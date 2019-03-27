Яндекс.Деньги стали мультивалютными

В Яндекс.Деньгах новая услуга — мультивалютные счета и карты, чтобы удобно и выгодно платить по всему миру. Рассказываем, какие валюты появились и как записаться в тестовую группу.

Как сейчас

У кошелька и карты Яндекс.Денег общий баланс — в рублях. Поехали за границу, заплатили в магазине или кафе картой — деньги списываются с рублёвого счета с учётом конвертации.

В момент покупки на карте блокируется сумма по курсу, а окончательное списание проводят через несколько дней. Если за это время обменный курс изменился, разница будет списана или начислена на кошелёк (в зависимости от того, в какую сторону изменился курс).

Что добавили

В Яндекс.Деньгах появились мультивалютные счета и мультивалютные карты. Добавили десять валют: доллары США, евро, фунты стерлингов, белорусские рубли, тенге, иены, юани, швейцарские франки, чешские кроны и польские злотые.

Мультивалютные счета

В кошельке, если он идентифицированный, можно бесплатно открыть отдельный счёт в каждой из десяти валют, а затем пополнять его с рублёвого. Балансы всех счетов можно проверять на сайте и в приложении Яндекс.Денег. Удобно хранить валютные сбережения или заранее закупать валюту перед отпуском.

Мультивалютные карты

Чтобы платить за границей с валютных счетов, нужно подключить платную услугу «Мультивалютная карта». Оформлять отдельную карту не понадобится, просто все ваши карты Яндекс.Денег автоматически станут мультивалютными.

Когда пользуетесь пластиковой или виртуальной мультивалютной картой Яндекс.Денег в другой стране, не надо переключать её в валютный режим. Сервис сам поймёт, какие деньги выбрать для оплаты: если есть открытый счёт в валюте транзакции, использоваться будет именно он, если такого нет — рублёвый. Например, заранее пополнили счёт в евро, приехали в Испанию, купили хамон и оливки в супермаркете, заплатили мультивалютной картой —деньги автоматически спишутся со счёта в евро.

Если потратили больше, чем рассчитывали, и на валютном счёте немного не хватает на покупку, мы тут же докупим с рублевого счёта по курсу, приближенному к биржевому.

Оплата в валюте с валютного счета означает окончательный расчёт — через пару дней не прилетит курсовая разница. И можно не переживать по поводу колебаний курса до следующего обмена валют.

Кэшбэк тоже будет

Когда платите картой в валюте, кэшбэк работает по тем же правилам, что и за покупки в рублях (5% в категориях месяца, 5% за пятую покупку), но считается немного иначе. Для кэшбэка валютный платёж пересчитывается в рубли по актуальному курсу на день покупки, и начисляется до 5 баллов за каждые 100 рублей.

Кому подходит

Вы откладываете сбережения в валюте — делать это онлайн выгоднее, чем покупать в обменниках.

Много путешествуете — хотите экономить на конвертации и не делать лишних движений, чтобы переключаться между счетами в разных валютах.

Живёте не в России — сможете пользоваться привычными деньгами.

Цените экономию и хотите получать кэшбэк вне зависимости от того, в какой валютой платите.

Записывайтесь в тестовую группу

Новая возможность пока доступна не всем — тестируем в закрытых группах. Хотите в тест? Заполняйте анкету на сайте Яндекс.Денег.