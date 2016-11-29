Блог Денег

Блог Денег

Как платить налоги через Яндекс.Деньги

В 2016 году заплатить имущественные налоги — например, на автомобиль, землю или недвижимость — нужно до 1 декабря. Если вы ещё этого не сделали, сейчас самое время: на учёт таких платежей в налоговой уходит несколько рабочих дней, которые как раз остались до начала зимы. Мы подготовили подсказки о том, как легко и быстро заплатить налоги через Яндекс.Деньги. Они будут особенно полезны тем, кто делает это в первый раз.

Налоги за 2015 год

Посмотреть и заплатить налоги за текущий отчётный период очень просто. В разделе «Налоги» выберите проверку по индексу документа и введите тот, что указан на квитанции от налоговой. Все остальные реквизиты мы подставим сами. Перечислить деньги можно любым удобным способом — из электронного кошелька или с банковской карты.

Долги за прошлые годы

Узнать, есть ли у вас налоги за прошлые отчётные периоды (2014 год и раньше), которые вы не заплатили вовремя, и погасить задолженность по ним тоже несложно. Авторизуйтесь в кошельке, выберите в «Налогах» проверку по ИНН и введите свой номер налогоплательщика. Дальше всё так же: платёжку мы составим сами, а вам останется лишь выбрать подходящий способ платежа — кошелёк или карта.

Нет квитанции?

Если у вас под рукой не оказалось квитанции из налоговой, её электронную версию можно взять на сайте ФНС, но для этого там нужно зарегистрироваться. Нет времени на регистрацию? Тогда на этом же сайте составьте квитанцию по реквизитам: просто укажите свои данные, выберите налог — например, на транспорт — и введите сумму платежа. Если вы её не знаете, посчитайте с помощью налогового калькулятора — его можно найти в интернете, в том числе на сайте ФНС. Итак, квитанцию вы составили, теперь укажите её индекс на нашем сервисе, перечислите деньги — и спите спокойно.

Как понять, что платёж прошёл

Квитанция об успешном платеже сохраняется в истории электронного кошелька. Оттуда её всегда можно будет распечатать. Если у вас ещё нет кошелька, мы пришлём квитанцию на электронную почту, которую вы укажете в процессе платежа. Кроме того, дубликат квитанции можно запросить у нашей службы поддержки, а если понадобится — то и оригинал с печатью Яндекс.Денег. Мы отправим вам его по почте или отдадим в любом из наших офисов в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде.

14 комментариев
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hfjhhfhhf32
8 декабря 2016, 12:02
А есть бесплатные услуги за какие получаеш деньги?
Маша
8 декабря 2016, 20:31
hfjhhfhhf32,
привет, мы, к сожалению, не поняли ваш вопрос :( 
Денис Федуков
9 декабря 2016, 18:33
што непонили

Маша
29 декабря 2016, 17:58
Денис Федуков,
вопрос ваш :) «Бесплатные услуги» вроде как означает, что никто за них деньги не получает. 
TaJlu6an
20 декабря 2016, 19:11
У меня такой вопрос. Яндекс.Деньги показывали мне задолженость по транспортному налогу и пеню. В октябре через oplatagosuslug.ru оплатил транспортный налог,а через Яндекс.Деньги оплатил пеню. И через какое-то время,проверяя свои задолжености по номеру ИНН через Яндекс.Деньги,обнаружил что информации о моей задолженности больше нет(т.е. налог и пеня оплачены). Сегодня обнаружил,что налог на транспорт снова висит неоплаченным,а также и пеня появилась,но уже более мелкая сумма. Так как понять,что всё-таки с моей оплатой?
Яндекс.Деньги
22 декабря 2016, 14:10
TaJlu6an,
отправьте, пожалуйста, информацию о платежах, скриншот экрана, где видно задолженность, нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим платежи и ответим вам.
Bobybob84
9 января 2017, 16:03
То же самое,оплатил налоги на транспорт и землю 20 декабря 2016,но они до сих пор висят и идут пени.
Яндекс.Деньги
10 января 2017, 17:38
Bobybob84,
отправьте, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru  информацию о платежах и задолженности  — всё проверим.
Дмитрий Буторин
17 февраля 2017, 17:05
На хрен нужен вообще ваш дрюканый яндекс!!! Если я не могу пополнить свой же телефон из кошелька( причем через введение пароля). Потому че ваш тупой яндекс пишет неверный пароль.. Факт в том что это ну очень умное приложение окромя айпи моего айпада других не хера не знает и операций никаких не хочет проводить.. А планшет месяц как в ремонте.. Так на х...я он вообще нужен???
YaMoneyHelp
20 февраля 2017, 13:40
Дмитрий Буторин,
пришлите, пожалуйста, номер вашего кошелька  в службу поддержки через форму https://money.yandex.ru/feedback/ или по адресу supp@money.yandex.ru с описанием проблемы - вам обязательно помогут восстановить доступ. 
daria173
4 сентября 2017, 17:37
Оплачивала налоги через яндекс деньги пол года назад. Яндекс и гос услуги до сих пор показывают задолжность и начисляются пени, что делать?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса15 сентября 2017, 14:18
daria173,
такое может быть, если ваша ФНС ещё не засчитала платёж. Обычно на это уходит до 4х недель, а в сезон оплаты налогов, сроки могут увеличиться. Подскажите, вы давно платили?
daria173
19 сентября 2017, 19:13
В октябре 2016 года
gramotagram
сегодня, 17:11
Добрый день, как быстро яндекс перечисляет налоговый платежи? Если, например, у меня сегодня крайний срок оплаты и оплатив через яндекс сегодня же они отразятся в налоговой сегодняйшей датой? Вопрос будут ли пени