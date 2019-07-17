Блог Денег

Блог Денег

Мультивалютность в Яндекс.Деньгах — ещё больше возможностей

Недавно в Яндекс.Деньгах появились валютные счета и мультивалютные карты. Сначала услуга подключалась только по заявке, теперь — нажатием одной кнопки. А ещё стали доступны переводы в валюте и можно снимать наличные. Рассказываем.

Какие валюты

Помимо рублей, храните, переводите, снимайте и тратьте доллары США, евро, фунты стерлингов, белорусские рубли, тенге, иены, юани, швейцарские франки, чешские кроны, польские злотые.

 Как подключить

Бесплатно открыть валютный счёт в каждой из десяти валют и следить за балансом можно на сайте или в приложении Яндекс.Денег. Кошелёк должен быть идентифицированным. Пополнение валютного счёта происходит с рублёвого. 

Чтобы тратить деньги с валютных счетов, выпустите пластиковую или виртуальную карту Яндекс.Денег и подключите услугу «Мультивалютная карта». Она стоит 90 рублей в месяц. Можно отключить в любой момент. Включать услугу для каждой карточки не нужно — достаточно сделать это один раз, и все карты Яндекс.Денег в электронном кошельке станут мультивалютными.

Новые возможности

  1. Появились валютные переводы. Есть родственники за границей? Отправляйте им деньги сразу в валюте. Несколько условий: у получателя должен быть идентифицированный кошелёк в Яндекс.Деньгах, открыт валютный счёт, кто-то из вас должен быть не гражданином России. Если переводите через приложение, комиссии не будет.
  2. С мультивалютной картой снимайте валюту в банкоматах по всему миру. Например, вы открыли счёт в долларах. Если позволяют настройки банкомата, выбирайте доллары — деньги снимутся с долларового счёта. На валютном счёте нет или не хватает денег, мы докупим с рублевого счёта по курсу, приближенному к биржевому.

 Кэшбэк будет

Когда платите картой в валюте, кэшбэк работает по тем же правилам, что и за покупки в рублях (5% в категориях месяца, 5% за пятую покупку), но считается немного иначе. Для кэшбэка валютный платёж пересчитывается в рубли по актуальному курсу на день покупки, и начисляется до 5 баллов за каждые 100 рублей.

32 комментария
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locerX
17 июля, 13:18
Объясните подробно пользователям условия пополнение валютного кошелька , банковским перечислением на счет в евро с данными реквизитами. Можно ли при отправлении перевода ставить  отметку "SHA" комиссию за операцию оплачивают обе стороны.
Есть ли вообще входящая комиссия  у данного счета?


Beneficiary Bank
“Bank Otkritie Financial Corporation” (Public Joint-Stock Company)
Beneficiary’s Bank Address
MOSCOW RUSSIA
Beneficiary’s Bank SWIFT
JSNMRUMM
Beneficiary
Yandex.Money, NBCO LLC
Beneficiary’s Account
30109978000000985928
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля, 10:51
locerX,
пополнение валютного счета по реквизитам проходит без комиссии с нашей стороны. 
lemueljose
24 августа, 11:21
YaMoneyHelp,
Help me
Ислам Фазулзянов
18 июля, 22:08
Почему у меня не работает ядекденьги хотя там есть на шету есть деньги 200руб
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 июля, 11:03
Ислам Фазулзянов,
для некоторый платежей статус кошелька должен быть выше анонимного. Служба поддержки поможет разобраться подробнее. Если уже оставляли запрос — подскажите его номер, пожалуйста. 
beleck.t
19 июля, 10:47
салам
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 июля, 11:07
beleck.t,
привет 🙂
locerX
19 июля, 16:58
"Что то пошло не так" - Раз нет интереса у людей к мультивалютным картам.
Только у тех кто не пользуется- не бывает вопросов.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 июля, 19:33
locerX,
что-то не получилось? Всегда поможет разобраться наша служба поддержки.
nikolinos94
19 июля, 22:50
Какая комиссия будет за снятие лир в банкомате Турции с долларового счета?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 08:42
nikolinos94,
деньги снимутся с рублевого, комиссия — 3%, минимум 100 рублей. Конвертация пройдет по курсу MasterCard + 2,7%.
nikolinos94
22 июля, 11:27
YaMoneyHelp,
А если на рублевом счёте будет 0 а все деньги на долларовом счёте? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 12:20
nikolinos94,
тогда снять деньги не получится — нужно будет пополнить рублевый счет.
nikolinos94
22 июля, 15:35
YaMoneyHelp,
Для Турции смысла мультивалютных карт нет получается? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 18:12
nikolinos94,
пока снять лиры получится только с рублевого счета.
Обновлено 22 июля, 18:14
fvlad42
24 июля, 23:18
Подскажите, смогу ли я из Беларуси пополнять валютный счет сразу бел. рублями? Без промежуточной конверсии
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 июля, 11:32
fvlad42,
пока пополнить баланс валютного счета получится только с рублевого.
Бублик
26 июля, 14:28
Здравствуйте, подключил мультивалютные карты — до 17 августа 2019. Столкнулся с такими проблемами. Регион Беларусь. Семейный аккаунт в яндекс такси выдает ошибку оплаты, когда деньги лежат в долларах. Списание средств происходит только через несколько дней, когда необходимая сумма появляется в Российских, или Беларусских рублях. Сегодня в магазине на кассе так же выдало недостаточно средств. Деньги так же лежали в долларах.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 июля, 20:35
Бублик,
здравствуйте. Если платеж в белорусских рублях, то из долларового счета они не докупятся. Когда платеж проходит в валюте, которая есть в кошельке, то списание происходит именно с ее счета, если на нем не хватает денег, то нужная сумма докупается только со счета в российских рублях, из других валют она не докупается. 
Бублик
26 июля, 20:43
YaMoneyHelp,
Спасибо за ответ! Теперь буду знать.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля, 11:08
Бублик,
:)
geldiyew.yaz
29 июля, 00:56
Я гражданин Туркменистана как я могу идентифицироватся?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля, 11:31
geldiyew.yaz,
можете пройти идентификацию через агента. Или отправить заявление по почте.
Javohir Ruzmetov
31 июля, 21:47
Zdrastvuyte dabavite eshsho valyutu Uzbekskiy SUM.Moi mnogiye druzya iz Uzbekistana izpolzuyet etot kashelok.Yesli vi dabavite yeshsho budet udobno ispolzivat.Nam ochen nada eta.Potomushta u nas est vashi servisi (Yandex taxsi i d.r)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа, 16:44
Javohir Ruzmetov,
здравствуйте! Передали ваше пожелание в команду. Спасибо за обратную связь 🙂
Натали А.
5 августа, 09:10
Если я буду платить с мультивалютной картой в Болгарии, у меня евро, то смогу заплатить в евро?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 августа, 17:20
Натали А.,
да :) Деньги спишутся с евро-счета, конвертации не будет — покупку оплатите в том размере, который будет указан на кассе.
locerX
6 августа, 17:17
YaMoneyHelp,
Какая  Некомпете́нтность....В Болгарии валюта "лев BGN" и с евро счета напрямую списаться не сможет, только через конвертацию с рубля.
suslif
14 августа, 18:51
Как отключить автоматическую оплату пакета мультивалютности? Или как сделать, чтобы он автоматически оплачивался баллами, а не рублями из кошелька?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 августа, 16:41
suslif,
управлять подписками на кошельке можно в настройках — автоматическую оплату баллами пока включить не получится.
lemueljose
24 августа, 08:40
Help me
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 августа, 15:30
lemueljose,
please tell us, what happened — have you wrote to customer support service?