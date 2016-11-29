Как платить налоги через Яндекс.Деньги

В 2016 году заплатить имущественные налоги — например, на автомобиль, землю или недвижимость — нужно до 1 декабря. Если вы ещё этого не сделали, сейчас самое время: на учёт таких платежей в налоговой уходит несколько рабочих дней, которые как раз остались до начала зимы. Мы подготовили подсказки о том, как легко и быстро заплатить налоги через Яндекс.Деньги. Они будут особенно полезны тем, кто делает это в первый раз.

Налоги за 2015 год

Посмотреть и заплатить налоги за текущий отчётный период очень просто. В разделе «Налоги» выберите проверку по индексу документа и введите тот, что указан на квитанции от налоговой. Все остальные реквизиты мы подставим сами. Перечислить деньги можно любым удобным способом — из электронного кошелька или с банковской карты.

Долги за прошлые годы

Узнать, есть ли у вас налоги за прошлые отчётные периоды (2014 год и раньше), которые вы не заплатили вовремя, и погасить задолженность по ним тоже несложно. Авторизуйтесь в кошельке, выберите в «Налогах» проверку по ИНН и введите свой номер налогоплательщика. Дальше всё так же: платёжку мы составим сами, а вам останется лишь выбрать подходящий способ платежа — кошелёк или карта.

Нет квитанции?

Если у вас под рукой не оказалось квитанции из налоговой, её электронную версию можно взять на сайте ФНС, но для этого там нужно зарегистрироваться. Нет времени на регистрацию? Тогда на этом же сайте составьте квитанцию по реквизитам: просто укажите свои данные, выберите налог — например, на транспорт — и введите сумму платежа. Если вы её не знаете, посчитайте с помощью налогового калькулятора — его можно найти в интернете, в том числе на сайте ФНС. Итак, квитанцию вы составили, теперь укажите её индекс на нашем сервисе, перечислите деньги — и спите спокойно.

Как понять, что платёж прошёл

Квитанция об успешном платеже сохраняется в истории электронного кошелька. Оттуда её всегда можно будет распечатать. Если у вас ещё нет кошелька, мы пришлём квитанцию на электронную почту, которую вы укажете в процессе платежа. Кроме того, дубликат квитанции можно запросить у нашей службы поддержки, а если понадобится — то и оригинал с печатью Яндекс.Денег. Мы отправим вам его по почте или отдадим в любом из наших офисов в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде.