Блог Денег

Блог Денег

Онлайн-подарки: 9 классных +1 беспроигрышный

Конец месяца, поздний вечер, смотрите на календарь — ох, вы опять забыли купить новогодние подарки! Несётесь в ближайший круглосуточный магазин, покупаете что попало и… А давайте переиграем? :) Мы выбрали классные подарки, которые можно купить, подарить и использовать онлайн — здесь и сейчас. 

Музыка

от 169₽ до 1690₽

Чтобы слушать любимую музыку, уже давно не нужно скачивать её на компьютер, а затем копировать в плеер или идти в магазин за CD. Подарите подписку на Яндекс.Музыку вашему другу-меломану: он сможет слушать любимую музыку без ограничений в мобильном приложении и сохранять любимые треки для прослушивания офлайн. А ещё узнавать о концертах любимых групп, открывать для себя новых музыкантов благодаря умной системе рекомендаций, составлять собственные плейлисты и слушать подборки под любое настроение, погоду, занятие или автомобильный маршрут. 

Книги 

от 299₽

Если кто-то из друзей регулярно спрашивает, чего бы почитать, или таскает в рюкзаке тяжёлые тома, чтобы скоротать поездку на метро и в электричке — осчастливьте его подпиской на Bookmate. Это онлайн-библиотека с самым большим выбором книг на русском языке (и не только), включая свежеизданные новинки и подборки книг на любой вкус. А ещё там можно следить в прямом эфире за тем, что читают друзья. Читать сохраненные в свой личный список книги можно без интернета :)

Если хочется поделиться конкретным автором или книгой, которая стала для вас открытием года — купить и отправить электронную версию можно на сайте издательства «Манн, Иванов и Фербер»

В качестве подарка друзьям по работе или просто людям, которые предпочитают полезную литературу, подойдёт подписка на Smart Reading. В этой библиотеке собраны не книги, а «саммари» — пересказы-выжимки, кратко передающие ключевые идеи каждой книги. 

Путешествия 

от 500₽ до 10 000₽

Билеты на самолёт без номера паспорта, дат и места назначения не купишь. А вот купить подарочный сертификат, который можно потратить на билет, — пожалуйста! На сайте «Аэрофлота» можно выбрать шаблон открытки (бантики, шарики и вот это всё), вписать сумму, которую хотите подарить (от 5000 рублей), и подписать открытку. Получатель подарка сначала обрадуется, а потом введёт код из сертификата в специальное поле на сайте и будет вспоминать вас в отпуске — да что там в отпуске, весь год! — с теплом и благодарностью. 

По схожему принципу работает и Ozon.travel. Подарочным сертификатом можно заплатить за билеты на поезд или самолёт, бронирование отеля, тура или страхового полиса путешественника. 

Геймерам 

Друг любит игры, вы любите друга, а в играх совсем не разбираетесь? Спокойно! Просто выбирайте любой их этих подарочных сертификатов — Steam, Fifa 17, Xbox Live (если у друга приставка Xbox), Blizzard — не прогадаете. 

Билеты в театр

от 400₽

Или на ёлку, в кино, оперу,  на музыкальный концерт — можно купить на Яндекс.Афише. А потом отправить друзьям и родным по e-mail. И для себя билетик не забудьте — вместе веселее ;)

Онлайн-курсы 

от 1600₽

В Новом году многие планируют свернуть горы и исполнить мечту — например, научиться чему-то новому. Почему бы не помочь? :) Подарите подписку на один из этих онлайн-курсов: школа цифровых искусств «Юниверс», онлайн-школа дизайна и иллюстрации bang bang education, школа английского LinguaLeo, курсы по разработке Hexlet, HTML Academy, курсы городских предпринимателей Vector.

Больше кофе!

От 500₽ до 10 000₽

Если друг не расстаётся с тамблером из «Старбакса» и закатывает глаза, когда слышит «эКспрессо» — всё очевидно: дарите сертификат в Starbucks! Но вдруг вы не знали, что он бывает и электронный, смотрите

<3

от 590₽ до 30 000₽

А вот вам идея романтичного онлайн-подарка: в сервисе Sandsign.ru можно оставить сообщение, которое напишут на одном из пляжей мира, а фотографию отправят на e-mail куда скажете. Путешествие не заменит, но настроение точно поднимет!

iВсё

Если у вашего друга или коллеги макбук, айфон или айпад — подарочный код iTunes и App Store точно найдётся куда применить. Деньги можно потратить на приложения, фильмы, музыку, подписки, покупки в играх и другие платные сервисы. А если вы точно знаете, какое приложение поднимет другу настроение — выберите его в App Store, нажмите на стрелочку рядом с кнопкой «Купить» и выберите «Подарить это приложение». Счастливец получит письмо с подарком на e-mail.

Самый желанный подарок

от 500₽ до 15 000₽ 

Деньги! Мы узнавали ;) И подготовили для лучшего подарка новогоднюю упаковку —подарочную виртуальную карту Яндекс.Денег. Выбирайте дизайн, добавьте пару тёплых слов и вложите в открытку деньги — до 15 000 рублей. Получателю останется перейти по ссылке, умилиться и отправиться с номером карты за подарками в любой российский интернет-магазин. 

20 комментариев
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Денис
24 декабря 2016, 18:29
тогда и свой напишу 410012722087970 вдруг добрых людей много
Яндекс.Деньги
26 декабря 2016, 17:29
Денис,
Добрых людей действительно много :) Но денежные подарки лучше просить у родных и друзей
Евгений Бузунов
25 марта 2017, 14:22
Яндекс.Деньги,
https://yandex.ru/blog/money/epn#58d02ca019c330002576cf4f
alexander.ost
24 декабря 2016, 19:24
Шансов получить подарок у меня никогда не было))) нет и сейчас. Подарите, пожалуйста самый желанный - деньги на мой кошелек в Яндексе 410011265433121. Пожалуйста!!!
Яндекс.Деньги
26 декабря 2016, 17:30
alexander.ost,
шанс есть всегда! :) Но если поделиться своим желанием с друзьями, то шансы удвоятся! 
dmspoli
24 декабря 2016, 23:25
Для Беларуси ЯДы остаются бесполезными! ЗАвисло 1500р ни туда ни сюда, ни обменять ни перевести, ни оплатить,, даже китайские интернет магазины их не принимают. Короче гавно!
Яндекс.Деньги
26 декабря 2016, 17:02
dmspoli,
уверены ,этот пост окажется для вас полезным ;) https://yandex.ru/blog/money/popolnenie-yandeks-deneg-v-paynet — будет больше возможностей, если идентифицировать кошелёк одним из этих способов, к тому же можно будет пополнять кошелёк через терминалы PayNet.
W7487054h
30 декабря 2016, 12:38
На больничном второй день! Занимаюсь компьютером в тишине и покое. Нашел много всего  нового и замечательно-интересного!
Яндекс.Деньги
30 декабря 2016, 15:23
W7487054h,
выздоравливайте! С Наступающим вас =)
Евгений Бузунов
25 марта 2017, 14:23
W7487054h,
https://yandex.ru/blog/money/epn#58d02ca019c330002576cf4f
Антоха
2 января 2017, 05:41
Самый желанный подарок https://money.yandex.ru/to/410013424307706
Anastasaus
21 января 2017, 11:21
410013732142401 малоли люди добрые найдуться
Обновлено 21 января 2017, 11:21
algiz1-9-6-0-vera-s
3 февраля 2017, 15:11
Создать страничку(личную, на вашем сайте  - для сбора средств) пока не получилось. Только заставка. Эта функция, вообще актуальна?  Спасибо.
YaMoneyHelp
3 февраля 2017, 15:44
algiz1-9-6-0-vera-s,
уточните, вы про http://yasobe.ru? Актуальна, конечно. Если возникли трудности, напишите, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru - поможем.
alinka.kalinina2014
3 февраля 2017, 18:20
Хорошо бы конечно,если бы кто то денежку подарил)))
a380979161629
11 февраля 2017, 13:55
Куда вы торопитесь и чем можете похвалится???. Я вам мою историю расскажу которая проходит сейчас, и не известно еще чем закончится. В общем есть у меня канал По всем известной игре World of Tanks, я не буду называть данных там это лишнее. В общем мои не малочисленные подписчики попросили меня протестировать вашу систему Я\Д. В прямом Эфире Я создал Кошелек закинул на него средства с карты, затем перечислил на другой мой кошелек который создавался давно и с ненастоящими данными ну так сказать одноразовый. И вроде все быстро и хорошо если бы не одно НО! когда я зашел на кошелек чтоб совершить перевод на карту назад так сказать замкнуть круг, я получил от службы поддержки обаятельный привет "На вашем счете более 3000р. в целях безопасности ваш счет заморожен пройдите Идентификацию "Ввёл я свои настоящие данные побежал в Евросеть прошел идентификацию потратил еще 50р. прибегаю домой а в чате моём подписчики уже во всю хохочут над данной ситуацией. Ну ладно подождал 20 мин, кошелек прошел идентификацию , я провести платеж а там "Ой что-то пошло не так обратитесь в службу поддержки (кстати у вас криворукие кодеры так как кнопка в этом окне направляет не на службу поддержки а обратно на кошелек)" я позвонил оформил заявку мне сказали (в том-же эфире )что решение данной проблемы занимает не более 5 рабочих дней, в общем прошла неделя за все это время я получил только три письма проел себе кучу нервов, мои подписчики зрители(которых стало гораздо больше из-за этой истории) толпами отказываются от ваших услуг а я по прежнему не могу пользоваться своими средствами. КАК ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ!?? ЯВНО НЕ СЕРВИСОМ. (А ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧИЛИ САГУ НА НЕДЕЛЮ И ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ
der77w
22 марта 2017, 08:04
der77w может и есть люди 410015099431943
Евгений Бузунов
25 марта 2017, 16:21
der77w,
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digystator.ko
3 апреля 2017, 14:55
Други,помогите!!!! До моей мечты не хватает всего 137 руб. 14 копеек
Larry Stylinson
9 августа, 02:28
Буду очень благодарна и удивлена ❤️
Переведите пару рублей
‭410015394222472‬
Обновлено 9 августа, 02:28