Блог Денег

Блог Денег

Как экономить на Ozon

Ozon — крупный интернет-магазин, где продают электронику, одежду, косметику, книги, продукты, товары для дома и сада и многое другое. Рассказываем, как покупать с максимальной выгодой. 

Первый заказ

За первую покупку магазин дарит 1 000 баллов, их можно потратить на следующий заказ. Два условия: баллы придут, если потратили от 2 000 рублей, нужно покупать через мобильное приложение магазина. Бонусными баллами можно оплатить до 25% стоимости заказа.

Приведи друга

У Ozon есть реферальная программа — если приводите друга, каждый из вас получает по 500 бонусных баллов. Для этого скопируйте в личном кабинете кодовое слово и поделитесь им с другим пользователем, который раньше ничего не покупал на Ozon. Как только он введёт кодовое слово и оформит первый заказ в интернет-магазине на сумму от 2500 рублей — вам начислят 500 баллов. Обязательное условие: друг должен оформить покупку через мобильное приложение Ozon.

Рассылка

Если при регистрации укажете адрес электронной почты и согласитесь получать рассылку, магазин будет регулярно присылать информацию об акциях и спецпредложениях. Кстати, сейчас сезонные скидки на товары для сада и туризма.

Скидки

Нервируют рассылки — просто заглядывайте в раздел «Акции». Там же можно перейти в купоны: выбираете выгодное предложение, активируете купон, получаете баллы для следующих покупок. Универсальный способ сэкономить в любом интернет-магазине — покупать во время больших распродаж («Чёрная пятница», «Киберпонедельник») или перед крупными праздниками (к ним почти всегда приурочены акции и скидки).

Выгодная доставка

До 9 мая в Ozon действует акция — «Бесплатная доставка». Заказы от 3500 рублей бесплатно доставляют курьером или в пункт выдачи. Если не планировали крупную покупку, можно скооперироваться с друзьями.

Ozon Premium

Так называется платная подписка, в рамках которой доступны товары с большими скидками, закрытые распродажи и бесплатная доставка. Сейчас можно купить тестовый месяц за 1 рубль (полгода за 999 рублей и год за 1799 рублей). Отобьётся, если покупаете на Ozon постоянно.

Кэшбэк Яндекс.Денег

Используйте специальный промокод на сайте Яндекс.Денег и за заказ от 2 500 рублей получите 350 баллов на Ozon. 

  Платите картой Яндекс.Денег и 1% баллами вернётся на кошелёк. Накопили баллов — рассчитывайтесь на Ozon кошельком Яндекс.Денег, половину суммы можно будет списать нашими баллами.

Яндекс.Деньги начисляют 1% кэшбэк за платежи с карты не только на Ozon, но и на любых других сайтах. Привяжите к кошельку карту с кэшбэком другого банка — получайте кэшбэк и от Яндекс.Денег, и от своего банка.

20 комментариев
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NN
22 июня, 19:14
Не нашла где на сайте озон можно рассчитаться баллами ЯД. Пришлось спсать полную сумму деньгами(( Очень разочарована
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июля, 16:41
NN,
спасибо за ожидание. Выбираете для оплаты кошелёк. На втором этапе оплаты будет предложено использовать баллы. Так делали?
Fredyk2006
25 июля, 02:15
YaMoneyHelp,
Вы ошибаетесь. Нету такого способа оплаты.
Только наличные, картой онлайн и Спасибо от Сбербанка.
При оплате картой - нет возможности каким-то образом переключиться на Яндекс-кошелёк.
averinsergey
25 июля, 22:00
Fredyk2006,
такая же ситуация, хотя раньше уже покупал на озоне и частично оплачивал баллами ЯД, прикрыли лавочку похоже.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 июля, 19:46
averinsergey,
сейчас OZON технические обновления, возвращения способа оплаты кошельком ждем на следующей неделе.
malysheva.darya-m
2 августа, 08:21
YaMoneyHelp,
Недяля заканчивается, а ничего так и нет на озоне. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа, 16:59
malysheva.darya-m,
да, технические работы на OZON затянулись и возвращение кошелька как способа оплаты откладывается на неделю.
Ксю Г.
10 августа, 00:14
YaMoneyHelp,
Прошла неделя, две... сколько еще нам ждать??
ngerashchenko
13 августа, 09:18
YaMoneyHelp,
, уточните, пожалуйста у OZON, ждать стоит, а то баллов накопил а потратить теперь не могу. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа, 10:16
ngerashchenko,
скоро оплата кошельком вернется, не переживайте.
АL
14 августа, 20:22
ngerashchenko,
потратьте их на алиэкспресс, там можно 50% баллами оплатить покупку более 10$. Похоже Озону наши денежки не нужны)
Bart
9 августа, 16:57
только что оплатила полностью, хотя прошлые заказы можно было списать баллы. неприятненько
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 августа, 19:41
Bart,
если нет выбора оплаты баллами поможет разобраться наша служба поддержки
ebz11
10 августа, 13:24
Не возможно оплатить баллами на озон
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 августа, 19:39
ebz11,
сейчас всё получилось?
kamiwmz
27 августа, 19:23
Прошло два месяца, а оплатить баллами до сих пор нельзя
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 августа, 19:39
kamiwmz,
пожалуйста, пришлите скриншоты попытки нам в поддержку — посмотрим в чем дело.
ivanozrsk
30 августа, 10:21
Здравствуйте. Тоже накопил баллы, а списать через оплату ЯД на ozon нет функции
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 августа, 11:19
ivanozrsk,
при оплате выбираете кошелек, верно? Напомним, что баллами можно оплатить до 50% от суммы покупки. Если что-то не получается, лучше написать об этом поддержке.
webmaster.1804
31 августа, 16:44
YaMoneyHelp,
Здравствуйте не получается оплатить баллами озон, звонил им они говорят что принимают только яндекс деньги