Как экономить на Ozon

Ozon — крупный интернет-магазин, где продают электронику, одежду, косметику, книги, продукты, товары для дома и сада и многое другое. Рассказываем, как покупать с максимальной выгодой.

Первый заказ

За первую покупку магазин дарит 1 000 баллов, их можно потратить на следующий заказ. Два условия: баллы придут, если потратили от 2 000 рублей, нужно покупать через мобильное приложение магазина. Бонусными баллами можно оплатить до 25% стоимости заказа.

Приведи друга

У Ozon есть реферальная программа — если приводите друга, каждый из вас получает по 500 бонусных баллов. Для этого скопируйте в личном кабинете кодовое слово и поделитесь им с другим пользователем, который раньше ничего не покупал на Ozon. Как только он введёт кодовое слово и оформит первый заказ в интернет-магазине на сумму от 2500 рублей — вам начислят 500 баллов. Обязательное условие: друг должен оформить покупку через мобильное приложение Ozon.

Рассылка

Если при регистрации укажете адрес электронной почты и согласитесь получать рассылку, магазин будет регулярно присылать информацию об акциях и спецпредложениях. Кстати, сейчас сезонные скидки на товары для сада и туризма.

Скидки

Нервируют рассылки — просто заглядывайте в раздел «Акции». Там же можно перейти в купоны: выбираете выгодное предложение, активируете купон, получаете баллы для следующих покупок. Универсальный способ сэкономить в любом интернет-магазине — покупать во время больших распродаж («Чёрная пятница», «Киберпонедельник») или перед крупными праздниками (к ним почти всегда приурочены акции и скидки).

Выгодная доставка

До 9 мая в Ozon действует акция — «Бесплатная доставка». Заказы от 3500 рублей бесплатно доставляют курьером или в пункт выдачи. Если не планировали крупную покупку, можно скооперироваться с друзьями.

Ozon Premium

Так называется платная подписка, в рамках которой доступны товары с большими скидками, закрытые распродажи и бесплатная доставка. Сейчас можно купить тестовый месяц за 1 рубль (полгода за 999 рублей и год за 1799 рублей). Отобьётся, если покупаете на Ozon постоянно.

Кэшбэк Яндекс.Денег

Используйте специальный промокод на сайте Яндекс.Денег и за заказ от 2 500 рублей получите 350 баллов на Ozon.

Платите картой Яндекс.Денег и 1% баллами вернётся на кошелёк. Накопили баллов — рассчитывайтесь на Ozon кошельком Яндекс.Денег, половину суммы можно будет списать нашими баллами.

Яндекс.Деньги начисляют 1% кэшбэк за платежи с карты не только на Ozon, но и на любых других сайтах. Привяжите к кошельку карту с кэшбэком другого банка — получайте кэшбэк и от Яндекс.Денег, и от своего банка.