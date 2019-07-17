Мультивалютность в Яндекс.Деньгах — ещё больше возможностей

Недавно в Яндекс.Деньгах появились валютные счета и мультивалютные карты. Сначала услуга подключалась только по заявке, теперь — нажатием одной кнопки. А ещё стали доступны переводы в валюте и можно снимать наличные. Рассказываем.

Какие валюты

Помимо рублей, храните, переводите, снимайте и тратьте доллары США, евро, фунты стерлингов, белорусские рубли, тенге, иены, юани, швейцарские франки, чешские кроны, польские злотые.

Как подключить

Бесплатно открыть валютный счёт в каждой из десяти валют и следить за балансом можно на сайте или в приложении Яндекс.Денег. Кошелёк должен быть идентифицированным. Пополнение валютного счёта происходит с рублёвого.

Чтобы тратить деньги с валютных счетов, выпустите пластиковую или виртуальную карту Яндекс.Денег и подключите услугу «Мультивалютная карта». Она стоит 90 рублей в месяц. Можно отключить в любой момент. Включать услугу для каждой карточки не нужно — достаточно сделать это один раз, и все карты Яндекс.Денег в электронном кошельке станут мультивалютными.

Новые возможности

Появились валютные переводы. Есть родственники за границей? Отправляйте им деньги сразу в валюте. Несколько условий: у получателя должен быть идентифицированный кошелёк в Яндекс.Деньгах, открыт валютный счёт, кто-то из вас должен быть не гражданином России. Если переводите через приложение, комиссии не будет. С мультивалютной картой снимайте валюту в банкоматах по всему миру. Например, вы открыли счёт в долларах. Если позволяют настройки банкомата, выбирайте доллары — деньги снимутся с долларового счёта. На валютном счёте нет или не хватает денег, мы докупим с рублевого счёта по курсу, приближенному к биржевому.

Кэшбэк будет

Когда платите картой в валюте, кэшбэк работает по тем же правилам, что и за покупки в рублях (5% в категориях месяца, 5% за пятую покупку), но считается немного иначе. Для кэшбэка валютный платёж пересчитывается в рубли по актуальному курсу на день покупки, и начисляется до 5 баллов за каждые 100 рублей.