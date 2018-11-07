Блог Денег

Блог Денег

Как зарабатывать в декрете

Что делать, если до конца декретного отпуска далеко, а зарплату хочется прямо сейчас? Рассказываем, какие онлайн-профессии можно освоить дома с ребёнком и где искать вакансии. 

Личный помощник, ассистент

По сути — секретарь, только работа удалённая. Будете планировать и назначать встречи, вести переписку, бронировать билеты и гостиницы, следить за оплатой счетов. Ещё босс может попросить позвонить и разбудить перед вылетом, заказать суши или вызвать сантехника. 

Вакансий личных ассистентов много на сайтах для поиска работы и в соцсетях. Опыт работы — необязательное условие, руководители ищут помощников с конкретными качествами, навыками и просят выполнить тестовое задание.

Что нужно: пунктуальность, грамотность, умение общаться, искать информацию, иногда — знание английского. 

Заработок: от 10 000 до 50 000+ рублей в месяц. 

Блогер 

Если есть любимое хобби или дело, в котором разбираетесь, можно рассказывать об этом в сети — завести блог и заработать на рекламе. В Instagram популярным блогерам платят за упоминание в постах и «сторис», а в YouTube — за просмотры встроенной рекламы на канале.

Чтобы монетизировать блог, сначала нужно его «раскрутить». В интернете есть статьи и видео-лекции о том, как набрать подписчиков и сделать блог посещаемым. Общий совет: публиковать полезный и оригинальный контент.

Что нужно: быть увлечённой, интересно писать, красиво фотографировать и снимать видео, научиться продвигать блог.

Заработок: от 0 до 100 000+ рублей в месяц.

SMM-менеджер

Это общее название для нескольких интернет-профессий. Без специального образования можно устроиться контент-редактором и модератором — писать посты, подбирать фото и следить за комментариями на страницах компании. Чтобы стать комьюнити-менеджером или таргетологом, понадобится пройти курсы.

Маленькие компании, интернет-магазины и кафе иногда нанимают новичков для ведения страниц в социальных сетях. Можно получить опыт, а потом искать вакансии с большей оплатой. Их размещают в сообществах для фрилансеров в Facebook и ВКонтакте

Что нужно: грамотно писать, уметь редактировать фотографии и разбираться в функциях социальных сетей.

Заработок: от 5 000 до 35 000+ рублей в месяц.

Копирайтер 

Если вы хорошо и понятно пишете, попробуйте себя в копирайтинге. Начните с рерайтинга или описания товаров для интернет-магазинов. Или пройдите курс по копирайтингу, напишите 7-10 заметок в личный блог (для портфолио) и принимайтесь за статьи на темы, которые интересны. 

Заказы на рерайтинг и тексты для сайтов размещают на биржах для фрилансеров — FL.ru или Freelance.ru. Там платят за количество знаков в тексте, а оплату переводят на электронные кошельки, например, Яндекс.Деньги

Статьи для блогов и колонки в интернет-журналах заказывают в группах для копирайтеров в Facebook или Telegram. Выплаты за статьи чаще фиксированные. Иногда просят подписать договор и отказ от авторских прав.

Что нужно: любить писать и самостоятельно учиться, уметь искать и структурировать информацию, грамотность. 

Заработок: от 50 рублей за 1000 знаков до 10 000+ рублей за статью.

Переводчик

Высшее лингвистическое образование не всегда является обязательным требованием. Если знаете иностранный язык на уровне выше В2 и умеете переводить тексты не только дословно, можете попробовать себя в этой сфере. 

Некоторым компаниям нужны переводы инструкций, мануалов или описания продукции. Подготовьте примеры переводов разных текстов и покажите заказчикам с сайтов для поиска работы, фриланса или в группах для переводчиков на Facebook.

Что нужно: знать иностранный язык, уметь переводить, грамотность.

Заработок: от 200 до 1000+ рублей за страницу (1800 знаков)

Транскрибатор и наборщик текстов

Тоже варианты, связанные с текстами, только без мук творчества. Транскрибатор прослушивает аудиозаписи и записывает их содержимое. «Расшифровки» бывают дословные, с редактурой — оформленный текст, без лишних оборотов и подробностей, и в виде пересказа — основные мысли из аудио. А наборщик текстов в точности перепечатывает рукописные или отсканированные тексты. 

Расшифровщиком или наборщиком текста можно устроиться без опыта работы, выполнив тестовое задание. Такие вакансии публикуют на сайтах для поиска работы, биржах для фрилансеров и на YouDo. Иногда попадаются предложения работы на постоянной основе. 

Что нужно: высокая скорость печати, грамотность, хороший слух, внимательность и усидчивость.

Заработок: от 100 рублей за час работы до 40 000 в месяц.

Фоторедактор и видеомонтажёр

Если любите и умеете обрабатывать фотографии или монтировать видео — заработайте на этом. Начните с простых заказов: привести фотографии к единому виду, объединить несколько видео и наложить субтитры. Если затянет, пройдите онлайн-курсы и берите более сложные и интересные проекты.

Заказы по обработке фото и видео часто публикуют на биржах для фрилансеров (а ещё на YouDo и в соцсетях). Создайте профиль на Freelance.ru и заполните портфолио, чтобы показывать примеры работ заказчикам. 

Что нужно: уметь работать в программах для обработки фото и видео (Adobe Photoshop, Adobe Premiere и другие).

Заработок: от 10 до 300+ рублей за фото, от 1000 до 10 000+ рублей за видео.

Контент-менеджер сайта

Подработка для усидчивых — заполнять карточки товаров интернет-магазинов. Нужно переносить на сайт названия, цены и фотографии из прайсов, присваивать категории. Иногда придумывать описания и редактировать фото (такая работа стоит дороже). 

На сайтах для фрилансеров в основном попадаются разовые задачи со сдельной оплатой. На hh.ru и других сайтах для поиска работы — постоянная работа с окладом при выполнении плана. Опыт часто не требуется: у сайтов бывают разные админки и с каждой нужно учиться работать. 

Что нужно: усидчивость, знание офисных программ, умение работать с таблицами и графическими редакторами, грамотность.

Заработок: от 15 рублей за карточку до 40 000+ рублей в месяц.

Оператор call-центра или чата 

Если вам повезло со спокойным ребёнком, любите общаться и помогать людям решать проблемы — устройтесь в службу поддержки на полдня. Опыт работы часто не требуется, потому что компании обучают новых сотрудников. 

На hh.ru есть удалённые вакансии операторов call-центра с частичной занятостью. Иногда попадаются предложения без работы на телефоне: оператор чата или онлайн-консультант.

Что нужно: общительность, отзывчивость, грамотная речь, стабильный интернет.

Заработок: от 5 000 до 35 000 рублей в месяц.

Толокер

Сервис Яндекс.Толока даёт возможность зарабатывать в интернете, выполняя простые задания. Специальных навыков не нужно. В основном придётся анализировать и оценивать различный контент. Например, проверять соответствие сайтов поисковым запросам, сравнивать картинки и определять категории товаров.

Регистрируетесь на Толоке, выбираете задание, выполняете его и получаете вознаграждение. Заработанные деньги переводите на кошелёк Яндекс.Денег. 

Что нужно: компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет.

Заработок: от 50 рублей за час до 20 000+ рублей в месяц.

Самый ценный ресурс, которого потребует подработка в декрете, ваше время. Для начала оцените, сколько часов в день или неделю сможете тратить без ущерба для сна и отталкивайтесь от удобного именно для вас режима работы.

Как получать зарплату

Офисным сотрудникам зарплатный счёт в банке и карту оформляет работодатель. Если подрабатываете удалённо и получаете выплаты в интернет-сервисах — можно открыть электронный счёт, например, в Яндекс.Деньгах. Для этого не нужно никуда ходить, всё происходит онлайн, а карта придёт на почту. У кошелька есть и привычные банковские реквизиты для пополнения от юрлиц, и встроенные выплаты из сервисов, вроде Толоки. 

В статье указан примерный заработок.

17 комментариев
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tatyna13.01.75
7 ноября 2018, 13:23
Чему можно обучится мне у меня среднее образование
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 ноября 2018, 17:37
tatyna13.01.75,
выше мы как раз рассказали об этом. Что-то уже успели попробовать? :)
Nasty1998mpoyffffgghhhh
18 декабря 2018, 20:32
Всем приветик мне нужна работа в интернете 
sere9a.nikitin
19 декабря 2018, 13:09
Nasty1998mpoyffffgghhhh,
Вам нужна работа тогда тебе к нам 
vetroffwiktor
19 декабря 2018, 19:27
sere9a.nikitin,
  Здравствуйте !мне нужна работа,какие у вас есть вакансии?
Nasty1998mpoyffffgghhhh
21 декабря 2018, 03:08
sere9a.nikitin,
Мне нужна работа 
vetroffwiktor
19 декабря 2018, 19:22
Есть желание поработать в интернете,предлогаите
Обновлено 19 декабря 2018, 19:25
Vovavetrovkam
7 января 2019, 13:37
Мира Всем и благополучия!+Здоровья будущем Мамочкам! Изучил все выше изложенного. спасибо всё правда всё реально и сбалансировано! просьба к Автору -разроботчекам проекта,в шапку добавить людей с ограниченными возможностями! Информация полезная
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса8 января 2019, 11:13
Vovavetrovkam,
подумаем над этим, спасибо!
Николай Семьин
13 января 2019, 20:48
Спасибо все классно!!! Буду заказывать карту Яндекс Деньги
Николай Семьин
13 января 2019, 20:50
Я работаю в Толоке,все устраивает,там отличная команда админов.
Olenabir
11 февраля 2019, 06:07
Я тоже хочу попробовать работу на Толоко.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса12 февраля 2019, 13:52
Olenabir,
вперёд! 🙂
szaichkova
16 февраля 2019, 15:03
Я хочу зарегистрироваться на сайте Яндекс деньги. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса16 февраля 2019, 15:50
szaichkova,
а на нашем сайте кошелек еще не отображается? Расскажите, пожалуйста, что именно не получается?
Виталия Ивановская
27 июня 2019, 17:14
А как получить свой счёт на яндекс деньги? И бесплатно ли это? Просто хотела попробовать подработать на толоке) P. S. Я мамочка в декрете) 
minnigalievazulya
сегодня, 13:34
Если у Вас есть желание заработать, не вкладывая много денег и работая всего по несколько часов в день, то эта информация для Вас. Я нашла статью, в которой говорилось, что МОЖНО СДЕЛАТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПАРУ НЕДЕЛЬ ПРИ ВЛОЖЕНИИ ВСЕГО 70 РУБ. Я сама поначалу относилась к подобным предложениям скептически. Но, хоро-шенько поразмыслив, я все же решила взяться за это. Судите сами: 70 р. сумма, в сущ-ности, ни о чем. А при условии, что на мое объявление откликнется хотя бы один человек (как я откликнулась на чье-то), потом на его объявление один, и т.д., то уже произойдет 100%-й возврат затраченных средств (кроме 0.5%-комиссия за перевод). А если отклик-нувшихся на каждом этапе будет 3? 5? 7? Это уже ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ. И с каждым от-кликом сумма будет расти в геометрической прогрессии. Суммы называют внушитель-ные: 150000 р. За два месяца. Что для этого нужно?
Вот три пункта, которые нужно выполнить:
1. Пополните свой счет в яндекс-деньгах на 70 руб. 35 коп… Если у вас еще нет кошелька, то его можно создать всего за пару минут. Для этого открываем яндекс, нажимаем «вой-ти», далее выбираем: либо «регистрация», либо вход через соц.сети. Войдя в систему, вы-бираем «все сервисы», далее «деньги», жмем «открыть кошелек», вводим номер своего мо-бильного, подтверждаем его через смс,- и вот он- номер вашего счета. Теперь пополняем счет кошелька любым удобным для вас способом не менее, чем на 70р. 35коп… В зависи-мости от выбранного вами способа пополнения счета может взиматься комиссия. Я этот
пункт пропустила, так как у меня уже был яндекс-кошелек с балансом 127р. 11коп. после
недели работы на пяти буксах (офигеть!).
2. Необходимо перевести по 10 руб. 5 коп. (5 коп. снимается службой перевода за совер-шение операции) на 7 предлагаемых ниже счетов яндекс-денег. Для того, чтобы осуще-ствить перевод, выбираем в меню вашего счета кнопку «Перевести». ВАЖНО! Перевод нужно осуществлять на счет, а не на e- mail и не на телефон. ВАЖНО! При каждом от-правлении указывайте в поле «Название платежа» следующую фразу: «Пожалуйста, вне-сите меня в список яндекс-кошельков». Чтобы получать доход, необходимо отправить на КАЖДЫЙ из этих 7 кошельков по 10 руб. 5 коп., иначе вы просто не будете включены в систему сетевыми модераторами яндекс- кошельков и не сможете обналичить доход (10 руб. 5 коп. это отправляемая Вами сумма, при этом получатель получает ровно 10 руб.). ИТАК, отправьте по 10 руб. 5 коп. на каждый из следующих счетов:
1) 41001486391881;
2) 41001573336176;
3) 410012082358331;
4) 410012175083172;
5) 410017828077975;
6) 410011066302008; 7)4100111375745720
ПОВТОРЯЮ: чтобы получать доход, необходимо отправить НА КАЖДЫЙ из этих 7 ко-шельков по 10 руб. 5 коп., иначе сетевыми модераторами яндекс кошельков вы просто не будете включены в систему и не сможете обналичить доход. Теперь ВНИМАНИЕ!!!
После того, как Вы выполнили пункт2, скопируйте к себе на компьютер весь этот текст от начала до конца. В скопированной статье удалите из списка кошельков ПЕРВЫЙ (ВЕРХНИЙ) кошелёк и перенумеруйте оставшиеся сверху вниз (1,2,3,4,5,6), а под 7-м но-мером ВПИШИТЕ НОМЕР Вашего КОШЕЛЬКА!!!
3. Открываем поисковик в интернете. Пишем в строке поиска фразу: «работа» или «поиск работы», или «форум удаленная работа», или «форум надомная работа», или «форум ра-бота на дому», или «форум начать новую тему работа» и т. д. и т. п. (без кавычек). Поис-ковик найдет тысячи страниц, ссылки с которых сразу приводят на МИЛЛИОНЫ новых тем форумов. И еще. Не пугайтесь, если вдруг на том сайте, куда Вы захотели поместить свое объявление, уже есть одно или несколько похожих. Это лишний раз подтверждает, что этот бизнес действительно работает! Очень действенны сайты о работе (разделы о ва-кансиях). Разместите эту статью (или объявление со ссылкой на страницу, которую Вы без труда можете сделать на любом бесплатном хостинге) НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ на 200-300 ФОРУМАХ и в НОВОСТНЫХ ЛЕНТАХ (как вариант- соц.сети, где многие сидят почти безвылазно).
ЗАПОМНИТЕ: ЧЕМ БОЛЬШЕ Вы разместите объявлений, тем ВЫШЕ БУДЕТ ВАШ ДО-ХОД. И этот доход будет НАПРЯМУЮ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВАС. Размещение этой статьи на 200 форумах, даже на самых малопосещаемых, ГАРАНТИРУЕТ Вам доход 150 000 руб - ЭТО МИНИМУМ!!!, в течение двух месяцев!!! БОЛЬШЕ РАЗМЕЩЕНИЙ БОЛЬШЕ ДОХОД (при том в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ).
Думайте! Дерзайте! Займитесь этим сейчас, не откладывая на завтра….!!!
Помните: ВРЕМЯ ДЕНЬГИ