Как зарабатывать в декрете

Что делать, если до конца декретного отпуска далеко, а зарплату хочется прямо сейчас? Рассказываем, какие онлайн-профессии можно освоить дома с ребёнком и где искать вакансии.

Личный помощник, ассистент

По сути — секретарь, только работа удалённая. Будете планировать и назначать встречи, вести переписку, бронировать билеты и гостиницы, следить за оплатой счетов. Ещё босс может попросить позвонить и разбудить перед вылетом, заказать суши или вызвать сантехника.

Вакансий личных ассистентов много на сайтах для поиска работы и в соцсетях. Опыт работы — необязательное условие, руководители ищут помощников с конкретными качествами, навыками и просят выполнить тестовое задание.

Что нужно : пунктуальность, грамотность, умение общаться, искать информацию, иногда — знание английского.

Заработок : от 10 000 до 50 000+ рублей в месяц.

Блогер

Если есть любимое хобби или дело, в котором разбираетесь, можно рассказывать об этом в сети — завести блог и заработать на рекламе. В Instagram популярным блогерам платят за упоминание в постах и «сторис», а в YouTube — за просмотры встроенной рекламы на канале.

Чтобы монетизировать блог, сначала нужно его «раскрутить». В интернете есть статьи и видео-лекции о том, как набрать подписчиков и сделать блог посещаемым. Общий совет: публиковать полезный и оригинальный контент.

Что нужно : быть увлечённой, интересно писать, красиво фотографировать и снимать видео, научиться продвигать блог.

Заработок : от 0 до 100 000+ рублей в месяц.

SMM-менеджер

Это общее название для нескольких интернет-профессий. Без специального образования можно устроиться контент-редактором и модератором — писать посты, подбирать фото и следить за комментариями на страницах компании. Чтобы стать комьюнити-менеджером или таргетологом, понадобится пройти курсы.

Маленькие компании, интернет-магазины и кафе иногда нанимают новичков для ведения страниц в социальных сетях. Можно получить опыт, а потом искать вакансии с большей оплатой. Их размещают в сообществах для фрилансеров в Facebook и ВКонтакте.

Что нужно : грамотно писать, уметь редактировать фотографии и разбираться в функциях социальных сетей.

Заработок : от 5 000 до 35 000+ рублей в месяц.

Копирайтер

Если вы хорошо и понятно пишете, попробуйте себя в копирайтинге. Начните с рерайтинга или описания товаров для интернет-магазинов. Или пройдите курс по копирайтингу, напишите 7-10 заметок в личный блог (для портфолио) и принимайтесь за статьи на темы, которые интересны.

Заказы на рерайтинг и тексты для сайтов размещают на биржах для фрилансеров — FL.ru или Freelance.ru. Там платят за количество знаков в тексте, а оплату переводят на электронные кошельки, например, Яндекс.Деньги.

Статьи для блогов и колонки в интернет-журналах заказывают в группах для копирайтеров в Facebook или Telegram. Выплаты за статьи чаще фиксированные. Иногда просят подписать договор и отказ от авторских прав.

Что нужно : любить писать и самостоятельно учиться, уметь искать и структурировать информацию, грамотность.

Заработок : от 50 рублей за 1000 знаков до 10 000+ рублей за статью.

Переводчик

Высшее лингвистическое образование не всегда является обязательным требованием. Если знаете иностранный язык на уровне выше В2 и умеете переводить тексты не только дословно, можете попробовать себя в этой сфере.

Некоторым компаниям нужны переводы инструкций, мануалов или описания продукции. Подготовьте примеры переводов разных текстов и покажите заказчикам с сайтов для поиска работы, фриланса или в группах для переводчиков на Facebook.

Что нужно : знать иностранный язык, уметь переводить, грамотность.

Заработок : от 200 до 1000+ рублей за страницу (1800 знаков)

Транскрибатор и наборщик текстов

Тоже варианты, связанные с текстами, только без мук творчества. Транскрибатор прослушивает аудиозаписи и записывает их содержимое. «Расшифровки» бывают дословные, с редактурой — оформленный текст, без лишних оборотов и подробностей, и в виде пересказа — основные мысли из аудио. А наборщик текстов в точности перепечатывает рукописные или отсканированные тексты.

Расшифровщиком или наборщиком текста можно устроиться без опыта работы, выполнив тестовое задание. Такие вакансии публикуют на сайтах для поиска работы, биржах для фрилансеров и на YouDo. Иногда попадаются предложения работы на постоянной основе.

Что нужно : высокая скорость печати, грамотность, хороший слух, внимательность и усидчивость.

Заработок : от 100 рублей за час работы до 40 000 в месяц.

Фоторедактор и видеомонтажёр

Если любите и умеете обрабатывать фотографии или монтировать видео — заработайте на этом. Начните с простых заказов: привести фотографии к единому виду, объединить несколько видео и наложить субтитры. Если затянет, пройдите онлайн-курсы и берите более сложные и интересные проекты.

Заказы по обработке фото и видео часто публикуют на биржах для фрилансеров (а ещё на YouDo и в соцсетях). Создайте профиль на Freelance.ru и заполните портфолио, чтобы показывать примеры работ заказчикам.

Что нужно : уметь работать в программах для обработки фото и видео (Adobe Photoshop, Adobe Premiere и другие).

Заработок : от 10 до 300+ рублей за фото, от 1000 до 10 000+ рублей за видео.

Контент-менеджер сайта

Подработка для усидчивых — заполнять карточки товаров интернет-магазинов. Нужно переносить на сайт названия, цены и фотографии из прайсов, присваивать категории. Иногда придумывать описания и редактировать фото (такая работа стоит дороже).

На сайтах для фрилансеров в основном попадаются разовые задачи со сдельной оплатой. На hh.ru и других сайтах для поиска работы — постоянная работа с окладом при выполнении плана. Опыт часто не требуется: у сайтов бывают разные админки и с каждой нужно учиться работать.

Что нужно : усидчивость, знание офисных программ, умение работать с таблицами и графическими редакторами, грамотность.

Заработок : от 15 рублей за карточку до 40 000+ рублей в месяц.

Оператор call-центра или чата

Если вам повезло со спокойным ребёнком, любите общаться и помогать людям решать проблемы — устройтесь в службу поддержки на полдня. Опыт работы часто не требуется, потому что компании обучают новых сотрудников.

На hh.ru есть удалённые вакансии операторов call-центра с частичной занятостью. Иногда попадаются предложения без работы на телефоне: оператор чата или онлайн-консультант.

Что нужно : общительность, отзывчивость, грамотная речь, стабильный интернет.

Заработок : от 5 000 до 35 000 рублей в месяц.

Толокер

Сервис Яндекс.Толока даёт возможность зарабатывать в интернете, выполняя простые задания. Специальных навыков не нужно. В основном придётся анализировать и оценивать различный контент. Например, проверять соответствие сайтов поисковым запросам, сравнивать картинки и определять категории товаров.

Регистрируетесь на Толоке, выбираете задание, выполняете его и получаете вознаграждение. Заработанные деньги переводите на кошелёк Яндекс.Денег.

Что нужно : компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет.

Заработок : от 50 рублей за час до 20 000+ рублей в месяц.

Самый ценный ресурс, которого потребует подработка в декрете, ваше время. Для начала оцените, сколько часов в день или неделю сможете тратить без ущерба для сна и отталкивайтесь от удобного именно для вас режима работы.

Как получать зарплату

Офисным сотрудникам зарплатный счёт в банке и карту оформляет работодатель. Если подрабатываете удалённо и получаете выплаты в интернет-сервисах — можно открыть электронный счёт, например, в Яндекс.Деньгах. Для этого не нужно никуда ходить, всё происходит онлайн, а карта придёт на почту. У кошелька есть и привычные банковские реквизиты для пополнения от юрлиц, и встроенные выплаты из сервисов, вроде Толоки.

В статье указан примерный заработок.