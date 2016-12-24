Онлайн-подарки: 9 классных +1 беспроигрышный

Конец месяца, поздний вечер, смотрите на календарь — ох, вы опять забыли купить новогодние подарки! Несётесь в ближайший круглосуточный магазин, покупаете что попало и… А давайте переиграем? :) Мы выбрали классные подарки, которые можно купить, подарить и использовать онлайн — здесь и сейчас.

Музыка

от 169₽ до 1690₽

Чтобы слушать любимую музыку, уже давно не нужно скачивать её на компьютер, а затем копировать в плеер или идти в магазин за CD. Подарите подписку на Яндекс.Музыку вашему другу-меломану: он сможет слушать любимую музыку без ограничений в мобильном приложении и сохранять любимые треки для прослушивания офлайн. А ещё узнавать о концертах любимых групп, открывать для себя новых музыкантов благодаря умной системе рекомендаций, составлять собственные плейлисты и слушать подборки под любое настроение, погоду, занятие или автомобильный маршрут.

Книги

от 299₽

Если кто-то из друзей регулярно спрашивает, чего бы почитать, или таскает в рюкзаке тяжёлые тома, чтобы скоротать поездку на метро и в электричке — осчастливьте его подпиской на Bookmate. Это онлайн-библиотека с самым большим выбором книг на русском языке (и не только), включая свежеизданные новинки и подборки книг на любой вкус. А ещё там можно следить в прямом эфире за тем, что читают друзья. Читать сохраненные в свой личный список книги можно без интернета :)

Если хочется поделиться конкретным автором или книгой, которая стала для вас открытием года — купить и отправить электронную версию можно на сайте издательства «Манн, Иванов и Фербер».

В качестве подарка друзьям по работе или просто людям, которые предпочитают полезную литературу, подойдёт подписка на Smart Reading. В этой библиотеке собраны не книги, а «саммари» — пересказы-выжимки, кратко передающие ключевые идеи каждой книги.

Путешествия

от 500₽ до 10 000₽

Билеты на самолёт без номера паспорта, дат и места назначения не купишь. А вот купить подарочный сертификат, который можно потратить на билет, — пожалуйста! На сайте «Аэрофлота» можно выбрать шаблон открытки (бантики, шарики и вот это всё), вписать сумму, которую хотите подарить (от 5000 рублей), и подписать открытку. Получатель подарка сначала обрадуется, а потом введёт код из сертификата в специальное поле на сайте и будет вспоминать вас в отпуске — да что там в отпуске, весь год! — с теплом и благодарностью.

По схожему принципу работает и Ozon.travel. Подарочным сертификатом можно заплатить за билеты на поезд или самолёт, бронирование отеля, тура или страхового полиса путешественника.

Геймерам

Друг любит игры, вы любите друга, а в играх совсем не разбираетесь? Спокойно! Просто выбирайте любой их этих подарочных сертификатов — Steam, Fifa 17, Xbox Live (если у друга приставка Xbox), Blizzard — не прогадаете.

Билеты в театр

от 400₽

Или на ёлку, в кино, оперу, на музыкальный концерт — можно купить на Яндекс.Афише. А потом отправить друзьям и родным по e-mail. И для себя билетик не забудьте — вместе веселее ;)

Онлайн-курсы

от 1600₽

В Новом году многие планируют свернуть горы и исполнить мечту — например, научиться чему-то новому. Почему бы не помочь? :) Подарите подписку на один из этих онлайн-курсов: школа цифровых искусств «Юниверс», онлайн-школа дизайна и иллюстрации bang bang education, школа английского LinguaLeo, курсы по разработке Hexlet, HTML Academy, курсы городских предпринимателей Vector.

Больше кофе!

От 500₽ до 10 000₽

Если друг не расстаётся с тамблером из «Старбакса» и закатывает глаза, когда слышит «эКспрессо» — всё очевидно: дарите сертификат в Starbucks! Но вдруг вы не знали, что он бывает и электронный, смотрите!

<3

от 590₽ до 30 000₽

А вот вам идея романтичного онлайн-подарка: в сервисе Sandsign.ru можно оставить сообщение, которое напишут на одном из пляжей мира, а фотографию отправят на e-mail куда скажете. Путешествие не заменит, но настроение точно поднимет!

iВсё

Если у вашего друга или коллеги макбук, айфон или айпад — подарочный код iTunes и App Store точно найдётся куда применить. Деньги можно потратить на приложения, фильмы, музыку, подписки, покупки в играх и другие платные сервисы. А если вы точно знаете, какое приложение поднимет другу настроение — выберите его в App Store, нажмите на стрелочку рядом с кнопкой «Купить» и выберите «Подарить это приложение». Счастливец получит письмо с подарком на e-mail.

Самый желанный подарок

от 500₽ до 15 000₽

Деньги! Мы узнавали ;) И подготовили для лучшего подарка новогоднюю упаковку —подарочную виртуальную карту Яндекс.Денег. Выбирайте дизайн, добавьте пару тёплых слов и вложите в открытку деньги — до 15 000 рублей. Получателю останется перейти по ссылке, умилиться и отправиться с номером карты за подарками в любой российский интернет-магазин.