить деньги на Польскую карту они мне обратно возвращаются. С чем это может быть связано? Используется ли при переводе на карту счет в Злотых или по прежнему Рублевый?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа, 10:10
Nikita G.,
отправить деньги в валюте пока можно только из кошелька  в кошелек, поэтому перевод на карту возможно сделать только с рублевого счета.
Евгений Полуэктов
24 августа, 23:44
Здравствуйте! 
Планируется ли реализация  возможности принимать платежи в валюте?  Например через яндекс-кнопку или яндекс-форму? Или чтобы тот кто переводит деньги видел( или вводил) сумму в валюте, а деньги конвертировались и поступали на рублевый счет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 августа, 16:14
Евгений Полуэктов,
сервис еще будет развиваться — следите за новостями ;)